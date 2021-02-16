ПСЖ хочет отомстить «Барселоне». Неймар посылает Мбаппе на встречу с Месси

Воспоминания о мегакамбэке и антикулес Почеттино.
Противостояние клубов
1. «Барселона» и ПСЖ провели 10 матчей друг против друга в Лиге чемпионов: каталонцы одержали 4 победы, 3 игры остались за парижанами, еще в 3 случаях победитель не был выявлен.
2. 8 из 10 встреч состоялись в рамках плей-офф, у «Барсы» и «Пари Сен-Жермен» за спиной четыре двухматчевых дуэли. ПСЖ выиграл первое противостояние в середине 90-х, а в XXI веке «блаугранас» трижды выбрасывали французский клуб за борт Лиги чемпионов.
1994/95, четвертьфинал. «Барселона» — ПСЖ — 1:1, 1:2 (2:3)
2012/13, четвертьфинал. ПСЖ — «Барселона» — 2:2, 1:1 (3:3, «Барса» выходит в полуфинал по правилу выездного гола)
2013/14, четвертьфинал. ПСЖ — «Барселона» — 1:3, 0:2 (1:5)
2016/17, 1/8 финала. ПСЖ — «Барселона» — 4:0, 1:6 (5:6)
3. В 2017 году «Пари Сен-Жермен» пережил свой главный еврокубковый кошмар в истории именно в противостоянии с «Барселоной». Одержав победу на «Парк де Пренс» со счетом 4:0, команда Унаи Эмери отправилась на «Камп Ноу», чтобы оформить путевку в четвертьфинал, но нарвалась на дикую Ла Ремонтаду каталонцев, которые выиграли со счетом 6:1. Определяющую роль в суперкамбэке «Барсы» сыграл Неймар (два забитых мяча и ассист в эпизоде с решающим голом Серхи Роберто). В том же году бразилец за рекордные 222 миллиона евро перебрался в ПСЖ, цвета которого защищает по сей день.
Дуэль тренеров
1. Рональд Куман играл за «Барселону», а сейчас стоит у руля футбольного флагмана Каталонии как тренер. Маурисио Почеттино играл за «Эспаньол» и тренировал соперников «Барселоны» по дерби. Из-за своей прочной связи с «Эспаньолом» аргентинец категорически отказался от работы в «Барсе», когда на него выходили с предложением. В сезоне 1994/95 Куман и Почеттино встречались на футбольном поле в рамках Каталонского дерби.
2. В сезоне 2013/14 Маурисио Почеттино возглавлял «Саутгемптон», после чего пошел на повышение в «Тоттенхэм». На тренерском мостике «святых» его заменил Рональд Куман.
3. Команды Кумана и Почеттино 7 раз сходились на футбольных полях, все встречи — в рамках Английской Премьер-Лиги. Почеттино с «Тоттенхэмом» играл против «Саутгемптона» и «Эвертона», ведомых Куманом. В очной дуэли у аргентинца подавляющее преимущество: 4 победы и 2 ничьи, голландец выиграл лишь однажды.
4. А вот против «Барселоны» у Почеттино плачевная статистика: только 1 победа в 11 матчах (также 6 поражений и 4 ничьи). Впрочем, в большинстве матчей Маурисио пытался обыграть «Барсу» «Эспаньолом» — и разок ему это удалось! Расклад сил в этом противостоянии всегда был однозначным.
Отдел кадров
- Накануне встречи с ПСЖ «Барселона» разбила в рамках Ла Лиги «Алавес» (5:1). Благодаря тому, что матч сложился довольно легко, Рональд Куман смог дозировать нагрузки для Серхио Бускетса и Френки Де Йонга, а Жорди Альба и вовсе провел всю игру в запасе.
- Хорошим знаком также стало появление по ходу второго тайма Миралема Пьянича и Сержиньо Деста, у этих футболистов есть шанс сыграть с ПСЖ даже с первых минут.
- Жерар Пике восстановился после травмы и уже тренируется с командой, однако ему еще предстоит набрать форму, чтобы вернуться на поле. Скорее всего, в обороне снова сыграет Френки Де Йонг.
