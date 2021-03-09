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Перемен, в Питере ждут перемен. «Зенит» должен решить 5 назревших задач

вчера, 17:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Азмун Сердар
Азмун Сердар
Нападающий
Малком
Малком
Нападающий
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Тренер, Дзюба, малоэффективные легионеры.

«Семак тут главный» или пора сказать «спасибо за всё»?

Фундаментальный вопрос, на который должны ответить в «Зените» касается доверия тренерскому штабу Сергея Семака. Российский специалист вернул «сине-бело-голубых» на вершину РПЛ, однако в еврокубках «Зенит» при нем предстает неконкурентоспособной командой — два последних места в группах Лиги чемпионов. Решение будут принимать боссы петербургского клуба, а мы можем лишь указать на неудовлетворительные результаты в кубковых турнирах, периодически поступающие сигналы о стагнации идей и отсутствие в последнее время заметного персонального прогресса футболистов.

В то же время, есть объективные причины, усложняющие работу Семака — о них поговорим ниже. В такой ситуации очень сложно оценить уровень и перспективы тренера в отдельности от команды, накопившей проблемы. Возможно, Семак станет идеальным тренером для «Зенита» после нормализации состава, но есть и пессимистичный сценарий, при котором даже после обновления команда снова упрется в тренерский потолок СБС. В клубе ответ на этот вопрос должны знать, ведь дьявол часто кроется в деталях, а чтобы его отыскать, нужно владеть не только «внешней», но и «внутренней» информацией о трех годах работы тренерского штаба. Беспристрастный анализ даст точный ответ.

Маркером того, что в «Зените» стреляют наобум, станет привязка будущего Семака к результатам РПЛ. Место «сине-бело-голубых» в чемпионате вообще не показатель, ведь за счет превосходства в ресурсах, опыта команды и запаса прочности Сергей Богданович может снова стать первым, не делая «Зенит» лучше. А может остаться вторым или третьим, но с четким пониманием проблем и готовыми алгоритмами их решений. Если с Семаком будет решено расстаться, то следующим тренером наверняка станет именитый иностранец. Можно вернуть Спаллетти или Виллаш-Боаша, замахнуться на Жардима, Фонсеку и даже Аллегри, если он готов работать в Восточной Европе.

Безальтернативные возрастные мастера в центре обороны — уязвимость

Иванович и Ракицкий, а в этом сезоне Ловрен и Ракицкий — мощная пара центрбеков для РПЛ, где мало кто может с ними сравниться в опыте и физической мощи. Но в Лиге чемпионов «Зенит» страдал из-за ветеранских скоростей, в том числе в защите. «Брюгге» превзошел чемпионов России в командном темпе, не говоря о «Лацио» и «Боруссии», представляющих топ-чемпионаты.

В центре обороны не хватает энергии, в этом смысле степенные центрбеки друг друга точно не дополняют, тем более выбор в пользу Деяна и Ярослава абсолютно безальтернативен. Для успешной работы на несколько фронтов нужно, как минимум, три центральных защитника равного уровня (при схеме с двумя центрбеками), чтобы была ротация и конкуренция.

Ловрен и Ракицкий страдают от усталости, когда приходится играть по два матча в неделю, и от отсутствия конкуренции/мотивации, что даже у истинных профессионалов незаметно приводит к снижению требований к себе и последующей деградации. Тот же Ловрен в первые недели после перехода из «Ливерпуля» впечатлял, но сейчас грань между ним и другими футболистами РПЛ затерлась, хорвата выделяет только огромный опыт.

Дриусси и Малком — неуместные легионеры

«Пассажиры» ослабляют любую команду, ведь они не только сами не играют на уровне ожиданий, но и другим не дают — занимают чье-то место. А уж при нынешней формуле лимита на легионеров бесполезные иностранцы становятся настоящей обузой. У Малкома и Дриусси в этом сезоне 3 гола и 3 результативных передачи на двоих (у Сутормина и Мостового — 4+7), и это футболисты, на которых потрачено уже около 70 миллионов евро (стоимость трансферов + расходы на зарплату).

Дриусси временами был полезен, это сейчас окончательно утратил мотивацию, а Малком — сплошное разочарование. «Зенит» уже дорого заплатил за эти ошибки, но не обязан тащить их на себе в надежде на чудо. Эта ноша серьезно ослабляет «Зенит», ведет к потере класса в атаке. На месте Малком и Дриусси могли быть, например, Влашич и Ларссон — вот столько «сине-бело-голубые» теряют на сотрудничестве с малоэффективными в силу различных причин южноамериканцами.

