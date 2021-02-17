«Маккаби» Тель-Авив — «Шахтер» Донецк: прогноз и ставки БК Pinnacle

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17 февраля 2021, 14:25

Букмекерская контора Pinnacle открыла линию на матч 1/16 финала Лиги Европы «Маккаби» — «Шахтер», который состоится 18 февраля 2021 года.

«Маккаби»

Команда попала в 1/16 финала заняв второе место в групповом этапе Лиги Европы. Там израильтянам пришлось побороться с такими клубами как «Вильярреал», «Сивасспор» и «Карабах».

В чемпионате страны команда как всегда один из главных претендентов на титул. На данный момент выиграв шесть матчей кряду подопечные Йоргоса Дониса занимают вторую строчку, имея отставание всего в два бала от первого места.

«Шахтер»

«Горняки» в отличии от своих противников попали в 1/16 финала заняв третье место в Лиге Чемпионов. Там команда демонстрировала невероятные результаты с грандами нынешнего футбола. Обыграв сперва в гостях, а потом и дома «Реал» Мадрид и сыграв дважды в нулевую ничью с миланским «Интером» подопечные Луиша Кастро что-то непонятное творили в матчах с «Боруссией» Мёнхенгладбах, где по сумме двух матчей команда проиграла 0:10.

В чемпионате Украины в этом году «Шахтер» сыграл лишь одну встречу с «Колосом» (0:0), по которой нельзя сказать что-то конкретное о нынешнем состоянии команды.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Маккаби» — 4.50

Ничья – 3.75

Победа «Шахтера» — 1.82

Статистика

«Маккаби» не проигрывает 14 матчей подряд

«Маккаби» не пропускал в свои ворота в 8 из 11 матчах

«Маккаби» 12 матчей кряду не проигрывает в домашних стенах

Прогноз

«Шахтер» после зимних каникул, сыграв лишь единожды в своём чемпионате, явно не может показать всю свою силу на поле. Да, у израильтян сейчас невероятный ход в чемпионате, но при уважении к ним, «горняки» должны спокойно обходить их и не допустить того, что было с Мёнхенгладбахом.

Логичная ставка на этот матч будет победа «Шахтера» с коэффициентом 1.82.