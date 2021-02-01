ГлавнаяБлогиФутбольный Скаут

Тосун отказал ЦСКА. На замену предлагают форварда, разбившего свой «Lamborghini»

вчера, 19:00
00:00 / 00:00

У Чалова может появиться веселый напарник.

Кто нужен скаутам ЦСКА?

- в идеале — игрок в аренду. Получается, у него за бортом должны быть неудачи. Других зимой из топ-5 не отдадут. А голландцы, бельгийцы или турки, не говоря о бразильцах с аргентинцами, затребуют у «армейцев» много денег за форварда. Средств нет, так что не вариант;

- акцент на ведущих лигах, поскольку каждый футболист, что оказался в команде из АПЛ или Бундеслиги, уже прошел серьезный отбор. Остались в веселом прошлом истории, как у Али Диа. «Саутгемптон» на 1 месяц подписал якобы двоюродного брата Веа, с которым Джордж не играл вместе за ПСЖ, как заявили мошенники;

- ЦСКА, пожалуй, пора искать не буквальную замену Гайчу. Слишком часто рослые крепкие парни не задерживались в основе на годы, радуя десятками голов. Можно вспомнить Траоре, Нецида, Маазу, Страндберга или Оланаре. Чех Томаш поначалу нормально играл, но никто не закрепился надолго и не стал вожаком в атаке;

- новичок команды должен обладать опытом игры в паре с другим форвардом. Чалова глубоко в схемах не закопать. У ЦСКА и Вернблум в атаке выходил, так что проблема с форвардами давняя – влияли кадровый дефицит, эпидемии травм и неудачные трансферы, а разовый успех Фёдора не привел к стабильным голевым результатам;

- поскольку у ЦСКА серьезная задача – попасть в ЛЧ, и всего 11 туров для реализации, то нужен бойкий новичок. Ведь сыграют против «Локомотив», «Ахмата», «Зенита» и «Сочи». А в конце сезона против «Спартака», «Краснодара» и «Динамо». Календарь сложнейший, права на ошибку не осталось. Тедеско дышит в спину – соседи отстают всего на 2 пункта.

Зачем Тосуну «Бешикташ»?

- в скаутинге важно анализировать отказы, чтобы избегать их в будущем. Есть очевидная причина – семья захотела в Турцию, насидевшись на карантине в Ливерпуле. Хотя Дженк родился в Германии, его жена Эдже — турчанка, молодая мама мальчика и девочки. Выбрала родной вариант;

- «Бешикташ» — знакомый Тосуну клуб. С ними дважды был чемпионом, заработал хорошую репутацию, «Эвертон» заплатил за его контракт большие деньги. Потерял место в основе, но дома поймут, что Дженку нужно время после сложной травмы и длительного восстановления;

- тренирует «черных орлов» бывший атакующий хав Алчин, с ним тоже сразу нашли общий язык, ведь вместе работали в «Газиантепспоре», еще до перехода Тосуна в «Бешикташ». У этого тренера форвард выдал на тот момент лучший сезон в карьере и получил приглашение в Стамбул;

- «Бешикташ» на втором месте в таблице, отрыв лидера «Фенербахче» всего один пункт. Тосун, который забивал 20 голов в 33 играх чемпионата Турции, становится важным новичком в борьбе за титул. В ЦСКА Дженк не был бы так близко к «золоту», у «Зенита» позиции прочнее. Но жаль, что отказал москвичам – хороший футболист.

Форвард Лис Муссе подходит?

