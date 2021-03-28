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Роналду выбросил капитанскую повязку. Судья украл у Португалии победу

вчера, 09:09
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Судьи извиняются после ошибок без систем VAR и определения голов.

Отбор ЧМ-2022 в Европе играют без системы повторов

Через пару лет судьи не смогут выполнять свою работу без поддержки повторов. Разучатся. Технологии постоянно и незримо меняют нашу жизнь, а адаптация к ним проходит быстрее, чем думаешь. Бабушки, которые ворчали, что им не нужен ноутбук или смартфон, теперь скидывают внукам фото и видео в мессенджерах.

А рефери привыкли, что если неправильно зафиксируют офсайд в голевой атаке – его проверят. Если арбитр не рассмотрел эпизод в штрафной площади, то получит поддержку. Адаптация к VAR прошла, идут споры о трактовках. Надо быть рефери из РПЛ, чтобы на повторе тебе показали очевидный эпизод, а ты ошибся.

И то, потом в РФС признают ляп, как было в игре «Химок» и «Ростова». Технологии отсекают голы из метровых офсайдов. Или помогают понять, пересек ли мяч линию ворот полностью? И плохо, когда систем помощи нет. Например, матч между Францией и Украиной завершился со счетом 1:1.

Хороший результат для команды Шевченко? Да, но мог быть лучше, ведь свой удар-шедевр Гризманн нанес в атаке с очевидным офсайдом у Павара:

Роналду выбросил капитанскую повязку. Судья украл у Португалии победу

Обратите внимание на позицию помощника главного судьи. Явно по новой привычке отвлекся, словно его могут подстраховать с повторами. Чемпионы мира получили незаконное преимущество. Плохо, что на матчах отбора ЧМ-2022 в Европе нет повторов. На континенте совсем уж нищих стран нет.

На главной арене страны каждый участник отбора точно мог установить систему VAR. Более того, у сербов такая система есть, но чиновники ФИФА приняли скандальное решение. Они одобрили повторы в квалификации ЧМ-2022 полтора года назад, поэтому странно видеть отказ, что уже привел к ряду грубых ошибок. И к скандалу в Сербии.

Роналду вышел из себя, арбитры не засчитали его мяч

Тут не просто очередной гол Криштиану, что приближает к мировому рекорду – пока иранец Али Даеи опережает звезду «Ювентуса» на семь мячей. Речь идет о победном мяче сборной Португалии, для которой отборочные турниры традиционно проходят с приключениями. Финишировали ниже сборной Дании (дважды подряд), России и Украины.

Бесился Роналду не просто так. В Белграде команда Сантуша вела, Жота закрыл крутой навес Бернарду Силвы с правого фланга, а чуть позже форвард «Ливерпуля» воспользовался передачей Седрика. Затем сербы удачно провели замены, Митрович отыграл один мяч после навеса Радоньича.

А на шестидесятой минуте хозяева поля отыгрались – португальцы упустили контратаку с участием Тадича и Костича, грамотно расчерченный выход привел к ничьей на табло, 2:2. Казалось бы, все идет к ничьей, но затем Миленкович заработал прямую красную на 92-й минуте, а после этого Роналду забил победный мяч.

И его отменили рефери. Криштиану бурно протестовал, получил желтую карточку и швырнул капитанскую повязку на землю, когда покидал поле. Его разочарование можно понять. Кстати, сербские режиссеры остановили кадр слишком рано на повторе из офсайдной камеры, но есть и другие ракурсы:

Роналду выбросил капитанскую повязку. Судья украл у Португалии победу

Были еще ошибки, нужно дальше внедрять технологии

Повторы никогда не виноваты. Виноваты люди, что трактуют или пишут правила. Встречаются корявые формулировки, что требуют новых и новых редакций каждый сезон. Уже дошли до отмены глупого закона, что любая голевая атака со случайным касанием рукой мяча ведет к отмене взятия ворот.

Уже думают, как сделать офсайд справедливым правилом. Видим несправедливость, когда лишь плечи нападающего ближе к чужим воротам, ноги – дальше, чем защитник, а дело в каких-то миллиметрах. Пока есть проблема с определением момента паса – некоторые арбитры, словно специально, рано останавливают картинку.

Но тут всегда человеческий фактор, повтор позволяет лучше понять эпизод. Кстати, в матчах Турции и Нидерландов, а также Испании и Греции рефери тоже ошибались, не имея повторов. А в Сербии голландская бригада не получила стандартную помощь – систему «соколиный глаз», что подтвердила бы гол Роналду.

Инфантино будет сложно объяснить Криштиану, почему он лишен права перепроверки гола хотя бы с помощью повтора, если не системой автоматической фиксации мяча? И опять возвращаемся к тому, с чего начинали – судьи уже привыкли к VAR. Помощник рефери банально не успел занять позицию на линии ворот.

Угол обзора не был идеальным. Это не оправдание для рефери, но претензия к футбольным властям. Зачем они сделали отбор ЧМ-2022 скандальнее? Им мало акции сборных Норвегии и Германии в поддержку почти семи тысяч погибших рабочих на большой стройке в Катаре? В чем смысл отказа от уже существующих технологий?

