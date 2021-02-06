«Армейцы» отказались от Данило, но выбрали напарника Холанда. Фанаты ждут попадания, как с Вернблумом

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сегодня, 10:34

Долгие поиски завершаются трансфером.

Непопулярное мнение – дело не в селекции

Можно лишь делать вид, что на все влияешь. Так поступал Гинер в российском футболе. Клубу ЦСКА создали мифический образ, а за ним скрывался реальный. В команде хватало людей с вредными для здоровья привычками. В клубе-семье допускали трансферные ошибки.

Но редко делали дорогущие ставки, и каждое «дешевое» попадание шло в строку «большой успех». Поэтому стоило потратить рекордное количество денег на Эджуке, Гайча и Фукса – заговорили о плохой селекции. Но ведь Чидера может заиграть, а в «Беневенто» опция выкупа Гайча – 11 млн евро.

Где тут плохой бизнес? Может, Зидан и Перес в футболе не разбираются, раз вывалили мешок денег на Йовича, а тот оказался баламутом? От футболиста многое зависит, Гайч себя не показал – тут и его вина. А Фукса записать в неудачу селекции не позволяют травмы. Скауты ЦСКА не читают будущее.

Зато взяли за 2 млн евро Зайнутдинова, и это прекрасная сделка. Влашич, Дивеев, Обляков, Магнуссон, Бекао и Ахметов были выбраны за последние годы, и все это – удачные селекционные находки. Почему же фанаты ЦСКА так минорно настроены и часто критикуют собственный клуб?

Все просто — привыкли к месту в ЛЧ , а команда дважды в плей-офф ЛЕ выйти из группы не смогла. Поклонников клуба легко понять, но путают промежуточный результат с первопричиной. Не строго в селекции дело, скорее в симбиозе стечения обстоятельств. Новички на локдауне в чужой стране, а тренер не помог — его отвлекли придворные интриги с помощниками.

Популярное мнение – ЦСКА нужен Вернблум

Скорее по духу, нежели по функциям. Понятно, что это тоже часть мифологии. Вот был Понтус, клепал ноги соперникам – ЦСКА выигрывал трофеи. Но неужели забыли, что кроме шведа на поле были также братья Березуцкие, Игнашевич, Головин, Натхо, Витиньо и Муса? Причем это состав 2018 года, а не 2016-го.

Пять лет назад «армейцев» представляли, кроме названных выше, Тошич, Еременко, Думбия и Широков. Вернблум, конечно, в лучших сезонах был краеугольным камнем – добавлял баланса, но сейчас даже схема Ганчаренко не та, что была раньше. Теперь нужно искать хавбека под стили Облякова и Влашича, конкурента Марадишвили.

Ганчаренко примет в дар от Бабаева футболиста, который добавит ЦСКА солидности в двух ключевых фазах игры – при переходе из обороны в атаку, а также при реакции на чужие выпады. Многие говорят о Понтусе, словно «армейцы» пропустили сейчас 25 голов, как «Локомотив», а не 17 – это второй результат РПЛ , у «Зенита» 15 ошибок.

Особенность команды в ее сквозной незрелости в каждой полевой линии. А неудач новичков стало больше количественно, поскольку прошла массовая смена поколений. Акинфеев, Фернандес, Щенников, Дзагоев и Набабкин помнят славные времена, но в железную основу тут проходят двое. И на скамейке ветераны давно в меньшинстве.

Так что задача Бохинена – быть не по возрасту зрелым, стать наследником не столько Вернблума, как Дзагоева, Еременко и Эльма. Его присмотрели после неудачи с Данило – говорят, ЦСКА не понравились результаты медицинского обследования, отказались от бразильца еще в конце января, хотя согласовали трансфер с французами.

Не мнение, а факт – Ганчаренко заждался новичков

Два футболиста – центральный хавбек, «восьмерка» с умениями в защите и атаке, а также результативный форвард в заявке ЦСКА могут огорчить «Зенит» и «Спартак». Состав «армейцев», даже если попадут с двумя новичками, не станет идеальным. Но и сейчас там нереализованного потенциала больше, чем пепла сгоревших надежд.

Ганчаренко не раскрыл Бийола, Бистровича, Гайча, у него не заиграл сразу Эджуке. А Сигурдссон, хотя в 21 год это опытный парень, не на пике формы. Но одновременно опция летней смены тренеры остается, что сам Виктор Михайлович понимает. У него будет Кубок России и 11 туров чемпионата, чтобы собрать серию успешных матчей.

