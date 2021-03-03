Мировой рекордсмен, восходящая футбольная звезда и Иван «Туда-сюда» Ракитич. Они объединяют «Барсу» и «Севилью»

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вчера, 20:59

У сегодняшних соперников по полуфиналу Кубка Короля много общего. Вернее, много общих.

Сегодня на «Камп Ноу» «Барселона» и «Севилья» определят финалиста Кубка Короля. Андалузцы приехали в столицу Каталонии с хорошей форой: в первом матче на своем поле они выиграли 2:0, но впереди еще, как минимум, 90 минут сражения, за которые может многое случиться. Не пропустите интереснейший испанский матч, а ожидание «Соккер.ру» предлагает скоротать за символической сборной игроков, которые выступали и за «Севилью», и за «Барселону». Солиднейшая компания, должен заметить!

Вратарь

Хуан Карлос Унсуэ (Испания)

Колоритный Хосе Мануэль Пинто, служивший дублером Виктора Вальдеса в годы больших побед, перешел в «Барселону» из другого севильского клуба — «Бетиса», а вот за «Севилью» играл Хуан Карлос Унсуэ. Уроженец Памплоны начал карьеру в «Осасуне», но, не успев толком окрепнуть, в 21 год сорвался в «Барселону», чтобы полировать скамейку и смотреть на работу мастера Субисарреты. Через два года эта роль наскучила Унсуэ, и он перешел в «Севилью», где стал безоговорочным первым номером и отыграл около 300 встреч за 7 лет.

Защитники

Дани Алвес (Бразилия)

На правом фланге безальтернативная персона — самый титулованный футболист в истории футбола. Из своих 40 трофеев почти три десятка бразилец завоевал с испанскими клубами. Начал в «Севилье», с которой брал Кубок Испании и два Кубка УЕФА , а в «Барселоне» ставки были уже выше — титулы, победы в Лиге чемпионов, Клубные чемпионаты мира. Дани — великий! А если не верите, попросите его выслать фото своей комнаты с трофеями.

Рикардо Серна (Испания)

Уроженец Севильи сыграл по 150+ матчей и за команду из родного города, и за «Барселону». Это два главных клуба в карьере Рикардо, им он посвятил 10 лет жизни (6 сезонов в «Севилье», 4 в «Барсе»). Самыми урожайными на трофеи выдались годы в Каталонии, где Серна стал частью «Дрим-тим» Йохана Кройфа, выиграл под руководством знаменитого голландца два чемпионских титула и Кубок чемпионов.

Пако Гальего (Испания)

Действующий защитник «Барселоны» Клеман Ленгле свой первый испанский сезон провел в «Севилье», но ему не тягаться с легендарным Пако Гальего. Чемпион Европы 1964 года начал карьеру в «Севилье», отыграл 4 сезона и перешел в «Барселону», где задержался на 10 лет, после чего вернулся к «красно-белым» и выдал еще 5 сезонов. Вся профессиональная карьера Франциско прошла в «Севилье» и «Барселоне», а длилась она 19 лет.

Адриано (Бразилия)

На левом фланге защиты играл Микель Солер, который вообще собрал «Большую корону» в Испании, ведь играл также за «Реал» и «Атлетико», но Адриано даст испанцу ощутимую фору. Перебравшись в Испанию в 20-летнем возрасте, Корреа отыграл по 6 сезонов за «Севилью» и «Барселону», завоевав в общей сложности 22 трофея, в том числе по два раза поднимал над головой Кубок УЕФА и Кубок чемпионов.

Полузащитники

Сейду Кейта (Мали)

В 2007-м малийский полузащитник после нескольких лет во Франции перебрался в Испанию и так мощно заявил о себе в «Севилье», что уже через год примерял футболку «Барсы», куда его позвал Хосеп Гвардиола. На протяжении четырех сезонов Кейта выступал за гордость Каталонии, собрал охапку трофеев, после чего с чистой совестью перебрался в Китай на заработки.

Иван Ракитич (Хорватия)

Последние 10 лет карьеры хорватского хавбека прошли между «Севильей» и «Барселоной». В 2011-м Иван перебрался на юг Испании из «Шальке», за три сезона успел выиграть Лигу Европы под руководством Унаи Эмери и перешел в «Барселону», чтобы сходу стать победителем Лиги чемпионом уже под началом Луиса Энрике. А в прошлом году Ракитич вернулся в «Севилью» после шести сезонов в одной команде с Лионелем Месси. В первом матче кубкового полуфинала Иван забил в ворота бывшего клуба и установил на «Рамон Санчес Писхуан» окончательный счет — 2:0.

Роберт Просинечки (Хорватия)

Этот хорват не оставил столь же глубокий след в истории клубов, которые сегодня сразятся на футбольном поле, зато Просинечки обладает достаточно громким именем, чтобы внести его в список персон, объединяющих «Барсу» и «Севилью». Роберт провел по сезону в каждой из команд в середине 90-х, это было после его победы в Кубке чемпионов с «Црвеной Звездой» и трех лет в «Реале», но до бронзовой хорватской сказки на ЧМ -1998.

Нападающие

Ансу Фати (Испания)

Один из главных талантов мирового футбола мог зажечь свою звезду в «Севилье», в академии которой занимался с 2010 по 2012 год. В Андалусии поначалу осела семья юного Ансу, его отец Бори многим обязан этому плодородному региону и добрым людям из южного городка Мариналеда. Бори даже называет себя «севильцем по духу», но сына перевез в академию «Барселоны», когда представилась такая возможность.

Мунир Эль-Хаддади (Испания)

Мунир появился в составе «Барселоны» в 2014-м, о нем много говорили и прочили мальчишке марокканского происхождения большое будущее. Кантерано поучаствовал в завоевании значимых трофеев, но потом забуксовал и поехал по командировкам — сначала в «Валенсию», потом в «Алавес». «Барса» предлагала Эль-Хаддади новый контракт, но он решил иначе: пошел в отказ и перешел в «Севилью» всего лишь за 1 миллион евро. В южном клубе дела идут неплохо, и сегодня Мунир попытается снова забить «Барселоне», что ему удавалось уже дважды, правда, пока только за «Валенсию».

Хавьер Савиола (Аргентина)

Аргентинский «Кролик» играл за «Барселону» в начале XXI века, результативно действовал в командах Радомира Антича и Франка Райкарда, но вынужден был покинуть «Камп Ноу» из-за слишком высокой конкуренции в линии атаки. Сначала съездил в аренду в «Монако», а потом провел сезон в «Севилье», где был довольно продуктивен: 14 голов в 41 матче.

Тренер

Луис Арагонес (Испания)

На тренерскую скамейку при большом желании можно посадить даже Хулена Лопетеги, если пренебречь тем обстоятельством, что нынешний наставник «Севильи» был частью «Барселоны» во время футбольной карьеры. Но у нас есть кандидат получше — замечательный дедушка испанского футбола Луис Арагонес. «Барселоной» знаменитый «Мудрец» руководил в сезоне 1987/88 и выиграл для каталонцев Кубок Короля, а «Севильей» рулил с 1993-го по 1995-й, и хотя трофеев «красно-белым» не подарил, держал их в еврокубковой зоне Ла Лиги, что тоже немало.