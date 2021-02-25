«Краснодар» провалил старт года. В Загребе устроит лишь победа в два мяча

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сегодня, 09:54

У хорватов есть несколько слабых мест.

«Динамо» З уже проиграло два домашних матча

В родной лиге «Динамо» на привычном первом месте, хотя они допустили чемпионскую гонку. Пока не оторвались от «Осиека», имеют матч в запасе при равенстве очков. Также обращает на себя внимание графа «пропущенные мячи» — 22 ошибки в 21 туре.

Многовато для вечного чемпиона – выиграли 14 титулов из 15 последних. И если посмотреть домашние матчи «Динамо» З против «Риеки» (уступили 0:2, с подходящей разницей для «быков») или «Шибеника» (проиграли 1:2), то пропадает флер непобедимости.

Защита клуба из Загреба привезла немало моментов, но не всеми соперники воспользовались. «Краснодар» мог забить три мяча вместо двух, если бы голкипер не потащил удар Смольникова.

Ливакович перекрывает жуткие ляпы в обороне

Центральная фигура в «Динамо» Загреб. Легко хвалить Петковича или Майера, но в Лиге Европы от 26-летнего Доминика многое зависит. Выручил в 23 случаях, пропустили лишь раз от ЦСКА в группе, поскольку вратарь сборной Хорватии тащит невероятно сложные мячи.

У Доминика есть шанс уехать в топ-5 после Евро-2020, ведь молодой, но давно в футболе. И манера игры узнаваемая – вратарь в стиле Облака, хотя с нотками Уго Льориса из-за любви к красочным полетам на линии ворот. Доминик стал героем центральной игры «Динамо» З с «Осиеком».

Отразил пять опасных ударов, а в одном из эпизодов хорватам повезло – судья назначил пенальти, но арбитр с повторами отменил решение, поскольку чуть раньше в атаке была офсайд.

Хорватская братия – пример везучего коллектива

Обращаемся с полезной статистикой. На групповом этапе «Фейеноорд» нанес по воротам Ливаковича 12 ударов в Загребе. Не забили ни разу, хотя в пяти случаях добрались до створа ворот. Потом ЦСКА в Москве по ударам переиграл хорватов со счетом 25:7. Невероятный перевес для футбола, такие матчи скорее завершаются со счетом 3:0, чем нулями.

В хорватской лиге против них используют контратаки, но в ЛЕ просто везет. «Вольфсберг» не реализовал ни один из 11 подходов в домашней игре с «Динамо» З. А «Фейеноорд» уступил дома 0:2, хотя по подходам счет 12:4 в пользу голландцев. Наконец, ЦСКА пробил Ливаковича в матче, где счет по точным ударам был 5:5.

И снова хорватам повезло – чудила оборона «армейцев». Игра в Краснодаре продлила серию. Дайте Городову еще 9 раз сыграть в том поединке – не допустит серию ошибок, которая превратила потенциальную победу 2:1 в опасное поражение 2:3.

Высокий прессинг спасает их при игре вторым номером

Как видно из предыдущего пункта – крайне редко у «Динамо» Загреб хватает сил или желания играть строго первым номером. Против «быков» в Краснодаре спокойно забраковали 35 % передач, отдали мяч – владели им лишь 33 % времени, но поставили на высокий прессинг. У Мамича резкая группа атаки, поэтому так часто возвращают себе мяч.

Также бросается в глаза техника. Только «Шахтер» и «Бенфика» сейчас опережают «Динамо» З по количеству удачных финтов за матч в ЛЕ . «Краснодар» на предпоследнем месте по обводкам. И вот эта большая разница – 6:16, отражает причину поражения. Не только Городов виноват, но и вся команда Мусаева подвела.

Адеми и Петкович творили, что хотели. Оршича не перекрыли – сделал два ассиста. И хотя у «Краснодара» хватало времени, а работа с мячом была качественной, за счет перехватов в середине поля хорваты развили больше атак с ударами.

«Краснодару» пора проснутся на пустом «Максимире»

В первом матче могли выжать ничью при меньшем количестве ошибок. Дважды «горожане» отыгрались. И если команды с высоким прессингом, вроде «Вольфсберга», являются для хорватов удобными, то такие звери, как «быки» — не самые подходящие цели. Хотя бы потому, что речь о команде, что лишена привычного козыря.

Знаменитый стадион «Максимир» пустует на матчах «Динамо» в чемпионате, а им важна атмосфера – даже в Краснодаре забегали, увидев зрителей, пускай и вражеских. Для соперника индивидуальные действия важнее командных – и по владению, и по точности передач в четвертом десятке среди команд ЛЕ . Значит, на них можно давить.

Важен быстрый мяч, а дальше пригодится чувство собственного достоинства. «Краснодар» вылетел из Кубка России от «Сочи». Мусаев на седьмом месте в РПЛ , до Лиги чемпионов целых семь пунктов. Сегодняшний бой Лиги Европы – шанс перезагрузиться.

«Быки» остались в долгу перед хорватским соперником

Нельзя называть «Динамо» Загреб грозным оппонентом с их ставкой на чужие грубые ошибки. Против «Осиека» защитник подарил им мяч в штрафной площади. Так был забит единственный гол в матче, который фаворит доиграл в меньшинстве. Любовь к игре без мяча тоже не из-за силы – в Европе не могут работать на классе, на который объективно ставят в Хорватии.

Например, у Мамича нет сильного опорника. Схема елочкой «4-3-2-1», где Иванушеца и Оршича тянет на фланги, оставляют бедного Джакича одного по центру. Три удара Вильены из-за штрафной площади в Краснодаре обозначили путь для проходов, выстрелов и передач. Также очевидно, что хорватам сложно на флангах – у «быков» было 20 кроссов в домашней игре, надо наращивать давление в гостях.

Первый матч получился трагичным из-за необъяснимых ошибок у своих ворот, но даже игроки «Динамо» Загреб говорят об опасности «Краснодара». На себе ощутили, что Берг, Кабелла, Классон и Вандерсон – не подарок. Мусаеву пора разозлить свою команду, важно идеально выбрать напарника для Мартыновича и показать «Динамо» Загреб, что их фантастическое везение не вечно.

Что может «Шибеник» и «Риека», то должен демонстрировать участник группового этапа Лиги чемпионов. Тактическая стрела «Динамо» Загреб симпатичная. Там крутой вратарь и атакующая группа из пяти человек. Но хорваты умеют не забить пенальти и нарваться на контратаку. «Краснодару» надо сделать то, что не удалось ЦСКА – не просто создать 25 моментов, но и реализовать минимум три.

Для гарантированного прохода нужна победа в два мяча с любым счетом. Задача невероятно сложная, но что «Краснодару» терять, кроме спортивной чести? Им полезно показать накануне матчей РПЛ организованный, результативный и победный футбол. Пока и «Динамо» З, и «Сочи» пользовались одними минусами команды Мусаева – включаются после того, как «быки» сами начудили в защите. Контролируют мяч, но не игру – проигрывали морально до выхода на поле.