- Лис – сын сенегальца и француженки. Его мама не хотела, чтобы играл в футбол. Но поскольку к учебе особенного рвения не проявлял, то в итоге оказался в школе «Гавра». Серьезный футбольный университет, имел отношение к становлению Погба, Пайета, Мареза, Обамеянга и двух Менди;

- из «Гавра» попал в «Борнмут», а теперь Муссе застрял на лавке «Шеффилд Юнайтед». Хотя за него отдали 11.1 млн евро – пятый трансфер по стоимости в истории «клинков», Уайлдер не получил результативного форварда, что спасет от вылета из АПЛ. Лис сыграл лишь 203 минуты в новом сезоне, хотя в прошлом чемпионате был круче – 30 игр, 6 голов, 4 ассиста. И тогда команда сохранила прописку;

- отношения Муссе и клуба испортились после январского ДТП. Он разбив вдребезги свой желтый «Lamborghini». Лис врезался в припаркованные автомобили, и хотя никто не пострадал физически, ущерб составил десятки тысяч евро. Полиция расследует инцидент, подозревая превышение скорости, и если виноват форвард – «Шеффилд Юнайтед» с радостью отдаст его в аренду;

- смущает, что Лис Муссе активнее в социальных сетях, где публикует фото своих детей – мальчика и девочки, машин и друзей, один из которых гостил в Москве, чем создает моменты на поле. «Шеффилд Юнайтед» на дне таблицы, а 24-летний француз думает, как найти новый клуб, ведь если останется и вылетит из АПЛ – урежут зарплату, а любит жить красиво, ведь разбил авто за 340 тысяч евро;

- Лис — самостоятельный форвард, когда в форме, но смущает, что в нём столько пафоса. У него страница суперзвезды на спортивном автомобиле. Пока сильнее похоже, что агент притянул ЦСКА, чтобы привлечь к нападающему внимание. Молодой игрок, без серьезных травм, но и без свежих голов. Можно ошибиться, как «Шеффилд Юнайтед» — Лис не отыграл вложенные миллионы.

Почему поиски такие сложные?

- результативный форвард – востребованный, редкий и дорогой товар на рынке. Может, лучше без него? Чалов и Шкурин прикроют позицию, из Кучаева и Влашича весной попытаются выжать новые голы;

- Ганчаренко не большой специалист индивидуальной работы с футболистами. Вряд ли у него идеальные отношения с Акинфеевым, особенно после ухода Овчинникова. Вряд ли Виктор Михайлович на короткой ноге с молодыми игроками команды;

- если суммировать, то у ЦСКА набирается немало случаев, когда не выжали максимум из иностранцев за последние годы – Гайч, Гогуа, Лукас, Сигурдссон, Нишимура, Бийол, Н’Диайе и Бистрович. Возможно, возьмут паузу до лета и тогда решат вопрос уже по тренеру – исходя из результатов;

- старый знакомый Муса до сих пор не объявил о подписании контракта с новым клубом. Агенты пробуют пристроить 28-летнего нигерийца в ВБА, однако пока официального объявления не было, хотя медицинский осмотр планировали на 27 января. Но с ЦСКА Ахмед вряд ли договорится – просит много денег;

- усложняют переговоры исходные данные. ЦСКА форвард нужен, но как бы и не нужен – если Чалов начнет много забивать. Конкретики новичок от Ганчаренко не добьется, тот же Гайч ведь не играл в основе от звонка до звонка, даже когда был здоровым. Посмотрим, как Адольфо проявит себя в тактических схемах Индзаги;

- ЦСКА зря тянет, до первого официального матча нового года – в Кубке России против «СКА-Хабаровска», осталось три недели. Гайча пристроили, но сократили к минимуму период адаптации новичка на сборах, ведь не нашли форварда в январе. Могут махнуть рукой и ждать до лета, но что тогда изменится?

Если не вернутся в Лигу чемпионов, то найти результативного иностранца станет еще сложнее, ведь не будет гарантии финансирования. Зимняя аренда в ответ на уход Гайча разумная, поскольку это плюс один шанс попасть в подходящего игрока. Пересидев в окопе, ЦСКА оставит одну из слабостей

Команда, что нанесла больше всех ударов в РПЛ, по качеству моментов лишь пятая. Нахватались обидных ничьих с середняками, без которых шли бы на первом месте. Речь о 2 голах, так что точно нужен форвард!

