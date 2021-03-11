МЮ сразится с «Миланом», «Шахтер» — с бывшим тренером. Дайте ЛЕ шанс вас порадовать

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11 марта 2021, 15:02

«Соккер.ру» напоминает, что есть не только Лига чемпионов.

Лига Европы значительно уступает Лиге чемпионов в статусе, престижности и антураже, но если на групповой стадии часто не хватает внимания для наблюдения за 12 группами в «младшем» турнире, то весенний плей-офф заслуживает внимания. Сейчас — самое время включиться, ведь начинается борьба за выход в четвертьфинал, фавориты турнира на виду, некоторые даже сыграют между собой.

«Манчестер Юнайтед» — «Милан»

1. Самое статусное и притягательное противостояние 1/8 финала Лиги Европы. МЮ и «Милан» 10 раз на двоих становились клубными чемпионами Европы. Наверняка в следующем сезоне снова увидим их в Лиге чемпионов: в своих чемпионатах «россонери» и «красные дьяволы» занимают вторые места.

2. МЮ и «Милан» впервые встретятся в Лиге Европы, все предыдущие официальные матчи великих клубов состоялись в рамках Кубка/Лиги чемпионов, причем неизменно в плей-офф: «россонери» выиграли 4 из 5 двухматчевых противостояний, только в ЛЧ -2009/10 манкунианцы не оставили шансов «Милану» — 7:2 по сумме двух матчей в 1/8 финала.

3. К сожалению, Златан Ибрагимович пропустит оба матча против «Манчестер Юнайтед». Шведский форвард играл за «красных дьяволов» (2016 — 2018) и выиграл с английским клубом Лигу Европы в 2017 году.

«Рома» — «Шахтер»

1. «Шахтер» встретится с командой своего бывшего тренера Паулу Фонсеки, который доминировал с «горняками» в украинском футболе с 2017 по 2019 год (три «золотых дубля» подряд), после чего отправился тренировать «Рому».

2. «Шахтер» и «Рома» провели 6 встреч в рамках Лиги чемпионов и ни разу не сыграли вничью: 4 победы «горняков», 2 успеха «волков». Дважды команды встречались на стадии 1/8 финала и выиграли по одной дуэли в плей-офф.

3. В сезоне 2013/14 португальские тренеры «Шахтера» и «Ромы» вместе работали в «Порту»: Фонсека возглавлял первую команду, а Каштру работал с дублем. Когда в марте Фонсека лишился работы из-за неудовлетворительных результатов, Каштру возглавил «драконов» как временный тренер. В 2019-м Луиш принял «Шахтер», с которым до этого три года работал Паулу. Каштру признался, что Фонсека оставил после себя «фантастическую команду».

«Олимпиакос» — «Арсенал»

1. В прошлом сезоне «Олимпиакос» выбил «Арсенал» из Лиги Европы: «канониры» начали противостояние в 1/16 финала с гостевой победы 1:0, но через неделю проиграли дома 1:2 в овертайме. Решающий гол греки забили на 120-й минуте.

2. Полтора месяца назад Сократис Папастатопулос перешел из «Арсенала» в «Олимпиакос» на правах свободного агента. Ему есть что доказывать бывшему клубу и Микелю Артете.

3. Наставник «Олимпиакоса» Педру Мартинш — один из четырех португальских тренеров наравне с Моуриньо, Фонсекой и Каштру, которые продолжают борьбу за победу в Лиге Европы. У Португалии самое обширное тренерское представительство в турнире.

«Динамо» К — «Вильярреал»

1. Мирча Луческу недавно отметил юбилей — 600 матчей у руля украинских клубов. А осенью он установил рекорд Лиги чемпионов, став самым возрастным тренером в основной сетке турнира в 75 лет.

2. Встречаются два тренера, завоевывавших Кубок УЕФА : Луческу выигрывал трофей в сезоне 2008/09 с донецким «Шахтером», а Эмери трижды подряд приводил к успеху в Лиге Европы «Севилью» (в 2014, 2015 и 2016 годах).

3. На пути к последней на сегодняшний день своей победе в Лиге Европы Унаи Эмери обыграл Мирчу Луческу: в полуфинале розыгрыша 2015/16 «Севилья» оказалась сильнее «Шахтера» (2:2; 3:1).

«Славия» — «Рейнджерс»

1. Накануне встречи со «Славией» в 1/8 финала Лиги Европы «Рейнджерс» впервые за 10 лет выиграл чемпионат Шотландии. Команда Стивена Джеррарда досрочно повесила себе золотые медали на шею, не проиграв ни одного матча на внутренней арене.

2. «Рейнджерс» — второй кряду соперник из Великобритании для «Славии» в плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала чехи сенсационно обыграли «Лестер», причем благодаря гостевой победе 2:0 после нулевой ничьей дома.

3. Команда Стивена Джеррарда поучаствовала в самой результативной дуэли 1/16 финала ЛЕ : в противостоянии «Рейнджерс» и «Антверпена» было забито 14 голов за 180 минут, в среднем по голу в каждые 13 минут. «Джерс» выиграли у бельгийцев с общим счетом 9:5.

«Тоттенхэм» — «Динамо» З

1. Загребское «Динамо» — злой гений российского футбола в нынешнем сезоне. На групповой стадии хорваты выиграли группу, в которой выступал ЦСКА (0:0, 3:1 в очных встречах), а в 1/16 финала динамовцы в обоих матчах переиграли «Краснодар» (3:2; 1:0).

2. Форвард «Тоттенхэма» Карлос Винисиус — самый результативный футболист Лиги Европы из числа тех, чьи команды продолжают борьбу в турнире. Бразилец забил 6 голов, у Пицци из «Бенфики» и Язиджи из «Лилля» по 7 забитых мячей, но они уже вылетели.

3. Жозе Моуриньо встречался с загребским «Динамо» на групповой стадии Лиги чемпионов 2011/12. Португалец тогда руководил «Реалом», и его команда одержала победы в обоих матчах — 1:0 и 6:2.

«Аякс» — «Янг Бойз»

1. Победа «Янг Бойз» над немецким «Байером» в 1/16 финала стала неожиданностью, причем швейцарцы забили в ворота клуба с одной из самых надежных оборонительных линий в Бундеслиге 6 голов (6:3 по сумме двух встреч).

2. «Аякс» выиграл 9 подряд домашних матчей в Лиге Европы, амстердамцы в двух шагах от рекорда «Севильи», которая побеждала на своем поле 11 раз кряду в промежутке между 2014 и 2016 годами.

3. Обе предыдущие официальные встречи между этими командами завершились победами «Аякса» со счетом 1:0. Амстердамцы дважды обыграли «Янг Бойз» в четвертьфинале Кубка обладателей Кубков 1987/88.

«Гранада» — «Мольде»

1. Пожалуй, наименее привлекательная афиша 1/8 финала, впрочем, «Гранада» и «Мольде» заслуживают внимания хотя бы из-за сенсаций, которые они сотворили в предыдущем раунде: норвежцы оставили за бортом Лиги Европы «Хоффенхайм», а «Гранада» прошла «Наполи».

2. «Гранада» проводит дебютный еврокубковый сезон в своей 90-летней истории; «Мольде» впервые играет в 1/8 финала Лиги Европы.

3. «Мольде» — это тот самый клуб, где раскрылся талант Эрлинга Холанда, который в 20 лет забил 100+ голов в профессиональной карьере и безжалостно кошмарит противников в Лиге чемпионов.