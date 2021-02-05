Лучший центральный защитник мира. Брат футболиста, парень певицы и новый ван Дейк

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сегодня, 13:00

Наблюдаем «эффект Вирджила», только в Манчестере.

Идет не лучший сезон для звездных защитников

Серхио Рамос ведет переговоры о новом контракте. Взрослый дядька с большой семьей тратит время на войну с Пересом через СМИ . Ван Дейк восстанавливается от травмы, а его отсутствие показывает – для «Ливерпуля» голландец значит больше, чем скептики думают.

Кулибали постарел, остепенился, повлияла позиция Де Лаурентиса – не отпустил сенегальца из «Наполи» вовремя, налепив на контракт 100-миллионный ценник. Кьеллини, Пике и Хуммельс – ветераны игры. Варан ищет новый клуб, причем не впервые. Маркиньос вернулся в защиту, но ПСЖ пропускает три от «Лорьена».

Де Лигт сыграл немного матчей в основе «Ювентуса», не лучший защитник мира прямо сейчас. Алаба – часть успешной обороны «Баварии», которая придумывала для Нойера непростые задачки. А у Симеоне центральные защитники – винтики, что доказал уход Година. Там важен вратарь, вся тактика встречи соперника без мяча.

Для многих центральных защитников сезон складывается непросто. Но есть еще один клуб, который пропускает аномально редко, и вот там нашелся особенный игрок обороны, новая звезда футбола мирового масштаба. Пожалуй, лучший из всех прямо сейчас.

Рубен Диаш очаровал не только любителей АПЛ

Португалец приходил, чтобы развеять сомнения. Гвардиола много отдавал за защитников, но всегда попадал. За контракты Канселу и Ляпорта отвалили по 65 млн евро, за Менди – 57.5, за Стоунза – 55.6, за Уокера – 52.7, за Мангала – 45, за Отаменди – 44.5, за Данило – 30. Когда летом взяли Аке (45.3 млн евро) и Диаша (68), многие отзывались скептически.

Португалец стал вторым по стоимости новичком в истории «Манчестер Сити», в пятерке самых дорогих защитников мира. Рисковали, ведь тот же Аке не заиграл, Фернандиньо провел в АПЛ пока больше минут, так что отчасти критическая часть публики права – «Манчестер Сити» работал методом перебора.

Но попали! Диаш поразил физической готовностью, Гвардиола уверен, что Рубен может играть каждые три дня. Доказательством служит статистика – в 2020-м году только Магуайр сыграл больше минут, но разница небольшая. Рубен Диаш в сборной, «Бенфике» и «Манчестер Сити» провел 4 344 минуты.

Диаш прошел проверку АПЛ , как и еще один игрок из Португалии – Бруну Фернандеш. Рубену было сложнее, но он показал концентрацию, понимание игры, умение страховать напарников. Стал тем, кто берет удар на себя. Без Диаша пропустили дома 5 голов от «Лестера», а с ним набрали «сухарей».

Дуэт Рубена Диаша и Джона Стоунза допустил 1 результативную ошибку в 13 совместных матчах разных турниров, причем ошибка была в игре против «Челси», которая завершилась со счетом 1:3 в пользу «горожан». Разница мячей в этих 13 играх с оптимальным дуэтом в защите – 30:1.

Португалец не гонится за славой и статистикой

Влиятельные – вот так одним словом можно описать людей, вроде Рамоса, Бонуччи или ван Дейка. У Гвардиолы даже у Де Брюйне есть рамки, бельгиец не свободный художник из «зоны 14», поэтому не страшно, что Рубен Диаш играет по написанному в домашнем кабинете Хосепа сценарию.

Испанца впечатляет как раз следование его инструкциям, обычно хватил не за крутой футбол на импровизации, а за соответствие требованиям основы «Манчестер Сити». Многие защитники не попадали в стандарт, хотя прикрывались уровнем подстраховки команды и стилем, который позволял «горожанам» доминировать.