Извинения арбитров не добавят участникам отбора очки

Если возвращают мир футбола в прошлое, то надо ставить дополнительного судью за воротами, чтобы верные голы не упускать. Есть в отказе от VAR что-то садистское и необъяснимое. Интересно, кому выгодны судейские ошибки в отборе? Пока выиграли люди, что ставили на ничьи в Париже и Белграде.

Но действующие чемпионы мира и Европы получили разные по форме результаты. Дешам мог проиграть Шевченко, если бы арбитр выполнил свою работу. К чести судьи Марко Ахмюллера, он посмотрел повтор и извинился перед Андреем Николаевичем. Теперь рефери матча Португалии извинился перед Сантушем.

Это уже разговор о разнице в менталитете арбитров. Слуцкий заявил, что рефери РФС никогда не извиняются после ошибок. Впрочем, очки в таблице за «простите» не добавляют, так что Роналду справедливо злится. У него на кону мировой рекорд, у Португалии – путевка на ЧМ-2022.

Отчасти сами виноваты, что упустили преимущество, но если мяч пересек линию – ответственность на бригаде арбитров. К слову, на днях старик Блаттер получил новое отлучение от футбола – еще на 6 лет и 8 месяцев. Также его и бывшего генсека ФИФА Вальке оштрафовали на более чем 1 млн долларов каждого.

Зачем наказывать? А чтобы знали, что из-за их коррупции в футболе годами творились мерзкие вещи. Отмыть имя апелляциями не получилось. Это как похищение «Моссадом» нациста Эйхмана из Аргентины. На родине Месси возмущались, что повинного в смертях сотен тысяч людей выкрали в Израиль незаконно.

Но правосудие иногда выше криво написанного закона об экстрадиции. В 2019-м году обещали, что повторы будут на матчах квалификации к ЧМ-2022. А теперь видим странности – нет отмашки ФИФА, а в результате страдают известные сборные, участники Евро-2020. Зато случаи напоминают, почему надо ценить работающие технологии.

А дисквалификация Блаттера напомнила, из-за кого мир футбола страдает. Повторы были нужны еще 10 лет назад. На Евро-2012 могли обкатать технологию, за десятилетие судьи бы привыкли, правила давно бы вычитали и сделали бы понятнее. Вместо этого тянули, чтобы мухлевать, а теперь и вовсе откатились назад.

Достаточно ровно одного повтора, чтобы увидеть офсайд Павара. И привычной по теннису технологии, чтобы точно знать, пересек ли мяч линию полностью после удара Роналду. Значит, вся вина за возникновение скандалов на футбольных властях. Извинения не могут быть приняты, будут и другие вопиющие ошибки.

Роналду бросил капитанскую повязку на поле во время матча с Сербией
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kerasbolanesia
kerasbolanesia
сегодня в 05:11, ред.
The final score was 2-2 and its not bad for portugal. Unfortunately VAR doesn't help the last minute goal.
Gelious
Gelious ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 00:24, ред.
Ну так а это что, Роналду вина что ли, что его решающий мяч ошибочно не засчитали? Вот нужен был срочно мяч важный. Он его дал. Браво, великий Роналду. Его пинать за ошибку судиь?
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:16
Все правильно написано.

Только мне кажется эти скандалы не случайны. Если везде используется VAR, а на крупном турнире нет - значит это кому-то нужно.

