Перемен, в Питере ждут перемен. «Зенит» должен решить 5 назревших задач

Тренер, Дзюба, малоэффективные легионеры.
«Семак тут главный» или пора сказать «спасибо за всё»?
Фундаментальный вопрос, на который должны ответить в «Зените» касается доверия тренерскому штабу Сергея Семака. Российский специалист вернул «сине-бело-голубых» на вершину РПЛ, однако в еврокубках «Зенит» при нем предстает неконкурентоспособной командой — два последних места в группах Лиги чемпионов. Решение будут принимать боссы петербургского клуба, а мы можем лишь указать на неудовлетворительные результаты в кубковых турнирах, периодически поступающие сигналы о стагнации идей и отсутствие в последнее время заметного персонального прогресса футболистов.
В то же время, есть объективные причины, усложняющие работу Семака — о них поговорим ниже. В такой ситуации очень сложно оценить уровень и перспективы тренера в отдельности от команды, накопившей проблемы. Возможно, Семак станет идеальным тренером для «Зенита» после нормализации состава, но есть и пессимистичный сценарий, при котором даже после обновления команда снова упрется в тренерский потолок СБС. В клубе ответ на этот вопрос должны знать, ведь дьявол часто кроется в деталях, а чтобы его отыскать, нужно владеть не только «внешней», но и «внутренней» информацией о трех годах работы тренерского штаба. Беспристрастный анализ даст точный ответ.
Маркером того, что в «Зените» стреляют наобум, станет привязка будущего Семака к результатам РПЛ. Место «сине-бело-голубых» в чемпионате вообще не показатель, ведь за счет превосходства в ресурсах, опыта команды и запаса прочности Сергей Богданович может снова стать первым, не делая «Зенит» лучше. А может остаться вторым или третьим, но с четким пониманием проблем и готовыми алгоритмами их решений. Если с Семаком будет решено расстаться, то следующим тренером наверняка станет именитый иностранец. Можно вернуть Спаллетти или Виллаш-Боаша, замахнуться на Жардима, Фонсеку и даже Аллегри, если он готов работать в Восточной Европе.
Безальтернативные возрастные мастера в центре обороны — уязвимость
Иванович и Ракицкий, а в этом сезоне Ловрен и Ракицкий — мощная пара центрбеков для РПЛ, где мало кто может с ними сравниться в опыте и физической мощи. Но в Лиге чемпионов «Зенит» страдал из-за ветеранских скоростей, в том числе в защите. «Брюгге» превзошел чемпионов России в командном темпе, не говоря о «Лацио» и «Боруссии», представляющих топ-чемпионаты.
В центре обороны не хватает энергии, в этом смысле степенные центрбеки друг друга точно не дополняют, тем более выбор в пользу Деяна и Ярослава абсолютно безальтернативен. Для успешной работы на несколько фронтов нужно, как минимум, три центральных защитника равного уровня (при схеме с двумя центрбеками), чтобы была ротация и конкуренция.
Ловрен и Ракицкий страдают от усталости, когда приходится играть по два матча в неделю, и от отсутствия конкуренции/мотивации, что даже у истинных профессионалов незаметно приводит к снижению требований к себе и последующей деградации. Тот же Ловрен в первые недели после перехода из «Ливерпуля» впечатлял, но сейчас грань между ним и другими футболистами РПЛ затерлась, хорвата выделяет только огромный опыт.
Дриусси и Малком — неуместные легионеры
«Пассажиры» ослабляют любую команду, ведь они не только сами не играют на уровне ожиданий, но и другим не дают — занимают чье-то место. А уж при нынешней формуле лимита на легионеров бесполезные иностранцы становятся настоящей обузой. У Малкома и Дриусси в этом сезоне 3 гола и 3 результативных передачи на двоих (у Сутормина и Мостового — 4+7), и это футболисты, на которых потрачено уже около 70 миллионов евро (стоимость трансферов + расходы на зарплату).
Дриусси временами был полезен, это сейчас окончательно утратил мотивацию, а Малком — сплошное разочарование. «Зенит» уже дорого заплатил за эти ошибки, но не обязан тащить их на себе в надежде на чудо. Эта ноша серьезно ослабляет «Зенит», ведет к потере класса в атаке. На месте Малком и Дриусси могли быть, например, Влашич и Ларссон — вот столько «сине-бело-голубые» теряют на сотрудничестве с малоэффективными в силу различных причин южноамериканцами.
