Миранчук и Малиновский против «Реала». Россияне и украинцы — черная метка для «Королевского клуба»

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сегодня, 15:11

Ничто ни истина в этой дуэли.

После трех подряд побед в Лиге чемпионов «Реал» снова подхватил хворь из первого десятилетия XXI века, когда на протяжении шести сезонов подряд покидал турнир на стадии 1/8 финала. В промежутке между 2005-м и 2010-м «сливочных» выбивали из первого раунда плей-офф «Ювентус», «Арсенал», «Бавария», «Рома», «Ливерпуль» и «Лион».

Сейчас до масштабов той удручающей по меркам «Королевского клуба» серии еще далеко, но все же из двух предыдущих розыгрышей «Реал» вылетал на стадии 1/8 финала — от «Аякса» и «Манчестер Сити». К этой компании жаждет присоединиться «Аталанта», которая на групповой стадии опередила бывших обидчиков «бланкос» из Амстердама.

Параллели между «Аяксом» двухлетней давности и «Аталантой» напрашиваются сами собой. Речь о командах формально из второго европейского дивизиона — дерзких, играющих и не признающих авторитетов. Состояние «Мадрида» тоже весьма спорное: два года назад, когда «Аякс» выиграл 4:1 на «Сантьяго Бернабеу», командой руководил тренер спорных талантов Солари, а сейчас у руля Зидан, но количество кадровых потерь пугает. Колосс может оказаться на глиняных ногах, а у «Аталанты» хватит смелости сделать «Реалу» подсечку.

Интригующие факты о схватке «Реала» и «Аталанты»

1. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Аталанта» выступила лучше «Реала». «Сливочные» наделали кучу ошибок и уступили в 1/8 финала «Манчестер Сити» (1:2; 1:2), в то время как «Аталанта» досаднейшим образом вылетела от ПСЖ в четвертьфинале, который состоял из одного матча. Поражение 1:2 в основное время, причем до 90-й минуты команда Гасперини выигрывала 1:0.

2. «Реал» на групповой стадии уже встречался с итальянским клубом и добился побед над «Интером» в обоих матчах — 3:2 и 2:0.

3. Для «Аталанты» предыдущая дуэль с представителем испанской Ла Лиги тоже завершилась успешно: в 1/8 финала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, который был дебютным для бергамасков, «Аталанта» расправилась с «Валенсией» — 4:1 и 4:3.

4. «Реал» участвовал в Кубке/Лиге чемпионов 51 раз и выиграл 13 трофеев (рекорд турнира). Для «Аталанты» это всего лишь 2-й заход в престижный турнир.

5. Против «Королевского клуба» в составе «Аталанты» могут сыграть россиянин Алексей Миранчук и украинец Руслан Малиновский. В последнее время «Реалу» категорически не удаются матчи против клубов из России и Украины или хотя бы против представителей этих стран в составах других команд.

2018

- Два поражения от ЦСКА на групповой стадии Лиге чемпионов — 0:1 и 0:3

2019

- Поражение в Кубке Короля от «Леганеса» (0:1), 75 минут на поле провел Василий Кравец. Любопытно, что в первом матче, который «Реал» выиграл со счетом 3:0, украинского защитника на поле не было.

- Поражение от «Валенсии» на «Месталье» (1:2). Воспитанник «Реала» Денис Черышев вышел на замену в составе «Лос Чес» на последние 20 минут матча.

- Ничья 2:2 против «Брюгге» в Лиге чемпионов, после первого тайма «Королевский клуб» проигрывал 0:2 бельгийской команде с украинским защитником Эдуардом Соболем в составе.

2020 год

- Ничья 2:2 против «Сельты» в Ла Лиге. Один из голов в ворота «сливочных» забил российский форвард Федор Смолов.

- Вылет из Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» с Александром Зинченко в составе.

- Два поражения от «Шахтера» на групповой стадии нового розыгрыша — 2:3 и 0:2.

- Поражение от «Валенсии» в чемпионате Испании с крупным счетом 1:4. Денис Черышев вышел в стартовом составе и провел на поле 77 минут. Недавно эти команды играли матч второго круга, и «Реал» выиграл у «Лос Чес» 2:0. Россиянина не было даже в заявке.

2021 год

- 30 января «Реал» сенсационно уступил «Леванте» со счетом 1:2. В заявке «лягушек» на игру был россиянин Эдгар Севикян.

- Мистер Гасперини, вы знаете, что делать.

6. Еще один украинский футболист — Виктор Коваленко, перебрался в «Аталанту» в зимнее трансферное окно из «Шахтера», однако полузащитник не заявлен для участия в Лиге чемпионов. На групповой стадии «Шахтер» дважды обыграл «Реал», а Коваленко провел на поле 85 минут в домашнем матче (2:0).

7. «Реал» выиграл у итальянских соперников 10 из 11 последних матчей в Лиге чемпионов. Единственное поражение «сливочные» потерпели от «Ювентуса» в ответном четвертьфинальном матче ЛЧ -2017/18 (1:3), но все равно прошли дальше по сумме двух встреч.

Составы и тактика

- Зидан вернулся к схеме 4-3-3, с помощью которой сумел стабилизировать «Реал» даже на фоне эпидемии травм. Рабочая схема Гасперини в «Аталанте» — 3-4-3. В атаке используется формация с двумя форвардами и «десяткой» под ними или с двумя атакующими полузащитниками и одни нападающим на острие — 3-4-1-2 или 3-4-2-1.

- У «Аталанты» только одна потеря — Ханс Хатебур не играет уже месяц и пока не готов вернуться на поле. Вероятно, на правом фланге голландца заменит зимний новичок Йоаким Мехле.

- не может рассчитывать на 9 футболистов первой команды. Первый матч с «Аталантой» пропустят Серхио Рамос, Карим Бензема, Дани Карвахаль, Эден Азар, Марсело, Федерико Вальверде, Родриго, Эдер Милитао и Альваро Одриосола.

- Каземиро, а также защитники «Аталанты» Джимсити и Ромеро «висят» на предупреждениях. Если получат желтые карточки сегодня, то пропустят ответный матч.

Ориентировочный состав «Аталанты» (3-4-1-2): Голлини — Толой, Ромеро, Джимсити — Мехле, Де Рон, Фройлер, Госенс — Иличич (Пессина) — Муриэль, Сапата.

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа — Лукас Васкес, Варан, Начо, Менди — Каземиро, Кроос, Модрич — Асенсио, Винисиус, Мариано Диас.

Из первых уст

Зинедин Зидан, главный тренер «Реала»:

Мы хотим, чтобы команда играла так же, как в последних матчах Примеры. У команды хорошая динамика, и мы хотим, чтобы она продолжалась. Мы, конечно, сделаем все, чтобы выйти в финал. Каждая игра для нас на данный момент — «финал», тем более, что это уже плей-офф. «Аталанта» — команда, которая делает очень особенные вещи. Они хорошо атакуют и очень сильны физически.

, главный тренер «Аталанты»: