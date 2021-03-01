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Антисборная 20-го тура РПЛ: Зобнин, Влашич и другие преследователи «Зенита»

01 марта 2021, 10:10
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Зобнин Роман
Зобнин Роман
Полузащитник
Влашич Никола
Влашич Никола
Полузащитник
Ари
Ари
Нападающий
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«Спартак», ЦСКА и «Краснодар» потеряли очки на выходных.

Вратарь

Михаил Кержаков («Зенит»)

Крепкого здоровья Михаилу, но именно опытнейший вратарь чемпионов совершил самую курьезную ошибку тура, повлиявшую на результат. Кержаков пропустил, когда неправильно выбрал позицию на линии и начал обнимать ноги Дугласа в поисках мяча. Кстати, травму голкипер получил, ударившись ногой о газон, небрежно выбивая мяч. Не его был день.

Защитники

Игорь Смольников («Краснодар»)

Умеют господа из Краснодара навредить сами себе. Как правильно сказал Мусаев – ничья с «Уралом» не является результатом, на который рассчитывали «горожане» дома против середняка. Игорь быстро собрал две желтые, причем нарвался на второе предупреждение на чужой половине поля. Опытный латераль подставил команду, а Эль Кабир с его фланга позже придумывал голевые атаки.

Виктор Васин (ЦСКА)

Лисакович легко обыграл Виктора и не заметил Магнуссона. Первый гол позволил «Локомотиву» действовать в удобной для команды Николича манере. ЦСКА потерял шикарный шанс сократить отставание от «Зенита» до двух пунктов. С Акинфеевым и Дивеевым могли сыграть лучше? Не узнаем, а вот что Васин не закрыл редчайшие атаки «Локомотива» – факт.

Максим Осипенко («Ростов»)

Капитан «Ростова» чаще оказывался в сборной тура, но эта команда наводнена известными футболистами. Осипенко здесь, ведь жестко срубил Азмуна, когда проиграл тому позицию. В отличие от момента из Бергамо в ЛЧ, тут точно красная карточка, ведь крепкий Максим рисковал нанести Сердару сложную травму. Причем поспешил – возможно, Песьяков успевал к мячу первым.

Николай Поярков («Ростов»)

Отмечаем, что бездействие Дугласа привело к двум голам в ворота «Зенита», но Поярков сыграл не лучше. Дело не в автоголе. Важнее, что 21-летний левый защитник не отработал на фланге в защите. Караваев сыграл приличный поединок, а второй мяч чемпион организовал именно по краю, за который отвечал Поярков. Николай неверно выбрал позицию, допустил голевой пас.

Полузащитники

Роман Зобнин («Спартак»)

Нельзя, имея желтую карточку, явно бить соперника по ноге на чужой половине поля. Роман и против «Динамо» в кубковом дерби выдал не лучший матч на нелюбимой позиции, и против «Рубина», хотя вернулся в центр, не показал себя с лучшей стороны. Пример сильного игрока, что сыграл неправильно. Удаление Зобнина повлияло на результат матча, но оба фола – чистейшие желтые карточки, захват руками, удар по ноге.

Артем Тимофеев («Ахмат»)

Опытный Тимофеев, который обычно не склонен к сбору предупреждений – в 17 матчах заработал две штуки, решил удвоить их количество. Имея желтую карточку, нарушил правила в рядовом эпизоде далеко от ворот. Грубый подкат сзади завершился закономерным удалением, зря фанаты хозяев грешат на арбитра. В меньшинстве «Ахмат» не сумел отыграться, хотя у одного Бериши было 5 ударов.

Йоррит Хендрикс («Спартак»)

«Спартак» против «Рубина» трижды был в меньшинстве. Впервые – когда Тедеско доверился Хендриксу в основе, ведь Крал не был готов функционально на весь матч. Второй – когда удалили Зобнина. Именно Йоррита посчитали тем, кого можно и нужно заменить. А третий раз – когда Бакаев вышел и считал ворон. Но его коллега Хендрикс тоже сыграл безлико. Целых 0 отборов и 0 перехватов за тайм доказывают, что Йоррит не готов.

