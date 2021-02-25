Весенние ожидания от РПЛ. ЦСКА и «Спартак» в погоне за ЛЧ, десять претендентов на еврокубки

1614264624

сегодня, 17:50

Быть большой войне – судьи, гранды и один кубок на всех.

Десять клубов повоюют за еврокубки?

Кубок России очистился от ряда фаворитов в феврале. Победитель отправится в групповой этап Лиги Европы. Первые две команды РПЛ сыграют в Лиге чемпионов. Третий и четвертый клубы – в новом кубке, Лиге Конференций. И если посмотреть на таблицу, то даже у «Ахмата», 10-й команды, что осталась в Кубке России, есть шанс достать четвертую строчку. Разницу в 7 пунктов за 11 туров можно отыграть. «Рубин» и «Локомотив» тоже в игре – им надо догнать «Сочи», что оторвался на пять очков.

- между «Ахматом» и «Сочи» всего семь очков в таблице. Причем грозненцы могут попасть в Лигу Европы и через Кубок России, чей вес лишь вырос;

- проигравших будет больше, чем победителей – лишь 5 путевок из двух турниров. Причем с учетом Кубка России круг претендентов еще сильнее расширяется.

Судьи останутся в центре скандалов?

Видно, что запустили пиар-кампанию обеления репутации рефери – раздают интервью, делятся хобби, как у Карасева с его рок-группой. Но судьи уже показали себя в стартовых матчах Кубка России. Проблемы остаются, ведь даже по хорошему повтору многие рефери РФС не могут четко определить нарушение правил или его отсутствие. Но ужасные скандалы лета и осени лучше оставить в прошлом. И так рефери повлияли на развязку сезона. Тот же «Спартак» и недосчитался, и получил очки после ляпов арбитров, позже официально признанных РФС .

- осенью Безбородов, Вилков, Казарцев, Сухой и Турбин оказывались в центре скандалов. Не все арбитры, которые «отличились» — можно добавить того же Еськова. Пора прибавить;

- в РФС пытаются мотивировать арбитров деньгами – будут премии от 500 тысяч до 3 миллионов лучшим рефери. Оплата за матч – 115 тысяч для главного судьи, тоже мотивирует.

Кто возьмет индивидуальные призы?

Влашич – лучший футболист 2020 года в России, но назвать главного игрока нового сезона в РПЛ пока невозможно. Никола – один из претендентов, но многое зависит от состояния «Зенита» весной, от игры Дзюбы, Кабелла, Нобоа и самого хорвата из ЦСКА . Гонка снайперов тоже не завершена – у Берга будет шанс догнать Азмуна и Дзюбу. Ларссон и Понсе тоже не сдаются, получив Промеса в напарники. Ассистенты в этот раз не выбрали главного до зимы, как и голкиперы – много претендентов с Шуниным во главе, а приз имени Яшина ждет обладателя. Также интрига в борьбе за звание «Тренер сезона в РПЛ ». Пока гонка без явного фаворита. Хотя Талалаев и Федотов неплохо работают, как и Слуцкий с Карпиным, пусть не всегда их старания отражены в таблице.

- у Влашича с 8 голами и 5 ассистами хорошие шансы себя показать. Тем более, ему важно быть в форме ради места рядом с Модричем в основе сборной и приглашения в топ-5, куда дешевле 30 млн евро его не отдадут;

- в этом сезоне пока нельзя выбрать лучшего снайпера, ассистента, вратаря, молодого игрока или тренера. Индивидуальных забегов за признание будет много.

Какие клубы окажутся в ФНЛ осенью?

Первый знаем – «Тамбов» нашел деньги на завершение чемпионата, заговорили о каком-то загадочном спонсоре извне (возможно, прикрепили очередного олигарха, как уже бывало в РПЛ ), но дальше их ждет в лучшем случае ПФЛ . Значит, «Тамбов» уже вылетел, даже если займет место выше 13-го. Еще возвращаются стыковые матчи. «Урал» оторвался от «Арсенала», «Ротора» и «Уфы», но в этой тройке минимум один будущий участник ФНЛ . Было загадочное заявление о финансовых проблемах в еще одном клубе, помимо «Тамбова». У аутсайдеров все плохо и может стать еще хуже.

- «Тамбов» сообщал о планах на ПФЛ , но важно, чтобы у них не закончились деньги до конца чемпионата. Странные будут матчи с их участием – от результатов судьба клуба не зависит, а набрали игроков в аренду;

- если «Ротор», «Уфа», «Арсенал» или любой другой клуб, который займет места с 13-го по 16-е, проиграет в стыках с командами ФНЛ – есть шанс обновить РПЛ на четверть, а это много.

Кто лишний в ЛЧ , «Спартак» или ЦСКА ?

Может, оба клуба? Кандидатов невероятно много – пока второе место может занять даже «Динамо» или «Краснодар», ведь семь пунктов, когда 33 на кону, можно отыграть. Помним рывки в чемпионате, знаменитые провалы весной. В розыгрыше двух путевок в главный турнир минимум семь клубов. «Спартак» и ЦСКА – основная пара претендентов, но «Сочи» и «Ростов» очень близко. Достаточно крутой серии при осечках оппонентов – будет сюрприз в борьбе за путевку в квалификацию Лиги чемпионов со второго места. Причем в этом случае может быть гранд-финал – «Спартак» и ЦСКА сыграют между собой в чемпионате в конце апреля. Хотя не исключаем, что команды Ганчаренко и Тедеско одновременно потеряют путевку в ЛЧ – идет сезон чудес.

- путевка в Лигу чемпионов – вопрос выживания. Пройти квалификацию сложно, но тот же «Краснодар», а в прошлом ЦСКА это делали, зарабатывая в главном турнире. В РПЛ мало частных клубов, поэтому премиальные еще важнее, чем раньше;

- «Спартак» в прошлом сезоне остался без еврокубков. Карпин, Шварц, Федотов или Ганчаренко с радостью оттеснят «красно-белых» за пределы четверки снова, но Федуну нужен турнир УЕФА , ведь надо компенсировать расходы.

«Зенит» снова защитит чемпионство?

В вопросе чемпионской интриги отталкиваемся именно от команды Семака. Уже считали, что если «Зенит» играет весной не хуже, чем осенью, то даже ЦСКА будет сложно отыграть четыре пункта. Особенно с учетом, как команда Дзюбы относится к преследователям – чаще их побеждает. Тот же «Спартак» не использовал два шанса обыграть «Зенит». Петербуржцы имеют козыри в РПЛ – это их последний турнир весной, имеют минусы – травмы, новая тактика, к которой надо привыкать. Но в сухом остатке остается война «Зенита» против собственных демонов. Если Сергей Богданович при поддержке Вендела, Дзюбы, Азмуна, Дугласа и Барриоса справится – станут первым клубом после «Спартака», что выиграл три чемпионства подряд.

- почти двадцать лет не было «вечного чемпиона», максимальная серия для обладателей титула – два года. «Зенит» может написать историю, а может отдать «золото»;