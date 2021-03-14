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Гризманн, Дембеле, Коутиньо и Месси. Футболисты, с которыми «Барселона» играет в меньшинстве

вчера, 12:37
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Гризманн Антуан
Гризманн Антуан
Нападающий
Коутиньо Филиппе
Коутиньо Филиппе
Полузащитник
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Острый на язык обладатель «Золотого мяча» не ошибся.

Христо Стоичков – эгоцентричный и экспрессивный дядька. В любом разговоре успевает себя раз десять похвалить. Не лучший эксперт в вопросах тактики или оценках стратегии, но обладатель «Золотого мяча» понимает игру интуитивно.

Сам нередко был тем, чья ужасная физическая готовность и загулы с выпивкой заставляли сборную Болгарии или клубы Стоичкова «играть в меньшинстве», поэтому четко описал важную проблему каталонцев:

Каждый раз, когда Гризманн выходит на поле, «Барселона» играет вдесятером. Если они хотят сделать что-то хорошее в долгосрочной перспективе, то должны продать его.

Ирония в том, что далеко не только Антуан может создать пагубный эффект «игры в меньшинстве». С такими игроками у Кумана сейчас явный перебор.

Мартин Брейтуэйт

Стоичков показывает, что плохой эксперт, когда выделяет датчанина с хорошей стороны, ругая Гризманна. Ведь Мартин — Заболотный из «Барселоны». По уровню мастерства не проходит в такую команду. При этом из-за «гениального» расставания с Луисом Суаресом у Мартина 11 матчей в основе в Ла Лиге и еще 11 выходов на замену – по минутам на двенадцатом месте, считай, игрок основы В сложных матчах, как против «Ювентуса» или «Эйбара», Брейтуэйт бесполезен.

Миралем Пьянич

Что есть, что нет. Полный провал, причем на тактическом уровне. Куману попросту не нужен такой хавбек. Бедняга рвался из «Ювентуса» от Роналду к Месси в «Барселону», а получил мало времени на поле. Но все по делу, босниец провел два приличных матча — в день разгромов скромных соперников. А где голы и передачи от диспетчера? За более чем тысячу минут ни одного результативного действия, хотя даже у Фирпо или Мориба есть мячи и ассисты, хотя первый – защитник, а второй – 18-летний хавбек.

Усман Дембеле

Уже пошли слухи, что Лапорта хочет «усыновить» Усмана, как это сделал Перес с Винисиусом – выдать новый контракт. Это за 3 гола и две результативные передачи в Ла Лиге? У Дембеле в Лиге чемпионов тот же результат. Разве это крутая игра от парня, чей трансфер обошелся в добрых 200 млн евро с учетом зарплаты и бонусов? Усман 4 из 5 голов в ЛЧ создал в матчах против «Ференцвароша». Лучший тайм сыграл против «Эйбара», когда его команда потеряла два очка. У Дембеле есть техника, но нет лидерских качеств и стабильности. Усман выдаст неплохой футбол отрезками, но мало чем отличается на дистанции от следующего в списке.

Филиппе Коутиньо

«Барселона» не умеет работать с такими футболистами. Коутиньо огорчил каталонцев вместе с «Баварией», а в этом сезоне сначала травмировал сухожилье, а потом повредил мениск. Филиппе пропустит минимум 114 дней, может больше не сыграть за каталонцев. Говорят, что если проведет еще 7 матчей – «Ливерпулю» причитается 5 млн евро. Понятно, что бразильца выставят на продажу. Даже когда Филипе появлялся на поле, то оставался инородным телом в «Барселоне». А поскольку никогда не относился к старательным работникам сферы прессинга, то в таких матчах, как против «Атлетико», «Кадиса» или «Валенсии», от него не было толку. И «Барселона» теряла очки.

Антуан Гризманн

Вроде бы у Антуана целых 8 голов и 6 ассистов в Ла Лиге и ЛЧ вместе взятых – не самый плохой в команде результат. Вот только футболист его калибра в «Атлетико», где игру строили вокруг француза, за сезон забивал 19 мячей и собирал 11 асистов в двух главных турнирах. В «Барселоне» двигается иначе, допускает детские ошибки, плохо смотрится в решающий момент. Гризманн не самый взрослый мужчина в футболе, и хотя класс и талант не оспорить, Стоичков прав – такие футболисты тянут любую проблемную команду на дно. Дело не в «Барселоне», а в том, что у Антуана нет чемпионского характера, хотя он нужен. В двух матчах с ПСЖ у него 2 жалких точных удара по воротам и ни одного результативного действия. В матче с «Баварией» вышел в перерыве и растворился на поле.

