Перемен, в Питере ждут перемен. «Зенит» должен решить 5 назревших задач

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вчера, 17:30

Тренер, Дзюба, малоэффективные легионеры.

«Семак тут главный» или пора сказать «спасибо за всё»?

Фундаментальный вопрос, на который должны ответить в «Зените» касается доверия тренерскому штабу Сергея Семака. Российский специалист вернул «сине-бело-голубых» на вершину РПЛ , однако в еврокубках «Зенит» при нем предстает неконкурентоспособной командой — два последних места в группах Лиги чемпионов. Решение будут принимать боссы петербургского клуба, а мы можем лишь указать на неудовлетворительные результаты в кубковых турнирах, периодически поступающие сигналы о стагнации идей и отсутствие в последнее время заметного персонального прогресса футболистов.

В то же время, есть объективные причины, усложняющие работу Семака — о них поговорим ниже. В такой ситуации очень сложно оценить уровень и перспективы тренера в отдельности от команды, накопившей проблемы. Возможно, Семак станет идеальным тренером для «Зенита» после нормализации состава, но есть и пессимистичный сценарий, при котором даже после обновления команда снова упрется в тренерский потолок СБС. В клубе ответ на этот вопрос должны знать, ведь дьявол часто кроется в деталях, а чтобы его отыскать, нужно владеть не только «внешней», но и «внутренней» информацией о трех годах работы тренерского штаба. Беспристрастный анализ даст точный ответ.

Маркером того, что в «Зените» стреляют наобум, станет привязка будущего Семака к результатам РПЛ . Место «сине-бело-голубых» в чемпионате вообще не показатель, ведь за счет превосходства в ресурсах, опыта команды и запаса прочности Сергей Богданович может снова стать первым, не делая «Зенит» лучше. А может остаться вторым или третьим, но с четким пониманием проблем и готовыми алгоритмами их решений. Если с Семаком будет решено расстаться, то следующим тренером наверняка станет именитый иностранец. Можно вернуть Спаллетти или Виллаш-Боаша, замахнуться на Жардима, Фонсеку и даже Аллегри, если он готов работать в Восточной Европе.

Безальтернативные возрастные мастера в центре обороны — уязвимость

Иванович и Ракицкий, а в этом сезоне Ловрен и Ракицкий — мощная пара центрбеков для РПЛ , где мало кто может с ними сравниться в опыте и физической мощи. Но в Лиге чемпионов «Зенит» страдал из-за ветеранских скоростей, в том числе в защите. «Брюгге» превзошел чемпионов России в командном темпе, не говоря о «Лацио» и «Боруссии», представляющих топ-чемпионаты.

В центре обороны не хватает энергии, в этом смысле степенные центрбеки друг друга точно не дополняют, тем более выбор в пользу Деяна и Ярослава абсолютно безальтернативен. Для успешной работы на несколько фронтов нужно, как минимум, три центральных защитника равного уровня (при схеме с двумя центрбеками), чтобы была ротация и конкуренция.

Ловрен и Ракицкий страдают от усталости, когда приходится играть по два матча в неделю, и от отсутствия конкуренции/мотивации, что даже у истинных профессионалов незаметно приводит к снижению требований к себе и последующей деградации. Тот же Ловрен в первые недели после перехода из «Ливерпуля» впечатлял, но сейчас грань между ним и другими футболистами РПЛ затерлась, хорвата выделяет только огромный опыт.

Дриусси и Малком — неуместные легионеры

«Пассажиры» ослабляют любую команду, ведь они не только сами не играют на уровне ожиданий, но и другим не дают — занимают чье-то место. А уж при нынешней формуле лимита на легионеров бесполезные иностранцы становятся настоящей обузой. У Малкома и Дриусси в этом сезоне 3 гола и 3 результативных передачи на двоих (у Сутормина и Мостового — 4+7), и это футболисты, на которых потрачено уже около 70 миллионов евро (стоимость трансферов + расходы на зарплату).

Дриусси временами был полезен, это сейчас окончательно утратил мотивацию, а Малком — сплошное разочарование. «Зенит» уже дорого заплатил за эти ошибки, но не обязан тащить их на себе в надежде на чудо. Эта ноша серьезно ослабляет «Зенит», ведет к потере класса в атаке. На месте Малком и Дриусси могли быть, например, Влашич и Ларссон — вот столько «сине-бело-голубые» теряют на сотрудничестве с малоэффективными в силу различных причин южноамериканцами.

Сердару Азмуну нужен новый вызов

Иранский форвард выступает за «Зенит» больше двух лет, к нему есть стабильный интерес из Европы, и есть предпосылки считать, что Азмун наигрался в России. Опасения «Зенита» понятны: даже в случае выгодной продажи найти адекватную замену Сердару будет непросто, но удерживать форварда в Санкт-Петербурге и строить вокруг него золотую клетку тоже не выход. Лучше потратить вырученные деньги на того, кто будет мотивирован, чем хвататься за голову после новых промахов Азмуна, который с каждым днем все дальше мыслями от «Зенита».

Дилемма Дзюбы может потребовать крутого решения

У Дзюбы контракт до лета 2022 года, а его судьба в клубе зависит от того, кто будет на тренерском мостике. Сергей Семак многим обязан Артему и продолжит ему доверять, а вот тренер-иностранец может не увидеть в Дзюбе человека, который должен возглавлять атаку «Зенита». При всех своих сильных футбольных качествах Артем остается специфичным нападающим и человеком, да еще и не молодеет — в августе исполнится 33 года.