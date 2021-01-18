Месси, Де Брюйне и забытый Озил. Топ-10 ассистентов мирового футбола 

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вчера, 18:21

100-й ассист Де Брюйне в футболке «Ман Сити» дает повод для разговора о тех, кто создает голы.

Гол — это квинтэссенция футбола, самый ценный актив великой игры, благодаря которому нападающим и бомбардирам вообще уделяется огромное внимание. Но разве справедливо забывать футболистов, которые очень часто «забивают голы» своими передачами? Иной раз последний пас гораздо сложнее и ценнее завершающего удара.

На протяжении всей футбольной истории были специалисты по созданию голевых моментов, но, увы, статистика и статистики относительно недавно стали обстоятельно считать результативные передачи. Впрочем, нам хватает данных, чтобы выделить десятку самых блестящих помощников из числа действующих футболистов. Некоторые из них по совместительству являются великими голеодорами.

10 место. Златан Ибрагимович (Швеция) — 203 ассиста (186 за клубы + 17 за сборную)

Шведского гиганта мы знаем по его бомбардирским подвигам: Златан забил больше 500 голов в карьере, но при этом у Ибрагимовича еще и 200+ последних пасов на партнеров. Крутая статистика, раскрывающая старика Ибру не только как автора завершающих ударов, он больше, чем просто форвард. Что характерно, Златан стал чаще смотреть на товарищей с годами, по молодости был более эгоистичным.

9 место. Кевин Де Брюйне (Бельгия) — 225 ассистов (188 за клубы + 37 за сборную)

Бельгийский полузащитник в матче с «Кристал Пэлас» сделал результативную передачу на Джона Стоунза, которая оказалась юбилейной — 100-й для Де Брюйне в футболке «Манчестер Сити». Кевин помогал забивать партнерам в каждом из своих пяти клубов, даже за «Челси» отметился одним ассистом, не говоря о «Генке», «Вердере», «Вольфсбурге» и «Ман Сити». Отдельной строкой идут 37 голевых пасов в сборной Бельгии. Де Брюйне — магистр последних передач.

8 место. Сеск Фабрегас (Испания) — 241 ассист (204 за клубы + 37 за сборную)

Чемпион мира и Европы на каждом этапе своей карьеры славился умением отдать точный пас в атаке. У Сеска 50+ ассистов за три клуба: «Арсенал» (92), «Барселону» (52) и «Челси» (50), да и в футболке сборной Испании Фабрегас не плоховал. Все помнят, что победный гол ворота голландцев в финале ЧМ -2010 забил Иньеста, но кто ассистировал Андресу? Сеск Фабрегас с «десяткой» на спине.

7 место. Томас Мюллер (Германия) — 242 ассиста (206 за «Баварию» + 36 за сборную)

С каждым годом своей выдающейся карьеры Томас Мюллер становился все меньше бомбардиром и все больше ассистентом, квинтэссенцией этого преображения стал прошлый сезон Бундеслиге, по ходу которого старожил «Баварии» сделал 21 ассист, побив рекорд уже упомянутого в этом списке Кевина Де Брюйне, который во времена выступлений за «Вольфсбург» делал 20 результативных пасов за розыгрыш чемпионата Германии. А у Томаса могло бы быть и больше таких действий в карьере, если бы Йоахим Лев не отцепил его от сборной Германии совершенно беспардонным образом.

6 место. Франк Рибери (Франция) — 244 ассиста (219 за клубы + 25 за сборную)

Рибери за свою 20-летнюю карьеру раздал много результативных передач и продолжает потихоньку пополнять свой счет в футболке «Фиорентины», хотя темпы уже совсем не те, что в пору выступлений за «Баварию», за которую Франк отметился 124 голами и 182 ассистами. Должен дотянуть до 250 решающих пасов за карьеру — красивое число для одного из самых стабильных футболистов XXI века.

5 место. Анхель Ди Мария (Аргентина) — 248 ассиста (225 за клубы + 23 за сборную)

Кто только не забивал с передач Ди Марии: и Роналду в «Реале», и Месси в сборной Аргентины, и Ибрагимович в ПСЖ . Когда «Реал» шел за «Десимой», именно Анхель отдал последний пас на Гарета Бэйла, забившего победный мяч в ворота «Атлетико» в финале Лиги чемпионов. А вот в финале ЧМ -2014 Ди Мария не смог сыграть из-за травмы. Многие в Аргентине до сих пор считают, что именно его не хватило для победы над Германией.

4 место. Месут Озил (Германия) — 256 ассистов (216 за клубы + 40 за сборную)

Наверное, уже мог бы пробить отметку в 300 результативных передач, если бы не ленился по ходу карьеры и не потерял последний год из-за конфликта с «Арсеналом». Месут (как и Фабрегас) может похвастаться 50+ ассистами за три клуба, причем команды Озила из трех разных топ-чемпионатов: «Вердер» (54), «Реал» (77) и «Арсенал» (80). В ближайшее время эта машина асссистов должна снова заработать в Турции.

3 место. Криштиану Роналду (Португалия) — 265 ассиста (224 за клубы + 41 за сборную)

Хейтеры называют КриРо и Пеналду, и Замыкалду, поэтому для них станет большим ударом, что португалец еще и результативные передачи умеет раздавать. Не первый в мире по этому показателю, но входит в топ-3 среди действующих футболистов, чего вполне достаточно для разрушения мифов, шаблонов и стереотипов определенного толка.

2 место. Луис Суарес (Уругвай) — 268 ассистов (237 за клубы + 31 за сборную)

Суарес — настырный нападающим, обычно нападающие такого типа редко делятся мячом и смотрят только на ворота, но Луиса отличает и делает топ-форвардом как раз его щедрость по отношению к партнерам. 268 результативных передач тому порукой. Среди действующих футболистов только друг Суареса и признанный гений сделал больше пасов, после которых партнеры забивали гол.

1 место. Лионель Месси (Аргентина) — 335 ассистов (284 за «Барселону» + 51 за сборную)

Есть ли рейтинг или рекорд, связанный с голами и результативностью, в котором не фигурирует Лионель Месси? Пожалуй, что нет. Конечно, не всегда аргентинец на первом месте, но постоянно маячит где-то рядом. Месси — главный ассистент мирового футбола с того момента, как в начале XXI века футбольная статистика стала тщательно подсчитывать голевые передачи. Сможет ли кто-то сравняться с ним в обозримом будущем?