Лионель Месси

Непросто найти еще одного гранда, где из игры может выпасть такое количество футболистов основы. Разумеется, Месси в этом списке не потому, что не приносит пользу, как Коутиньо, а из-за командного дисбаланса в игре без мяча, что создает его появление. Нет смысла до хрипоты защищать Месси, поскольку его класс не оспаривается. Но давайте смоделируем сценарий, который можно было воплотить в реальность. Бартомеу вместо покупки ботов за деньги клуба мог заработать на продаже Месси в «Манчестер Сити» три года назад. Сэкономили бы сумасшедшие деньги, и хотя изначально откатились по результатам – зависимость от Лионеля очевидная, получили средства для подписания хоть Холанда, хоть Ван Дейка, хоть нового Бускетса. Был шанс создать целую команду, а его уже потеряли.

«Барселоне» нужны стабильные чемпионы с характером

Получили команду призраков. В любом матче высок риск начать игру в меньшинстве, формально имея полный состав. Хоть «Кадис», хоть ПСЖ заберут очки. «Барселона» потеряла статус магического гранда. Говорят, надо сохранить Месси. А смысл? Если Лионель точно уйдет не сейчас, то через год или два. А время на перестройку и деньги с ним еще можно потерять.

Гризманна, Умтити, Коутиньо, Пьянича или Дембеле это тоже касается. Альба и Бускетс тоже не молодеют. Для возрождения нужна большая чистка и идеальная трансферная кампания. Лапорте надо быть решительным, а не заигрывать с публикой, обманывая людей, склонных к ностальгии. Не бывает пяти случайных разгромов. А «Ювентус», «Рома», «Ливерпуль», «Бавария» и ПСЖ громили команду Месси в Лиге чемпионов.

Давно стоило сделать выводы. В идеальном мире могли окружить Месси пятеркой молодых аналогов Луиса Суареса и найти идеального тренера – тогда разгромили бы «Реал», «Атлетико», «Ювентус» и ПСЖ, шли в новый финал Лиги чемпионов впервые за шесть лет. Но реальность жестче. Даже 30 голов и 15 ассистов Месси могут привезти к 0 трофеев. Лионель ведь через пару лет будет игроком «Интера» из Майами, возраст возьмет свое.

«Барселона» постоянно проигрывает решающие матчи, причем уже не закономерность, а закон, что выпадают или центральные защитники – Пике, Ленгле и Умтити совершили много диких ошибок за последние годы, или игроки атаки – от Гризманна до Месси. Это еще и говорит о проблемах коллектива. Когда в команде идеальная атмосфера, ощущения игры в меньшинстве нет, а здесь не сражаются сообща.

Месси не доверяет половине нынешнего состава и скучает по Иньесте, Хави, Алвесу, Неймару и Суаресу. Это видно, ведь пытается сыграть за всех легенд, а не получается.

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Vasilich-74
Vasilich-74 ответ RR117 (раскрыть)
сегодня в 16:48
Дембеле они из Боруссии вырвали своим традиционным варварским способом - подначили бойкотировать тренировки. Таких "подающих" в каждом айнтрахте блин по 5 штук - один раз в жизни больше 7 мячей за сезон затолкают и всё, звёзды блин (в Арсе такое же сидит, Пепе зовут. Суперзвездень прямо сил нет).
Коутинью всегда был очень сложным игроком, ему для грамотного встраивания в команду нужны "железные" тренеры, как Клопп. Он из бразильца выжал всё, что мог, потом ещё и заработали на каталонских простаках, которые думали, что опять же суперзвезду покупают.
juvenale
juvenale
вчера в 23:52
    goalaktika
    goalaktika
    вчера в 20:59
    Тоже самое можно сказать и о Реале. Мадрид не далеко ушел от Барселоны, пол состава можно смело отпускать.
    Вчера видели как выглядел сильнейший состав Реала, против аутсайдера. Кое-как, на последних минутах вырвали победу
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    вчера в 18:49
    Блин, я только сейчас вспомнил, что в Барсе ещё и Пьянич есть))
    RR117
    RR117 ответ Bom Bom (раскрыть)
    вчера в 17:06
    Никогда не понимал словосочетания "понабрали балласта"?!

