«Вальядолид» — «Уэска»: прогноз и ставки БК Pinnacle

«Вальядолид»
В пяти последних турах Ла Лиги «Вальядолид» одержал только одну победу. 2 января «пусела» обыграла в гостях «Хетафе» с минимальным счетом (1:0). После этого команда уступила дома «Валенсии» (0:1), и два раза кряду сыграла вничью – «Эльче» (2:2) и «Леванте» (2:2).
В турнирной таблице «Вальядолид» базируется на 16-м месте. Отрыв от зоны вылета составляет два очка.
«Уэска»
«Уэска» в текущем розыгрыше чемпионата Испании одержала только одну победу. Еще в десяти матчах дебютант Ла Лиги сыграл вничью и потерпел девять поражений. В прошлом туре Ла Лиги команда выстояла дома против «Вильярреала» (0:0).
Так «Уэска» прервала череду из поражений, которая длилась пять туров кряду. В десяти выездных играх команда забила 9 мячей, пропустив 19 голов.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вальядолид» — 2.450
- Ничья – 3.190
- Победит «Уэска» — 3.320
Статистика
- 17 выездных матчей подряд «Уэска» не побеждала в Ла Лиге
- «Уэска» не забивала голы в четырех прошлых матчах чемпионата
- В 7 из 8 прошлых матчах «Уэски» сыграла ставка на ТМ(2,5)
Прогноз
Ставку на ТМ(2,5) в этом матче букмекерская компания Pinnacle предлагает разместить с коэффициентом 1.568. «Вальядолид» и «Уэска» особой результативностью не отличаются, а в очной встрече аутсайдеров вряд ли кто-то станет играть в открытый футбол.