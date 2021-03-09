Холанд рвётся в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Боруссия» намерена добить сломленную «Севилью»

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вчера, 19:40

Эрлинг, заряжай!

Эпизод первый

Накануне матча на «Рамон Санчес Писхуан» у дортмундских «шмелей» были игровые и кадровые проблемы, в результате чего накануне той встречи небольшое преимущество отдавалось «Севилье». Андалузцы, словно оправдывая свой статус, бодро начали и повели в счете уже на 7-й минуте, однако еще до перерыва Эрлинг Холанд организовал в ворота испанского клуба три гола: ассистировал Махмуду Дахуду, а потом дважды лично расписался на воротах Яссина Буну.

Гостевая победа 3:1 легла бы на «Севилью» неподъемной надгробной плитой, но вышедший на замену Люк Де Йонг, герой прошлогоднего финала Лиги Европы, возродил шансы своей команды на итоговый успех голом в концовке. В любом случае перед «Севильей» стоит непростая задача: в Дортмунде необходимо забивать, как минимум, дважды. Все бы ничего, но андалузцы подходят к важнейшему матчу далеко не в лучшей форме и расположении духа.

Форма команд

Домашнее поражение от «Боруссии» стало для «Севильи» пропуском на черную полосу. В следующем туре Ла Лиги команда Хулена Лопетеги еще обыграла «Осасуну», а вот потом потерпела три поражения кряду: «красно-белые» проиграли «Барселоне» в Примере (0:2), затем уступили каталонцам в рамках Кубка Короля (0:3), позволив сопернику совершить камбэк в полуфинальном противостоянии. «Севилья» была в считанных секундах от финала, но глупое удаление Фернандо и гол Пике перевели игру в овертайм, где «Барса» довершила начатое. После этого погрустневшие парни Лопетеги до кучи потерпели поражение от одного из аутсайдеров испанского чемпионата, «Эльче» (1:2).

А вот на «Боруссию» лигочемпионская победа подействовала животворящим образом: после возвращения из «Севильи» «желто-черные» забили 10 голов подряд — разгромили «Шальке» и «Арминию», выбили из Кубка Германии команду своего будущего тренера Марко Розе, а в матче с «Баварией» повели 2:0 после быстрого дубля Холанда. Мюнхенцы проявили характер и отыгрались, а в концовке добили «шмелей», когда замененный из-за травмы Эрлинг уже не мог ответить симметрично на голы Роберта Левандовского. Без норвежца это другая команда, но сегодня Холанд будет на поле — его повреждение оказалось не слишком серьезным.

Составы и потери

- Эрлинг Холанд наверняка появится в стартовом составе, однако у дортмундской «Боруссии» все-таки есть серьезные потери: Джейдон Санчо, Клаудио Рейна и Рафаэль Геррейру не сыграли против «Баварии» и почти наверняка пропустят встречу с «Севильей» в Лиге чемпионов.

- Остаются в лазарете Марсель Шмельцер и Аксель Витсель.

- Роман Бюрки восстановился после травмы, однако Эдин Терзич продолжает доверять пост №1 Марвину Хитцу.

- Против «Баварии» Терзич использовал схему с тремя центральными защитниками, но сегодня ожидается возвращение к расстановке 4-3-2-1, которая принесла «шмелям» успех в первом матче с «Севильей».

Ориентировочный состав «Боруссии» (4-3-2-1): Хитц — Менье, Хуммельс, Загаду, Шульц — Дилейни, Дахуд, Джан — Ройс, Т. Азар — Холанд.

- Алейш Видаль — единственная стопроцентная потеря Хулена Лопетеги перед матчем в Дортмунде.

- Пропустившие матч с «Эльче» Яссин Буну и Жюль Кунде отправились вместе с командой в Германию.

- Состояние здоровья и форма Лукаса Окампоса будут оценены в последний момент. В зависимости от этого аргентинец начнет матч с первых минут или на скамейке запасных.

- Во втором тайме домашнего матча Хулен Лопетеги перестроил свою команду на схему с тремя защитниками, что доставило «Боруссии» определенный дискомфорт. «Севилья» может начать игру в Дортмунде с тремя центрбеками (в одну линию с Кунде и Диего Карлосом опустится Фернандо). Во-первых, это станет сюрпризом для «шмелей», во-вторых, «Севилье» нужны перемены, чтобы взбодриться после серии неудач.

Ориентировочный состав «Севильи» (3-4-2-1): Буну — Кунде, Фернандо, Диего Карлос — Навас, Гудель, Ракитич, Акунья — Гомес, Сусо (Окампос) — Эн-Несери.

Из первых уст

Эдин Терзич, главный тренер «Боруссии Д»:

Ждем мощной игры от «Севильи», пусть даже ее последние результаты не столь хороши. Ожидаем, что она продемонстрирует в Дортмунде гораздо более высокую интенсивность игры. Нам не хватает болельщиков, но, к сожалению, приходится мириться с ситуацией. Ждем дня, когда они вернутся на трибуны.

Хулен Лопетеги, главный тренер «Севильи»:

Мы приехали сюда с большим желанием и энтузиазмом. Намерены побороться изо всех сил. Понимаем, что впереди матч, от которого многого ждут. При таком напряженном расписании все летит стремительно. Важно, как ты справляешься с этими испытаниями. Это сложный, но интересный вызов. Нам противостоит дортмундская «Боруссия» — великолепная команда с очень хорошими игроками. Среди них Холанд — нападающий мирового класса.

5 фактов перед матчем

1. «Боруссия» не играла в четвертьфинале Лиги чемпионов с 2017 года, когда прошла в 1/8-й «Бенфику» (0:1; 4:0).

2. «Севилья» в первый и последний раз вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов в 2018 году, обыграв по сумме двух матчей «Манчестер Юнайтед» (0:0; 2:1).

3. Эрлинг Холанд забил 18 голов в 13 матчах Лиги чемпионов в своей карьере. Норвежский форвард лидирует в списке бомбардиров текущего розыгрыша с 8 голами.

4. Год назад дортмундская «Боруссия» тоже начала путь в плей-офф Лиги чемпионов с победы, залогом которой также стал дубль Эрлинга Холанда — 2:1 над ПСЖ . Однако в ответном матче парижане совершили камбэк, победили 2:0 и пробились в четвертьфинал.

5. «Севилья» на групповом этапе успешно играла в гостях — 7 очков из 9 возможных (ничья 0:0 с «Челси», победы над «Краснодаром» и «Ренном» — 2:1 и 3:1 соответственно).