Тосун отказал ЦСКА. На замену предлагают форварда, разбившего свой «Lamborghini»

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вчера, 19:00

У Чалова может появиться веселый напарник.

Кто нужен скаутам ЦСКА ?

- в идеале — игрок в аренду. Получается, у него за бортом должны быть неудачи. Других зимой из топ-5 не отдадут. А голландцы, бельгийцы или турки, не говоря о бразильцах с аргентинцами, затребуют у «армейцев» много денег за форварда. Средств нет, так что не вариант;

- акцент на ведущих лигах, поскольку каждый футболист, что оказался в команде из АПЛ или Бундеслиги, уже прошел серьезный отбор. Остались в веселом прошлом истории, как у Али Диа. «Саутгемптон» на 1 месяц подписал якобы двоюродного брата Веа, с которым Джордж не играл вместе за ПСЖ , как заявили мошенники;

- ЦСКА , пожалуй, пора искать не буквальную замену Гайчу. Слишком часто рослые крепкие парни не задерживались в основе на годы, радуя десятками голов. Можно вспомнить Траоре, Нецида, Маазу, Страндберга или Оланаре. Чех Томаш поначалу нормально играл, но никто не закрепился надолго и не стал вожаком в атаке;

- новичок команды должен обладать опытом игры в паре с другим форвардом. Чалова глубоко в схемах не закопать. У ЦСКА и Вернблум в атаке выходил, так что проблема с форвардами давняя – влияли кадровый дефицит, эпидемии травм и неудачные трансферы, а разовый успех Фёдора не привел к стабильным голевым результатам;

- поскольку у ЦСКА серьезная задача – попасть в ЛЧ , и всего 11 туров для реализации, то нужен бойкий новичок. Ведь сыграют против «Локомотив», «Ахмата», «Зенита» и «Сочи». А в конце сезона против «Спартака», «Краснодара» и «Динамо». Календарь сложнейший, права на ошибку не осталось. Тедеско дышит в спину – соседи отстают всего на 2 пункта.

Зачем Тосуну «Бешикташ»?

- в скаутинге важно анализировать отказы, чтобы избегать их в будущем. Есть очевидная причина – семья захотела в Турцию, насидевшись на карантине в Ливерпуле. Хотя Дженк родился в Германии, его жена Эдже — турчанка, молодая мама мальчика и девочки. Выбрала родной вариант;

- «Бешикташ» — знакомый Тосуну клуб. С ними дважды был чемпионом, заработал хорошую репутацию, «Эвертон» заплатил за его контракт большие деньги. Потерял место в основе, но дома поймут, что Дженку нужно время после сложной травмы и длительного восстановления;

- тренирует «черных орлов» бывший атакующий хав Алчин, с ним тоже сразу нашли общий язык, ведь вместе работали в «Газиантепспоре», еще до перехода Тосуна в «Бешикташ». У этого тренера форвард выдал на тот момент лучший сезон в карьере и получил приглашение в Стамбул;

- «Бешикташ» на втором месте в таблице, отрыв лидера «Фенербахче» всего один пункт. Тосун, который забивал 20 голов в 33 играх чемпионата Турции, становится важным новичком в борьбе за титул. В ЦСКА Дженк не был бы так близко к «золоту», у «Зенита» позиции прочнее. Но жаль, что отказал москвичам – хороший футболист.

Форвард Лис Муссе подходит?

- Лис – сын сенегальца и француженки. Его мама не хотела, чтобы играл в футбол. Но поскольку к учебе особенного рвения не проявлял, то в итоге оказался в школе «Гавра». Серьезный футбольный университет, имел отношение к становлению Погба, Пайета, Мареза, Обамеянга и двух Менди;

- из «Гавра» попал в «Борнмут», а теперь Муссе застрял на лавке «Шеффилд Юнайтед». Хотя за него отдали 11.1 млн евро – пятый трансфер по стоимости в истории «клинков», Уайлдер не получил результативного форварда, что спасет от вылета из АПЛ . Лис сыграл лишь 203 минуты в новом сезоне, хотя в прошлом чемпионате был круче – 30 игр, 6 голов, 4 ассиста. И тогда команда сохранила прописку;

- отношения Муссе и клуба испортились после январского ДТП . Он разбив вдребезги свой желтый «Lamborghini». Лис врезался в припаркованные автомобили, и хотя никто не пострадал физически, ущерб составил десятки тысяч евро. Полиция расследует инцидент, подозревая превышение скорости, и если виноват форвард – «Шеффилд Юнайтед» с радостью отдаст его в аренду;

- смущает, что Лис Муссе активнее в социальных сетях, где публикует фото своих детей – мальчика и девочки, машин и друзей, один из которых гостил в Москве, чем создает моменты на поле. «Шеффилд Юнайтед» на дне таблицы, а 24-летний француз думает, как найти новый клуб, ведь если останется и вылетит из АПЛ – урежут зарплату, а любит жить красиво, ведь разбил авто за 340 тысяч евро;

- Лис — самостоятельный форвард, когда в форме, но смущает, что в нём столько пафоса. У него страница суперзвезды на спортивном автомобиле. Пока сильнее похоже, что агент притянул ЦСКА , чтобы привлечь к нападающему внимание. Молодой игрок, без серьезных травм, но и без свежих голов. Можно ошибиться, как «Шеффилд Юнайтед» — Лис не отыграл вложенные миллионы.

Почему поиски такие сложные?

- результативный форвард – востребованный, редкий и дорогой товар на рынке. Может, лучше без него? Чалов и Шкурин прикроют позицию, из Кучаева и Влашича весной попытаются выжать новые голы;

- Ганчаренко не большой специалист индивидуальной работы с футболистами. Вряд ли у него идеальные отношения с Акинфеевым, особенно после ухода Овчинникова. Вряд ли Виктор Михайлович на короткой ноге с молодыми игроками команды;

- если суммировать, то у ЦСКА набирается немало случаев, когда не выжали максимум из иностранцев за последние годы – Гайч, Гогуа, Лукас, Сигурдссон, Нишимура, Бийол, Н’Диайе и Бистрович. Возможно, возьмут паузу до лета и тогда решат вопрос уже по тренеру – исходя из результатов;

- старый знакомый Муса до сих пор не объявил о подписании контракта с новым клубом. Агенты пробуют пристроить 28-летнего нигерийца в ВБА , однако пока официального объявления не было, хотя медицинский осмотр планировали на 27 января. Но с ЦСКА Ахмед вряд ли договорится – просит много денег;

- усложняют переговоры исходные данные. ЦСКА форвард нужен, но как бы и не нужен – если Чалов начнет много забивать. Конкретики новичок от Ганчаренко не добьется, тот же Гайч ведь не играл в основе от звонка до звонка, даже когда был здоровым. Посмотрим, как Адольфо проявит себя в тактических схемах Индзаги;

- ЦСКА зря тянет, до первого официального матча нового года – в Кубке России против « СКА -Хабаровска», осталось три недели. Гайча пристроили, но сократили к минимуму период адаптации новичка на сборах, ведь не нашли форварда в январе. Могут махнуть рукой и ждать до лета, но что тогда изменится?

Если не вернутся в Лигу чемпионов, то найти результативного иностранца станет еще сложнее, ведь не будет гарантии финансирования. Зимняя аренда в ответ на уход Гайча разумная, поскольку это плюс один шанс попасть в подходящего игрока. Пересидев в окопе, ЦСКА оставит одну из слабостей