Никола Влашич (ЦСКА)

Задал высокую планку и не взял отметку. Известная прыгунья в высоту Бланка Влашич – сестра Николы, с боями прорвалась в Россию, невзирая на ограничения, чтобы проведать младшенького. Но хавбек под ее присмотром сыграл странно. Традиционно пытался вести игру ЦСКА, а ни разу не попал в створ ворот, даже с пенальти. Три момента, что создал в дерби, напарники не реализовали. Пустая активность в первозданном виде.

Нападающие

Хосе Саломон Рондон (ЦСКА)

Полоз по привычке сыграл в Санкт-Петербурге за «Зенит». Но там специфика пары, «Ростов» больше оборонялся. А в Москве в дерби от форвардов ЦСКА ждали большего. Рондон пытался активничать, а на поверку сыграл не лучше, чем Чалов, его заменивший. У Саломона два удара, но оба раза Гильерме победил в личной дуэли. Венесуэлец прибавит, видно, что не растерял навыки, но в дерби подвел.

Ари («Краснодар»)

В этом туре не пропускали только три клуба, значит, 13 команд забили. Но далеко не все центральные форварды сыграли хотя бы такую роль в голах, как Азмун, что привел к панике у ворот «Ростова», или Дзюба, ловко пропустивший мяч на Кузяева. У Ари соперник был проще – «Урал», а результата нет. Плохо для «быков», что Берг пропал из состава из-за неизвестной травмы. Ари разок опасно пробил мимо дальнего угла, но это не победная игра фаворита.

Главные тренеры

Доменико Тедеско («Спартак») и Виктор Ганчаренко (ЦСКА)

У части фанатов «Спартака» нашлось оправдание – якобы судейство Лапочкина. Но если пересмотрите поединок без эмоций, то увидите очень, очень слабую игру москвичей против соперника, что тоже устал в конце, но до этого развил преимущество. Тедеско точно проиграл Слуцкому. А Ганчаренко явно уступил Николичу, что действовал в похожем ключе, что и «Рубин». Хаотичные набеги проиграли грамотной работе без мяча и контратакам. «Спартак» и ЦСКА могли сократить отставание от «Зенита», но проиграли.

Судья недели. Алексей Матюнин («Зенит» — «Ростов»)

Норманн потянул Ловрена за футболку, и это повод подумать о пенальти. Судья по делу удалил Осипенко, но решил в моменте, когда игроки гостей ценой желтой карточки остановили атаку «Зенита», дать хозяевам право продолжить матч без свистка. Так делать категорически нельзя. Во-первых, надо проверять, не травмирован ли игрок, на котором нарушили правила. Во-вторых, арбитр не может подыгрывать одной из команд, оставляя другую врасплох именно после карточек – стоило остановить атаку сразу после розыгрыша, до голевого удара.

Ужас тура. Игра многих команд в обороне

«Тамбов» чудил и оправдываются отсутствием сыгранности, но «Ротор» забил странные голы без сопротивления всех, кроме Рыжикова. «Арсенал» после победы над «Зенитом» допустил 7 ударов в створ ворот с «Сочи» и проиграл 0:4. Защита ЦСКА уже привычно слабо перестраивалась.

«Ростов» забил два курьезных гола «Зениту», но сам в обороне чудил не только из-за удаления. «Краснодар» «гениально» работал с подборами перед штрафной площадью. Случаются матчи, где атакующие линии не остановить, а бывает, как на выходных – голы пачками возникали на ровном месте.

Веселый и задорный старт радует, но 3.25 гола за матч — повод отметить невнимательность полевых игроков защиты, ведь массовых грубых вратарских ошибок не было.

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Хиромант
Хиромант
01 марта в 18:06, ред.
Статья как бы по делу, но слишком много личных амбиций автора, явно не стыкующихся ни с правилами игры в футбол, ни с тем, что мы лично видели в тв трансляциях.

- Первый гол Зениту забил не игрок Ростова Соу, а защитник Зенита Дуглас Сантос, причём пяткой, ..так красиво... а вы этого даже не увидели! Вы хоть смотрели трансляцию-то? Или пишите статью по ОБС? (Одна Бабка Сказала)

"Судья недели. Алексей Матюнин («Зенит» — «Ростов»)"

"Норманн потянул Ловрена за футболку, и это повод подумать о пенальти."

