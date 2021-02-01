Предатель Ирландии, спавший пьяным на асфальте. У МЮ запросили 101 млн евро за «маньяка»

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вчера, 16:04

Грилиш – один из лучших плеймейкеров сезона.

Джек обожает бурные вечеринки и выпивку

Лидеру «Астон Виллы» нравится, когда его сравнивают с Гаскойном. Грилиш тоже хулиган. Юный Джек на отдыхе вел себя, как типичный британец. В 2015 году его сфотографировали в Тенерифе посреди дороги – молодой игрок «Астон Виллы» так набрался, что отключился на асфальте.

@JackGrealish1 had a great night, opposite my apartment in the wonderful tenerife 😂 pic.twitter.com/CDecFX80kw — Briony King (@brionyking0913) June 14, 2015

Далеко не первый его загул. Уже в статусе звезды АПЛ Грилиш подпортил репутацию и, похоже, сорвал летний переход в МЮ в 2020-м. Во время жесткого карантина Джек записал видео-обращение к фанатам, чтобы сидели дома и были послушными, а сам отправился на подпольную вечеринку.

Рисковал заразиться вирусом, а затем протаранил своим авто несколько припаркованных машин, за что его сейчас судят. Вряд ли при таком маневре водитель был трезвым. Грилишу повезет, если сравнения с Гаскойном ограничатся полем, ведь загулы загубили карьеру многим в Англии.

Не хочется терять настолько тонко мыслящего английского футболиста. Вернее, наполовину ирландского. Большая история новой звезды сборной Саутгейта началась с футбольного предательства.

Грилишу лучше не встречаться с Роем Кином

Легенда сборной Ирландии и будущий суровый капитан МЮ начинал в «Ноттингем Форест». Однажды Рой отдал неточную передачу вратарю, после чего соперник вернул себе мяч и забил. В раздевалке великий Брайан Клаф встретил юного игрока кулаком, свалил ударом с ног.

После этого Рой думал, прежде чем отдавать такие передачи, а тренер в качестве молчаливого извинения отправил Кина на несколько дней в отпуск домой. Рукоприкладство точно не метод адекватного воспитания, но Кин с радостью бы побил Грилиша. Ведь Джек предал сборную Ирландии.

За молодежки разного возраста сыграл 19 поединков, но позже выбрал Англию. Странная история, почему сразу не играл за сборную страны, где сам родился? Впрочем, нынешние звезды Саутгейта – странные ребята. Кин очень разозлился на Грилиша и Райса из «Вест Хэма», ведь оба предали футбольную Ирландию.

Некоторые люди их понимают – молодые парни хотят сыграть на Евро-2020 за одного из фаворитов. Но другие фанаты придерживаются позиции Роя Кина. Раз семья Грилиша и сам Джек приняли приглашения Ирландии, то поступил подло, когда перешел в молодежную сборную Англии. Стоило сразу отказать и ждать вызова «Трех львов».

Хавбек давно перерос уровень «Астон Виллы»

Родня по отцовской линии родом из Ирландии. Но папа Кевин родился в Англии и болеет вместе с женой Карен за «Астон Виллу». Не удивляет путь Джека – с шести лет в клубе, лишь разок отлучался в аренду в «Ноттс Каунти».

Его прадедушка – Билли Гарратти, был лучшим снайпером чемпионата Англии и «Астон Виллы» на рубеже 19 и 20 веков, дважды брал «золото» и выигрывал Кубок. Футбольные гены сработали спустя 120 лет, в Бирмингеме понимают, что Грилиш слишком крутой для середняка.

Закалился в боях в Чемпионшипе, где провел три сезона, вернул «Астон Виллу» в АПЛ , помог не вылететь. Джек в этом сезоне в прекрасной форме. У Головина выдающийся показатель моментов каждые 90 минут – 4.1, у Чалханоглу – 3.8, но Джек наравне с Иличичем – 3.5.

И, в отличие от коллег, у Грилиша много полных матчей. По сумме созданных моментов это главный племейкер в топ-5. Создал 67 шансов, на семь больше, чем Бруну Фернандеш. Хавбек «Астон Виллы» опережает и Депая, и Де Брюйне, и Мюллера, и Маунта, и Санчо.

