От «наследника Роналду» до человека, от которого устал Моуриньо. Бэйл и его путь с горы

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сегодня, 21:07

Гарет никак не может оттолкнуться от дна.

Гарет Бэйл к середине февраля принял участие только в 15 матчах за «Тоттенхэм» («шпоры» провели 38 встреч), сыграл всего лишь 783 минуты, причем больше 50% игрового времени получил в Лиге Европы, в то время как в АПЛ на счету валлийца всего лишь 230 минут. Многие ждали, что Гарет выйдет на поле в кубковом матче против «Эвертона» Карло Анчелотти, под чьим руководством Бэйл провел один из самых счастливых сезонов в своей карьере, забивал победные голы в финалах Кубка Короля и Лиги чемпионов. Однако его не оказалось даже в заявке «Тоттенхэма», а Жозе Моуриньо после игры дал витиеватый комментарий:

В воскресенье мы играли против «Вест Бромвича», а Гарет провел весь матч на скамейке. В понедельник я очень удивился, узнав, что он хочет провести обследование из-за какого-то дискомфорта. Он не тренировался с нами в понедельник, вернулся во вторник, но сказал мне о желании поработать с медиками пару дней. Вот поэтому его не было сегодня с нами. У Бэйла нет очевидной травмы, но есть неприятные ощущения и недостаток тренировочного ритма.

Борьба с травмами, настоящими и мнимыми, стала образом жизни футболиста, которому прочили карьеру суперзвезды. Конечно, не каждому футболисту суждено выиграть Лигу чемпионов и забить три гола в финалах престижнейшего турнира, однако уже сейчас очевидно, что Гарет не достиг уготованных ему вершин. А ведь метил он очень высоко.

Сезон 2005/06 («Саутгемптон»)

17 апреля 16-летний Гарет Бэйл дебютировал во взрослом футболе за «Саутгемптон». Юный футболист провел все 90 минут в матче Чемпионшипа против «Миллоула» на позиции левого защитника.

Сезон 2006/07 («Саутгемптон»)

Бэйл — основной игрок рвущихся в АПЛ «святых». Валлиец провел 38 матчей в Чемпионшипе, забил 5 голов и сделал 11 результативных передач. Гарет продолжает играть слева в защите.

Сезон 2007/08 («Тоттенхэм»)

«Саутгемптон» занял шестое место в Чемпионшипе, но в полуфинале плей-офф за выход в Премьер-Лигу проиграл «Дерби Каунти» по пенальти. Впрочем, это не помешало отправиться на повышение самому Бэйлу, который перешел в «Тоттенхэм» за 5 млн фунтов (столько же было прописано в качестве бонусов за успешные выступления). Бэйл бодро начал в новом клубе, но вскоре получил травму, которая выбила его из строя.

Сезон 2008/09 («Тоттенхэм»)

Бэйл вернулся на поле, однако набрать форму и закрепиться в стартовом составе «шпор» ему не удавалось, в том числе из-за мелких повреждений. 30 матчей и 0 голов — таковы итоги сезона для Гарета.

Сезон 2009/10 («Тоттенхэм»)

Еще один скомканный сезон, ведь Бэйл пропустил предсезонную подготовку и старт сезона из-за операции на колене, регулярно валлиец начинает играть только с января, чередует матчи слева в защите и слева в полузащите, к концу сезона набивает 3+5 по системе «гол + пас».

Сезон 2010/11 («Тоттенхэм»)

Первый мощный сезон Гарета в «Тоттенхэме», переместившись на позицию левого полузащитника валлиец забил 11 голов и сделал 11 ассистов. После хет-трика в ворота «Интера» в Лиге чемпионов становится известно об интересе к его персоне со стороны главного тренера мадридского «Реала» Жозе Моуриньо, а партнер по «Тоттенхэму» Эурелио Гомеш сравнивает Бэйла с техничными соотечественниками:

В игре Гарета есть бразильские нотки. Считаю, что он играет настолько хорошо, что мог бы выступать за сборную Бразилии.

Сезон 2011/12 («Тоттенхэм»)

Показатели Бэйла идут вверх, скауты «Барселоны» и «Реала» начинают пристально следить за валлийцем, причем на этом этапе каталонцы считаются фаворитами в гонке за все еще восходящей звездой британского футбола. В конце сезона сам Гарет признается, что будет рад предложениям от испанских грандов

Сезон 2012/13 («Тоттенхэм»)

Поворотный сезон в карьере Гарета Бэйла, который в полной мере раскрывает свой потенциал под руководством Андре Виллаш-Боаша и становится лидером «Тоттенхэма». Подтверждением этому служат 25 забитых мячей и 15 результативных передач — роскошные цифры, которые заставляют говорить о Бэйле только в восторженных тонах, как Майкл Доусон:

Он близок к Роналду и Месси по своим возможностям. Гарет входит в число лучших футболистов мира. Возможно, сейчас Бэйл — лучший игрок мира. Некоторые вещи из тех, что удаются Бэйлу, заставили бы краснеть Роналду.

