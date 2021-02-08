Играл за «Реал», пил водку в «Алании», а теперь пылит в четвёртой испанской лиге

1612801809

сегодня, 19:30

Невероятная история Ройстона Дренте.

Кажется, это было примерно в позапрошлой жизни: мадридский «Реал» подписал талантливого голландского паренька из «Фейеноорда». Дело было в 2007-м, и «сливочные» тогда выложили за звезду только что прошедшего молодежного Евро 14 миллионов евро. Чтобы вы понимали порядок цифр, за полгода до этого «Мадрид» подписал Гонсало Игуаина за 12 и Марсело за 6.5. Дренте считался невероятным талантом.

Ройстон сыграл за «Реал» 65 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов, выигрывал чемпионат Испании, играл бок о бок с Касильясом и Каннаваро, Рамосом и Гути, Раулем и ван Нистелроем. Потом карьера этого парня понесется по наклонной, и в 2013 году Дренте присоединится к владикавказской «Алании». У голландца 6 матчей за «барсов» и есть даже хет-трик в РПЛ в ворота «Мордовии».

После «Алании» Дренте поиграет в Англии, Турции и ОАЭ , объявит о завершении карьеры и решении стать рэпером, потом вернется в футбол и поиграет за роттердамскую «Спарту» и «Козаккен Бойз» на родине. Сейчас Дренте 33 года — он ровесник Месси. И это не пустое сравнение, ведь в середине «нулевых» их обоих включали в списки суперзвезд будущего. Только у Лео шесть «Золотых мячей», а Ройстон недавно подписал контракт с «Мурсией» из четвертой испанской лиги.

Хотите узнать, как он проделал путь от «Реал Мадрида» до «Реала Мурсии» через Владикавказ и увлечение рэпом? От «Золотого мальчика» молодежного Евро-2021 и «жемчужины Голландии» до футболиста, о котором к 33 годам более или менее все благополучно забыли? А ответ на главный вопрос — в самом начале. И он до банальности прост.

Почему Дренте продолжает цепляться за футбольную карьеру?

Я просто люблю футбол. Это то, что делает меня счастливым, освобождает мой разум. Я бы никогда не бросил свою семью и не уехал за сотни километров от дома, если бы не мой внутренний огонь, моё желание играть в футбол. Если бы не это, вы бы точно не увидели меня в Терсере. Согласитесь, после «Реала» и АПЛ не каждый захочет заканчивать подобным образом.

Как Дренте докатился до такой жизни?

Убежден, что я всегда искренне любил футбол, но мне не хватило зрелости и опыта, чтобы распорядиться своим талантам. Сейчас у меня нет проблемы, чтобы признать: я сам лишил себя блестящей карьеры, которую мог бы иметь. Причина в том, что мне не хватало терпения и прилежности: я делал не то, что должно было делать молодому футболисту, а то, что мне хотелось делать. Кому-то повезло с окружением, семьей и воспитанием, кто-то вовремя спохватился и прислушался к мудрым советам, но я был лишен первого и не хотел слушать советы. Вот поэтому я сейчас в Терсере, а не в Примере.

Какое событие оказало на Ройстона и его карьеру огромное влияние?

Роттердам, который я знаю, очень жестокий город. Точно не город любви и дружбы. Это не оправдание, но судить меня могут только люди, которые знают, откуда мне удалось выбраться. Дети из благополучных районов и полных семей никогда не испытывали тех трудностей, которые были у меня. Моего отца застрелили, когда мне было три года, я рос в криминальном районе, состоял в бандах Demolition Crew и Baby Damagers. Не то чтобы я делал что-то плохое, но если ты носишь определенную символику, и старшие парни обнимают тебя при встрече — значит, ты в банде. Это оказало на меня серьезное влияние.

Какой тренер бесил Ройстона Дренте?

Я не хотел бы слишком много говорить о конфликте с Дэвидом Мойесом, но меня бесило, когда он игнорировал мои старания, поэтому разок я его послал далеко-далеко и сделал это довольно громко. В этом нет какой-то драмы, так иногда случается между футболистами тренерами, а сейчас я понимаю, что Мойес — отличный тренер, который видел во мне большой потенциал и пытался мне помочь. «Эвертон» — пожалуй, лучшая часть моей карьеры. «Реал» есть «Реал», главная команда моей жизни, но чемпионат Англии другой по ощущениям, культура и традиции футбола там на высшем уровне. Мне следовало тогда пойти на понижение зарплаты и остаться в «Эвертоне», но я принял другое решение.

Какой клуб — главный в жизни Дренте?

«Реал» был в моем сердце с самого детства, поэтому я был на седьмом небе от счастья, когда перешел в этот клуб. Надев футболку «Мадрида» однажды, ты навсегда становишься «бланкос».

Чем Ройстон пытался заполнить пустоту, образовавшую на месте несбывшихся надежд?

После «Реала» и Англии я оказался на обочине отчасти из-за своего не слишком профессионального отношения к делу, отчасти из-за неправильных решений. Тяжело падать с такой высоты и искать работу там, куда раньше не мог смотреть без насмешки. Я же считал, что за пределами Голландии и больших чемпионатов вообще нет футбола. А тут у меня еще пропало ощущение счастья. Я пытался растормошить себя в «Алании», «Рединге», Турции, ОАЭ — бесполезно. Поэтому я решил завязать, пробовал себя в рэпе и снимался в сериале «Марокканская мафия». Говорят, хорошо сыграл. Детство в Роттердаме мне в этом помогло.

Что запомнилось Дренте о его выступлениях в России?

Владикавказ нельзя назвать идеальным местом. Это не лучший город для жизни, даже если у меня было много денег. Водка? Мы пили иногда. Даже в автобусе у игроков была водка. Это же Россия. Вы же знаете, верно?

Какие цели в футболе ставит перед собой Дренте сейчас?