    Когда этот самый "балласт" приходил в Барселону, они шли уже в статусе восходящей звезды или суперзвезды, а не каких-то нойнеймов, чтобы вещать на них ярлык балласта.

    Коутинье был лидером Ливерпуля, Гризманн был лидером Атлетико, Дембеле подавал очень большие надежды.

    Из всего списка можно лишь выделить Пьянича, но и тот считался топом лишь по слухам, а кто следил за матчами Миралема в Юве, никогда бы не дал ему приставку топ.

    Бредвейта изначально взяли так сказать на скамейку, а не в основу поэтому его всерьез воспринимать как трансфер не стоит.
    RR117
    RR117
    вчера в 16:58
    Миралем Пьянич

    Что есть, что нет. Полный провал, причем на тактическом уровне. Куману попросту не нужен такой хавбек. Бедняга рвался из «Ювентуса» от Роналду к Месси в «Барселону», а получил мало времени на поле. Но все по делу, босниец провел два приличных матча — в день разгромов скромных соперников. А где голы и передачи от диспетчера? За более чем тысячу минут ни одного результативного действия, хотя даже у Фирпо или Мориба есть мячи и ассисты, хотя первый – защитник, а второй – 18-летний хавбек.
    _____________________

    И вот с эти игроком, от Роналду требовали победы в ЛЧ, когда он даже с молодняком Барселоны не может конкурировать и не попадает в основу даже в матчах Ла лиги !
    Андрей Рудаков
    Андрей Рудаков
    вчера в 16:47
    ...Месси не доверяет половине нынешнего состава и скучает по Иньесте, Хави, Алвесу, Неймару и Суаресу...
    _______________________________________________________________________________
    Что это за великий игрок и капитан,который должен не впадать в меланхолию,а вести за собой команду,заряжать их энергией,поэтому глядя на него и остальные играют спустя рукава,да и скандалы в клубе здоровей атмосферу не делают...Команда есть,а коллектива нет...
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Qatar Airways (раскрыть)
    вчера в 14:44
    )
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 14:27
    И вместе с тем барса может стать чемпионом
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 14:19, ред.
    В Барселоне один только Месси старается играть остальные просто ходят пешком по полю.
    До чего докатился великая Барселона.
    Такие топ футболисти как Ибрагимович Анри Фабрегас в свой лучшие годы не смогли попасть в состав Барселоны
    выходили только на замену.
    А сегодня какие-то мальчишки играют которые я в первые слышу о них
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    вчера в 14:16
    После ухода Месси надо продать Альбу, Бусю, Пике и других стариков, затем избавиться от недоразумений приобретенных во время Бармалея, типа Дембеля, Коута, Брэйта, Гризмана и других, затем строить новую команду. Т.е. грубо говоря взять два бампера и поставить между ними новую машину 😀 но Кена Майлза у руля оставить, дать шанс Куману.
    arsenVS
    arsenVS
    вчера в 13:50
    Автора в тренеры Барселоны ! Прям срочно !
    shlomo
    shlomo
    вчера в 13:20
    Спасибо за статью....действительно, после того, каким образом покинул Барсу Бартомеу (оказавшийся в эпицентре уголовных дел и расследований...) клуб погрузился в такую дремучую субстанцию, из которой вытягивать его должны те, кто имеет реальный опыт переламывания таких ситуаций.... как сложится нынешний цикл работы Лапорты в Барсе, можно только гадать.....одно можно сказать точно, что в 2003 Жоан не сталкивался со столь плачевной финансовой ситуацией, в которой оказался каталонский клуб ныне....мы уже видели, насколько Лапорта может быть успешен в назначении новых тренеров, покупке новых полезных игроков, а потому сейчас будет очень любопытно посмотреть, как Жоан решит другие актуальные вызовы, которые в Барсе ему подбросит сама жизнь уже в самое ближайшее время....да и оптимизма у болельщиков каталонцев однозначно должно быть больше....
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 13:17
    Понабрали дорогущего балласта, а от Кумана ждут волшебства
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    вчера в 13:09
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