- В списке травмированных остаются Филиппе Коутиньо, Мартин Брейтуэйт, Ансу Фати, Серхи Роберто и Рональд Араухо.
- Если Жерар Пике не явит миру чудо, и Френки Де Йонг сыграет в защите, то это оставляет хорошие шансы молодым Педри и Рики Пучу сыграть с первых минут. Они надеются выйти с первых минут, как и Усман Дембеле, которого Куман, вероятно, предпочтет португальцу Тринкану, оформившему дубль в игре с «Алавесом».
Ориентировочный состав «Барселоны» (4-3-3): тер Штеген — Дест, Де Йонг, Ленгле, Альба — Бускетс, Пьянич, Педри — Месси, Дембеле, Гризманн.
- Уже в феврале «Пари Сен-Жермен» потерял из-за травм Неймара и Анхеля Ди Марию. Бразилец и аргентинец не попали в заявку парижан на первый матч, как и Хуан Бернат, находящийся в финальной фазе восстановления после разрыва крестообразных связок.
- Под вопросом участие в матче воспитанника и бывшего футболиста «Барселоны» Рафиньи, который в этом сезоне защищает цвета ПСЖ.
- Маурисио Почеттино не рискнул использовать Марко Верратти в субботней игре с «Ниццей», чтобы у итальянца было больше шансов подготовиться к игре с «Барселоной». Дело в том, что Марко испытывал дискомфорт после ушиба, полученного в матче с «Марселем». Любопытно, что в своих схемах Почеттино отводит Верратти роль «десятки», но эту позицию может закрыть и Юлиан Дракслер.
- Кейлор Навас и Андер Эррера, пропускавшие матчи в январе и начале февраля, вернулись на поле. Костариканский вратарь отыграл 90 минут против «Ниццы», а хавбек вышел в том матче на замену.
- В отсутствие Ди Марии и Неймара в стартовом составе выйдет Моизе Кин, который результативно играет в этом сезоне. Итальянец составит компанию в атаке Мауро Икарди и Килиану Мбаппе.
Ориентировочный состав ПСЖ (4-2-3-1): Навас — Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Курзава — Гейе, Паредес — Верратти, Кин, Мбаппе — Икарди.
Из первых уст
Рональд Куман, главный тренер «Барселоны»:
Мы подходим к матчу с большим энтузиазмом. С самого начала понимали, что нас ждет сложнейшее противостояние, ведь у ПСЖ очень сильная команда. Нам нравится владеть мячом, доминировать и создавать моменты. И очень важно — не пропустить.
Маурисио Почеттино, главный тренер ПСЖ:
Это особенная игра, тем более, что я в ПСЖ лишь около 40 дней. Я чувствую, насколько этот матч важен для команды. Победа в Лиге чемпионов — главная цель клуба. Условия сейчас такие, какие есть, но мы будем готовы к игре с «Барселоной». Я очень спокоен. Что сделано, то сделано. Команда отличается от той, что была раньше. Я строю здесь что-то новое.
Определяющую роль в матче сыграл арбитр Дениз Айтекин. После этого матча арбитр на игры ЛЧ больше не привлекался.
Определяющую роль в матче сыграл арбитр Дениз Айтекин. После этого матча арбитр на игры ЛЧ больше не привлекался.
Результат непредсказуем.
Результат непредсказуем.
Возможно, оба лидера сыграют максимально, продемонстрировав свои лучшие игровые качества. Пожелаем командам хорошей игры, захватывающей, бескомпромиссной, и пусть победит сильнейший, в честной игре двух команд.
Тот, кто замышляет месть, растравляет свои раны, которые иначе уже давно бы исцелились и зажили. (Фрэнсис Бэкон).
За игру - без мести!
Возможно, оба лидера сыграют максимально, продемонстрировав свои лучшие игровые качества. Пожелаем командам хорошей игры, захватывающей, бескомпромиссной, и пусть победит сильнейший, в честной игре двух команд.
Тот, кто замышляет месть, растравляет свои раны, которые иначе уже давно бы исцелились и зажили. (Фрэнсис Бэкон).
За игру - без мести!