Сборная 20-го тура: активные Глушаков и Крыховяк, везучий дебютант Соу

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01 марта 2021, 15:00

А еще 17-летний создатель двух голов – «Соккер.ру» собрал много героев.

Вратарь

Сергей Песьяков («Ростов») – спаситель тура

У «Локомотива» шикарно отработал Гильерме, но ему помогала вся команда. А Песьяков порой был брошен на растерзание игрокам «Зенита». Но бывший голкипер «Спартака» сыграл на опыте – справился с ударами Дзюбы, Азмуна и Кузяева, всего сделал 7 сэйвов, а пропустил один из двух голов после обидного рикошета от Пояркова, что закрутился вокруг своей оси.

Защитники

Филип Уремович («Рубин») – четкость недели

После второго удаления в матче «Рубин» не просел, но нагрузка на оборону выросла. После травмы Зуева универсальный Уремович перебрался на правый край, а по факту хорват сыграл на двух позициях. Филипп 5 раз выиграл борьбу на втором этаже, совершил 4 перехвата, 5 раз вынес мяч от ворот и 2 раза отобрал его. С такой игрой Уремович надолго в РПЛ не задержится.

Ведран Чорлука («Локомотив»)

Сильный ветеран показал солидную игру. Были удары по воротам Гильерме, как знаете, но Ведран в паре с новичком Пабло сумел организовать линию защиты так, что ни одна из 19 ударных попыток ЦСКА не привела к забитому мячу. Было много промахов. Были заблокированные удары. И хотя Чорлука явно играет на опыте, а не удивляет резкостью, результат – на табло, победа 2:0 в дерби.

Сергей Терехов («Сочи»)

Опытного левого защитника признали лучшим игроком матча, в котором при равенстве во владении по точным ударам счет оказался 7:1 в пользу «Сочи». Команда Федотова вынесла «Арсенал». А поскольку даже Заика – изначально правый центральный защитник, что позже перешел на фланг, и Терехов участвовали в атаках, получили счет 3:0 к шестидесятой минуте. Сергей забил уже второй мяч в сезоне, его команда в итоге победила с разницей в четыре мяча.

Полузащитники

Гжегож Крыховяк («Локомотив») – выстрел тура

Крыховяк травоядный только буквально – вегетарианец Гжегож на сборах набрал форму, и теперь от поляка пострадал амбициозный ЦСКА . Хавбек «Локомотива» принял сложный пас от Камано грудью, подработал мяч и зарядил в «девятку». В разрушении больше работали молодые полузащитники «Локомотива» – Куликов и Мухин, а Гжегож пошел в атаку. Трижды бил по воротам и грамотно сыграл без мяча в прессинге.

(«Урал») – дубль уикенда

Двадцатисемилетний поляк – разрушитель, но сделал дубль в Краснодаре. Рафал обеспечил «Уралу» важный пункт в таблице, невзирая на удачную попытку Кабелла сравнять счет. Но Августиняк сделал свою часть работы, как и в матче против «Спартака», подтолкнул к ничьей с тем же счетом 2:2. Сначала поляк хлестко ударил низом – полузащитники «быков» не атаковали его перед штрафной площадью. А потом Рафал идеально пробил с примерно такого же расстояния, но под штангу.

Денис Глушаков («Химки»)

Не был бы собой, не пригласи Промеса в баню после возвращения Квинси в Москву. И после победы над «Уфой» заговорил о Евро-2020 со своим участием, что смотрится слегка наивно и высокомерно. Но если отбросить браваду, то Денис провел против команды Рахимова сильный матч. Глушаков совершил 2 перехвата, 5 раз отбирал мяч, а самое главное – забил симпатичный гол, что позволил его команде набрать три очка даже после точного удара Камилова.

Жоаозиньо («Сочи») — штрафной недели

Для этой поры команда Федотова даже слишком хорошо сыграла в футбол. Словно не было зимней паузы, словно на дворе середина апреля и все набрали форму. Нобоа с двумя голевыми пасами, Заболотный с забитым мячом и правильным движением на передовой, Юсупов с точным пасом и голом, а еще Жоаозиньо, что участвовал во многих голевых атаках, а на десерт подарил шикарный гол со штрафного. Мастер!

Нападающие

Арсен Захарян («Динамо») – проворность тура

«Ахмат» прижал «Динамо», Фомин — крутой, но в сборную тура выберем 17-летнего хавбека, что появился справа в схеме «4-3-3» и обеспечил «Динамо» три очка в Грозном. Захарян заработал чистый пенальти – после его прострела мяч попал в выставленную руку защитника, а затем Арсен хитро прошел защитников и, хотя не без везения, проткнул мяч за линию ворот «Ахмата». Также Шварц прав – без мяча Зарахян смотрелся взрослее, чем на 17 лет.

Али Соу («Ростов») – лучший дебютант

Забить два гола «Зениту» в Санкт-Петербурге – мелочь, с кем не бывает, особенно если не обошлось без везения. Сильнее впечатлило движение Соу без мяча. Голевое чутье и нацеленность на ворота у новичка «Ростова» есть – три из четырех ударов команды в створ его авторства. Но Карпина должно было порадовать, что в сложнейшем поединке гамбиец грамотно провел на поле весь матч. Если умеет так играть на дистанции – «Ростову» повезло.

Хвича Кварацхелия («Рубин») – техника тура

Деспотович реализовал моменты, созданные молодым грузином, но сербу не хватило места в основе сборной тура. Кварацхелия мог пропустить матч из-за последствий травмы, но в итоге ему хватило желания до последних секунд поединка. «Рубин» впервые с 2010-го обыграл «Спартак» в Москве, а Кварацхелия сделал ассист и организовал второй мяч ударом. Уникальный случай – у Хвичи больше отборов, чем обводок. Кстати, первую желтую карточку Зобнин заработал на грузине, схватив его руками. Очень полезный футболист.

Главные тренеры. Леонид Слуцкий («Рубин») и Владимир Федотов («Сочи»)

Без удаления команда Карпина могла сыграть против «Зенита» еще лучше? Возможно, да и «Локомотив» Николича разобрал ЦСКА и оказался готов ко всему. Но «Рубин» сработал еще хитрее против «Спартака» — неудобного соперника, которого давно в гостях не обыгрывал. Слуцкий переиграл Тедеско, а Федотов – недавнего победителя «Зенита». В этом туре многие тренеры сработали круто, а отмечаем победителей в двух разных стилях – контратакующем и агрессивном с разгромом соперника.

Тенденция тура. Непредсказуемость многих матчей

«Зенит» мог легко разобраться с «Ростовом». «Сочи» — потерять очки против крепкого «Арсенала». «Локомотив» — проиграть ЦСКА . У «Спартака» не было причин бояться казанцев, ведь обыгрывали их в первом круге, бегали дома и разозлились после вылета от «Динамо». «Ахмат» до матча не был аутсайдером против Шварца.

Поединок в Грозном, как и многие другие – та же перестрелка «Краснодара» и «Урала», получился ярче, чем изначально прогнозировали. В конце февраля, невзирая на погоду и состояние полей, многие команды показали желание играть ярко, открыто, а кто закрылся – сделал это грамотно. Видно, что игроки не в тонусе – собрали 6 красных и 26 забитых мячей, но старались и у многих получилось.