Сердару Азмуну нужен новый вызов
Иранский форвард выступает за «Зенит» больше двух лет, к нему есть стабильный интерес из Европы, и есть предпосылки считать, что Азмун наигрался в России. Опасения «Зенита» понятны: даже в случае выгодной продажи найти адекватную замену Сердару будет непросто, но удерживать форварда в Санкт-Петербурге и строить вокруг него золотую клетку тоже не выход. Лучше потратить вырученные деньги на того, кто будет мотивирован, чем хвататься за голову после новых промахов Азмуна, который с каждым днем все дальше мыслями от «Зенита».
Дилемма Дзюбы может потребовать крутого решения
У Дзюбы контракт до лета 2022 года, а его судьба в клубе зависит от того, кто будет на тренерском мостике. Сергей Семак многим обязан Артему и продолжит ему доверять, а вот тренер-иностранец может не увидеть в Дзюбе человека, который должен возглавлять атаку «Зенита». При всех своих сильных футбольных качествах Артем остается специфичным нападающим и человеком, да еще и не молодеет — в августе исполнится 33 года.
В свои лучшие дни Дзюба еще будет разрывать РПЛ, другое дело, что таких дней будет становиться все меньше, все больше времени будет уходить на обретение игровых кондиций. При этом Артема нельзя выводить на пик формы в запасе — чревато негативными последствиями для атмосферы в команде из-за его амбиций. Дзюбу нужно постоянно держать на поле, а если таких планов нет, то лучше сразу проводить с почестями. Так что накануне нового сезона важно знать планы тренерского штаба на Артема: сохраняет ли он за собой одну из главных ролей или уходит на второй план?
- Ах, какой "сногсшибательный" игрок! (На ЧМ 2018)
- Ах, какой "дра(о)чун"! (Двумя годами позже)
- Ах, Дзюба в депутаты собирается! (Это уже недавно)
А сказать бы ему: "Тёма, а ты вообще в футбол-то собираешься играть в нынешней команде? Или снова ждёшь командировку в клуб рангом пониже, чтобы там доказывать своей нынешней команде, что они неправильно поступили, что отправили тебя в командировку, а ты ещё очень даже ОГО-ГО!
Поступи, как настоящий мужик:
Есть силы - встрепенись, выйди на поле и докажи всем, что Дзюба - это ИГРОК!, а не очередное бревно в поленнице "Зенита".
Ну а нет сил - уйди сам, уступи дорогу молодым - это тоже мужской поступок! Мы поймём...
- Ах, какой "сногсшибательный" игрок! (На ЧМ 2018)
- Ах, какой "дра(о)чун"! (Двумя годами позже)
- Ах, Дзюба в депутаты собирается! (Это уже недавно)
А сказать бы ему: "Тёма, а ты вообще в футбол-то собираешься играть в нынешней команде? Или снова ждёшь командировку в клуб рангом пониже, чтобы там доказывать своей нынешней команде, что они неправильно поступили, что отправили тебя в командировку, а ты ещё очень даже ОГО-ГО!
Поступи, как настоящий мужик:
Есть силы - встрепенись, выйди на поле и докажи всем, что Дзюба - это ИГРОК!, а не очередное бревно в поленнице "Зенита".
Ну а нет сил - уйди сам, уступи дорогу молодым - это тоже мужской поступок! Мы поймём...
Чего стоит хоть фильмец,
А в ЛЧ даже бакланы
Так не гадили с небес.
Позабыты вылеты,
Орлов Геннадий смолк,
Получает выплаты
Посредственный игрок.
До чего дошёл клубец -
На скамейке нету мест,
Открывают филиалы
Вместо тех, кто в долг залез.
Позабыты вылеты,
Орлов Геннадий смолк,
Получает выплаты
Посредственный игрок.
До чего дошёл прогресс -
Вдруг Богданович исчез,
И продолжит иностранец
Трату всех народных средств...
Чего стоит хоть фильмец,
А в ЛЧ даже бакланы
Так не гадили с небес.
Позабыты вылеты,
Орлов Геннадий смолк,
Получает выплаты
Посредственный игрок.
До чего дошёл клубец -
На скамейке нету мест,
Открывают филиалы
Вместо тех, кто в долг залез.
Позабыты вылеты,
Орлов Геннадий смолк,
Получает выплаты
Посредственный игрок.
