«Ювентусу» снова нужен камбэк в плей-офф Лиги чемпионов. Союз Роналду и «Старой Синьоры» под угрозой

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вчера, 15:03

Пара с запахом сенсации.

Как сложился первый матч?

На «Драгау» хозяева выиграли со счетом 2:1, причем по ходу матча «Порту» вел 2:0, забив по голу на первых минутах каждого из таймов. Через 60 секунд после стартового свистка Мехди Тареми открыл счет, воспользовавшись грубейшей ошибкой Родриго Бентанкура, который сделал неряшливый пас на Войцеха Щесного, подарив иранскому форварду момент для гола.

Муссе Марега и вовсе хватило 18 секунд с начала второго тайма, чтобы удвоить преимущество «драконов». «Ювентус» дважды не успел выйти из раздевалки и сильно усложнил себе задачу по выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов. Если бы матч на «Драгау» закончился со счетом 2:0, «Порту» приехал бы в Турин в качестве фаворита.

Однако гол Федерико Кьезы в концовке вернул «Юве» хорошие шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов, ведь поражение со счетом 1:2 в первом выездном матче плей-офф — это ничья по смыслу. В 53% случаев в Лиге чемпионов в следующий раунд выходила команда, проводившая ответный матч на своем поле после гостевого поражения со счетом 1:2. С точки зрения интриги результат первого матча между «Порту» и «Ювентусом» вообще идеален.

Какая дурная привычка появилась у «Ювентуса»?

В трех последних лигочемпионских кампаниях неизменно происходят две вещи:

1. «Ювентус» выходит в плей-офф с первого места в своей группе.

2. «Бьянконери» начинают борьбу в 1/8 финала с выездного поражения, оказываются перед необходимостью совершать камбэк на своем поле.

В сезоне-2018/19 «Старая Синьора» стартовала в плей-офф ЛЧ с болезненного поражения от «Атлетико» — 0:2. Казалось, что бойцы Симеоне не упустят такого преимущества, даже если придется лечь костьми в Турине, но фактор Роналду не был учтен. Криштиану перешел в режим футбольного киборга-убийцы и ударил по «матрасникам» хет-триком (3:0), вернув Эль Чоло его жест из первого матча. «Юве» героически вышел в четвертьфинал, чтобы там проиграть главной сенсации розыгрыша — «Аяксу».

В сезоне-2019/20 туринцы не справились с «Лионом» в первом матче — поражение 0:1, а в дебюте ответной встречи на «Ювентус Стэдиум» Мемфис Депай реализовал пенальти, поставив бессменных чемпионов Италии в тяжелейшее положение. Роналду возродил шансы «Старой Синьоры» дублем, но волевой победы 2:1 не хватило для выхода в следующий раунд. «Ткачи» прошли дальше благодаря голу на выезде, а в четвертьфинале сотворили еще одну сенсацию, выбив «Манчестер Сити».

Наконец, в нынешнем сезоне «Ювентус» стартовал в 1/8 финала с поражения от «Порту». В описываемой цепочке это неудача с наиболее комфортным счетом, ведь на этот раз удалось забить на выезде. Тем не менее «гостевая модель» туринцев в плей-офф Лиги чемпионов из года в год остается малоэффективной, и это несмотря на смену тренеров: начинали с поражений и при Аллегри, и при Сарри, и при Пирло.

Чем дуэль с «Порту» угрожает союзу «Ювентуса» и Роналду?

Контракт Роналду с «Ювентусом» истекает следующим летом, поэтому в ближайшие месяцы и даже недели должен быть решен вопрос о дальнейшем сотрудничестве. Информация из Италии приходит противоречивая, а расставить все точки над «i» помогут выступления «Ювентуса» в плей-офф Лиги чемпионов. Продвижение по турнирной сетке позволит клубу заработать нелишние в это непростое время миллионы евро, которые могут пойти на выплаты по контракту Роналду. Самому португальцу важно выступать за команду, претендующую на победу в Лиге чемпионов.

Если в третьем сезоне подряд с Криштиану «Юве» вылетит на ранней стадии, то это приблизит разрыв отношений. «Старая Синьора» предпримет попытку сэкономить, избавившись от контракта Роналду и получив компенсацию от нового клуба КриРо, сам же обладатель пяти «Золотых мячей» захочет уйти, чтобы реализовать свои амбиции, которым возраст не помеха. К тому же, португалец имеет основания считать, что он тащит команду, но не находит должной поддержки партнеров: 7 из 8 последних голов «Юве» в плей-офф Лиги чемпионов забил Роналду, его серия прервалась три недели назад точным ударом Кьезы в матче с «Порту».

Кто пропустит матч «Ювентус» — «Порту», а кто выйдет на поле?

В субботнем матче с «Лацио» Андреа Пирло предоставил отдых Криштиану Роналду, который появился на поле только на 69-й минуте, это часть подготовки к важному матчу с «Порту», где нужен свежий лидер атак. Компанию португальцу, вероятно, составит Альваро Мората, отметившийся тремя результативными действиями в матче с «Лацио».

Должны вернуться в стартовый состав Леонардо Бонуччи и Уэстон МакКенни, из хороших новостей — возвращение в строй Артура и Джорджо Кьеллини, который травмировался как раз на «Драгау». В списке потерь «Ювентуса» привезший гол в первом матче Родриго Бентанкур (положительный тест на COVID-19), Данило (автоматическая дисквалификация из-за перебора желтых карточек) и Пауло Дибала (проблемы с левым коленом с начала января).

Ориентировочный состав «Ювентуса» (4-4-2): Щесны — Куадрадо, Демирал, Кьеллини, Алекс Сандро — Рабьо, МакКенни, Рэмзи, Кьеза — Мората, Роналду.

Корона и Пепе сыграли по тайму накануне матча с «Ювентусом», став частью ротационного плана Сержиу Консейсау. У «Порту» нет проблем с составом, в Турине с первых минут могут выйти те же футболисты, что и в первом матче этих команд, кроме Шанселя Мбемба, которого в центре обороны могут заменить Маланга Сарр или Диого Лейте.

Ориентировочный состав «Порту» (4-4-2): Марчесин — Манафа, Сарр, Пепе, Сануси — Оливейра, Урибе, Отавио, Корона — Марега, Тареми.

Кто победит?

Начиная с гостевых поражений в 1/8 финала Лиги чемпионов, «Ювентус» неизменно побеждал дома в ответных матчах. Разница лишь в том, что с «Атлетико» домашнего успеха хватило для выхода в четвертьфинал, а с «Лионом» — нет. Сегодня «Юве» тоже победит, если не начнет выдумывать себе проблемы на ровном месте. 2:1 — шаткое преимущество «Порту», у чемпионов Италии выше класс игроков и отдохнувший Роналду. Все козыри на руках у Пирло.