Улыбчивый Маунт, вежливый Соучек и возвращение Гамлетовича. Неизбитые герои сезона в топ-5

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вчера, 10:02

Много футбольных очарований, прорывов и возвращений.

В любом списке героев текущего сезона в топ-5 найдете Месси, Левандовски, Роналду, Кейна и Ибрагимовича – проверенные временем. Неймар редкие матчи в Лиге 1 отыграл неплохо, Лукаку – красавец. Мбаппе, Санчо и Холанд в списке ожидаемых героев.

Это все как борщ и пельмени, как пицца и роллы – привычная годами, но от этого не менее вкусная еда. Но когда хочется разнообразить меню, то на помощь приходят парни, от которых не все ждали масштабного прорыва, которые очаровали сейчас или вернулись на вершину после паузы.

Томаш Соучек («Вест Хэм»)

- 8 голов после 17 удар в створ забил в АПЛ хавбек «Вест Хэма», а еще совершил 41 перехват.

Недавно Мойес впервые обыграл Моуриньо – с шестнадцатой попытки, «Вест Хэм» сейчас в зоне Лиги чемпионов, не в зоне вылета. И баланса команде добавил чех Соучек. Напарник Крала по сборной провел в Англии первый полный сезон, но уже лидер. Соучек уважает соперников, например, обошел герб «Манчестер Сити», увидев его изображение на дорожке к стадиону. Томаш настолько крутой лидер, что рядом с ним даже Лингард заиграл.

Андре Силва («Айнтрахт»)

- 19 голов забил португалец за «Айнтрахт» в Бундеслиге, его личный рекорд за карьеру.

Дома в «Порту» Андре не был настолько результативным. Не говоря о «Милане» или «Севилье». В прошлом сезоне забил 12 мячей в 25 играх Бундеслиги, а теперь держится наравне с Роналду и Месси, которые пытаются вытеснить форварда из тройки самых результативных в топ-5.

Джек Грилиш («Астон Вилла»)

- 10 голевых передач и 6 мячей в АПЛ у хавбека «Астон Виллы».

Неожиданный герой, ведь мог, но не сбавил. В топ-5 больше ассистов только у Кейна, Де Брюйне и Мюллера, но разница на один пас. Джек наравне с Киммихом и Бруну Фернендешем, играя не за «Баварию» или МЮ – вошел в высшую лигу. Грилиш может показать себя на Евро-2020, и тогда за ним придет один из фаворитов АПЛ , если не начнет хулиганить за полем.

Кевин Фолланд («Монако»)

- третье место в Лиге 1 по «гол плюс пас» — 20 баллов, 13 забитых мячей, 7 голевых передач.

И раньше знали, что немец – приличный снайпер. Но до этого он играл в Бундеслиге, не менял страну проживания. А теперь доказал, что незнакомая Лига 1 не является для него закрытой книгой. Фолланд не только полагается на поддержку Бен-Йеддера или Головина, но и сам создает голы – 7 ассистов в команде Ковача. Также у него 13 забитых мячей, а по сумме результативных действий только «избитые герои» — Мбаппе и Депай.

Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»)

- 11 голов после 16 точных ударов в АПЛ при одном ассисте и всего одном мяче с пенальти

Круто, что послушал двоюродную сестру – волейболистку сборной Турции, и лечил коварную травму в Евпатории. Илкай тогда нахватался пахлавы и чебуреков – живот был огромным, но у Гвардиолы с лишним весом играть не будешь. Гюндогана ценили, но был резервистом, а сейчас это ключевой хавбек «Манчестер Сити». И не говорите, что наперед знали о прорыве – приятно удивил.

Хакан Чалханоглу («Милан»)

- создал 69 моментов, это рекорд не только Серии А, но и четвертый результат в топ-5.

Не самый стабильный, но тонкий игрок. Только у Бруну Фернандеша, Грилиша и Депая больше моментов количественно, но если учесть, что Чалханоглу провел меньше времени на поле – по среднему показателю он лучший в Европе. Целых 3.8 пасов под удар каждые 90 минут, 8 ассистов. Хаканом заинтересовались другие клубы, сумел поднять акции «Милана» в Серии А. Напомним, что Доннарумма ни разу не играл в Лиге чемпионов, так что давненько не бывали в главном турнире. И без Скуддето, если вернутся в элиту, сезон для «Милана» и Чалханоглу назовут успешным.

Иллан Мелье («Лидс»)

- француз совершил 97 сэйвов, один из лучших результатов в топ-5 за сезон.

