В лучших традициях Нолана и Хичкока. «Рубин» и «Зенит» выдали шоу на огороде

Два пенальти, куча моментов и не день Дзюбы.
Перед матчем
«Зенит» выглядел явным фаворитом матча против обескровленного «Рубина». Не потому что чемпионам кровь из носу нужна была победа после двух февральских осечек и даже не из-за продолжавшейся на протяжении 8.5 лет серии без поражений в Казани. Команда Слуцкого — гроза фаворитов, однако потери «Рубина» в средней линии казались невосполнимыми, тем более играть предстояло против опытнейших полузащитников чемпионского «Зенита».
Кореец Хван Ин Бом и Мицуки Сайто травмированы, а Оливер Абильдгор и Олег Шатов пропускали игру с «Зенитом» из-за полученных в матче со «Спартаком» карточек. Самое обидное для казанцев, что дисквалификацию датчанина отменили, его удаление на «Открытие Арене» признано ЭСК РФС ошибочным, однако в матче с «Зенитом» он все равно не смог принять участие.
Проблемы «Рубина» получили развитие в дебюте матча против «сине-бело-голубых», когда столкновение между Леоном Мусаевым и Филипом Уремовичем закончилось вынужденной заменой полузащитника. Стартовый треугольник Мусаев — Бакаев — Йевтич претерпел очередное изменение: Леона заменил Костюков. Михаил не стушевался и отлично проявил себя в разрушительной фазе, в которой «Рубин» провел почти всю игру.
Интересный факт: «Зенит», который располагает самым обширным в РПЛ штатом сотрудников команды (тренеры, медики, администраторы и т. д.) умудрился забыть в Санкт-Петербурге игровую форму. Чтобы не играть «по торсу» или в тренировочных футболках, пришлось заказывать специальный чартерный авиарейс, который обошелся клубу в кругленькую сумму (от 2 до 4 миллионов рублей). Все мы когда-нибудь забывали форму для физкультуры.
«Зенит» перенял опыт ЦСКА
У «армейцев» в последние годы было множество матчей, в которых команда Виктора Ганчаренко показывала яркую игру в атаке и создавала россыпь моментов, но из-за слабой реализации оставалась на обочине жизни. Нечто подобное происходит сейчас и с «Зенитом»: в игре с «Ростовом» команда Сергея Семака не сумела выиграть, создав шансов на 2.62 ожидаемых гола. У соперника было 0.82 xG, а на табло — ничья 2:2.
Против «Рубина» у «сине-бело-голубых» снова было огромное преимущество в атаке: 20 ударов против 11, 7-4 по попаданиям в створ, 2.97 xG на 1.29 xG у хозяев. Исходя из этих цифр «справедливый» счет матча — 3:1 в пользу «Зенита», но не тут-то было! Неспроста и перед игрой делался акцент на реализации, которая у «Зенита» сейчас ни к чёрту, что и подтвердила игра в Казани.
Сердар Азмун начал транжирить моменты еще в первом тайме: у иранца два попадания в каркас и удар выше ворот из выгоднейшей позиции. Дзюба много боролся, но моментов у Артема не было вовсе. Свой единственный удар в матче форвард нанес на 90+9 минуте с пенальти: попал в створ, но проиграл дуэль Дюпину. Учитывая, что игра у Дзюбы категорически не шла, было не слишком разумно доверять решающий пенальти ему.
В «Зените» разболтались гайки. Кто-то должен их подтянуть
Сложно этого не замечать, причем касается не только команды, но и клуба в целом — история с забытой формой является наглядной демонстрацией. Да и в игре хватало моментов, выдающих неорганизованность и нервное напряжение, царящие в «Зените».
- На тренерском мостике не нашлось человека, который отодвинул бы Дзюбу от мяча в ситуации, когда ему явно не стоило бить пенальти.
- Поразили действия Дугласа Сантоса и Деяна Ловрена в эпизоде с победным голом Дениса Макарова. Два защитника-чемпиона не справились с футболистом, который умеет бить только с левой ноги. Именно такой шанс ему и предоставили. Как в «Зените» разбирают соперников?
- Замена Ракицкого привела к конфликту на скамейке, ведь украинский защитник явно собирался продолжать игру, и он во многом был сердцем и мотором «Зенита», но Ярослава панически заменили, пока ему оказывали помощь за пределами поля. Учитывая, что все закончилось для «Зенита» плохо, и решающий гол пропустили без Ракицкого на поле, получаем удобренную почву для недовольства в команде.
- Зенитовцы очень нервно реагировали даже на самые банальные эпизоды по ходу матча, не говоря о моментах с пенальти. Энергию нужно направлять в правильное русло. Если это будет сделано, в следующем матче «Зенит» прорвет, но если пустить настроение команды на самотек, то отсутствие результатов может перерасти в полноценный игровой кризис.
Правильно ли назначены пенальти?
Сергей Карасев дважды указывал на «точку», но в обоих случаях после просмотра видеоповторов, так что в игре «Рубин» — «Зенит» нужно похвалить работу VAR – когда есть повод, мы только рады.
Пенальти в ворота «Зенита». В концовке первого тайма Сергей Карасев не заметил игру рукой Далера Кузяева в собственной штрафной площади. После фланговой подачи мяч попал в полузащитника, а потом рикошетом от его бедра попал в выставленную руку. В поправках к современным правилам легко запутаться, а уж что касается игры рукой — то тут вообще темный лес с кучей нечисти. Скажу сразу: правила сырые, а местами дурацкие, но других у IFAB для нас нет.
