Предатель Ирландии, спавший пьяным на асфальте. У МЮ запросили 101 млн евро за «маньяка»

Грилиш – один из лучших плеймейкеров сезона.

Джек обожает бурные вечеринки и выпивку

Лидеру «Астон Виллы» нравится, когда его сравнивают с Гаскойном. Грилиш тоже хулиган. Юный Джек на отдыхе вел себя, как типичный британец. В 2015 году его сфотографировали в Тенерифе посреди дороги – молодой игрок «Астон Виллы» так набрался, что отключился на асфальте.

@JackGrealish1 had a great night, opposite my apartment in the wonderful tenerife 😂 pic.twitter.com/CDecFX80kw