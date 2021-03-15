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«Манчестер Сити» – «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 10:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» Менхенгладбах, который состоится 16 марта 2021 года.

«Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы продолжает свой победный марш по всем турнирам, в которых учавствует. Коллектив правильно отреагировал на поражение в недавнем матче с «Манчестер Юнайтед» и никаких дальнейших проблем не последовало. «Манчестер Сити» имеет хороший задел перед ответным матчем в два мяча (первый матч команда выиграла 2:0) и практически гарантировал себе проход в следующую стадию.

13 марта «Манчестер Сити» обыграл на выезде «Фулхем», а десятого числа смог крупно одолеть «Саутгемптон». Оба матча проходили в рамках АПЛ.

«Боруссия» М

Команда находится в очень сложно положении и проиграла несколько матчей подряд. Возможно, на коллектив так влияет уход тренера в другой клуб по окончанию сезона. «Боруссия» М не может наладить свою игру, а отыграть такое солидное преимущество английского клуба в этом матче кажется невозможным.

Двенадцатого марта команда проиграла «Аугсбургу» (1:3), а шестого числа на своем поле уступила «Байеру» из Леверкузена (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Манчестер Сити» — 1.24
  • Ничья – 6.49
  • Победит «Боруссия» М — 14.07

Статистика

  • «Боруссия» М проиграла шесть матчей подряд во всех турнирах.
  • «Манчестер Сити» проиграл всего один матч из последних 32 во всех турнирах.
  • Четыре из пяти последних домашних матчей «Манчестер Сити» закончились тоталом больше 2.5 мячей.
  • «Боруссия» М не может обыграть «Манчестер Сити» уже пять матчей подряд.

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Сити» с форой (-2) букмекерская компания Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.14. Английский клуб на данный момент на голову выше соперника и это преимущество выльется в забитые мячи в ворота немцев.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 10:14
МС выиграет этот матч
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