У Джека уже 6 мячей и 9 голевых передач в «Астон Вилле», а не в «Челси» или «Манчестер Сити». Понятно, что Грилишу пора на повышение. Проблемой может стать лишь трансферная стоимость, а также отчет скаутов о поведении Джека за полем. Вряд ли та вечеринка в локдаун была его единственной за год.

Остаются сомнения, что заиграет в Манчестере

У МЮ больше случайного в уравнениях Сульшера, это не Гвардиола, что все просчитывает, планируя индивидуальную работу с конкретными игроками. Возьмите хотя бы трансфер Бруну, который едва не сорвался, а принес невероятную пользу. Но как раз появление Фернандеша заставляет ряд экспертов сомневаться, что Грилишу есть место в МЮ .

Но ведь Рэшфорд может играть на правом фланге. Погба, который временно перешел налево, планирует уехать ближайшим летом. Появляется позиция на фланге. Туда логично выбрать одного их хавбеков сборной Англии – или Грилиша, или Санчо. Немножко несправедливо, что недооценивают Гринвуда, но таковы ставки на вершине АПЛ .

«Боруссия» Д заломит цену за Джейдона, как и «Астон Вилла» за Джека — в Бирмингеме оценили контракт хавбека в 90 млн фунтов (101 млн евро). Дороговато за парня, что в 25 лет не играл в еврокубках. Впрочем, Бруну Фернандеш не из «Реала» пришел. Мало кто думал, что португалец будет настолько полезным.

Джека заберет гранд, ведь он – игрок старой школы

Надо держать парня подальше от бутылки, нуждается в дисциплине, но у Джека большой талант. Скептики скажут, что у Гаскойна тоже был дар, но все-таки сейчас другие времена. Грилиш не болеет алкоголизмом. И если МЮ поставит на кон 100 млн евро от продажи Погба, то будут контролировать новичка, вплоть до цифровой слежки.

Не признают публично, ведь это незаконно, но легко могут позволить весь спектр услуг частных детективов. Фергюсон привлекал следователей еще в 90-х годах, когда отучал Гиггза и остальных от загулов, подскажет Сульшеру парочку фокусов. МЮ точно нужен еще один звездный созидатель, как минимум, чтобы не собирать вечные нули с грандами АПЛ .

Но не нужен человек-проблема, коим Джек был в юности. Теперь Дин Смит – тренер «Астон Виллы», описывают хавбека как любителя длительных тренировок. Грилиш ночевал на базе клуба, чтобы чаще заниматься. А наставник шутил: «Он в зале практически каждый день. Удивлен, что его не бросила девушка, он маньяк, который даже дома смотрит футбол».

Судя по информации из Бирмингема и по фото на Рождество с собачкой, Грилиш все-таки расстался со школьной подругой Сашей. Зато дружит с Дринкуотером, сидят в общем чате под названием «Avengers» («Мстители») с Мэдисоном, Чилуэллом, Алли и Макгинном из «Астон Виллы». И в этой компании как минимум Деле и Дринкуотер– проблемные перцы.

Но у Грилиша своя голова на плечах. Понимает, что сейчас пик карьеры. Давно не мальчик, до мозга костей футболист. Однажды не снимал порванные бутсы, считая их фартовыми. Сыграл так по пути «Астон Виллы» в АПЛ . Слабых мест у игрока мало, даже в борьбе Джек все лучше. На нем в 2020-м заработали 139 фолов – рекорд топ-5, но и в отбор идет успешно.

Дополнительный плюс — есть лидерские качества. При всем уважении к Бруну, он тихоня на вид, семейный дядя с женой и детьми. А Джек, как подметил его тренер – маньяк. Чем увлечен – тем поглощен, из породы одержимых любимым делом. Таких сразу видно на поле по оригинальности ходов, темпераменту и даже по приспущенным гетрам.

Джек стилистически из породы Гаскойна, Джо Коула, Тотти или Азара. Такие футболисты умеют навести шороху у чужих ворот, но зависят от вдохновения. Грилиш – крутой, но не все тренеры с ним справятся.