- Да он футболку Ловрену порвал, смотрите внимательно повторы. Это явный пенальти. А когда тебя наглым образом "раздевают" в чужой штрафной, и судья не даёт свистка о нарушении правил, а стоит и смотрит - а что же будет дальше?!!! Конечно Ловрен отмахнулся, и дал "голубку"в глаз! Тут уж судья встрепенулся... Карточку Ловрену, такой кайф обломал!

"Судья по делу удалил Осипенко, но решил в моменте, когда игроки гостей ценой желтой карточки остановили атаку «Зенита», дать хозяевам право продолжить матч без свистка. Так делать категорически нельзя. Во-первых, надо проверять, не травмирован ли игрок, на котором нарушили правила. Во-вторых, арбитр не может подыгрывать одной из команд, оставляя другую врасплох именно после карточек – стоило остановить атаку сразу после розыгрыша, до голевого удара."

- Автор (без обид), что за хрень ты несёшь??? Если судья остановил игру и назначил штрафной удар, то команда его пробивающая, может пробить (разыграть, выбить в аут) в любой момент, ЕСЛИ НЕ БЫЛО иного указания арбитра (типа, без свистка не бить, подождите я сейчас запишу нарушителя и пр.) - А ЕГО НЕ БЫЛО!!! - то команда Зенит разыграла штрафной по правилам!

Сказал бы и по остальным матчам, но знаю, что меня сейчас забанят. Здесь критику не любят...
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
01 марта в 14:29, ред.
Странный чемпионат, где все играют плохо, обсуждают судей, лимит, финансы, всё кроме причины провалов и невнятной игры всех.
Правду сказал Мирончук уже в Италии: "Я здесь впервые стал уставать после тренировок."
Я вчера наслушался от игроков и тренеров про судей, плохое поле, травмы, начало сезона. Дзюба вон сказал что это футбол, всё типа бывает. И никто не сказал что они банально не готовы и не готовились. Поэтому пенальти летят мимо, заскакивают дураки и прочее, прочее.
pomor45
pomor45
01 марта в 13:37
С Влашичем случилась осечка на пенальти. Так такое было чуть ли не со всеми топовыми игроками Европы, а он хороший игрок, лучший не только в ЦСКА, но и в РПЛ, но всё же не европейский топ. Он и в игре с Рубином был лучшим игроком ЦСКА, да и всего матча тоже. Кержакова Сантос не впервые ставит раком, так что ему тоже не место в этой компании - Максименко больше заслужил. Вообщем, неудачная версия антисборной получилась у Багрова.
Ислам0926
Ислам0926
01 марта в 11:59
    Romkurch
    Romkurch
    01 марта в 11:57
    Вместо Кержакова должен быть Максименко.
    Kaguzuti
    Kaguzuti
    01 марта в 11:55
    Промеса не хватает в этой сборной.
    Аксинья
    Аксинья
    01 марта в 11:50
    Ну и что это за сборная без своего капитана?
    Аксинья
    Аксинья
    01 марта в 11:47, ред.
    Эй, на Соккере, я понимаю что вам не по душе, что роставчане отняли два очка у вашего любимого Зенита и за это надо хоть так их сюда впереть. Во первых, что касаемо Осипенко - игрок явно играл в мяч и не дотянулся до него, Азмун явно мог перепрыгнуть ногу Осипенко, но не стал этого делать предпочтя рухнуть на газон. Ну а Поярков был одним из лучших у ростовчан и полностью держал левую бровку и то что мяч от его ноги отскочил в сетку ворот - дело случае. А во втором голе "неверную" позицию выбрал Матюнин (что кстати вами отмечено) разрешив продолжить игру без свистка))
    Не надо быть такими предвзятыми к одному клубу - это вас не красит))
    номер 12
    номер 12
    01 марта в 11:32
    Такой безобразный тур многое говорит о нашем чемпионате.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    01 марта в 11:08
    Влашич небыл худшим,хоть и не забил,это его сестра виновата!😜
    makkie
    makkie
    01 марта в 11:06
    Какой-то странный тур, лидеры и фавориты синхронно потеряли очки.
    Похоже, летом будет шторм на тренерских мостиках.
    112910415
    112910415
    01 марта в 10:41
    преследовали, преследовали , да недопреследовали !
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    01 марта в 10:27
    Да уж, облажались преследователи по полной. Особенно Влашич...
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