«Вальядолид» — «Уэска»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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28 января 2021, 18:52

«Вальядолид»

В пяти последних турах Ла Лиги «Вальядолид» одержал только одну победу. 2 января «пусела» обыграла в гостях «Хетафе» с минимальным счетом (1:0). После этого команда уступила дома «Валенсии» (0:1), и два раза кряду сыграла вничью – «Эльче» (2:2) и «Леванте» (2:2).

В турнирной таблице «Вальядолид» базируется на 16-м месте. Отрыв от зоны вылета составляет два очка.

«Уэска»

«Уэска» в текущем розыгрыше чемпионата Испании одержала только одну победу. Еще в десяти матчах дебютант Ла Лиги сыграл вничью и потерпел девять поражений. В прошлом туре Ла Лиги команда выстояла дома против «Вильярреала» (0:0).

Так «Уэска» прервала череду из поражений, которая длилась пять туров кряду. В десяти выездных играх команда забила 9 мячей, пропустив 19 голов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вальядолид» — 2.450

Ничья – 3.190

Победит «Уэска» — 3.320

Статистика

17 выездных матчей подряд «Уэска» не побеждала в Ла Лиге

«Уэска» не забивала голы в четырех прошлых матчах чемпионата

В 7 из 8 прошлых матчах «Уэски» сыграла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

Ставку на ТМ(2,5) в этом матче букмекерская компания Pinnacle предлагает разместить с коэффициентом 1.568. «Вальядолид» и «Уэска» особой результативностью не отличаются, а в очной встрече аутсайдеров вряд ли кто-то станет играть в открытый футбол.