Понятно, почему игра рукой Кузяева вызвала столько споров и негодования: вроде бы так можно, если футболист сначала играет допустимой частью тела? Здесь есть нюанс: этой частью тела нужно именно ИГРАТЬ, а в Далера мяч попал, отскочил в руку — пенальти. Где здесь грань, нужно спрашивать у гениальных составителей правил. Под формулировку из официального свода действия Кузяева подпадают, да и здравый смысл указывает на правильность назначения пенальти.
Рука в неестественном положении? Да. Прервал ли Кузяев обостряющее действие соперника? Да. Получил ли «Зенит» выгоду из-за вмешательства в эпизод руки хавбека? Снова да. Хотелось бы получить внятные правила игры рукой без всех этих «подмышечных впадин», неизвестных нюансов и противоречивых условностей? Да, да и да!
Пенальти в ворота «Рубина». Насколько глупое, настолько и очевидное нарушение правил со стороны Карла Старфельта, даже удивительно, что Сергей Карасев потратил столько времени на разбор эпизода. Сутормин владел мячом, шведский защитник махнул мимо игрового снаряда и попал в корпус сопернику. Не назначить пенальти здесь было нельзя.
Только факты
- Неделю назад «Рубин» прервал серию без побед в Москве над «Спартаком», которая длилась 10.5 лет, а сегодня поставил крест на другой черной серии — 8.5 лет без домашних побед над «Зенитом».
- После возобновления сезона у «Зенита» три матча без побед: вылет из Кубка России от тульского «Арсенала», ничья с «Ростовом» в РПЛ и теперь поражение «Рубина».
- С 15 августа, то есть почти за 7 месяцев, у «Зенита» только одна гостевая победа в 11 гостевых матчах во всех турнирах — над «Химками» 1 ноября (2:0).
- Семак опять начудил - замены за 5-10 минут до конца игры.
Что игроки, вышедшие на замену, успеют за это время??? Ну от силы пару раз коснуться мяча (и то, если повезёт) и отыграть его назад (защитникам или вратарю), чтобы не испортить свои ТТД, которые потом во всех тв студиях все "эксперты" будут обсасывать 2-3 дня.
- Но судьи чудят... это уже не судьи, а су.. - высосаный из пальца пенальти в ворота Зенита, после якобы "игрой рукой" Кузяева.
Вам нужны факты, да всегда пожалуйста!:
"Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев разобрал некоторые спорные эпизоды матча 21-го тура чемпионата России "Спартак" — "Краснодар" (6:1). Алексей Николаев: "Нарушал ли Умяров правила, играя рукой? Если брать современные трактовки, то все чисто".
- "Нарушал ли Умяров правила, играя рукой? Если посмотреть повтор из-за ворот "Спартака", то можно видеть, что Наиль сначала играет в мяч, принимает на бедро, а затем из-за технического огреха он прилетает в руку. Это не считается нарушением. Если брать современные трактовки, то все чисто. ", - цитирует Николаева "Матч ТВ".
2021-03-09 11:59:03
Источник: МатчТВ
- А что же у "Зенита"? Мяч попадает в бедро Кузяеву, затем прилетает ему в руку и что??? Это уже считается нарушением!!! Пенальти!!! Найдите разницу в этих двух моментах! Ну и кого судьи топят, а кого тянут за уши???
- Семак опять начудил - замены за 5-10 минут до конца игры.
Что игроки, вышедшие на замену, успеют за это время??? Ну от силы пару раз коснуться мяча (и то, если повезёт) и отыграть его назад (защитникам или вратарю), чтобы не испортить свои ТТД, которые потом во всех тв студиях все "эксперты" будут обсасывать 2-3 дня.
- Но судьи чудят... это уже не судьи, а су.. - высосаный из пальца пенальти в ворота Зенита, после якобы "игрой рукой" Кузяева.
Вам нужны факты, да всегда пожалуйста!:
"Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев разобрал некоторые спорные эпизоды матча 21-го тура чемпионата России "Спартак" — "Краснодар" (6:1). Алексей Николаев: "Нарушал ли Умяров правила, играя рукой? Если брать современные трактовки, то все чисто".
- "Нарушал ли Умяров правила, играя рукой? Если посмотреть повтор из-за ворот "Спартака", то можно видеть, что Наиль сначала играет в мяч, принимает на бедро, а затем из-за технического огреха он прилетает в руку. Это не считается нарушением. Если брать современные трактовки, то все чисто. ", - цитирует Николаева "Матч ТВ".
2021-03-09 11:59:03
Источник: МатчТВ
- А что же у "Зенита"? Мяч попадает в бедро Кузяеву, затем прилетает ему в руку и что??? Это уже считается нарушением!!! Пенальти!!! Найдите разницу в этих двух моментах! Ну и кого судьи топят, а кого тянут за уши???
Макаров просто восхитил! Вроде сперва не собирался забивать. От этого всё получилось ещё красивее.
Макаров просто восхитил! Вроде сперва не собирался забивать. От этого всё получилось ещё красивее.
Матчем вновь руководил
Не Вилков и не Казарцев
А какой то имбецил.......
Матчем вновь руководил
Не Вилков и не Казарцев
А какой то имбецил.......
разболтались где-то гайки,
и для внутренней отмазки
нам расскажут снова сказки.
разболтались где-то гайки,
и для внутренней отмазки
нам расскажут снова сказки.