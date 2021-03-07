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«Барселона» не сможет позволить себе трансфер Адамы Траоре

07 марта 2021, 12:09

«Барселона» следит за нападающим «Вулверхэмптона» Адамой Траоре.

Как сообщается, каталонский клуб заинтересован в возвращении форварда, который является воспитанником «Барселоны», однако финансовый кризис «сине-гранатовых» не позволяет команде осуществить данный трансфер.

В нынешнем сезоне Траоре провёл 31 матч во всех соревнованиях, записав на свой счёт один гол и одну результативную передачу. Ранее стало известно, что «Вулверхэмптон» хочет выручить с продажи своего футболиста около 70 млн фунтов стерлингов.

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