Молодой голкипер допускал ошибки, но его оправдывает стиль «Лидса» — с обороной Бьелсы француз собрал 8 «сухарей», как все вратари «Арсенала» вместе. Но Иллан отражает 72.3 % ударов, он вытеснил из основы опытного испанца Кико Касилью – бывшего вратаря «Реала». Мелье играл у Бьелсы в Чемпионшипе, но его почти сто сэйвов украсили сезон АПЛ – голкипер французской молодежки растет.

Маркос Льоренте («Атлетико»)

- после гола «Ливерпулю» пошел забивать – 8 мячей в Ла Лиге, и не забывает ассистировать – 7 голевых передач.

Льоренте давно считали большим талантом, но в «Реале» ему не было места. Хорошо, что Симеоне в него поверил – 26-летний хавбек наконец играет на мировом уровне в команде, которая претендует на испанское «золото». В Примере можно отметить форварда «Вильярреала» Морено – его результативность ведет к заявке на Евро-2020, но рядом с дежурными героями – Месси, Бензема, Каземиро, Суаресом или Кроосом, есть неизбитый – хавбек «Атлетико».

Вилфрид Ндиди («Лестер»)

- совершает по 3.5 отбора и по 2.3 перехвата за игру – добавляет «Лестеру» баланса.

Нигерийский опорник редко выходит на первый план, пропустил 18 матчей «Лестера» из-за травмы, но выделим Вилфрида, поскольку ему мало равных в мире футбола по отбору мяча. Читает игру великолепно, перехватывает передачи, а если встречаешься с Ндиди с глазу на глаз – мало шансов пройти дальше. Не грубый, полезный в атаке – 1 гол и 2 ассиста. А самое главное – он растет, в 24 года нигериец стал еще лучше, чем был в прошлых сезонах.

Генрих Мхитарян («Рома»)

- 9 голов и 8 ассистов у армянского хавбека в Серии А. Нанес 65 ударов по воротам.

Генрих Гамлетович не подвел «Рому» и бывшего тренера «Шахтера» Фонсеку. Экс-хавбек «горняков» после непростого периода в Англии нашел себя в Италии. Ветеран из Армении успевает всюду. Страхует Джеко на пару с Верету в атаке, ведь Эдин пропустил немало матчей и отдал столько же ассистов, как у Милинковича-Савича и Чалханоглу.

Рубен Диаш («Манчестер Сити»)

- новичок «Сити» стал частью обороны, что пропустила всего 17 голов в 27 турах АПЛ ,

Не удивляет, что у Зинченко больше минут на поле в АПЛ , чем у Аке, Менди или Ляпорта, что умеют сыграть на левом фланге обороны. Александр – боец Гвардиолы. А вот что Диаш окажется Ван Дейком нового сезона – удивительное и приятное открытие. Фодена ждали рядом с основой, а португальца взяли в клуб Стоунза, Ляпорта и гадали, кто заиграет, он или Аке? Оказалось, что Рубен – новый лидер МС .

Луис Муриэль («Аталанта»)

- забивает в Серии А по голу каждые 59 минут. У самого Роналду идет 91 минута на гол.

У «Аталанты» легко найти тех, кого можно похвалить. У Госенса уже 9 голов и 4 ассиста. У Иличича, когда не ведет себя как бабушка – слова Гасперини, все круто. Защитник Кристиан Ромеро впечатлил, один из лучших в сезоне, еще и голами балует частенько. Но если говорим о мячах, то выделяется именно Муриэль. Луис не играет в основе постоянно, но у колумбийца 6 ассистов и 15 мячей в Серии А – третий результат сезона. На гол больше, чем у Златана, хотя Ибрагимович сыграл больше минут.

Мэйсон Маунт («Челси»)

- создал 66 моментов в АПЛ . Будь «Челси» стабильнее, имел больше трех ассистов.

Прошлым летом обсуждали новичков «Челси» за большие деньги – Зиеша, Вернера и Хаверца, а вместе с Пулишичем, за которого тоже отдали много миллионов фунтов, формировалась четверка, что исключала появление Маунта на поле в атаке. Пусть воспитанник клуба, но в 22-летнего парня не все верили. До сих пор отчасти на правах Мэддисона из прошлого сезона – создают кучу моментов, но не получает в награду ассисты. Зато вчера забил «Ливерпулю» победный мяч на «Энфилде». О Маунте отзываются, как об улыбчивом, добродушном и нацеленным на результат. Это фанат «Челси» с пеленок, который раскрывает свой талант под руководством Тухеля.