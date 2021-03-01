Антисборная 20-го тура РПЛ: Зобнин, Влашич и другие преследователи «Зенита»

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01 марта 2021, 10:10

«Спартак», ЦСКА и «Краснодар» потеряли очки на выходных.

Вратарь

Михаил Кержаков («Зенит»)

Крепкого здоровья Михаилу, но именно опытнейший вратарь чемпионов совершил самую курьезную ошибку тура, повлиявшую на результат. Кержаков пропустил, когда неправильно выбрал позицию на линии и начал обнимать ноги Дугласа в поисках мяча. Кстати, травму голкипер получил, ударившись ногой о газон, небрежно выбивая мяч. Не его был день.

Защитники

Игорь Смольников («Краснодар»)

Умеют господа из Краснодара навредить сами себе. Как правильно сказал Мусаев – ничья с «Уралом» не является результатом, на который рассчитывали «горожане» дома против середняка. Игорь быстро собрал две желтые, причем нарвался на второе предупреждение на чужой половине поля. Опытный латераль подставил команду, а Эль Кабир с его фланга позже придумывал голевые атаки.

Виктор Васин ( ЦСКА )

Лисакович легко обыграл Виктора и не заметил Магнуссона. Первый гол позволил «Локомотиву» действовать в удобной для команды Николича манере. ЦСКА потерял шикарный шанс сократить отставание от «Зенита» до двух пунктов. С Акинфеевым и Дивеевым могли сыграть лучше? Не узнаем, а вот что Васин не закрыл редчайшие атаки «Локомотива» – факт.

Максим Осипенко («Ростов»)

Капитан «Ростова» чаще оказывался в сборной тура, но эта команда наводнена известными футболистами. Осипенко здесь, ведь жестко срубил Азмуна, когда проиграл тому позицию. В отличие от момента из Бергамо в ЛЧ , тут точно красная карточка, ведь крепкий Максим рисковал нанести Сердару сложную травму. Причем поспешил – возможно, Песьяков успевал к мячу первым.

Николай Поярков («Ростов»)

Отмечаем, что бездействие Дугласа привело к двум голам в ворота «Зенита», но Поярков сыграл не лучше. Дело не в автоголе. Важнее, что 21-летний левый защитник не отработал на фланге в защите. Караваев сыграл приличный поединок, а второй мяч чемпион организовал именно по краю, за который отвечал Поярков. Николай неверно выбрал позицию, допустил голевой пас.

Полузащитники

Роман Зобнин («Спартак»)

Нельзя, имея желтую карточку, явно бить соперника по ноге на чужой половине поля. Роман и против «Динамо» в кубковом дерби выдал не лучший матч на нелюбимой позиции, и против «Рубина», хотя вернулся в центр, не показал себя с лучшей стороны. Пример сильного игрока, что сыграл неправильно. Удаление Зобнина повлияло на результат матча, но оба фола – чистейшие желтые карточки, захват руками, удар по ноге.

Артем Тимофеев («Ахмат»)

Опытный Тимофеев, который обычно не склонен к сбору предупреждений – в 17 матчах заработал две штуки, решил удвоить их количество. Имея желтую карточку, нарушил правила в рядовом эпизоде далеко от ворот. Грубый подкат сзади завершился закономерным удалением, зря фанаты хозяев грешат на арбитра. В меньшинстве «Ахмат» не сумел отыграться, хотя у одного Бериши было 5 ударов.

Йоррит Хендрикс («Спартак»)

«Спартак» против «Рубина» трижды был в меньшинстве. Впервые – когда Тедеско доверился Хендриксу в основе, ведь Крал не был готов функционально на весь матч. Второй – когда удалили Зобнина. Именно Йоррита посчитали тем, кого можно и нужно заменить. А третий раз – когда Бакаев вышел и считал ворон. Но его коллега Хендрикс тоже сыграл безлико. Целых 0 отборов и 0 перехватов за тайм доказывают, что Йоррит не готов.

Никола Влашич ( ЦСКА )

Задал высокую планку и не взял отметку. Известная прыгунья в высоту Бланка Влашич – сестра Николы, с боями прорвалась в Россию, невзирая на ограничения, чтобы проведать младшенького. Но хавбек под ее присмотром сыграл странно. Традиционно пытался вести игру ЦСКА , а ни разу не попал в створ ворот, даже с пенальти. Три момента, что создал в дерби, напарники не реализовали. Пустая активность в первозданном виде.

Нападающие

Хосе Саломон Рондон ( ЦСКА )

Полоз по привычке сыграл в Санкт-Петербурге за «Зенит». Но там специфика пары, «Ростов» больше оборонялся. А в Москве в дерби от форвардов ЦСКА ждали большего. Рондон пытался активничать, а на поверку сыграл не лучше, чем Чалов, его заменивший. У Саломона два удара, но оба раза Гильерме победил в личной дуэли. Венесуэлец прибавит, видно, что не растерял навыки, но в дерби подвел.

Ари («Краснодар»)

В этом туре не пропускали только три клуба, значит, 13 команд забили. Но далеко не все центральные форварды сыграли хотя бы такую роль в голах, как Азмун, что привел к панике у ворот «Ростова», или Дзюба, ловко пропустивший мяч на Кузяева. У Ари соперник был проще – «Урал», а результата нет. Плохо для «быков», что Берг пропал из состава из-за неизвестной травмы. Ари разок опасно пробил мимо дальнего угла, но это не победная игра фаворита.

Главные тренеры

Доменико Тедеско («Спартак») и Виктор Ганчаренко ( ЦСКА )

У части фанатов «Спартака» нашлось оправдание – якобы судейство Лапочкина. Но если пересмотрите поединок без эмоций, то увидите очень, очень слабую игру москвичей против соперника, что тоже устал в конце, но до этого развил преимущество. Тедеско точно проиграл Слуцкому. А Ганчаренко явно уступил Николичу, что действовал в похожем ключе, что и «Рубин». Хаотичные набеги проиграли грамотной работе без мяча и контратакам. «Спартак» и ЦСКА могли сократить отставание от «Зенита», но проиграли.

Судья недели. Алексей Матюнин («Зенит» — «Ростов»)

Норманн потянул Ловрена за футболку, и это повод подумать о пенальти. Судья по делу удалил Осипенко, но решил в моменте, когда игроки гостей ценой желтой карточки остановили атаку «Зенита», дать хозяевам право продолжить матч без свистка. Так делать категорически нельзя. Во-первых, надо проверять, не травмирован ли игрок, на котором нарушили правила. Во-вторых, арбитр не может подыгрывать одной из команд, оставляя другую врасплох именно после карточек – стоило остановить атаку сразу после розыгрыша, до голевого удара.

Ужас тура. Игра многих команд в обороне

«Тамбов» чудил и оправдываются отсутствием сыгранности, но «Ротор» забил странные голы без сопротивления всех, кроме Рыжикова. «Арсенал» после победы над «Зенитом» допустил 7 ударов в створ ворот с «Сочи» и проиграл 0:4. Защита ЦСКА уже привычно слабо перестраивалась.

«Ростов» забил два курьезных гола «Зениту», но сам в обороне чудил не только из-за удаления. «Краснодар» «гениально» работал с подборами перед штрафной площадью. Случаются матчи, где атакующие линии не остановить, а бывает, как на выходных – голы пачками возникали на ровном месте.

Веселый и задорный старт радует, но 3.25 гола за матч — повод отметить невнимательность полевых игроков защиты, ведь массовых грубых вратарских ошибок не было.