Роналду выбросил капитанскую повязку. Судья украл у Португалии победу

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вчера, 09:09

Судьи извиняются после ошибок без систем VAR и определения голов.

Отбор ЧМ -2022 в Европе играют без системы повторов

Через пару лет судьи не смогут выполнять свою работу без поддержки повторов. Разучатся. Технологии постоянно и незримо меняют нашу жизнь, а адаптация к ним проходит быстрее, чем думаешь. Бабушки, которые ворчали, что им не нужен ноутбук или смартфон, теперь скидывают внукам фото и видео в мессенджерах.

А рефери привыкли, что если неправильно зафиксируют офсайд в голевой атаке – его проверят. Если арбитр не рассмотрел эпизод в штрафной площади, то получит поддержку. Адаптация к VAR прошла, идут споры о трактовках. Надо быть рефери из РПЛ , чтобы на повторе тебе показали очевидный эпизод, а ты ошибся.

И то, потом в РФС признают ляп, как было в игре «Химок» и «Ростова». Технологии отсекают голы из метровых офсайдов. Или помогают понять, пересек ли мяч линию ворот полностью? И плохо, когда систем помощи нет. Например, матч между Францией и Украиной завершился со счетом 1:1.

Хороший результат для команды Шевченко? Да, но мог быть лучше, ведь свой удар-шедевр Гризманн нанес в атаке с очевидным офсайдом у Павара:

Обратите внимание на позицию помощника главного судьи. Явно по новой привычке отвлекся, словно его могут подстраховать с повторами. Чемпионы мира получили незаконное преимущество. Плохо, что на матчах отбора ЧМ -2022 в Европе нет повторов. На континенте совсем уж нищих стран нет.

На главной арене страны каждый участник отбора точно мог установить систему VAR . Более того, у сербов такая система есть, но чиновники ФИФА приняли скандальное решение. Они одобрили повторы в квалификации ЧМ -2022 полтора года назад, поэтому странно видеть отказ, что уже привел к ряду грубых ошибок. И к скандалу в Сербии.

Роналду вышел из себя, арбитры не засчитали его мяч

Тут не просто очередной гол Криштиану, что приближает к мировому рекорду – пока иранец Али Даеи опережает звезду «Ювентуса» на семь мячей. Речь идет о победном мяче сборной Португалии, для которой отборочные турниры традиционно проходят с приключениями. Финишировали ниже сборной Дании (дважды подряд), России и Украины.

Бесился Роналду не просто так. В Белграде команда Сантуша вела, Жота закрыл крутой навес Бернарду Силвы с правого фланга, а чуть позже форвард «Ливерпуля» воспользовался передачей Седрика. Затем сербы удачно провели замены, Митрович отыграл один мяч после навеса Радоньича.

А на шестидесятой минуте хозяева поля отыгрались – португальцы упустили контратаку с участием Тадича и Костича, грамотно расчерченный выход привел к ничьей на табло, 2:2. Казалось бы, все идет к ничьей, но затем Миленкович заработал прямую красную на 92-й минуте, а после этого Роналду забил победный мяч.

И его отменили рефери. Криштиану бурно протестовал, получил желтую карточку и швырнул капитанскую повязку на землю, когда покидал поле. Его разочарование можно понять. Кстати, сербские режиссеры остановили кадр слишком рано на повторе из офсайдной камеры, но есть и другие ракурсы:

Были еще ошибки, нужно дальше внедрять технологии

Повторы никогда не виноваты. Виноваты люди, что трактуют или пишут правила. Встречаются корявые формулировки, что требуют новых и новых редакций каждый сезон. Уже дошли до отмены глупого закона, что любая голевая атака со случайным касанием рукой мяча ведет к отмене взятия ворот.

Уже думают, как сделать офсайд справедливым правилом. Видим несправедливость, когда лишь плечи нападающего ближе к чужим воротам, ноги – дальше, чем защитник, а дело в каких-то миллиметрах. Пока есть проблема с определением момента паса – некоторые арбитры, словно специально, рано останавливают картинку.

Но тут всегда человеческий фактор, повтор позволяет лучше понять эпизод. Кстати, в матчах Турции и Нидерландов, а также Испании и Греции рефери тоже ошибались, не имея повторов. А в Сербии голландская бригада не получила стандартную помощь – систему «соколиный глаз», что подтвердила бы гол Роналду.

Инфантино будет сложно объяснить Криштиану, почему он лишен права перепроверки гола хотя бы с помощью повтора, если не системой автоматической фиксации мяча? И опять возвращаемся к тому, с чего начинали – судьи уже привыкли к VAR . Помощник рефери банально не успел занять позицию на линии ворот.

Угол обзора не был идеальным. Это не оправдание для рефери, но претензия к футбольным властям. Зачем они сделали отбор ЧМ -2022 скандальнее? Им мало акции сборных Норвегии и Германии в поддержку почти семи тысяч погибших рабочих на большой стройке в Катаре? В чем смысл отказа от уже существующих технологий?

Извинения арбитров не добавят участникам отбора очки

Если возвращают мир футбола в прошлое, то надо ставить дополнительного судью за воротами, чтобы верные голы не упускать. Есть в отказе от VAR что-то садистское и необъяснимое. Интересно, кому выгодны судейские ошибки в отборе? Пока выиграли люди, что ставили на ничьи в Париже и Белграде.

Но действующие чемпионы мира и Европы получили разные по форме результаты. Дешам мог проиграть Шевченко, если бы арбитр выполнил свою работу. К чести судьи Марко Ахмюллера, он посмотрел повтор и извинился перед Андреем Николаевичем. Теперь рефери матча Португалии извинился перед Сантушем.

Это уже разговор о разнице в менталитете арбитров. Слуцкий заявил, что рефери РФС никогда не извиняются после ошибок. Впрочем, очки в таблице за «простите» не добавляют, так что Роналду справедливо злится. У него на кону мировой рекорд, у Португалии – путевка на ЧМ -2022.

Отчасти сами виноваты, что упустили преимущество, но если мяч пересек линию – ответственность на бригаде арбитров. К слову, на днях старик Блаттер получил новое отлучение от футбола – еще на 6 лет и 8 месяцев. Также его и бывшего генсека ФИФА Вальке оштрафовали на более чем 1 млн долларов каждого.

Зачем наказывать? А чтобы знали, что из-за их коррупции в футболе годами творились мерзкие вещи. Отмыть имя апелляциями не получилось. Это как похищение «Моссадом» нациста Эйхмана из Аргентины. На родине Месси возмущались, что повинного в смертях сотен тысяч людей выкрали в Израиль незаконно.

Но правосудие иногда выше криво написанного закона об экстрадиции. В 2019-м году обещали, что повторы будут на матчах квалификации к ЧМ -2022. А теперь видим странности – нет отмашки ФИФА , а в результате страдают известные сборные, участники Евро-2020. Зато случаи напоминают, почему надо ценить работающие технологии.

А дисквалификация Блаттера напомнила, из-за кого мир футбола страдает. Повторы были нужны еще 10 лет назад. На Евро-2012 могли обкатать технологию, за десятилетие судьи бы привыкли, правила давно бы вычитали и сделали бы понятнее. Вместо этого тянули, чтобы мухлевать, а теперь и вовсе откатились назад.

Достаточно ровно одного повтора, чтобы увидеть офсайд Павара. И привычной по теннису технологии, чтобы точно знать, пересек ли мяч линию полностью после удара Роналду. Значит, вся вина за возникновение скандалов на футбольных властях. Извинения не могут быть приняты, будут и другие вопиющие ошибки.