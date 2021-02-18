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Лукаку, Обамеянг и Льоренте вошли в команду недели FIFA 21

18 февраля 2021, 12:58

EA Sports опубликовала состав команды двадцать первой недели FIFA 21.

В основной состав команды попали нападающие «Интера» и «Арсенала» Ромелу Лукаку (рейтинг 88) и Пьер-Эмерик Обамеянг (88).

Основной состав команды недели FIFA 21:

Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») – 84
Джон Стоунз («Манчестер Сити») – 85
Себастьян Коатес («Спортинг») – 84
Виторино Илтон («Монпелье») – 81
Маркос Льоренте («Атлетико») – 86
Вилфрид Ндиди («Лестер») – 86
Эвер Банега («Аль-Шабаб Эр-Рияд») – 85
Жордан Верету («Рома») – 82
Ромелу Лукаку («Интер») – 88
Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») – 88
Луис Муриэль («Аталанта») – 84

Лукаку, Обамеянг и Льоренте вошли в команду недели FIFA 21

Недавно Лукаку был включен в символическую сборную текущего сезона Серии А.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 февраля в 13:02
Мои им поздравления!
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