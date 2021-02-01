Тосун отказал ЦСКА. На замену предлагают форварда, разбившего свой «Lamborghini»

У Чалова может появиться веселый напарник.
Кто нужен скаутам ЦСКА?
- в идеале — игрок в аренду. Получается, у него за бортом должны быть неудачи. Других зимой из топ-5 не отдадут. А голландцы, бельгийцы или турки, не говоря о бразильцах с аргентинцами, затребуют у «армейцев» много денег за форварда. Средств нет, так что не вариант;
- акцент на ведущих лигах, поскольку каждый футболист, что оказался в команде из АПЛ или Бундеслиги, уже прошел серьезный отбор. Остались в веселом прошлом истории, как у Али Диа. «Саутгемптон» на 1 месяц подписал якобы двоюродного брата Веа, с которым Джордж не играл вместе за ПСЖ, как заявили мошенники;
- ЦСКА, пожалуй, пора искать не буквальную замену Гайчу. Слишком часто рослые крепкие парни не задерживались в основе на годы, радуя десятками голов. Можно вспомнить Траоре, Нецида, Маазу, Страндберга или Оланаре. Чех Томаш поначалу нормально играл, но никто не закрепился надолго и не стал вожаком в атаке;
- новичок команды должен обладать опытом игры в паре с другим форвардом. Чалова глубоко в схемах не закопать. У ЦСКА и Вернблум в атаке выходил, так что проблема с форвардами давняя – влияли кадровый дефицит, эпидемии травм и неудачные трансферы, а разовый успех Фёдора не привел к стабильным голевым результатам;
- поскольку у ЦСКА серьезная задача – попасть в ЛЧ, и всего 11 туров для реализации, то нужен бойкий новичок. Ведь сыграют против «Локомотив», «Ахмата», «Зенита» и «Сочи». А в конце сезона против «Спартака», «Краснодара» и «Динамо». Календарь сложнейший, права на ошибку не осталось. Тедеско дышит в спину – соседи отстают всего на 2 пункта.
Зачем Тосуну «Бешикташ»?
- в скаутинге важно анализировать отказы, чтобы избегать их в будущем. Есть очевидная причина – семья захотела в Турцию, насидевшись на карантине в Ливерпуле. Хотя Дженк родился в Германии, его жена Эдже — турчанка, молодая мама мальчика и девочки. Выбрала родной вариант;
- «Бешикташ» — знакомый Тосуну клуб. С ними дважды был чемпионом, заработал хорошую репутацию, «Эвертон» заплатил за его контракт большие деньги. Потерял место в основе, но дома поймут, что Дженку нужно время после сложной травмы и длительного восстановления;
- тренирует «черных орлов» бывший атакующий хав Алчин, с ним тоже сразу нашли общий язык, ведь вместе работали в «Газиантепспоре», еще до перехода Тосуна в «Бешикташ». У этого тренера форвард выдал на тот момент лучший сезон в карьере и получил приглашение в Стамбул;
- «Бешикташ» на втором месте в таблице, отрыв лидера «Фенербахче» всего один пункт. Тосун, который забивал 20 голов в 33 играх чемпионата Турции, становится важным новичком в борьбе за титул. В ЦСКА Дженк не был бы так близко к «золоту», у «Зенита» позиции прочнее. Но жаль, что отказал москвичам – хороший футболист.
Çok özlemişiz @CenkTosun_ 🖤 pic.twitter.com/wwn3S4PMVC— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 31, 2021
Форвард Лис Муссе подходит?
- Лис – сын сенегальца и француженки. Его мама не хотела, чтобы играл в футбол. Но поскольку к учебе особенного рвения не проявлял, то в итоге оказался в школе «Гавра». Серьезный футбольный университет, имел отношение к становлению Погба, Пайета, Мареза, Обамеянга и двух Менди;
- из «Гавра» попал в «Борнмут», а теперь Муссе застрял на лавке «Шеффилд Юнайтед». Хотя за него отдали 11.1 млн евро – пятый трансфер по стоимости в истории «клинков», Уайлдер не получил результативного форварда, что спасет от вылета из АПЛ. Лис сыграл лишь 203 минуты в новом сезоне, хотя в прошлом чемпионате был круче – 30 игр, 6 голов, 4 ассиста. И тогда команда сохранила прописку;
- отношения Муссе и клуба испортились после январского ДТП. Он разбив вдребезги свой желтый «Lamborghini». Лис врезался в припаркованные автомобили, и хотя никто не пострадал физически, ущерб составил десятки тысяч евро. Полиция расследует инцидент, подозревая превышение скорости, и если виноват форвард – «Шеффилд Юнайтед» с радостью отдаст его в аренду;
- смущает, что Лис Муссе активнее в социальных сетях, где публикует фото своих детей – мальчика и девочки, машин и друзей, один из которых гостил в Москве, чем создает моменты на поле. «Шеффилд Юнайтед» на дне таблицы, а 24-летний француз думает, как найти новый клуб, ведь если останется и вылетит из АПЛ – урежут зарплату, а любит жить красиво, ведь разбил авто за 340 тысяч евро;
- Лис — самостоятельный форвард, когда в форме, но смущает, что в нём столько пафоса. У него страница суперзвезды на спортивном автомобиле. Пока сильнее похоже, что агент притянул ЦСКА, чтобы привлечь к нападающему внимание. Молодой игрок, без серьезных травм, но и без свежих голов. Можно ошибиться, как «Шеффилд Юнайтед» — Лис не отыграл вложенные миллионы.
