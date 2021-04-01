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Идеальный результат Армении, осечки немцев и голландцев. Лучшие и худшие в отборе ЧМ-2022

вчера, 10:06
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Футбольных фаворитов больно били, лишь шесть команд набрали максимум очков.

Топ-5 приятных сюрпризов

1. Армения. Три победы и гол Байрамяна

И это без травмированного Мхитаряна. В группе с немцами ждешь на первом месте лишь их. Но Байрамян с коллегами приняли подарок Лихтенштейна – красивый автогол ударом головой. Армяне сыграли с душой, поэтому дома обставили Исландию – 2:0, и второй мяч забил как раз Байрамян. С румынами забили, проигрывали 1:2, но в концовке дожали.

Забили дважды, когда по делу удалили Пушкаша. В двух домашних матчах сыграл фактор трибун – фанаты круто поддержали команду опытного Хоакина Капарроса. Армяне занимают первое место в группе. Народ порадовали и команду сплотили. Правильно сделали, что пригласили Байрамяна и вратаря Юрченко (трибуны скандировали его имя после сэйвов), что раньше играл в РПЛ – у Давида мама армянка.

2. Турция. Обыграли Депая и Холанда

Оказывается, полезно побеждать сборную России. Команда Шенола Гюнеша раньше играла ниже возможностей, а теперь собралась и выдала веселые матчи. Перестрелка с Нидерландами привела к хет-трику Бурака Йилмаза и победе 4:2. Дальше слетали к молодым талантам из Норвегии – 3:0. Затем, чтобы напомнить, что Турция – нестабильная, потеряли два очка против команды Латвии, хотя вели 2:0. Затем и 3:1, но умудрились пропустить дважды. Состав у команды Кабака и Чалханоглу шикарный, но не умеют сдерживать эмоции в защите.

3. Северная Македония. Огорчили немцев

В отличие от лидеров рейтинга, представители Северной Македонии не вышли на первое место в группе, ведь в одной компании с армянами. Зато обыграли команду Германии. Йоахим Лёв объяснил результат отсутствием свежести, но лучше бы честно признал – дело в промахах. Классика жанра, приятная для победителя. Когда еще македонцы забьют дважды тер Штегену? Отмечаем, что они неплохо держались в защите – у немцев лишь два удара в створ за игру, а сами реализовали, что могли. Опытный Пандев в 37 лет напомнил о себе. В сентябре сравним македонцев с армянами, а пока они лидируют в группе с Исландией, Румынией и Германией.

4. Дания. Погромы и ни единого гола Шмейхелю

Датчане на восьмой строчке среди сборных зоны УЕФА – элитная команда, с которой России придется воевать на Евро-2020 за выход из группы. И стартовали идеально. Сначала обыграли непростую команду Израиля – 0:2, затем нанесли Молдавии грандиозное поражение — 8:0. А вчера в гостях хлопнули Австрию с неприличной разницей 0:4. Три победы Дании не стали бы сенсацией, но их форма впечатляет. Состав сильный, игра богатая на детали, как набор «Лего». В трех матчах забили 11 разных игроков, разница мячей – 14:0.

5. Сербия. Скандал и прорыв форварда Митровича

Вернулись к вменяемому футболу. По самоотдаче это не та команда, что была год назад. Задорная победа над Ирландией показала, что умеют отвечать на собственные ляпы в защите. Александр Митрович собрался – сделал дубль. Во втором матче не дали Португалии получить заметное преимущество, а не потерять один пункт помог скандал – мяч пересек линию ворот после тычка Роналду, но судьи момент проморгали. Хотя отметим, как на линии сыграл защитник Митрович. Звездная по именам команда настроилась, капитан Тадич сделал 4 ассиста в трех играх, а форвард Митрович забил 5 мячей, в том числе, оба гола Азербайджану.

Топ-5 главных разочарований

1. Австрия. Участник Евро пережил погром

Классно, что очарования ярче, чем разочарования. Даже немцы и голландцы, хотя проигрывали, не упали на дно в своих группах. А вот Австрия подвела поклонников. В первом туре сыграли 2:2 против шотландцев, но победа над Фарерами не вернула их к сильной игре, ведь вчера дома влетели 0:4 команде Дании. Причем голы пошли после 58-й минуты, после выхода Сков Ольсена из «Болоньи» — молодой игрок сделал дубль.

2. Ирландия. Умудрились проиграть Люксембургу

Знаем, знаем, у Люксембурга игра лучше, чем думают. Но все-таки это команда крошечной страны, а Ирландия – команда с историей, а соперник в отборе к Евро-2020 выиграл один матч из восьми. Ирландия же в своей группе проиграла всего одну игру, а теперь у них уже две осечки. Уступили сербам, проиграли Люксембургу. Такими темпами подопечные Стивена Кенни могут забыть о шансе на второе место вслед за Португалией.

3. Норвегия. Разгром команды Холанда и Эдегора

Похожи на сборную Нигерии конца 90-х. Команда талантов, а доходит до официальных матчей – проигрывают. У норвежцев есть Эдегор и Холанд, много других интересных молодых футболистов, но после победы над Гибралтаром влетели 0:3 сборной Турции. Не без труда обыграли Черногорию, Холанд впервые за долгое время не забивал в трех матчах подряд. А поскольку в отборе к ЧМ каждая осечка может стать фатальной, норвежцы среди разочарований. Им еще дважды играть с голландцами, а уже оступились.

