Магия Мбаппе, сэйвы Наваса и стиль Почеттино. ПСЖ будет в финале ЛЧ, но снова проиграет

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вчера, 19:00

Оцениваем на «Соккер.ру» плюсы одного из главных фаворитов турнира.

Опыт Почеттино в Лиге чемпионов

У Тухеля тоже была хватка, но немец поссорился с руководством ПСЖ . Затем шейхи и Леонардо вспомнили, кто играл за клуб вместе с Роналдиньо. Почеттино вернулся в нечужую команду, а в плей-офф ЛЧ получил клуб, который ненавидит, ведь много лет представлял «Эспаньол». Аргентинец проиграл финал ЛЧ со «шпорами», но понимает, что его парижская команда способна пойти по стопам «Ливерпуля», «Реала», «Ювентуса» или «Атлетико» — многие клубы повторно выходили в финалы Лиги чемпионов за последние годы. Тренерские таланты Почеттино, что зашел в команду со свежими идеями, пригодятся. Не все гладко, ведь влетели «Монако», но после этого выигрывали, а чуть раньше грохнули «Барселону» в гостях 1:4.

Кейлор Навас – вратарь экстра-класса

ПСЖ использовал в Лиге 1 тройку вратарей, но Тухель и Почеттино в ЛЧ доверяли только костариканцу. У Кейлора волшебная доля отраженных ударов – 85.7 %. Навас, чья оборона далека от классических стандартов «Атлетико» — ПСЖ пропустил семь мячей, пошел дальше коллег. Ветеран отразил 24 удара с игры в створ ворот из 28, а еще три гола пропустил с пенальти. Лишь 4 гола с игры после МЮ , «Лейпцига» и одной игры с «Барселоной». Кейлор – причина прежних и будущих успехов ПСЖ . Плохо, что его по привычке не ценят и планируют заменить то ли Доннаруммой, то ли Де Хеа.

Растущая уверенность всей команды

Будучи восьмой командой ЛЧ по ударам и десятой по попаданиям в створ, ПСЖ в тройке по голам. Допустив моментов на 9-10 голов соперников, парижане пропустили лишь 7 раз. Атака у них работает ярче, чем у «Манчестер Сити» и «Баварии». Суммарное качество моментов выше только у «Барселоны», которая в группе сыграла против молодого «Динамо» Киев и «Ференцвароша». ПСЖ учится специфике ЛЧ . В этом турнире не всегда очарования сезона оказываются в финалах. «Реал» оставлял позади «Баварию», «Манчестер Сити» пока ни разу ни был в финале ЛЧ . «Аякс», будучи любимцем публики, вылетел от Почеттино. Маурисио тоже не занимать уверенности – в финале против «Ливерпуля» его команда давила, но не повезло. Как и ПСЖ против Нойера, но вторая попытка возможна, французы хороши.

Нашли баланс звездности и желания

В отличие от «Баварии», «Манчестер Сити» или «Реала» — соседей ПСЖ по котировкам букмекеров на победу в ЛЧ , у Почеттино не команда из одних звезд. Неймар, Мбаппе и Ди Мария – футболисты экстра-класса с опытом, трофеями и статусом. Но Рафинья, Верратти, Кин, Икарди или Гуйе не равны Модричу, Кроосу, Каземиро и Бензема по признанию. У ПСЖ нет своего Де Брюйне. Нет даже Бруно Фернандеша. У них в ЛЧ в семи матчах появлялись Данило Перейра и Алессандро Флоренци. Эти ребят, как и Кимпембе, Эрреру или Курзава, не встретить в списках главных звезд футбола. Тут скорее плюс, нежели минус, что оставляет их голодными в еврокубках. И титул в Лиге 1 еще не потерян, «Лилль» оторвался всего на два пункта. Хотя в основе ПСЖ могут играть ребята без статуса суперзвезд футбола, формируется команда-звезда.

Поражения ПСЖ в чемпионате Франции

Звучит парадоксально. Как «Баварии» и «Ювентусу» много лет не хватало хорошей взбучки в Бундеслиге и Серии А, чтобы выиграть финал Лиги чемпионов, так и ПСЖ мешала легкость, с которой потрошили очередного соперника во Франции. Временные спады есть у любой команды – Гвардиола рассказывал, что вместе с игроками «Манчестер Сити» высчитывали, есть ли шансы на попадание в Лигу Конференций. А потом выдал 21 победу подряд. Важно умение возвращаться после поражений, и ПСЖ в этом сезоне получает необходимый опыт. Был кризис старта сезона, спровоцированный летними выступлениями в ЛЧ . Но затем вернулись к победам, не пустили МЮ в плей-офф ЛЧ , а поражение от «Монако» разбавило серию из 8 побед в 9 играх. Парижане легко находят приключения, вроде поражения от «Лорьяна», но реагируют одинаково – новыми победами. Команда, что погоняла «Барселону» на «Камп Ноу», многое умеет. Даже когда центральной фигурой в схеме был Паредес.

Личная мотивация Килиана Мбаппе

Отец футболиста, он же — его агент, попросил у ПСЖ контракт на уровне того, что у Неймара. Такие деньги для парижан, особенно после того, как Лига 1 не получила от китайского телевизионного вещателя обещанные изначально деньги – неподъемная сумма. Мбаппе или уйдет сейчас с компенсацией, или в 2022-м бесплатно. Для ПСЖ решение оставить Килиана, чтобы год поберег себя, отвлекаясь на поиски нового клуба, будет ошибкой. Одновременно у француза такие высокие запросы, что «Манчестер Сити» отказался от форварда. Боятся нарушить микроклимат в коллективе. Зато сейчас Мбаппе, зная об уходе летом, получает нужную мотивацию в Лиге чемпионов. В прошлом не всегда удачно играл в плей-офф за ПСЖ , но хет-трик на «Камп Ноу» его точно воодушевил. Если это последний сезон во Франции – надо его использовать на сто процентов.

Запас прочности состава и тактика

Даже «Баварии» с ними пришлось непросто. Выиграли 0:1, а Нойер совершил три сэйва. ПСЖ – атакующая команда, и это природное состояние. Умения не основаны на расчете, как у «Манчестер Сити» — поэтому Гвардиоле так тяжело ломать игру, где все идет не по плану. И не на упрямстве, как у «Баварии» — эти пропустят два, а потом забьют четыре. Парижане не ставят на владение, действуют агрессивно – поймали две красные карточки в ЛЧ . Но в их контролированной хаотичности есть что-то от «Реала» Зидана, но коллектив Почеттино может вырасти на глазах. «Бавария» или «Ливерпуль» показывали максимум и брали трофей, проходя «Барселону». ПСЖ идет через голову того же соперника. И хотя еще нужно отыграть второй матч, полагаются на запас прочности, которого у каталонцев нет. У Флоренци, Курзава, Икарди, Гуйе и даже у Мбаппе лучший поединок в Лиге чемпионов еще впереди. Опытные Навас, Ди Мария и Неймар брали кубок. Но тактическая гибкость – хавбеки Верратти, Гуйе и Паредес меняются ролями, или многогранность таланта Мбаппе могут помочь выйти в еще один финал. Килиану пора брать инициативу на себя, если в декабре хочет получить «Золотой мяч по совокупности выступлений в ЛЧ и на Евро-2020.