Возможно есть задача окончательно дискредитировать проведение матчей без этой системы и закрепить на всех уровнях.
HITMАN
HITMАN ответ SonicStar (раскрыть)
вчера в 14:24
    DEIVID_22
    DEIVID_22 ответ HITMАN (раскрыть)
    вчера в 13:57
      SonicStar
      SonicStar ответ HITMАN (раскрыть)
      вчера в 13:08
      Ну да, следующий матч же вроде с Люксембургом. Уж там он в очередной раз набьёт мусорных голов для статы ) забавно, что фанат португальца называет Месси гомиком. Месси, в отличии от Роналду, не развлекался на яхтах с чернокожими, хватая их за генеталии
      Василий Корнечук
      Василий Корнечук
      вчера в 12:34
      можно подумать в этой игре что-то решалось. или для Роналдо важно обыграть Сербию как для сборных Албании, Боснии, Хорватии, Косово, Румынии, Болгарии и других
      HITMАN
      HITMАN ответ btz3pp8rs7q4 (раскрыть)
      вчера в 12:02, ред.
      Согласен)) Гомик уже трижды аргов бросал, а Рон просто продолжает ставить рекорды)
      DEIVID_33
      DEIVID_33 ответ btz3pp8rs7q4 (раскрыть)
      вчера в 11:55
      Мне по...
      btz3pp8rs7q4
      btz3pp8rs7q4 ответ DEIVID_33 (раскрыть)
      вчера в 11:54
      В отличие от карлана он сборную не бросает.
      VIКING
      VIКING
      вчера в 11:54
      Красавчик Роналду.’ Вон гомик из аргентины уже три раза бросал сборную,дрался и клеветал на чиновников, и все равно играет.
      DEIVID_33
      DEIVID_33 ответ Gelious (раскрыть)
      вчера в 11:48
      Он тебя волновать не должен.
      Gelious
      Gelious ответ DEIVID_33 (раскрыть)
      вчера в 11:48
      вы, конечно, гениальный вывод сделали из статьи
      DEIVID_33
      DEIVID_33
      вчера в 11:45
      Позор Роналду.
      VIКING
      VIКING
      вчера в 11:15
      Молодец!
      Betman
      Betman
      вчера в 11:07
      Эта никчёмная ФИФА, как была коррумпированной шарашкиной конторой, так ей и осталась! Видимо, как обычно хотят "подстраховаться", и в случае чего при помощи судей, пустить или не пустить определённые сборные на финальный турнир.
      Agamaga........
      Agamaga........
      вчера в 11:06
      У Нарцисса есть право психовать, плакать, бросить капитанскую повязку, уходить с поля до окончания матча. В сборной это всё проглотят.
      13 RUS
      13 RUS
      вчера в 11:02
      За то в лч судейки не свистели, когда 3 кубка "типа" выиграли
      ИГРОЧИШКА
      ИГРОЧИШКА ответ HITMАN (раскрыть)
      вчера в 10:55
      Гнилым серба называть не надо, на момент выноса он не с линейкой это делал, и так же на эмоциях мог быть уверен что все сделал честно
      3ton
      3ton ответ Maks-tre (раскрыть)
      вчера в 10:40, ред.
      Ему до уважения Клозе никогда не дорости.
      Q-J-G
      Q-J-G
      вчера в 10:40
      Эмоции - эмоциями, но капитанская повязка ни при чём, капитанская повязка не имеет никакого отношение к преднамеренным или непреднамеренным ошибкам судьи...

      Печально, но факт, что исход матча часто решается не с помощью забитых мячей, а с помощью неоднозначных решений судей, и чем дальше, тем больше таких решений, которые существенно влияют на конечный результат матча. Но, по всей видимости, это кому-то нужно, было бы желание, а не создание видимости такого желания, навели бы порядок, тем более, после того, как ввели VAR.

      Ну а К.Роналду надо извиниться перед своими болельщиками, одноклубниками, за этот неоднозначный проступок, хотя и его понять можно, но это никоим образом не оправдывает его действие с капитанской повязкой, которую ему доверили его тренер, товарищи по команде...
      3ton
      3ton
      вчера в 10:38
      Сколько Роналду украл побед и очков у других команд своими голами из офсайда и левыми пеналями ( от спины , от головы и т.д.)
      Один не засчитанный чистый гол Роналду делает трагедию.
      100ни его левых голов сделали трагедию многим командам .
      Но это никто не видит ))
      HITMАN
      HITMАN
      вчера в 10:38
      Капитан Аргентины Лионель Месси стал участником драки после победы национальной команды над Боливией (2:1) в матче отбора ЧМ-2022. Об этом сообщает TyC Sports.

      По данным источника, нападающий начал кричать на тренера Боливии Лукаса Нава после окончания встречи: "Иди на ***, что с тобой, лысый? Ты кричал всю игру, засранец".
      😂😂😂
      ilyafrom
      ilyafrom
      вчера в 10:35
      Роналду ведет себя так, потому что такой он человек и знает, что не будет никаких последствий
      HITMАN
      HITMАN
      вчера в 10:29
      Все верно сделал,психанул! Тут путевка на ЧМ разыгрывается,этих двух очков может потом не хватит! Надо было варом пользоваться,тогда честный гол засчитали бы...Игрок,который вынес мяч тоже гнилой, напоминает мне каталонских игроков, мерзости полный чан! Но Роналду не остановится, и выведет сборную на ЧМ, впрочем как всегда, это ведь не мосся, чтобы оскорблять целые федерации как на копа Америки,и бросать сборную.’
      Persenchik
      Persenchik
      вчера в 10:28
      Судьи имеют право на ошибку. А что, касается К. Рональдо. И более важные голы отменяли, а тут сущие мелочи. Квалификация. Значит забивай больше. 😊
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 10:19
      Ну психанул Рон, понятно. Повязка-то тут причём? Или этим он подчеркнул, что обидели не простого игрока, а капитана? Будь я на месте тренера сборной, лишил бы его повязки. В назидание другим, чтобы уважали оказанное доверие. Бросил повязку - свободен, найдутся другие достойные люди, которые будут дорожить оказанной честью стать капитаном сборной своей страны...
      ilyafrom
      ilyafrom
      вчера в 10:15
      ВАР тоже штука сомнительная. С технологиями или без, арбитры по своему трактуют
      Владимир Ушаков
      Владимир Ушаков
      вчера в 09:57
      Тут даже не сколько ВАР виноват. Вроде у судей должны быть часы, на которые дают сигнал если мяч пересек линию ворот, странно что этого не было.
      Maks-tre
      Maks-tre
      вчера в 09:48
      И это поведение человека, который забил кучу мячей из офсайдов, что же когда их засчитывали не спорил?
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