4. Словения. Перечеркнули победу над хорватами

Поставьте себя на место фанатов сборной Словении. У них в воротах один из лучших вратарей мира Облак. В атаке Иличич – прекрасный мастер, хотя другие футболисты небесталанные. Команда в 15 играх подряд не знает поражений, уверенно выиграла свою группу Лиги Наций, сумела обыграть Хорватию в первом матче. А затем уступили в Сочи 2:1. А чтобы далеко не ходить – пропустили от сборной Кипра и проиграли. Борьба не завершена, но словенцы отпустили хорватов и россиян на три пункта, словаков – на два. Облак и Иличич ждали от вояжей сборной большего.

5. Украина. Осечки Шевченко против середняков

Румыны с исландцами могли стартовать лучше, но у этих команд не было такой игры, как у Украины в отборе к Евро-2020. Но теперь все иначе, хотя движение с мячом неплохое. Но завершения нет. Яремчук прав – надо спуститься на землю после побед над Португалией и Испанией. Украинцы не проиграли Франции – и пропустили лишь из офсайда, но потом был ужасный поединок против Финляндии – домашняя ничья 1:1, и удивительная игра с Казахстаном. Вратарь соперника потащил 9 ударов, но третья мировая с одинаковым счетом на совести подопечных Шевченко. Не проиграли в гостях чемпионам мира, но потеряли 4 очка дома с финнами и казахами. Неудачный старт без побед.

Главная особенность отбора. В 8 из 10 случаев фавориты на вершине

Поскольку есть только 13 путевок, и десять получат победители групп, то важно драться за каждый пункт. Поэтому падение при попытке сделать тройной аксель огорчило поклонников сборной России – с 9 очками дышать накануне встреч с хорватами было бы легче. Но показательно, что даже разовые поражения, как у команды Далича, не выбили их с вершины.

В восьми группах лидируют те, кто был в первой корзине. Бельгийцы, французы, англичане, португальцы, испанцы, итальянцы, хорваты и датчане. Только две сборные, что замыкали список – немцы и голландцы, допустили поражения, которые помешали им выйти на первые места. Но ничего еще не потеряно. Сборным России, Турции или Сербии будет непросто получить прямые путевки. Зато драки за вторые места будут жаркими.

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Все комментарии
shlomo
shlomo ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 21:48
Добра Вам!.... может быть все, НО.... любое такое действие во первых должно быть кому то выгодно и во вторых хорошо оплачено.... просто так ничего в современном мире не происходит.... и я никогда не поверю, что вдруг не с того ни с сего Норвеги стали защищать гастарбайтеров....
Roger Young
Roger Young ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:24
привет! А вам не кажется, что бойкот придуман из-за того, что ЧМ проводят зимой, а не потому что важны права человека.
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:19
Дания просто зверь. Очень удивили
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:12, ред.
Меня впечатлил Барсегян. Мне кажется парню пора уезжать из Казахстана, как минимум в российский клуб, типа Динамо или Ростова.
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 15:41
АРМЕНИЯ!🔴🔵🟠
112910415
112910415
вчера в 12:13
армянская сборная радует свой народ !
армянскому народу остро нужны радости !
andrefino13
andrefino13
вчера в 10:40
Дания нанесла поражение Молдавии 8 0,а не Беларуси.
shlomo
shlomo
вчера в 10:40
Спасибо за статью....Холанд молчит, а сборная проигрывает.....единственно, чем пока запомнилась сборная Норвегия, так тем, что продолжает свой флешмоб перед матчами квалификации к ЧМ, который пока что поддержала лишь Германия ( основной посыл - необходимость соблюдения прав человека на поле и вне его....).... и уже говорят, что дело может дойти до бойкота....хотя, говоря откровенно, норвежцы скорее пропустят турнир из-за своей игры, а не из-за убеждений.... а Турция не просто набирает шесть очков после двух туров... они обыгрывают двух главных конкурентов за первое место на старте, делая очень серьезную заявку...... "Лунным звездам" пора готовиться в Катар? ....Бойкот устраивать они пока не планируют.....
Roman73
Roman73
вчера в 10:33, ред.
Армяне не шутят ! У них трудные времена в стране, тем нужнее футбольные победы.
Кварацхелия подаёт надежды. Он не по-грузински собран , у него есть настрой реализовать себя . Похоже он достаточно скромен и дисциплинирован . Дай Господь.
Украине урок, три очка вместо семи, но всё таки это соперники добивались ничьей , Украина сильна. Придётся попотеть в оставшихся матчах.
DXTK
DXTK
вчера в 10:22, ред.
Турки действительно сегодня на приличном уровне....и россию обыграли еще в лиги нации и голландию и норвегию, которую почему то в фавориты поставили из-за холанда....хотя скажем голландия сама виновата, такой беспорядок в защите, и ошибка де бура с выбором игроков на игру.

Армения тоже удивила, но наверно они оказались более матевироваными чем соперники, неужели кто то думает что они первыми в группе останутся. но по праву там.

А немцы могут себе позволить такой нежданчик.....хотя почему то их никто не упрекает за подобные прогрыши аутсайдерам, как российскую сборную, ну наврно потому что это немцы и они фавориты всегда..... и даже проиграв 0-6 испанцам сказали....бывает.
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