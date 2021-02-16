ПСЖ хочет отомстить «Барселоне». Неймар посылает Мбаппе на встречу с Месси

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сегодня, 14:25

Воспоминания о мегакамбэке и антикулес Почеттино.

Противостояние клубов

1. «Барселона» и ПСЖ провели 10 матчей друг против друга в Лиге чемпионов: каталонцы одержали 4 победы, 3 игры остались за парижанами, еще в 3 случаях победитель не был выявлен.

2. 8 из 10 встреч состоялись в рамках плей-офф, у «Барсы» и «Пари Сен-Жермен» за спиной четыре двухматчевых дуэли. ПСЖ выиграл первое противостояние в середине 90-х, а в XXI веке «блаугранас» трижды выбрасывали французский клуб за борт Лиги чемпионов.

1994/95, четвертьфинал. «Барселона» — ПСЖ — 1:1, 1:2 (2:3)

2012/13, четвертьфинал. ПСЖ — «Барселона» — 2:2, 1:1 (3:3, «Барса» выходит в полуфинал по правилу выездного гола)

2013/14, четвертьфинал. ПСЖ — «Барселона» — 1:3, 0:2 (1:5)

2016/17, 1/8 финала. ПСЖ — «Барселона» — 4:0, 1:6 (5:6)

3. В 2017 году «Пари Сен-Жермен» пережил свой главный еврокубковый кошмар в истории именно в противостоянии с «Барселоной». Одержав победу на «Парк де Пренс» со счетом 4:0, команда Унаи Эмери отправилась на «Камп Ноу», чтобы оформить путевку в четвертьфинал, но нарвалась на дикую Ла Ремонтаду каталонцев, которые выиграли со счетом 6:1. Определяющую роль в суперкамбэке «Барсы» сыграл Неймар (два забитых мяча и ассист в эпизоде с решающим голом Серхи Роберто). В том же году бразилец за рекордные 222 миллиона евро перебрался в ПСЖ , цвета которого защищает по сей день.

Дуэль тренеров

1. Рональд Куман играл за «Барселону», а сейчас стоит у руля футбольного флагмана Каталонии как тренер. Маурисио Почеттино играл за «Эспаньол» и тренировал соперников «Барселоны» по дерби. Из-за своей прочной связи с «Эспаньолом» аргентинец категорически отказался от работы в «Барсе», когда на него выходили с предложением. В сезоне 1994/95 Куман и Почеттино встречались на футбольном поле в рамках Каталонского дерби.

2. В сезоне 2013/14 Маурисио Почеттино возглавлял «Саутгемптон», после чего пошел на повышение в «Тоттенхэм». На тренерском мостике «святых» его заменил Рональд Куман.

3. Команды Кумана и Почеттино 7 раз сходились на футбольных полях, все встречи — в рамках Английской Премьер-Лиги. Почеттино с «Тоттенхэмом» играл против «Саутгемптона» и «Эвертона», ведомых Куманом. В очной дуэли у аргентинца подавляющее преимущество: 4 победы и 2 ничьи, голландец выиграл лишь однажды.

4. А вот против «Барселоны» у Почеттино плачевная статистика: только 1 победа в 11 матчах (также 6 поражений и 4 ничьи). Впрочем, в большинстве матчей Маурисио пытался обыграть «Барсу» «Эспаньолом» — и разок ему это удалось! Расклад сил в этом противостоянии всегда был однозначным.

Отдел кадров

- Накануне встречи с ПСЖ «Барселона» разбила в рамках Ла Лиги «Алавес» (5:1). Благодаря тому, что матч сложился довольно легко, Рональд Куман смог дозировать нагрузки для Серхио Бускетса и Френки Де Йонга, а Жорди Альба и вовсе провел всю игру в запасе.

- Хорошим знаком также стало появление по ходу второго тайма Миралема Пьянича и Сержиньо Деста, у этих футболистов есть шанс сыграть с ПСЖ даже с первых минут.

- Жерар Пике восстановился после травмы и уже тренируется с командой, однако ему еще предстоит набрать форму, чтобы вернуться на поле. Скорее всего, в обороне снова сыграет Френки Де Йонг.

- В списке травмированных остаются Филиппе Коутиньо, Мартин Брейтуэйт, Ансу Фати, Серхи Роберто и Рональд Араухо.

- Если Жерар Пике не явит миру чудо, и Френки Де Йонг сыграет в защите, то это оставляет хорошие шансы молодым Педри и Рики Пучу сыграть с первых минут. Они надеются выйти с первых минут, как и Усман Дембеле, которого Куман, вероятно, предпочтет португальцу Тринкану, оформившему дубль в игре с «Алавесом».

Ориентировочный состав «Барселоны» (4-3-3): тер Штеген — Дест, Де Йонг, Ленгле, Альба — Бускетс, Пьянич, Педри — Месси, Дембеле, Гризманн.

- Уже в феврале «Пари Сен-Жермен» потерял из-за травм Неймара и Анхеля Ди Марию. Бразилец и аргентинец не попали в заявку парижан на первый матч, как и Хуан Бернат, находящийся в финальной фазе восстановления после разрыва крестообразных связок.

- Под вопросом участие в матче воспитанника и бывшего футболиста «Барселоны» Рафиньи, который в этом сезоне защищает цвета ПСЖ .

- Маурисио Почеттино не рискнул использовать Марко Верратти в субботней игре с «Ниццей», чтобы у итальянца было больше шансов подготовиться к игре с «Барселоной». Дело в том, что Марко испытывал дискомфорт после ушиба, полученного в матче с «Марселем». Любопытно, что в своих схемах Почеттино отводит Верратти роль «десятки», но эту позицию может закрыть и Юлиан Дракслер.

- Кейлор Навас и Андер Эррера, пропускавшие матчи в январе и начале февраля, вернулись на поле. Костариканский вратарь отыграл 90 минут против «Ниццы», а хавбек вышел в том матче на замену.

- В отсутствие Ди Марии и Неймара в стартовом составе выйдет Моизе Кин, который результативно играет в этом сезоне. Итальянец составит компанию в атаке Мауро Икарди и Килиану Мбаппе.

Ориентировочный состав ПСЖ (4-2-3-1): Навас — Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Курзава — Гейе, Паредес — Верратти, Кин, Мбаппе — Икарди.

Из первых уст

Рональд Куман, главный тренер «Барселоны»:

Мы подходим к матчу с большим энтузиазмом. С самого начала понимали, что нас ждет сложнейшее противостояние, ведь у ПСЖ очень сильная команда. Нам нравится владеть мячом, доминировать и создавать моменты. И очень важно — не пропустить.

Маурисио Почеттино, главный тренер ПСЖ :