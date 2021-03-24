Болгария – Швейцария: прогноз и ставки БК Pinnacle

1616571522

вчера, 10:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации к чемпионату мира 2022 Болгария — Швейцария, который состоится 25 марта 2021 года.

Болгария

Сборная Болгарии давно не радовала своих болельщиков выходами на крупные международные турниры. Команда имеет несколько игроков, выступающих в хороших чемпионатах, но коллективу не хватает настоящих лидеров, которые поведут сборную за собой. Болгары могут начать эту квалификацию уверенно, если смогут одолеть непростую сборную Швейцарии.

18 ноября прошлого года сборная Болгарии сыграла вничью с Ирландией (0:0), а 15 числа минимально уступили сборной Финляндии (0:1). Оба матча прошли в рамках Лиги Наций.

Швейцария

Сборная Швейцарии считается крепкой командой, которая достаточно успешно играет с самыми сильными сборными планеты, но иногда ей не хватает стабильности. Команда смогла сохранить место в Лиге Наций (Лига А), несмотря на то, что последняя победа была присуждена ей не на поле, а в кабинетах.

17 ноября 2020 года в матче с Украиной, сборной Швейцарии была засчитана техническая победа (3:0), а 14 ноября Швейцария сыграла вничью со сборной Испании (1:1) в Лиге Наций.

Котировки БК Pinnacle

Победит Болгария – 8.26

Ничья – 4.06

Победит Швейцария- 1.462

Статистика

Швейцария не может выиграть семь матчей подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей с участием сборной Болгарии закончились исходом «обе забьют — нет»

Болгария смогла выиграть только в одной домашней встрече из пяти последних

Швейцария ни разу не проиграла болгарам за последние пять встреч

Прогноз

Поставить на победу сборной Швейцарии с форой (-1) букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.735. Гости выглядят более уверенно и предпочтительнее. Болгария выглядит собранной до первого пропущенного мяча, после чего команда начинает испытывать серьезные проблемы.