До чего дошёл прогресс -
Вдруг Богданович исчез,
И продолжит иностранец
Трату всех народных средств...
Ларссон уже сильнее Малкома и Дриусси, благодаоя тренеру
Ларссон уже сильнее Малкома и Дриусси, благодаоя тренеру
Явно у Семака "руки связаны"!
Расслабился Ловрен - на лавку! Матча на 3-4! А сверху: НЕЛЬЗЯ!!! ТЫ ЧТО, ОХРЕНЕЛ???!!! За него столько "уплочено"!
Дзюба "сдулся" - на лавку! Матчей на 5-6! А сверху: НЕЛЬЗЯ!!! ТЫ ЧТО, ОХРЕНЕЛ???!!! Это же наш "лидер", "секс-символ", герой ЧМ и т.д. и т.п.
Малком и Дриусси вечно по лазаретам (а бабки и там капают!) - все равно, ставь их в состав, при первой же возможности, ведь за них столько "уплочено"!
А "на хрена?", спрашивается? За три года от них отдачи 0 целых, Хрен десятых!
В зимнее трансферное окно все команды РПЛ хоть частично, но всё же "дыры подлатали", и причём неплохо (только Промес и Рондон чего стоят!).
И только Семаку: играй с теми, кто есть; да ещё продай пару-тройку игроков для соблюдения фп. Да ещё и выиграй чемпионство...
Да... это не УФА... Там Семаку все карты в руки, а тут вяжут по рукам и ногам. (Купите мне ЛПЗ, ЦПЗ и ЦЗ - а вот хрен тебе, бери Малкома, Вендела и ставь их куда хочешь, но что бы результат был!)
Мужики, ну так же дела не делаются! Конечно, и у Семака ошибок предостаточно, но в такой обстановке любой тренер бы накосячил!
Явно у Семака "руки связаны"!
Расслабился Ловрен - на лавку! Матча на 3-4! А сверху: НЕЛЬЗЯ!!! ТЫ ЧТО, ОХРЕНЕЛ???!!! За него столько "уплочено"!
Дзюба "сдулся" - на лавку! Матчей на 5-6! А сверху: НЕЛЬЗЯ!!! ТЫ ЧТО, ОХРЕНЕЛ???!!! Это же наш "лидер", "секс-символ", герой ЧМ и т.д. и т.п.
Малком и Дриусси вечно по лазаретам (а бабки и там капают!) - все равно, ставь их в состав, при первой же возможности, ведь за них столько "уплочено"!
А "на хрена?", спрашивается? За три года от них отдачи 0 целых, Хрен десятых!
В зимнее трансферное окно все команды РПЛ хоть частично, но всё же "дыры подлатали", и причём неплохо (только Промес и Рондон чего стоят!).
И только Семаку: играй с теми, кто есть; да ещё продай пару-тройку игроков для соблюдения фп. Да ещё и выиграй чемпионство...
Да... это не УФА... Там Семаку все карты в руки, а тут вяжут по рукам и ногам. (Купите мне ЛПЗ, ЦПЗ и ЦЗ - а вот хрен тебе, бери Малкома, Вендела и ставь их куда хочешь, но что бы результат был!)
Мужики, ну так же дела не делаются! Конечно, и у Семака ошибок предостаточно, но в такой обстановке любой тренер бы накосячил!
От Государства отделить .......и пускай развиваются и думают про Малкомов....
От Государства отделить .......и пускай развиваются и думают про Малкомов....
33 года - это возраст? Ибрагимовичу осенью будет 40, а он до сих пор один из лучших нападающих Европы. Дзюба же еле ногами передвигает, и то, что из него сделали чуть ли не идола, лишний раз говорит о предельно низком уровне отечественного ногомяча.
33 года - это возраст? Ибрагимовичу осенью будет 40, а он до сих пор один из лучших нападающих Европы. Дзюба же еле ногами передвигает, и то, что из него сделали чуть ли не идола, лишний раз говорит о предельно низком уровне отечественного ногомяча.
А когда мне говорят
О чемпионских званиях зенита,
что пора уже ответить, что это
просто статья расходов в бюджете -
все эти победы в Чемпионате ( Бышовец)
А когда мне говорят
О чемпионских званиях зенита,
что пора уже ответить, что это
просто статья расходов в бюджете -
все эти победы в Чемпионате ( Бышовец)
Зениту не надо ничего решать, за него всё решат.
Зениту не надо ничего решать, за него всё решат.