Но Диаш пошел по инструкции. У него дикие 93.2 % владения мячом, 1.1 перехватов, 2.8 выносов. Первые два показателя – вторые в клубе для игроков основы, третий – лучший. По количеству заблокированных ударов Рубен снова первый, а по минутам в АПЛ стал вторым после вратаря. Рубен страхует всех и сделал игру Стоунза продуктивнее.

Гвардиола удачно подметил – приход Диаша похож на эффект ван Дейка, поскольку рядом с ним стали лучше играть другие защитники. В центре полно вариантов – Ляпорт, Аке, Гарсия, не говоря о Фернандиньо, но главным стал Диаш. Воспитанника «Бенфики», рожденного около Лиссабона, нахваливает даже Пепе из «Порту».

Рубен олицетворяет возвращение «Манчестер Сити» вместе с Гюндоганом, Фоденом, Де Брюйне, Канселу и Зинченко. У Гвардиола изначально было то, о чем мечтал половину сезона Клопп – выбор в центре защиты между сильными исполнителями. Этот запас прочности может сказаться в Лиге чемпионов, и уже сказывается в АПЛ .

«Манчестер Сити» на первом месте, а на «Энфилд Роуд» отправляются с пониманием – есть шанс сломать «Ливерпуль» третьим домашним поражением подряд. Не забываем, какой сезон на дворе – по закону подлости Диаш может привезти пенальти и удаление на 34 минуте, но на данный момент у Рубена почти нет грубых ошибок.

Диаш на дистанции отличается от ван Дейка

Вирджил чуть не умер в юности, потом зашел в «Ливерпуль» через Глазго и середняка АПЛ . У Диаша путь проще. Если его старший на пару лет брат Иван не смог заиграть во второй португальской лиге, то Рубен в 23 года заискрил с первой попытки на высоком уровне. И его успехи естественные, ведь сосредоточен на работе.

Матчи за сборную Португалии помогли привыкнуть к звездам рядом, но именно в АПЛ набирается опыта, чтобы остановить всех. Связка Стоунза и Диаша состоялась, но в этой паре сильнее впечатляет Рубен. У него нет магической ауры ван Дейка в первом сезоне за «Ливерпуль», но аналогичный вайб – созданная им атмосфера солидности.

Все счастливые семьи похожи друг на друга, в этом ничего плохого. Единение, что показывают футболисты «Манчестер Сити» в последние недели, привело к серии из 13 побед подряд, причем сразу 11 было «сухими». И Диаш настолько важен, что даже в Кубке Англии вышел на замену.

Рубен – очарование сезона, ведь мог не заиграть, как многие дорогие защитники «Манчестер Сити». Вместо этого демонстрирует лучшие качества. Новичок АПЛ читает игры, грамотно и чисто ведет борьбу. Умеет бросаться в ноги, использовать корпус и приклеиваться к сопернику.

Также шикарно обращается с мячом, двигая его между линиями. Диаш живет в Манчестере со своей девушкой Эйприл Айви (сценическое имя португальской певицы), но на этом шоу-бизнес для него заканчивается. Рубен без татуировок, вечной смены прически, разве что на гитаре девушке может парочкой аккордов подыграть:

Чем реже мяч у ворот Эдерсона – тем лучше Рубен выполняет свою работу. Справляется, судя по тому, что «Манчестер Сити» на первом месте в топ-5 по количеству допущенных ударов – 7, и конкретно в створ – всего по 2 за матч. Даже «Атлетико» допускает по три точных выстрела в среднем.

Диаш собрал оборону воедино, но впереди у «Манчестер Сити» дикий февраль – 8 матчей за 28 дней. Гвардиола уже шутил пару лет назад, что в такой период собирается держать футболистов в домашнем холодильнике, чтобы чаще общаться с ними, когда будет доставать яйца на омлет.

Нельзя качественно подготовить команду, когда впереди 7 игр за 21 день (первый матч месяца уже выиграли), поэтому ошибки будут, в том числе, от Диаша. Но Рубен оказался намного круче, чем предполагали первые из оптимистов. За игрой Диаша приятно наблюдать, разрушители тоже умеют играть с вдохновением.