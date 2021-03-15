«Манчестер Сити» – «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз и ставки БК Pinnacle

1615792319

вчера, 10:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Менхенгладбах, который состоится 16 марта 2021 года.

«Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы продолжает свой победный марш по всем турнирам, в которых учавствует. Коллектив правильно отреагировал на поражение в недавнем матче с «Манчестер Юнайтед» и никаких дальнейших проблем не последовало. «Манчестер Сити» имеет хороший задел перед ответным матчем в два мяча (первый матч команда выиграла 2:0) и практически гарантировал себе проход в следующую стадию.

13 марта «Манчестер Сити» обыграл на выезде «Фулхем», а десятого числа смог крупно одолеть «Саутгемптон». Оба матча проходили в рамках АПЛ .

«Боруссия» М

Команда находится в очень сложно положении и проиграла несколько матчей подряд. Возможно, на коллектив так влияет уход тренера в другой клуб по окончанию сезона. «Боруссия» М не может наладить свою игру, а отыграть такое солидное преимущество английского клуба в этом матче кажется невозможным.

Двенадцатого марта команда проиграла «Аугсбургу» (1:3), а шестого числа на своем поле уступила «Байеру» из Леверкузена (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» — 1.24

Ничья – 6.49

Победит «Боруссия» М — 14.07

Статистика

«Боруссия» М проиграла шесть матчей подряд во всех турнирах.

«Манчестер Сити» проиграл всего один матч из последних 32 во всех турнирах.

Четыре из пяти последних домашних матчей «Манчестер Сити» закончились тоталом больше 2.5 мячей.

«Боруссия» М не может обыграть «Манчестер Сити» уже пять матчей подряд.

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Сити» с форой (-2) букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.14. Английский клуб на данный момент на голову выше соперника и это преимущество выльется в забитые мячи в ворота немцев.