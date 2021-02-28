«Вильярреал» – «Атлетико»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 16:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Примеры «Вильярреал» — «Атлетико», который состоится 28 февраля 2021 года.

«Вильярреал»

«Вильярреал» демонстрирует качественный уровень футбола и занимает шестое место в Примере, правда команда давно не побеждает в чемпионате. Куда лучше дела у нее идут в Лиге Европы, где «Вильярреал» прошел по сумме двух матчей «Зальцбург» (2:0, 2:1) и сыграет в 1/8 с киевским «Динамо».

В прошлом матче «Вилярреал» сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао (1:1), а туром ранее дома уступил «Бетису» (1:2).

«Атлетико Мадрид»

Команду Диего Симеона серьезно потрясывает. В прошлом туре «Атлетико» сенсационно проиграли дома «Леванте» (0:2), пропустив второй гол в оставленные Яном Облаком ворота, а в Лиге Чемпионов был проигран матч на своем поле против «Челси» (0:1). Клуб имеет еще хороший отрыв от соперников в Примере, но при такой игре его можно быстро растерять.

Также команда 17 февраля сыграла еще один матч против «Леванте» (1:1), а 13 февраля «Атлетико» с трудом победил на выезде «Гранаду» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вилярреал» — 3.54

Ничья – 3.07

Победит «Атлетико Мадрид» — 2.42

Статистика

«Атлетико» выиграл всего один поединок из пяти последних во всех турнирах.

Шесть последних матчей «Вильярреала» дома заканчивались исходом «обе забьют».

«Вилярреал» не обыгрывает «Атлетико» уже пять матчей подряд.

Три последних матча «Атлетико» закончились тоталом меньше 2.5 мячей.

Прогноз

«Атлетико Мадрид» пора просыпаться и продолжить набирать очки в Примере, иначе чемпионства подопечным Симеоне не удастся достигнуть. Букмекерская компания Pinnacle предлагает поставить на победу «Атлетико Мадрид» с коэффициентом 2.42.