Также нужна поддержка клуба – трансферы. И новичком может стать Эмиль Бохинен. В мирное время, когда не стоит задача вернуться в Лигу чемпионов, где животворящие премиальные УЕФА , такой трансфер назвали бы беспроигрышным – 10 миллионов норвежских крон не являются неподъемной суммой для ЦСКА . Это примерно 0.97 млн евро, крохи для РПЛ .

У норвежца не будет большой зарплаты, ведь «Лидс», «Шеффилд Юнайтед» и остальные клубы топ-5, что им интересовались ранее, не в гонке, торговаться не могли. Универсальный хавбек мог перейти в «Мольде» за те же деньги, но его нынешний клуб ответил отказом, чем разозлил Эмиля, ведь парень мечтал о борьбе за высокие места.

Сейчас норвежцы пишут, что сын бывшего футболиста сборной – Ларса Бохинена, попрощался с напарниками по родному клубу и готовится к переезду в Москву. Это точно не новый Вернблум, и даже не опорник, как Данило из «Ниццы». Но игрок крайне любопытный!

Бохинен – темная лошадка новой норвежской волны

Сульшер в январе 2018 года дал интервью пресс-службе ЦСКА , и в ходе разговора сватал в Москву юного Холанда. Мол, если «армейцы» ищут нападающего, то должны присмотреться к норвежцу. Конечно, игрок отказал бы ЦСКА , но Эрлинг показал миру, каких крутых ребят подготовили норвежцы.

Они не новые бельгийцы, но действовали похожими методами. Эдегор оказался в «Реале» в 2015-м, хотя и спустя шесть лет ему всего 22 года. Холанд – один из лучших центральных нападающих планеты. Молодой Айер – защитник «Селтика». Берге набивает шишки в «Шеффилд Юнайтед». Норманна из «Ростова» подтягивают к первому составу Норвегии.

Эмиль Бохинен пока играл лишь за молодежку. Например, выходил на замену в том самом матче против Гондураса, когда выиграли 12:0 на молодежном чемпионате мира, а Холанд забил 9 мячей. Потом вылетели, но их время еще придет. Например, Эмилю, которого отличает игра на прямых ногах и умение отдать длинный пас, всего 21 год, в марте будет 22.

Парень родился в Англии, как и Холанд – отец Бохинена играл тогда за «Дерби». Всю карьеру сам Эмиль провел в клубе «Стабек». Это середняк норвежской лиги, где у Бохинена пошла игра. Менял позиции – с опорника до вингера, забивал пенальти. Но и промахивался тоже. Зато с игры отличался, у Бохинена неплохой удар левой, хорошие навесы и игра головой.

Игрок между линиями и стилями. Зато старательный, у норвежца получаются чистые подкаты — левша может отбирать мяч правой ногой. Есть школа – учился с пеленок, отец-хавбек, которого пригласили в «Блэкберн Роверс» после чемпионства клуба, был добротным мастером, сыграл 49 матчей за Норвегию и забил 10 мячей.

Эмиля в ЦСКА берут не ради голов, но он умеет все. И у парня есть цель – перейти на уровень еврокубков, чтобы пригласили в первую сборную. У Норманна получилось зайти в состав через «Ростов», но для москвичей Маттиас сейчас слишком дорогой – и у «Спартака», и ЦСКА южане попросят 10-15 млн евро, как у покупателей из Англии.

А вот Бохинен – доступный новичок, в десять раз дешевле. Возможно, парня недооценили скауты других клубов. В Эмиле не видят человека узкой специализации, но это не всегда плохо. У ЦСКА прямо сейчас есть Обляков, Кучаев и Зайнутдинов, что радовали умением сыграть, где попросят.

Как и в их случае, многое в развитии Бохинена зависит от главного тренера – заметно, что диапазон действий широкий, но пора найти для Эмиля конкретную роль. Получится – заиграет, не получится – рискуют смешными для ЦСКА деньгами. Данило было намного дороже, и раз побоялись его травмы, то перешли к запасному варианту.

Бохинен во втором эшелоне норвежских талантов, но это даже хорошо. Эдегора рано перехвалили, пошли травмы, ищет себя, а Эмиль спокойно готовился в одном клубе. И поскольку в нем сочетаются черты Еременко, Дзагоева, Эльма, Натхо и Вернблума – смотря какие фазы игры оценивать, то может усилить команду.