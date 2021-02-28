«Ноттингем Форест» — «Лутон Таун»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 15:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и прогноз на матч 34-го тура Чемпионшипа, в котором сыграют «Ноттингем Форест» и «Лутон Таун».

«Ноттингем Форест»

В пяти прошлых турах чемпионата «Ноттингем Форест» проиграл только раз, когда уступил в гостях «Суонси» (0:1). После этой неудачи «лесники» отметились победами над «Блэкберном» (1:0) и «Ротерхэмом» (1:0), а также разделили очки с «Дерби Каунти».

В турнирной таблице Чемпионшипа «Ноттингем Форест» базируется на 16-м месте, набрав в общей сложности 40 очков. В 16-ти домашних играх хозяева одержали пять побед, забив в общей сложности 15 голов.

«Лутон Таун»

«Лутон Таун» в этом сезоне одержал 11 побед и восемь раз сыграл вничью. Такие результаты принесли команде 41 зачетный пункт и 14-е промежуточное место в турнирной таблице. В двух последних поединках «шляпники» набрали четыре из шести возможных очков.

После домашней ничьи с «Миллуоллом» (1:1) «Лутон Таун» отметился победой над «Шеффилд Уэнсдей». В 16-ти гостевых матчах чемпионата «шляпники» потерпели девять поражений, забив в этих играх всего семь мячей.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ноттингем Форест» — 2.030

Ничья – 3.440

Победит «Лутон Таун» — 4.090

Статистика

В трех последних домашних матчах «Ноттингем Форест» прошла ставка на ТМ(2,5)

«Лутон Таун» не забивал больше гола в 10 прошлых выездных матчах

В трех из пяти прошлых очных встречах команд больше двух голов не забивалось

Прогноз

Заключит пари на тотал меньше (2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.645. «Ноттингем Форест» надежно обороняется в домашних матчах, а у «Лутон Тауна» низкая результативность в гостевых поединках.