СлухиОнугха подписал контракт с «Вейле»
Вчера, 14:01 Комментарии2
Слухи«Рубин» интересуется игроком «Факела»
Вчера, 12:43 Комментарии5
Слухи«Локомотив» рассматривает вариант продажи Смолова летом этого года
Вчера, 11:53 Комментарии15
СлухиЦСКА интересуется Муссе
31 января Комментарии12
Слухи«Спартак» и «Аякс» продвинулись в переговорах по Промесу
31 января Комментарии30
Слухи«Газиантеп» намерен арендовать у «Спартака» Кутепова
31 января Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ boniel3 (раскрыть)
вчера в 23:06
Гинер собственник клуба, у него 27% акций. Если он захочет продать акции, то продаст, а не захочет - никто его не заставит. И потом вся структура клуба, весь штат - это люди Гинера, им подобранные, а это важно. Так что не надо фантазий.
boniel3
boniel3
вчера в 22:08
Если не купят в атаку и опорника,то можно смело Ганчаренко валить домой,а Гинеру писать прошение об отставке.Похоже Орешкин и пришел в клуб для этого.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 21:47
Все набивают баллы для конкурса прогнозов, там можно выиграть футболку и тп
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 21:07
    Евгений Сибель
    Евгений Сибель
    вчера в 20:56
    А можеь Кешеру притащить из Лудогорца?
    З5 лет , но он голеадор, и мотивация будет.
    До этого думал Жонатаса который за Рубин играл но он хрусталь.
    Ещё есть Иранец из Украины Захетибар ( Олимпик ) .
    Либо Кеше либо Иранца
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 20:14
    Сдается мне, до лета вообще никого в ЦСКА приглашать не нужно, а летом уже будет видно.
    И еще, мне всегда не нравится как однобоко подается информация. Говорится, что при Ганчаренко не выжали максимум из Гайча, Гогуа, Сигурдсона, Нисимуры, Бийола, Лукаса, Н'Диайе, но ни слова при этом, что раскрылись россияне Кучаев, Марадишвили, Дивеев, Ахметов, Тикнизян, Карпов, заиграл Зайнутдинов, Влашич, да и Сигурдсон неплох как мне кажется, Облякова многие ругают, но парень растет на глазах и становится лучше и лучше, выполняя огромный объем работы. Давайте замечать не только плохое, но и положительные моменты, команда не в хвосте таблицы, не в середине, а вторая, у Зенита состав тоже не пальцем деланный.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 19:44
    Статья построена на предположениях и гипотезах, что можно объяснить незнанием реальной ситуации в клубе. А утверждения об "испорченных "отношениях" ВМГ и Акинфеева не совсем корректны. Но дело не в этом. Надо смотреть на ситуацию в коллективе. Иногда одним, даже внешне , удачным трансфером можно нарушить атмосферу в команде. И вместо ожидаемого улучшения получить ухудшение. Команда - это тонкий и многогранный механизм. На мой взгляд сейчас состав ЦСКА укомплектован полностью и хорошо. Есть 18 вполне боеспособных единиц. Глубина состава отличная. Надо подготовиться как следует и все будет окей. Кадровые проблемы приписывают недоброжелатели, их (проблем) нет.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 19:21
    Ну что можно сказать... ЦСКА провел неоднозначную половину сезона... Гончаренко был близок к отставке, но вместо этого уволил свой тренерский штаб....у ЦСКА играет в составе стабильно 18-19 человек (под словом стабильно я имею ввиду не 5-7 минут в концовке матча, а 60-70)... и хотя Ганчаренко и не боится ротации, но иногда они совсем не нужны....и это все при том, что скамейка ЦСКА уже не так коротка, как в худшие годы, а игровой потенциал велик но реализовать его пока никак не удается (команде не хватает стабильности..... молодых игроков бросает из стороны в сторону)....если вести разговор про усиление состава, то возможно и нужно найти на пару позиций (но не абы кого, кто никому не нужен, а хороших футболистов)....посмотрим, осталось не так много времени для начала второй части чемпионата, а там видно будет...
    shlomo
    shlomo
    вчера в 19:08
    Спасибо за статью....
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100