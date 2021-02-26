«Уверен, что обо мне заговорят в РПЛ весной». Бакаев, Игнатьев и Камано в штрафбате РПЛ

1614331267

сегодня, 12:21

Крутые футболисты в ожидании весеннего реванша.

Вратарь

Андрей Лунёв («Зенит»)

Всего три матча провел в РПЛ Андрей. Если бывший голкипер сборной России потеряет место в основе после вылета из Кубка России – именно он пропускал от «Арсенала», то Кержаков будет первым номером весной, а Лунев продолжит безуспешную борьбу. У «Зенита» два равных вратаря, но вряд ли Семак всегда доволен их работой. Не исключено, что представители петербуржцев обхаживают Сафонова в надежде заполучить сильного вратаря на годы вперед.

Защитники

Ризван Уциев («Ахмат»)

Капитан «Ахмата» дошел до того, что месяц простоя объясняли дефицитом тренировочной практики, а летом прошлого года его волновали мышечные травмы. Но Ризван был одним из символов «Ахмата», и раз Ненахов склонен к ошибкам – правый бек Талалаева удалился против «Ростова», а до этого стабильно собирает желтые в РПЛ , то можно вспомнить про Ризвана. Если Кирилл Комбаров вылетел из игры из-за травмы мениска, то Уциев вернулся еще в прошлом декабре.

Бруно Фукс ( ЦСКА )

Чистяков в «Зените» и Кутепов в «Спартаке» засели за спины опытным игрокам, а на Илью повлияет и смена схемы Тедеско – переход на четыре защитника. Лысов тоже уступил достойным оппонентам в «Локомотиве», разве что Райковича зря на поле пустил. Но вот Фуксу осенью мешали травмы, так что это кандидат в реваншисты с лазарета. ЦСКА нужен успех хотя бы одного из дорогих летних новичков, сильная игра Бруно усилит команду.

Кайо да Силва («Краснодар»)

В это непросто поверить, если посмотреть нарезку ошибок Кайо, но бразилец – сильный футболист. Просто не обязательно центральный защитник. Возможно, ему удобнее было бы в центре поля в опорной зоне, где цена ошибки ниже. Заигрывался и шалил с техникой, но в лучших матчах Кайо не хуже Сорокина – еще один футболиста «горожан», кому нужен реванш весной и стабильность.

Георгий Щенников ( ЦСКА )

Щенников должен бы претендовать на поездку на Евро-2020. Но даже когда не мешают травмы, остается недосказанность не только в атаке. Обляков, Кучаев и Зайнутдинов неслучайно занимали не свою позицию в последние годы в московской команде. Пора бы Георгию соответствовать уровню Фернандеса с другого фланга, тем более, у ЦСКА амбиции, так что опыт Щенникова нужен не только в Кубке России.

Полузащитники

Зелимхан Бакаев («Спартак»)

Дорогущий Малком из «Зенита» в вечных поисках реванша, но и Бакаеву в «Спартаке» станет сложнее найти себя, если проиграет конкуренцию за место в основе в ближайшие месяцы. Учитывая, что Соболев, Ларссон и Понсе – сильные форварды, а новичок Промес может играть справа и слева в новой схеме «4-3-3», как бы Бакаев не засел в глубокий запас. Новый агент понадобится Зелимхану уже этим летом?

Остон Урунов («Уфа»)

Не настолько плохой игрок, чтобы превращать его в ходячий мем. Но даже в «Уфе» после возвращения ему подарили что-то из бутика «Луи Виттон». В Москве Урунов запомнился нелепой фотографией после шопинга, а не игрой в футбол. Разговоры о перепродаже в «Герту» за 4 млн евро так и остались пустыми, поэтому юный хавбек вернулся в Уфу, где ему нужно снова найти себя на поле.

Даниил Уткин («Краснодар»)

Даже опытному Газинскому в «Краснодаре» тесно с иностранными приличными хавбеками, так что Уткину пора включаться. Лишь из-за статуса воспитанника клуба его в основу никто вместе с Сулеймановым не отправит. Выпускник академии Сафонов стал одним из ключевых игроков – чувствуется его важность, когда Матвей получил травму. А вот Даниил в 21 год должен включаться не только отрезками, чтобы в нем увидели основного центрального хавбека «Краснодара» на годы вперед.

Франсуа Камано («Локомотив»)

Тут мог быть Эджуке – обошелся ЦСКА еще дороже, но Камано сыграл еще хуже. Зато Франсуа свято верит в себя, ведь на днях заявил:

Если я в хорошей форме, то могу забить и 10, и 12, и 15 голов за чемпионат. Уверен, что обо мне заговорят с возобновлением РПЛ . Я максимально сконцентрирован и живу только футболом.

Самоуверенное заявление, запомним. Также отметим, что тут мог быть Дриусси с 1 голом и 1 ассистом в 11 матчах РПЛ . Но Себастьян открыто заявил о нежелании играть в России, а Камано грозится стать футбольным бароном лиги. Ждем дел вместо слов.

Нападающие

Лука Джорджевич («Арсенал»)

Можно вспомнить Игбуна – нападающий класса Слая мог выдать более удачный отрезок в «Динамо», хотя там и травма, и тактика мешали. Ари уже поздно ставить на реванши, но у бразильца есть контракт с «Краснодаром» — надо выполнять и снова забивать мячи. Но выделим молодого форварда. Джорджевич был на контракте с «Зенитом» — ездил по арендам, перешел в «Локомотив» — в Москве сбили «кресты». Теперь вернулся в «Арсенал», но пока 1 гол в 7 матчах.

Иван Игнатьев («Рубин»)

От Смолова или Эдера не ждем прорыва, поскольку там есть опыт, но мало желания. Слуцкий говорит, что у него нет вопросов к отношению Ивана к работе, но пора показывать и рвение, и мастерство. Форвард за огромные для юного россиянина деньги перешел из «Краснодара» в «Рубин», но в атаке команду выручали команду вингеры Кварацхелия и Марков, а также немолодой Деспотович. Будет жаль, если Игнатьев окончательно скатится весной.

Эта команда отражает особенность РПЛ ?

Некоторые звездные кандидаты в реваншисты – вроде Кокорина и Гайча, покинули РПЛ зимой. Но мотив возвращения к солнцу остается ключевым, ведь к перечисленной основе легко добавить новых и новых исполнителей. Это могут быть те же футболисты из нижней части таблицы – лидеры «Уфы» выступили слабо.

Но большинство видит проколы, прежде всего, у грандов. У «Локомотива» и «Динамо» хуже, чем следовало, сыграли форварды. У «Краснодара» активно чудили центральные защитники. Мамаев не подтвердил звездный статус в «Ростове», хотя после неожиданного ухода Еременко может это сделать, ведь знаком с практикой ярких возвращений.