Почему поиски такие сложные?
- результативный форвард – востребованный, редкий и дорогой товар на рынке. Может, лучше без него? Чалов и Шкурин прикроют позицию, из Кучаева и Влашича весной попытаются выжать новые голы;
- Ганчаренко не большой специалист индивидуальной работы с футболистами. Вряд ли у него идеальные отношения с Акинфеевым, особенно после ухода Овчинникова. Вряд ли Виктор Михайлович на короткой ноге с молодыми игроками команды;
- если суммировать, то у ЦСКА набирается немало случаев, когда не выжали максимум из иностранцев за последние годы – Гайч, Гогуа, Лукас, Сигурдссон, Нишимура, Бийол, Н’Диайе и Бистрович. Возможно, возьмут паузу до лета и тогда решат вопрос уже по тренеру – исходя из результатов;
- старый знакомый Муса до сих пор не объявил о подписании контракта с новым клубом. Агенты пробуют пристроить 28-летнего нигерийца в ВБА, однако пока официального объявления не было, хотя медицинский осмотр планировали на 27 января. Но с ЦСКА Ахмед вряд ли договорится – просит много денег;
- усложняют переговоры исходные данные. ЦСКА форвард нужен, но как бы и не нужен – если Чалов начнет много забивать. Конкретики новичок от Ганчаренко не добьется, тот же Гайч ведь не играл в основе от звонка до звонка, даже когда был здоровым. Посмотрим, как Адольфо проявит себя в тактических схемах Индзаги;
- ЦСКА зря тянет, до первого официального матча нового года – в Кубке России против «СКА-Хабаровска», осталось три недели. Гайча пристроили, но сократили к минимуму период адаптации новичка на сборах, ведь не нашли форварда в январе. Могут махнуть рукой и ждать до лета, но что тогда изменится?
Если не вернутся в Лигу чемпионов, то найти результативного иностранца станет еще сложнее, ведь не будет гарантии финансирования. Зимняя аренда в ответ на уход Гайча разумная, поскольку это плюс один шанс попасть в подходящего игрока. Пересидев в окопе, ЦСКА оставит одну из слабостей
Команда, что нанесла больше всех ударов в РПЛ, по качеству моментов лишь пятая. Нахватались обидных ничьих с середняками, без которых шли бы на первом месте. Речь о 2 голах, так что точно нужен форвард!
И еще, мне всегда не нравится как однобоко подается информация. Говорится, что при Ганчаренко не выжали максимум из Гайча, Гогуа, Сигурдсона, Нисимуры, Бийола, Лукаса, Н'Диайе, но ни слова при этом, что раскрылись россияне Кучаев, Марадишвили, Дивеев, Ахметов, Тикнизян, Карпов, заиграл Зайнутдинов, Влашич, да и Сигурдсон неплох как мне кажется, Облякова многие ругают, но парень растет на глазах и становится лучше и лучше, выполняя огромный объем работы. Давайте замечать не только плохое, но и положительные моменты, команда не в хвосте таблицы, не в середине, а вторая, у Зенита состав тоже не пальцем деланный.
И еще, мне всегда не нравится как однобоко подается информация. Говорится, что при Ганчаренко не выжали максимум из Гайча, Гогуа, Сигурдсона, Нисимуры, Бийола, Лукаса, Н'Диайе, но ни слова при этом, что раскрылись россияне Кучаев, Марадишвили, Дивеев, Ахметов, Тикнизян, Карпов, заиграл Зайнутдинов, Влашич, да и Сигурдсон неплох как мне кажется, Облякова многие ругают, но парень растет на глазах и становится лучше и лучше, выполняя огромный объем работы. Давайте замечать не только плохое, но и положительные моменты, команда не в хвосте таблицы, не в середине, а вторая, у Зенита состав тоже не пальцем деланный.