Лукаку, Обамеянг и Льоренте вошли в команду недели FIFA 21

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18 февраля 2021, 12:58

EA Sports опубликовала состав команды двадцать первой недели FIFA 21.

В основной состав команды попали нападающие «Интера» и «Арсенала» (рейтинг 88) и (88).

Основной состав команды недели FIFA 21:

Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») – 84

Джон Стоунз («Манчестер Сити») – 85

Себастьян Коатес («Спортинг») – 84

Виторино Илтон («Монпелье») – 81

Маркос Льоренте («Атлетико») – 86

Вилфрид Ндиди («Лестер») – 86

Эвер Банега («Аль-Шабаб Эр-Рияд») – 85

Жордан Верету («Рома») – 82

Ромелу Лукаку («Интер») – 88

Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») – 88

Луис Муриэль («Аталанта») – 84

Недавно Лукаку был включен в символическую сборную текущего сезона Серии А.