Великолепный дебют под руководством старого тренера. Лингард реанимирует карьеру в «Вест Хэме»

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сегодня, 12:00

«Соккер.ру» — о блестящем дебюте Джесси Лингарда в «Вест Хэме».

«Вест Хэм» довольно быстро оправился от проигрыша «Ливерпулю». В минувшую среду «молотобойцы» удачно посетили славный город Бирмингем, где обыграли «Астон Виллу» с результатом 3:1. Два мяча из трёх забил Джесси Лингард, впервые вышедший в футболке лондонского клуба. Хотелось написать в бордовой. Да нет. В бордовой форме играла как раз «Вилла».

Но дело не в этом. Успеет Джесси поиграть и в форме первого выбора. Ведь его дебют оказался сверхудачным. На 56-й минуте одолженный у «Манчестер Юнайтед» полузащитник забил свой первый гол. Долгожданный, ибо в текущем сезоне футболист не только не забивал, но и на поле почти не появлялся. Пару-тройку раз в кубковых матчах. И всё. Одного мяча Джесси показалось мало. Через шесть минут он добавил второй, чем помог своей новой команде оформить гостевую победу с красивым счётом 3:1.

Отыграв 89 минут, новобранец «молотобойцев» гордо покинул поле «Вилла Парка». Дэвид Мойес специально заменил 28-летнего футболиста для того, чтобы поблагодарить за игру персонально и публично. Сейчас опытный игрок очень нуждается в поддержке. Ведь в Манчестере ему совсем перекрыли кислород. Тренер «Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер мягко говоря не жаловал футболиста. Как, впрочем, и Мойес в бытность наставником «красных дьяволов». При шотландском тренере Джесси побегал по арендам. Игроком основного состава он стал только при Луи ван Гале.

В последнее время Джесси Лингард, входивший в сборную Англии и считавшийся одним из лидеров родного «Манчестер Юнайтед», переживал игровой кризис. В котором был виноват, в первую очередь, сам футболист. Сульшер — не враг себе, чтобы гнобить игрока просто так. В прошлом сезоне Джесси с трудом перевалил за отметку в половину матчей за основной состав. И в большинстве случаев это были редкие выходы на замены. После прихода в «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша место атакующего полузащитника оказалось прочно занято португальцем, а надобность в услугах Лингарда отпала. Вплоть до последнего игрового дня на счету Джесси не числилось ни одного результативного действия. Только в заключительном туре на восьмой дополнительной минуте четырнадцатый номер поразил ворота «Лестера», чем поправил статистику. Но не своего статуса в команде.

Всё межсезонье людская молва куда-то продавала Лингарда. В том числе и в «Зенит». Но трансферное окно захлопнулось, а сам футболист никуда не делся. Всё также значился в составе «красных дьяволов». Или числился. Осенью и сам Джесси понял, что пора делать ноги. Шансов заиграть при Бруну Фернандеше у него не было.

Наверное, в Английской Премьер-лиге нашлось немало бы клубов, готовых приютить на время участника (и полуфиналиста) последнего чемпионата мира. Правда, не у всех деньги имеются. Сильный атакующий полузащитник, а Джесси далеко не слабак — профессия нужная. Но Лингард, по имеющимся сведениям, лично отклонил приглашения нескольких клубов. А в «Вест Хэм» пошёл охотно. Даром что там у руля Дэвид Мойес, в своё время гонявший Джесси по арендам. Вот и встретились.

Мойес в прошлом сезоне спас лондонцев от вылета и сумел растормошить сонную команду. И катализатором процесса стал Томаш Соучек, который успевает делать всё. Его-то в «кузнечном цеху» явно не хватало. С приходом чеха работа закипела. «Молотобойцы» пока очень хороши. Вторую молодость переживают Лукаш Фабьянски, Анджело Огбонна, Аарон Крессуэлл. Удачным стоит назвать решение о переводе Майкла Антонио из средней линии на передний край. Очень грамотным было решение сохранить в команде Деклана Райса. И результаты на лицо. В прошлом сезоне «Вест Хэм» больше думал о выживании, а в нынешнем году играет более чем прилично. Претендует на путёвку в Лигу Европы, а при удачном раскладе можно помечтать и другом турнире. Впишется ли опытный, состоявшийся, и в то же потерявший себя футболист в работающий ансамбль. Определённый риск был. Тем более что Лингард уже не тот смуглый паренёк с раскосыми глазами, каким был в бытность Мойеса на «Олд Траффорд». Однако создаётся ощущение, что тренер и футболист сами стремятся к наведению мостов.

Конечно, один матч — ещё не повод для выводов. Но в первом матче за новый клуб Джесси смотрелся более чем прилично. О чём вы могли прочитать в начале. Более того, с появлением Лингарда средняя линяя «молотобойцев» приобрела большую, чем ранее, стройность. Арендованный у «Манчестер Юнайтед» игрок был освобождён от черновой работы. Твори и придумывай себе на здоровье. Чем, собственно, одиннадцатый номер лондонцев и занимался. В первой же игре Джесси продемонстрировал хорошее взаимопонимание с Томашем Соучеком. Два игрока средней линии не мешали друг другу, а дополняли друг друга. И, конечно, Джесси выглядел куда убедительней, чем Саид Бенрахма, игравший на позиции атакующего полузащитника в предыдущих встречах.

Теперь в Лондоне всерьёз задумались, а не выкупить ли им Лингарда? Пока цена вопроса — десять миллионов фунтов, однако за время пути, извините, аренды всё может измениться. Однако первый шаг новичку явно удался. Проследим за вторым.