Сердару Азмуну нужен новый вызов

Иранский форвард выступает за «Зенит» больше двух лет, к нему есть стабильный интерес из Европы, и есть предпосылки считать, что Азмун наигрался в России. Опасения «Зенита» понятны: даже в случае выгодной продажи найти адекватную замену Сердару будет непросто, но удерживать форварда в Санкт-Петербурге и строить вокруг него золотую клетку тоже не выход. Лучше потратить вырученные деньги на того, кто будет мотивирован, чем хвататься за голову после новых промахов Азмуна, который с каждым днем все дальше мыслями от «Зенита».

Дилемма Дзюбы может потребовать крутого решения

У Дзюбы контракт до лета 2022 года, а его судьба в клубе зависит от того, кто будет на тренерском мостике. Сергей Семак многим обязан Артему и продолжит ему доверять, а вот тренер-иностранец может не увидеть в Дзюбе человека, который должен возглавлять атаку «Зенита». При всех своих сильных футбольных качествах Артем остается специфичным нападающим и человеком, да еще и не молодеет — в августе исполнится 33 года.

В свои лучшие дни Дзюба еще будет разрывать РПЛ, другое дело, что таких дней будет становиться все меньше, все больше времени будет уходить на обретение игровых кондиций. При этом Артема нельзя выводить на пик формы в запасе — чревато негативными последствиями для атмосферы в команде из-за его амбиций. Дзюбу нужно постоянно держать на поле, а если таких планов нет, то лучше сразу проводить с почестями. Так что накануне нового сезона важно знать планы тренерского штаба на Артема: сохраняет ли он за собой одну из главных ролей или уходит на второй план?

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Василий Корнечук
Василий Корнечук
сегодня в 09:58, ред.
Система еврокубков и вся систем УЕФА построена под топ клубы главных чемпионатов. Газпром может потратить еще больше денег-нечего не изменится. Зенит и не только Зенит лишний в этой системе. Лишний или придаток. В смысле, что в лучшем случае на правах дальних родственников. Функционеры газпрома, и не только газпрома, не могут понять, что система которую они пытаются выстроить ведет в никуда. Эта система была бы рабочей, если б играли клубы Москвы и соседей--Казахстана, Армении, Украины, Сакартвело. Вот это система была бы рабочей. То есть были бы такие еврокубки для Московской, российской федерации и ближнего зарубежья. тогда бы Зенит был топ клубом. (это еще при условии, что был бы интерес к футболу в Минске, Ташкенте и т. д.)Была бы своя Лига чемпионов, но эта система не рабочая. и не только финансирования, а вообще, мое мнение, вся система РФС, может я не имею права так писать, но это мое личное мнение. Деньги вливают большие, деньги уходят в никуда, отношение к Зениту в Европе не меняется, становится только хуже. То, что я написал -это не все проблемы. Просто если я буду писать подробно обо всем что знаю и как понимаю-получится не комментарий, а объемный доклад на несколько страниц.
lotsman
lotsman ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 21:17
А Спартак надо скинуть с нефтяной иглы. Да и с газовой тоже (Уренгойгазпром - спонсор Спартака). Да и остальные команды, живущие за счёт "Россети", Аэрофлота............................... И тогда Тамбов будет лидером РПЛ.))
Хиромант
Хиромант ответ Владимир Немченков (раскрыть)
вчера в 20:56
Вы же (мы же) сами из Дзюбы звезду интернета сделали!
- Ах, какой "сногсшибательный" игрок! (На ЧМ 2018)
- Ах, какой "дра(о)чун"! (Двумя годами позже)
- Ах, Дзюба в депутаты собирается! (Это уже недавно)

А сказать бы ему: "Тёма, а ты вообще в футбол-то собираешься играть в нынешней команде? Или снова ждёшь командировку в клуб рангом пониже, чтобы там доказывать своей нынешней команде, что они неправильно поступили, что отправили тебя в командировку, а ты ещё очень даже ОГО-ГО!

Поступи, как настоящий мужик:

Есть силы - встрепенись, выйди на поле и докажи всем, что Дзюба - это ИГРОК!, а не очередное бревно в поленнице "Зенита".