Сезон 2013/14 («Реал»)

После долгих и сложных переговоров на финише летнего трансферного окна Гарет Бэйл переходит в мадридский «Реал» за рекордную на тот момент сумму в мировом футболе — 101 миллион евро. Дебютный сезон в Мадриде получился довольно удачным, не считая притормозивших валлийца мелких травм: Гарет отметился голом в своем первом матче за «сливочных», забил победные голы в двух финалах против «Барселоны» (Кубок Короля) и «Атлетико Мадрид» (Лига чемпионов). Карло Анчелотти остался доволен Бэйлом, хотя и постоянно подчеркивал, что Гарет может еще лучше.

Сезон 2014/15 («Реал»)

Перед стартом сезона Гарет Бэйл дал комментарий, который вызвал кривую усмешку у Криштиану Роналду:

В этом сезоне я хочу выиграть «Золотой мяч», а также победить во всех турнирах с «Реалом». Я хочу, чтобы «Реал» был лучшей командой в мире.

Бэйл начал сезон в качестве одного из лидеров «Реала» в атакующем трио BBC (Бэйл-Бензема-Криштиану), но «сливочные» остались в той кампании без трофеев, Карло Анчелотти лишился своего поста, а Гарет не смог улучшить показатели предыдущего сезона и во многих матчах смотрелся инородным телом в игре команды.

Сезон 2015/16 («Реал»)

От Бэйла все еще ждут большего, в то время как испанская пресса пишет о плохих отношениях между валлийцем и признанными вожаками «Реала» — Рамосом и Роналду. «Сливочные» провалили первую половину сезона с Бенитесом, а потом пришел Зидан и волшебным образом выиграл Лигу чемпионов. Гарет отыграл 120 минут против «Атлетико», отметился голевой передачей на Серхио Рамоса и забил свой послематчевый пенальти.

Сезон 2016/17 («Реал»)

В октябре Бэйл продлил контракт с «Реалом» до 2022 года, а через несколько дней получил травму подколенного сухожилия и выбыл из строя на 4 месяца. В апреле Гарет провел свой 100-й матч за «Королевский клуб» и отметил юбилей очередной травмой. В финале Лиги чемпионов против «Ювентуса» Гарет остался в запасе и появился на поле только на 77-й минуте, но Зидан продолжает верить в своего футболиста:

«Реал» становится лучше, когда Бэйл на поле.

Сезон 2017/18 («Реал»)

Последний относительно успешный сезон Гарета в карьере на сегодняшний день — 21 гол во всех турнирах и прекрасное завершение с победным дублем в ворота «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов после выхода на замену. Это самый высокий взлет, но хватало и падений, и рутины. В частности, Зидан уже больше доверял Иско и Асенсио, а Бэйла собирался продать по окончании сезона. Этим планам не суждено было сбыться.

Сезон 2018/19 («Реал»)

«Королевский клуб» покинули Зинедин Зидан и Криштиану Роналду, а Гарет Бэйл остался на правах главной звезды, но свою миссию провалил, как и «Реал» весь тот сезон. Лопетеги был уволен и уступил мостик Солари, да и Сантьяго продержался недолго — до возвращения Зидана в марте. Зизу дал понять, что не рассчитывает на Гарета, болельщики «сливочных» освистывали валлийца на «Сантьяго Бернабеу», а агент Бэйла назвал Зидана «позорищем» из-за слов о том, что «уход Бэйла сделает лучше для всех». Точка невозврата в отношениях была пройдена, но Гарет, не получив заманчивых предложений, остался на щедром мадридском контракте.

Сезон 2019/20 («Реал»)

Зидан обещал доверять Бэйлу, но Гарет окончательно превратился в гольфиста и не рвался оправдывать доверие в те моменты, когда ему предоставлялся такой шанс. Но накашлял 3 гола и 2 ассиста в 20 матчах. Удручающий сезон для футболиста за 100 миллионов евро, который собирался выиграть «Золотой мяч».

Сезон 2020/21 («Тоттенхэм»)

Отношения с Зиданом не сложились, в «Реале» Бэйл так и остался чужаком. Казалось, возвращение в «Тоттенхэм» способно реанимировать футбольную карьеру Гарета. Увы, ожидания и здесь не оправдались. Травмы наложили свой отпечаток, а сам Бэйл оказался не тем парнем, чтобы сжимать зубы и пытаться самостоятельно провернуть колесо своей судьбы. Впрочем, еще почти полтора года Бэйл будет делать вид, что футболист — до конца контракта с «Реалом» в 2022 году. Трудно сказать, сыграет ли еще Гарет за «Тоттенхэм», ведь Моуриньо он разочаровал основательно.