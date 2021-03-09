«ПСЖ» — «Барселона»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «ПСЖ» — «Барселона», который состоится 10 марта 2021 года.
«ПСЖ»
«ПСЖ» продолжает набирать очки в чемпионате Франции, и отстает от «Лилля» всего на два пункта. Команда забила четыре гола на выезде «Барселоне», а это отыграть очень непросто в матчах клубов такого уровня. Маурисио Почетино сможет настроить своих игроков на спокойную и уверенную игру и довести двухматчевое противостояние до красивого завершения.
6 марта «ПСЖ» обыграл в кубке страны «Брест» (3:0), а 3 числа команда на выезде обыграла «Бордо» в чемпионате и заработала в свою копилку очередные три очка.
«Барселона»
«Барселона» набрала неплохую форму и достигла определенных успехов в Примере, догоняя «Атлетико» в борьбе за чемпионство. Команда очень крупно проиграла в первом матче и теперь Месси с компанией придется отыгрывать целых четыре мяча. Один раз подобная ситуация произошла, но тогда были совсем другие условия и матч проходил в Испании.
6 марта «Барселона» обыграла на выезде «Осасуну» (1:2) в Примере, а 3 числа этого месяца, прошла «Севилью» в кубке Испании (3:0, дополнительное время).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «ПСЖ» — 2.25
- Ничья – 4.15
- Победит «Барселона» — 2.91
Статистика
- «Барселона» оставляет свои ворота на замке уже четыре поединка
- «ПСЖ» проиграл только два матча из последних десяти.
- Шесть из семи последних встреч команд завершились тоталом больше 2.5 мячей.
- Четыре из пяти встреч между командами в Париже заходила ставка «обе забьют».
Прогноз
Поставить на победу «ПСЖ» компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.25. Французская команда находится на ходу и первый матч между коллективами это подтвердил. Команде Рональда Кумана будет очень тяжело, ведь открываться необходимо с первых минут. Поэтому мы считаем, что скоростная атака «ПСЖ» сможет пару раз убежать в контратаки и реализовать свои моменты.