Ну а нет сил - уйди сам, уступи дорогу молодым - это тоже мужской поступок! Мы поймём...
Xeniumv387
Xeniumv387 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:06
    6ajugmpu3bp5
    6ajugmpu3bp5
    вчера в 19:59
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 19:20
      зенит чемпион и в этом году. Им осталось два матча свграть с московскими командами.
      112910415
      112910415
      вчера в 19:19
      если удержат первую строчку, это будет подано как триумф, и никаких выводов, перемен не последует !
      viv
      viv
      вчера в 19:16
        Владимир Немченков
        Владимир Немченков ответ Хиромант (раскрыть)
        вчера в 19:16
        Несогласен,кто запрещает Семаку поменять дзюбу?два тайма отстоял бревном,даже футболка чистая,а пенальти пошел бить,гордыню то не усмирить,как же Азмун его в бомбардирской гонке обошел...
        Даниил Корохов
        Даниил Корохов
        вчера в 19:07
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
          вчера в 18:56
          Как говорил тов. Сухов в "Белом солнце в пустыне" От государства отделить - говоришь? А это едва ли. Там столько народу кормится на этой пуповине, начиная от Миллера, включая Медведева и завершая Дюковым. что это сделать невозможно.... при нынешней власти, которая подпитывается Газпромом. Так, что надо добивать их на футбольном поле игрой в футбол. Другого выхода нет.
          25процентный клоун
          25процентный клоун
          вчера в 18:38, ред.
          А не из-за дзюбы ли страдает Малком и Дриусси. Пока идут скидочки на Азмуна игры не будет.
          Ларссон уже сильнее Малкома и Дриусси, благодаоя тренеру
          Хиромант
          Хиромант
          вчера в 18:33
          Вот тут статья в самую точку!

          Явно у Семака "руки связаны"!

          Расслабился Ловрен - на лавку! Матча на 3-4! А сверху: НЕЛЬЗЯ!!! ТЫ ЧТО, ОХРЕНЕЛ???!!! За него столько "уплочено"!

          Дзюба "сдулся" - на лавку! Матчей на 5-6! А сверху: НЕЛЬЗЯ!!! ТЫ ЧТО, ОХРЕНЕЛ???!!! Это же наш "лидер", "секс-символ", герой ЧМ и т.д. и т.п.

          Малком и Дриусси вечно по лазаретам (а бабки и там капают!) - все равно, ставь их в состав, при первой же возможности, ведь за них столько "уплочено"!

          А "на хрена?", спрашивается? За три года от них отдачи 0 целых, Хрен десятых!

          В зимнее трансферное окно все команды РПЛ хоть частично, но всё же "дыры подлатали", и причём неплохо (только Промес и Рондон чего стоят!).

          И только Семаку: играй с теми, кто есть; да ещё продай пару-тройку игроков для соблюдения фп. Да ещё и выиграй чемпионство...

          Да... это не УФА... Там Семаку все карты в руки, а тут вяжут по рукам и ногам. (Купите мне ЛПЗ, ЦПЗ и ЦЗ - а вот хрен тебе, бери Малкома, Вендела и ставь их куда хочешь, но что бы результат был!)

          Мужики, ну так же дела не делаются! Конечно, и у Семака ошибок предостаточно, но в такой обстановке любой тренер бы накосячил!
          Владимир_Спартак
          Владимир_Спартак
          вчера в 18:29, ред.
          Надо скинуть зенит с газовой Государственной Трубы и не морочить ни кому голову , что с ним делать.
          От Государства отделить .......и пускай развиваются и думают про Малкомов....
          Rattlehead
          Rattlehead
          вчера в 18:29
          Такое ощущение, что абзац про Дзюбу писал Орлов. Какие сильные футбольные качества и амбиции? Ни того ни другого у него отродясь не было. Обычный бревноподобный нападающий, чересчур распиаренный отечественными СМИ.
          33 года - это возраст? Ибрагимовичу осенью будет 40, а он до сих пор один из лучших нападающих Европы. Дзюба же еле ногами передвигает, и то, что из него сделали чуть ли не идола, лишний раз говорит о предельно низком уровне отечественного ногомяча.
          Евгений Фурманов
          Евгений Фурманов
          вчера в 18:22
          семак чайник
          oFANATo
          oFANATo
          вчера в 18:14
            Xeniumv387
            Xeniumv387
            вчера в 17:55
            Слуц так то профессиональный тренер, какие претензии к Сыроже, дайте ему научиться
            BDA8181
            BDA8181
            вчера в 17:53, ред.
            Тут конечно нужно уже говорить спасибо Семаку за всё и расстоваться. Ну и нужно наверное всю верхушку под корень тоже менять. С такими ресурсами и инфракстутурой можно пригласить сильного тренера и под него строить команду. Так как в ЛЧ ни чего путнего не будет. Да и в РПЛ уже клоунада какая то начинаеться.
            d_fincher
            d_fincher
            вчера в 17:50
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