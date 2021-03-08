В лучших традициях Нолана и Хичкока. «Рубин» и «Зенит» выдали шоу на огороде

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вчера, 20:30

Два пенальти, куча моментов и не день Дзюбы.

Перед матчем

«Зенит» выглядел явным фаворитом матча против обескровленного «Рубина». Не потому что чемпионам кровь из носу нужна была победа после двух февральских осечек и даже не из-за продолжавшейся на протяжении 8.5 лет серии без поражений в Казани. Команда Слуцкого — гроза фаворитов, однако потери «Рубина» в средней линии казались невосполнимыми, тем более играть предстояло против опытнейших полузащитников чемпионского «Зенита».

Кореец Хван Ин Бом и Мицуки Сайто травмированы, а Оливер Абильдгор и Олег Шатов пропускали игру с «Зенитом» из-за полученных в матче со «Спартаком» карточек. Самое обидное для казанцев, что дисквалификацию датчанина отменили, его удаление на «Открытие Арене» признано ЭСК РФС ошибочным, однако в матче с «Зенитом» он все равно не смог принять участие.

Проблемы «Рубина» получили развитие в дебюте матча против «сине-бело-голубых», когда столкновение между Леоном Мусаевым и Филипом Уремовичем закончилось вынужденной заменой полузащитника. Стартовый треугольник Мусаев — Бакаев — Йевтич претерпел очередное изменение: Леона заменил Костюков. Михаил не стушевался и отлично проявил себя в разрушительной фазе, в которой «Рубин» провел почти всю игру.

Интересный факт: «Зенит», который располагает самым обширным в РПЛ штатом сотрудников команды (тренеры, медики, администраторы и т. д.) умудрился забыть в Санкт-Петербурге игровую форму. Чтобы не играть «по торсу» или в тренировочных футболках, пришлось заказывать специальный чартерный авиарейс, который обошелся клубу в кругленькую сумму (от 2 до 4 миллионов рублей). Все мы когда-нибудь забывали форму для физкультуры.

«Зенит» перенял опыт ЦСКА

У «армейцев» в последние годы было множество матчей, в которых команда Виктора Ганчаренко показывала яркую игру в атаке и создавала россыпь моментов, но из-за слабой реализации оставалась на обочине жизни. Нечто подобное происходит сейчас и с «Зенитом»: в игре с «Ростовом» команда Сергея Семака не сумела выиграть, создав шансов на 2.62 ожидаемых гола. У соперника было 0.82 xG, а на табло — ничья 2:2.

Против «Рубина» у «сине-бело-голубых» снова было огромное преимущество в атаке: 20 ударов против 11, 7-4 по попаданиям в створ, 2.97 xG на 1.29 xG у хозяев. Исходя из этих цифр «справедливый» счет матча — 3:1 в пользу «Зенита», но не тут-то было! Неспроста и перед игрой делался акцент на реализации, которая у «Зенита» сейчас ни к чёрту, что и подтвердила игра в Казани.

Сердар Азмун начал транжирить моменты еще в первом тайме: у иранца два попадания в каркас и удар выше ворот из выгоднейшей позиции. Дзюба много боролся, но моментов у Артема не было вовсе. Свой единственный удар в матче форвард нанес на 90+9 минуте с пенальти: попал в створ, но проиграл дуэль Дюпину. Учитывая, что игра у Дзюбы категорически не шла, было не слишком разумно доверять решающий пенальти ему.

В «Зените» разболтались гайки. Кто-то должен их подтянуть

Сложно этого не замечать, причем касается не только команды, но и клуба в целом — история с забытой формой является наглядной демонстрацией. Да и в игре хватало моментов, выдающих неорганизованность и нервное напряжение, царящие в «Зените».

- На тренерском мостике не нашлось человека, который отодвинул бы Дзюбу от мяча в ситуации, когда ему явно не стоило бить пенальти.

- Поразили действия Дугласа Сантоса и Деяна Ловрена в эпизоде с победным голом Дениса Макарова. Два защитника-чемпиона не справились с футболистом, который умеет бить только с левой ноги. Именно такой шанс ему и предоставили. Как в «Зените» разбирают соперников?

- Замена Ракицкого привела к конфликту на скамейке, ведь украинский защитник явно собирался продолжать игру, и он во многом был сердцем и мотором «Зенита», но Ярослава панически заменили, пока ему оказывали помощь за пределами поля. Учитывая, что все закончилось для «Зенита» плохо, и решающий гол пропустили без Ракицкого на поле, получаем удобренную почву для недовольства в команде.

- Зенитовцы очень нервно реагировали даже на самые банальные эпизоды по ходу матча, не говоря о моментах с пенальти. Энергию нужно направлять в правильное русло. Если это будет сделано, в следующем матче «Зенит» прорвет, но если пустить настроение команды на самотек, то отсутствие результатов может перерасти в полноценный игровой кризис.

Правильно ли назначены пенальти?

Сергей Карасев дважды указывал на «точку», но в обоих случаях после просмотра видеоповторов, так что в игре «Рубин» — «Зенит» нужно похвалить работу VAR – когда есть повод, мы только рады.

Пенальти в ворота «Зенита». В концовке первого тайма Сергей Карасев не заметил игру рукой Далера Кузяева в собственной штрафной площади. После фланговой подачи мяч попал в полузащитника, а потом рикошетом от его бедра попал в выставленную руку. В поправках к современным правилам легко запутаться, а уж что касается игры рукой — то тут вообще темный лес с кучей нечисти. Скажу сразу: правила сырые, а местами дурацкие, но других у IFAB для нас нет.

Понятно, почему игра рукой Кузяева вызвала столько споров и негодования: вроде бы так можно, если футболист сначала играет допустимой частью тела? Здесь есть нюанс: этой частью тела нужно именно ИГРАТЬ, а в Далера мяч попал, отскочил в руку — пенальти. Где здесь грань, нужно спрашивать у гениальных составителей правил. Под формулировку из официального свода действия Кузяева подпадают, да и здравый смысл указывает на правильность назначения пенальти.

Рука в неестественном положении? Да. Прервал ли Кузяев обостряющее действие соперника? Да. Получил ли «Зенит» выгоду из-за вмешательства в эпизод руки хавбека? Снова да. Хотелось бы получить внятные правила игры рукой без всех этих «подмышечных впадин», неизвестных нюансов и противоречивых условностей? Да, да и да!

Пенальти в ворота «Рубина». Насколько глупое, настолько и очевидное нарушение правил со стороны Карла Старфельта, даже удивительно, что Сергей Карасев потратил столько времени на разбор эпизода. Сутормин владел мячом, шведский защитник махнул мимо игрового снаряда и попал в корпус сопернику. Не назначить пенальти здесь было нельзя.

Только факты

- Неделю назад «Рубин» прервал серию без побед в Москве над «Спартаком», которая длилась 10.5 лет, а сегодня поставил крест на другой черной серии — 8.5 лет без домашних побед над «Зенитом».

- После возобновления сезона у «Зенита» три матча без побед: вылет из Кубка России от тульского «Арсенала», ничья с «Ростовом» в РПЛ и теперь поражение «Рубина».

- С 15 августа, то есть почти за 7 месяцев, у «Зенита» только одна гостевая победа в 11 гостевых матчах во всех турнирах — над «Химками» 1 ноября (2:0).