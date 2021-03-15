«Манчестер Сити» – «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Менхенгладбах, который состоится 16 марта 2021 года.
«Манчестер Сити»
Команда Пепа Гвардиолы продолжает свой победный марш по всем турнирам, в которых учавствует. Коллектив правильно отреагировал на поражение в недавнем матче с «Манчестер Юнайтед» и никаких дальнейших проблем не последовало. «Манчестер Сити» имеет хороший задел перед ответным матчем в два мяча (первый матч команда выиграла 2:0) и практически гарантировал себе проход в следующую стадию.
13 марта «Манчестер Сити» обыграл на выезде «Фулхем», а десятого числа смог крупно одолеть «Саутгемптон». Оба матча проходили в рамках АПЛ.
«Боруссия» М
Команда находится в очень сложно положении и проиграла несколько матчей подряд. Возможно, на коллектив так влияет уход тренера в другой клуб по окончанию сезона. «Боруссия» М не может наладить свою игру, а отыграть такое солидное преимущество английского клуба в этом матче кажется невозможным.
Двенадцатого марта команда проиграла «Аугсбургу» (1:3), а шестого числа на своем поле уступила «Байеру» из Леверкузена (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Сити» — 1.24
- Ничья – 6.49
- Победит «Боруссия» М — 14.07
Статистика
- «Боруссия» М проиграла шесть матчей подряд во всех турнирах.
- «Манчестер Сити» проиграл всего один матч из последних 32 во всех турнирах.
- Четыре из пяти последних домашних матчей «Манчестер Сити» закончились тоталом больше 2.5 мячей.
- «Боруссия» М не может обыграть «Манчестер Сити» уже пять матчей подряд.
Прогноз
Поставить на победу «Манчестер Сити» с форой (-2) букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.14. Английский клуб на данный момент на голову выше соперника и это преимущество выльется в забитые мячи в ворота немцев.