23-й гол в 24 играх текущего сезона и 300-й после 30 лет. Роналду действительно может задержаться на топ-уровне до 40-летия

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сегодня, 11:24

Неудержимый и нестареющий.

В пятницу Александр Кокорин дебютировал за «Фиорентину» в матче с «Интером», а Криштиану Роналду отметил свой 36-й день рождения, чтобы уже на следующий день впервые отличиться забитым голом в новом возрасте. В дебюте матча с «Ромой» форвард «Ювентуса» нанес прицельный удар с линии штрафной в нижний угол ворота Пау Лопеса. Между прочим, с левой ноги, которая, впрочем, не раз приходила Криштиану на помощь по ходу его блестящей карьеры.

Гол в ворота «Ромы» стал для Роналду:

- 23-м в 24 матчах во всех матчах текущего сезона.

- 16-м в 17 играх Серии A. Лучший результат в лиге, КриРо на 2 гола опережает Лукаку.

- 300-м забитым мячом после исполнения 30 лет.

- Первым в возрасте 36 полных лет. Таким образом, Криштиану забивал голы в профессиональном футболе в 20 разных возрастах — с 17 до 36 лет.

Эти цифры подтверждают, что в своем солидном по футбольным меркам возрасте Криштиану Роналду по-прежнему находится в блестящей форме, которая позволяет ему возглавлять бомбардирскую гонку Серии A и оставаться в компании сильнейших форвардов планеты на правах полноценного, а не почетного члена гильдии.

Конечно, карьера португальца не будет продолжаться вечно, он и сам прекрасно понимает, что его последний матч не за горами, а оставшийся путь гораздо короче пройденного, именно поэтому КриРо в своей благодарности за поздравления с днем рождения выразил сожаление из-за того, что не может обещать еще 20 лет футбола:

36 лет, невероятно! Такое ощущение, что всё началось вчера, но это путешествие уже полно приключений и историй, которые останутся в памяти. Мой первый мяч, моя первая команда, мой первый гол... Время летит! Из Мадейры до Лиссабона, из Лиссабона в Манчестер, из Манчестера в Мадрид, из Мадрида в Турин, но, прежде всего, от всего сердца до всего мира… Я всегда отдавал все, что мог, а вы в ответ подарили мне свою любовь, восхищение и безоговорочную поддержку. Никогда не смог отблагодарить вас за это. Один я бы не справился. Отмечая свое 36-летие и 20 лет в качестве профессионального футболиста, скажу, что мне жаль, что я не могу обещать вам еще 20 лет футбола. Но могу пообещать, что пока я продолжаю играть, всегда буду выкладываться на 100%!

Сколько еще будем наслаждаться игрой Роналду?

В 2016 году Криштиану заявил, что собирается играть до 41 года. Признался, что однажды разговаривал на тему футбольного долголетия с Альфредо Ди Стефано, который повесил бутсы на гвоздь в 40 лет, и тот сказал, что для великого чемпиона, каким является Роналду, это вообще не рубеж.

В любом случае тогда 41-й день рождения Криштиану казался чем-то слишком далеким, чтобы рассуждать об этом всерьез, но сейчас, видя в какой форме находится португалец и имея перед глазами другой пример — Златана Ибрагимовича, нет никаких сомнений, что Роналду действительно может продолжать карьеру до 2026 года.

Еще недавно в умах прочно сидел стереотип о том, что до середины XX века футболисты играли до 40 лет и дольше, потому что в футболе больше ценилось мастерство, а не физическая готовность. По мере наращивания темпа игры ветеранов стало меньше, однако эта гонка вооружений продолжается по обе стороны.

Сейчас мы видим, что не лишенных страстей и пороков одаренных романтиков вытесняют суперпрофессионалы, добивающиеся успеха постоянной работой. Роналду — законодатель мод среди «футболистов-роботов», его кропотливая работа над собственным телом и отсутствие серьезных травм привели к тому, что в 36 лет у Криштиану по многим показателям организм 25-летнего атлета. И это подтверждают профи.

Жоау Арозу, тренер по физподготовке сборной Португалии (2016 год):

Роналду способен продолжать карьеру до 41 года. Единственное, что может помешать — это травмы. Не могу сказать, что он кардинально отличается от других футболистов, но подготовка Криштиану впечатляет. Это результат его упорного труда. Уверен, он никогда не будет медленным футболистом даже с учетом небольшой потери скорости с возрастом. Скорее всего, тренеры решат этот вопрос, размещая его ближе к чужим воротам. Скиллы, опыт и жажда Роналду к голам и победам заставят защитников еще много лет мучиться с ним.

Джованни Маури, бывший фитнес-тренер мадридского «Реала» и ПСЖ :

Когда я работал в ПСЖ , был уверен, что Ибрагимович будет играть до 40, сейчас могу сказать, что Криштиану Роналду из этой же категории спортсменов, и он запросто может разменять пятый десяток на футбольном поле. Для спортивного долголетия важной обладать даже не силой, а гибкостью. К примеру, Златан весит почти 100 килограмм, но у него подвижность танцора. Также очень важен отдых и правильное восстановление на протяжении всей карьеры. Важен сон, а также конкретные упражнения, направленные на улучшение мышц, суставов и даже ментального здоровья.

Фернанду Сантуш, главный тренер сборной Португалии:

Роналду может играть до 40 лет, но сейчас он не знает точно, произойдет ли это. Может наступить момент, когда он почувствует, что больше не соответствует уровню, на котором привык выступать. И тогда он уйдет. Криштиану не из тех, кто согласится на снижение уровня.

Кристиан Вьери, бывший форвард сборной Италии:

Криштиану — военная машина. Я восхищаюсь тем, что делает Роналду, и тем, что будет делать. Португалец может играть с сигаретой в зубах до 40 лет, как говорят в Италии. У него фигура, как у скульптуры.

Роналду ненормальный футболист в хорошем смысле, необыкновенный и экстраординарный. Именно с этим 36-летним парнем связаны надежды «Ювентуса» в текущем сезоне, и Андреа Пирло, хотя и является новичком в тренерской профессии, никогда не был глупцом. Пирло нашел максимально эффективное применение Роналду и не стесняется управлять игровым временем португальца, который очень не любит, когда его меняют.

Криштиану был недоволен, что в середине недели Андреа не дал ему сыграть 90 минут в кубковом матче против «Интера», но игра с «Ромой» показала, что это решение было верным. Роналду всегда рвется в бой, всегда голоден до голов, но иногда его нужно сдерживать. В том числе необходимый отдых поможет оставаться в игре до 40 или 41 года. Да, Роналду не может подарить футболу еще 20 лет, но четыре или пять — вполне.