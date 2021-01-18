Счёт по красным карточкам — 11:3. Необычное сравнение Месси и Роналду

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вчера, 20:02

Вспомнили все удаления великих.

Лионель Месси получил первую красную карточку на клубном уровне в 753-м матче за «Барселону». В концовке финала Суперкубка Испании у обладателя шести «Золотых мячей» не выдержали нервы, и он безрассудно ударил по голове форварда «Атлетика» Асьера Вильялибре, который пытался преградить Лео путь к воротам. Провоцировали Месси или нет, оправдания его поступку нет, аргентинец должен искупить свою вину извинениями и дисквалификацией, срок которой будет определен завтра.

Лионель может пропустить от 4 до 12 матчей, но почти наверняка срок дисквалификации будет минимальным из допустимых по регламенту, ведь Месси не злодей и не рецидивист, а порукой ему служат 752 матча за «Барселону» без удалений. Впрочем, вчерашнее изгнание Лео с поля не первое в его карьере. Стало любопытно сравнить Месси по части дисциплинарной статистики с его вечным оппонентом Криштиану Роналду, ведь мы никогда не смотрели на великую дуэль под этим углом, сосредоточившись на подсчете голов, титулов и «Золотых мячей». А как у капитана «Барселоны» и звезды «Ювентуса» с карточками?

Желтые карточки. Роналду vs Месси = 124:86

Роналду и Месси — созидатели и бомбардиры, нарушения правил и игровой дисциплины не входит в список их обязанностей, как у представителей некоторых других амплуа. Эти карточкиобычно являлись следствием эмоциональных всплесков. Роналду — более темпераментный футболист, поэтому к нему арбитры чаще применяли санкции, а вот Месси является человеком большого терпения, ведь матч с «Атлетиком» был далеко не первым, где против него действовали жестко и порой провокационного. Молодой Лео вообще делал вид, что удары по ногам не имеют к нему отношения, с возрастом и приобретением особого статуса в «Барселоне» стал более открыт к диалогам на повышенных тонах во время матчей.

Красные карточки. Роналду vs Месси = 11:3

Удаление в матче с «Атлетиком» стало для Лионеля всего лишь третьим в его долгой карьере, насчитывающей почти 900 встреч, причем между первой и второй красными карточками Лионеля прошло почти 14 лет, за которые Криштиану Роналду успел 10 раз уйти с поля досрочно. Всего у португальца 11 красных карточек, и все они были получены в матчах за клуб, КриРо никогда не подводил сборную Португалии, хотя и получил 24 «горчичника» в футболке национальной сборной. Месси, напротив, до вчерашнего дня удалялся с поля только в матчах за сборную Аргентины — дважды, в 2005-м и 2019-м годах.

Все 14 удалений Криштиану Роналду и Лионеля Месси в хронологическом порядке

1. Роналду — 15 мая 2004 в матче АПЛ «Астон Вилла» — МЮ (0:2)

2. Месси — 15 августа 2005 в товарищеском матче Венгрия — Аргентина (0:2)

3. Роналду — 14 января 2006 в матче АПЛ «Манчестер Сити» — МЮ (3:1)

4. Роналду — 15 августа 2007 в матче АПЛ «Портсмут» — МЮ (1:1)

5. Роналду — 30 ноября 2008 в матче АПЛ «Манчестер Сити» — МЮ (0:1)

6. Роналду — 5 декабря 2009 в матче Ла Лиги «Реал» — «Альмерия» (4:2)

7. Роналду — 24 января 2010 в матче Ла Лиги «Реал» — «Малага» (2:0)

8. Роналду — 17 мая 2013 в матче Кубка Короля «Реал» — «Атлетико» (1:2)

9. Роналду — 2 февраля 2014 в матче Ла Лиги «Атлетик» — «Реал» (1:1)

10. Роналду — 24 января 2015 в матче Ла Лиги «Кордоба» — «Реал» (1:2)

11. Роналду — 13 августа 2017 в матче Суперкубка Испании «Барселона» — «Реал» (1:3)

12. Роналду — 19 сентября 2018 в матче Лиги чемпионов «Валенсия» — «Ювентус» (0:2)

13. Месси — 6 июля 2019 в матче Копа Америка Аргентина — Чили (2:1)

14. Месси — 17 января 2021 в матче Суперкубка Испании «Барселона» — «Атлетик» (2:3)

Факты и статистика

- Свои первые удаления Роналду и Месси заработали 15-го числа с разницей в 15 месяцев.

- Месси дважды удалился в футболке сборной Аргентины и один раз, играя за «Барселону». Красные карточки Роналду распределились по его командам следующим образом: 6 в «Реале», 4 в МЮ и 1 в «Ювентусе».

- Месси получил красную карточку в своем дебютном матче за сборную Аргентины: на 64-й минуте товарищеской игры с Венгрией Лионель вышел на замену вместо Лисандро Лопеса, однако всего лишь через три минуты 18-летний талант увидел перед собой красный свет. Маркус Мерк посчитал, что с явной агрессией отмахнулся от Вильмоша Ванцака, пытавшегося прервать проход восходящей звезды футбола.

- Роналду дважды удалялся в манчестерских дерби в рамках АПЛ . Вообще, Криштиану не раз терял хладнокровие в дерби: получал красные карточки не только в противостоянии МЮ с «Манчестер Сити», но и в футболке «Реала», когда играл против «Атлетико», «Барселоны» и баскского «Атлетика».

- Криштиану был удален через 29 минут после стартового свистка своего дебютного матча за «Ювентус» в Лиге чемпионов (против «Валенсии»).

- Все три удаления Месси — это прямые красные карточки. Роналду получил 7 прямых удалений за свою карьеру, а еще 4 раза уходил с поля, получая вторую желтую карточку в дополнение к имеющейся.

- Криштиану дважды с разницей в 5 лет получал красные карточки в один день — 24 января (матчи против «Малаги» и «Кордобы» в Ла Лиге), а свое третье удаление Роналду получил в тот же самый день 15 августа, что и Месси — первое. С разницей в два года.