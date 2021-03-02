«Милан» — «Удинезе»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 17:36

Компания Pinnacle открыла прием ставок на матч 15-го тура Серии A «Милан» — «Удинезе», который состоится 3 марта 2021 года.

«Милан»

«Милан» проиграл два из трех прошлых матча в Серии A. «Россонери» сначала сенсационно уступили в гостях «Специи» (0:2), а затем проиграли в дерби «Интеру» (0:2), пропустив соперника на первое место в турнирной таблице.

В прошлом туре чемпионата подопечные Стефано Пиоли обыграли в гостях «Рому» (2:1). Эта победа стала для «Милана» 16-й в текущем розыгрыше лиги. В двенадцати домашних поединках хозяева оформили шесть побед – три ничьи и три поражения.

«Удинезе»

«Удинезе» набрал неплохую форму. В пяти последних играх Серии A «зебры» потерпели только одно поражение – в гостях от «Ромы» (0:3). По три очка команда Луки Готти набрала во встречах со «Специей» (1:0), «Вероной» (2:0) и «Фиорентиной» (1:0) в прошлом туре. Также в этот период зафиксирована гостевая ничья с «Пармой» (2:2).

В турнирной таблице «Удинезе» поднялся на двенадцатое место, увеличив отрыв от зоны вылета до десяти очков. В гостевых матчах команда показала такие результаты – три победы, четыре ничьи и пять поражений.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» — 1.877

Ничья – 3.160

Победит «Удинезе» — 4.170

Статистика

«Милан» выиграл два прошлых матча против «Удинезе»

«Удинезе» не побеждал в четырех из пяти последних гостевых матчах чемпионата

В 12 домашних матчах Серии A «Милан» забил 24 гола

«Удинезе» пропустил 21 мяч в 12 гостевых матчах чемпионата

Прогноз

В матче против «Ромы» подопечные Стефано Пиоли показали результативную и конструктивную игру в атаке. Это позволяет «Милану» рассчитывать на три очка в предстоящей игре против «Удинезе», который в гостях играет нестабильно.

Предлагаем ставку на победу «Милана» с коэффициентом 1.877 в БК Pinnacle.