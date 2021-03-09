«ПСЖ» — «Барселона»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов « ПСЖ » — «Барселона», который состоится 10 марта 2021 года.

« ПСЖ »

« ПСЖ » продолжает набирать очки в чемпионате Франции, и отстает от «Лилля» всего на два пункта. Команда забила четыре гола на выезде «Барселоне», а это отыграть очень непросто в матчах клубов такого уровня. Маурисио Почетино сможет настроить своих игроков на спокойную и уверенную игру и довести двухматчевое противостояние до красивого завершения.

6 марта « ПСЖ » обыграл в кубке страны «Брест» (3:0), а 3 числа команда на выезде обыграла «Бордо» в чемпионате и заработала в свою копилку очередные три очка.

«Барселона»

«Барселона» набрала неплохую форму и достигла определенных успехов в Примере, догоняя «Атлетико» в борьбе за чемпионство. Команда очень крупно проиграла в первом матче и теперь Месси с компанией придется отыгрывать целых четыре мяча. Один раз подобная ситуация произошла, но тогда были совсем другие условия и матч проходил в Испании.

6 марта «Барселона» обыграла на выезде «Осасуну» (1:2) в Примере, а 3 числа этого месяца, прошла «Севилью» в кубке Испании (3:0, дополнительное время).

Котировки БК Pinnacle

Победит « ПСЖ » — 2.25

» — 2.25 Ничья – 4.15

Победит «Барселона» — 2.91

Статистика

«Барселона» оставляет свои ворота на замке уже четыре поединка

« ПСЖ » проиграл только два матча из последних десяти.

» проиграл только два матча из последних десяти. Шесть из семи последних встреч команд завершились тоталом больше 2.5 мячей.

Четыре из пяти встреч между командами в Париже заходила ставка «обе забьют».

Прогноз