«Вильярреал» – «Атлетико»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Примеры «Вильярреал» — «Атлетико», который состоится 28 февраля 2021 года.
«Вильярреал»
«Вильярреал» демонстрирует качественный уровень футбола и занимает шестое место в Примере, правда команда давно не побеждает в чемпионате. Куда лучше дела у нее идут в Лиге Европы, где «Вильярреал» прошел по сумме двух матчей «Зальцбург» (2:0, 2:1) и сыграет в 1/8 с киевским «Динамо».
В прошлом матче «Вилярреал» сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао (1:1), а туром ранее дома уступил «Бетису» (1:2).
«Атлетико Мадрид»
Команду Диего Симеона серьезно потрясывает. В прошлом туре «Атлетико» сенсационно проиграли дома «Леванте» (0:2), пропустив второй гол в оставленные Яном Облаком ворота, а в Лиге Чемпионов был проигран матч на своем поле против «Челси» (0:1). Клуб имеет еще хороший отрыв от соперников в Примере, но при такой игре его можно быстро растерять.
Также команда 17 февраля сыграла еще один матч против «Леванте» (1:1), а 13 февраля «Атлетико» с трудом победил на выезде «Гранаду» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вилярреал» — 3.54
- Ничья – 3.07
- Победит «Атлетико Мадрид» — 2.42
Статистика
- «Атлетико» выиграл всего один поединок из пяти последних во всех турнирах.
- Шесть последних матчей «Вильярреала» дома заканчивались исходом «обе забьют».
- «Вилярреал» не обыгрывает «Атлетико» уже пять матчей подряд.
- Три последних матча «Атлетико» закончились тоталом меньше 2.5 мячей.
Прогноз
«Атлетико Мадрид» пора просыпаться и продолжить набирать очки в Примере, иначе чемпионства подопечным Симеоне не удастся достигнуть. Букмекерская компания Pinnacle предлагает поставить на победу «Атлетико Мадрид» с коэффициентом 2.42.