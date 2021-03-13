17-летняя сенсация против легенды РПЛ. «Спартак» мечтает о мести, «Динамо» — о Лиге чемпионов

1615619211

вчера, 10:06

Энергичные футболисты сойдутся лицом к лицу в московском поединке.

Полезно знать о «Динамо»

- у команды Шварца шесть побед подряд дома в РПЛ . Не теряли очки в родных стенах с середины сентября. В гостях дела идут хуже — две победы за тот же период, но домашние результаты выручают. Между «Динамо» и «Спартаком» два пункта разницы, можно отыграть за один вечер;

- у соседей были проблемы против одних и тех же соперников – «Сочи» и «Зенит» обыгрывали и Шварца, и Тедеско. Зато в новом году, с учетом победы в Кубке России, как раз над «Спартаком» Сандро, который выбрал себе псевдоним «Русский», собрал три успеха подряд;

- не сказать, что «Динамо» легко дались победы. «Спартак» отрезками брыкался, «Ахмат» создал в два раза больше моментов, но реализация подвела команду Талалаева. В двух первых матчах «бело-голубые» заканчивали в большинстве, а потом сыграли против «Тамбова», который грех не обыграть;



- кроме Захаряна – 17-летнего хавбека, что заработал пенальти, забил гол и отдал результативную передачу, у «Динамо» выделяется также Фомин. Но Захарян не играл против «Спартака» в Кубке, поэтому интересно посмотреть на Арсена в матче такого уровня – в дерби-реванше;

- если проблемы со спиной не помешают Ордецу, то Шварц получит доступ ко всем игрокам основы. Работали по схеме «4-2-3-1», нашли место справа в атаке для Захаряна, Моро и Фомин в центре, Шиманьски – выше, дальше Грулев, а Лесовой на фланге. Скопинцев вернулся после травмы – полная обойма.

Ориентировочный состав «Динамо» (4-2-3-1): Шунин – Варела (Паршивлюк), Ордец (Нойштедтер), Евгеньев, Скопинцев – Фомин, Моро – Захарян, Шиманьски, Лесовой – Грулев.

Полезно знать о «Спартаке»

- победа 6:1 над «Краснодаром» не только вернула «красно-белых» в большую игру после прискорбных для них поражений от «Динамо» и «Рубина», не только порадовала Романцева – здоровья легенде, но и позволяет команде Тедеско мечтать о Лиге чемпионов. Но для этого надо обыграть и «Динамо», и «Урал» до перерыва на матчи сборных;

- после двух неудачных экспериментов «Спартак» вернулся к схеме с тремя центральными защитниками. Промес смог создать гибридную тройку с Ларссоном и Соболевым – у них 7 голевых действий в прошлом туре. Пусть «Краснодар» подходил к воротам Максименко, но старая схема сработала лучше;

- если у «Динамо» шесть домашних побед подряд в РПЛ – команда родных стен, то у «Спартака» три гостевых осечки кряду. Уступали «Зениту» и «Сочи», не сумели обыграть «Урал». Последний раз выигрывали в гостях у «Краснодара». Раньше на выезде играли лучше, такие перепады указывают на нестабильность коллектива Тедеско;



- для «красно-белых» наступает развязка сезона. Так рано, ведь без трех очков против «Динамо» непросто зацепиться за вершину. Федотов и Шварц настраиваются занять место «Спартака» в тройке. Вес у дерби не меньше, чем у поединка Тедеско против Мусаева. Для «бело-голубых» ситуация аналогичная – между второй и восьмой строчками всего шесть пунктов. В случае победы грезы «Динамо» о ЛЧ будут иметь под собой турнирные основания;



- у «Спартака» одна потеря в составе – дисквалификация Жиго. Но его четвертую карточку нельзя было оспорить, там явный фол на предупреждение. Зато остальные в обойме – «Златан» Кутепов подменит Самуэля, а дальше все зависит от Тедеско. Может вернуть Зобнина на правый край, ведь Умяров отдал два ассиста против «Краснодара» и сыграл здорово. Учитывая результат с «быками», вряд ли стоит ждать массовых изменений в составе «Спартака».

Ориентировочный состав «Спартака» (3-4-1-2): Максименко – Маслов, Кутепов, Джикия – Зобнин (Мозес), Крал, Умяров (Зобнин), Айртон – Промес – Соболев, Ларссон.

Полезно знать о схватке

- из-за Шунина и Ордеца основа «Динамо» становится чуть старше по среднему возрасту, чем у «Спартака». Но на поле встретятся неприлично молодые коллективы – средний возраст в диапазоне 22-24 лет, очень юные команды. У «Спартака» в графе «старик» числится Квинси Промес, которому всего 29 лет. Зато с легендой РПЛ на поле поменялось настроение, как только у него получилось включить скорость на поле. Класс сработал, «быки» сломали рога;

- результат последнего матча между командами все помнят – «Динамо» обыграло «Спартак» в Кубке России со счетом 2:0. Тот матч – причина для гостей отыграться. Тем более что в регулярных чемпионатах история другая – у «красно-белых» пять матчей без поражений (3 победы, 2 ничьих), а последний абсолютный успех «бело-голубых» случился весной 2018 года, но в гостевом поединке;

- дома «Динамо» не выигрывало в древнем дерби в рамках чемпионата с 2008 года. Тяжело поверить. После успеха 4:3 (дубли Генкова и Данни перевесили голы Быстрова, Павленко и Веллитона) было еще 11 матчей, но ни в одном соседи не обыграли «Спартака». Хотя надо отметить, что в этой схватке ничья не является чем-то неординарным – довольно часто «Динамо» отбирало в дерби очки;

- в 3 из 7 последних матчей увидели ничейные результаты. В трех случаях победы давались одной из команд с разницей в один мяч. И только матч год назад принес «Спартаку» выездную победу крупнее – 2:0. После этого случилась ноябрьская ничья 1:1, а затем свежий в памяти поединок с пенальти имени Мозеса и голом Тюкавина пяткой. Этот результат – повод для Тедеско и его ребят сыграть на предельных скоростях;

- многие эксперты подчеркивают, что обычно матчи «Динамо» дома не балуют большим количеством голов (дерби с «Локомотивом» — исключение). Одновременно надо отметить, что для команды Шварца оборона – основа, ведь по пропущенным голам они в тройке лучших команд сезона. Хотя «Спартак» тоже недалеко. Оба коллектива допускают необъяснимые ошибки в защите, и тех, и других, выручали голкиперы. Есть еще немецкие тренеры. В двух случаях много ребят хотят показать себя. Они похожие, но разные.

Прогноз «Соккер.ру»: ничья с разменом голами. Увидим дерзкое дерби. Но «Динамо» не так удобно для «Спартака», как «быки» — Федун ловко подметил. Интуиция подсказывает, что одна из команд может сегодня сломаться психологически. Но какая именно? В этом и смысл просмотра дерби – ставки высоки, как давно ни были. Если сегодня узнаем победителя, то он смело может мечтать минимум о второй строчке.