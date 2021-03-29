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Два пенальти Маслова и дрожь перед соперником. Молодёжная сборная России проиграла Франции

сегодня, 00:59
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Молодежная сборная России проиграла Франции и сильно осложнила себе задачу выхода в плей-офф. «Соккер.ру» — о поражении из-за двух пенальти и неуверенности.

Казалось, что матч с Исландией, которым начали россияне свое выступление в этой группе, как нельзя лучше подходил для обретения уверенности и наигрывания взаимодействия. Россия победила со счетом 4:1 и заняла хорошие турнирные позиции. Но проблема и прелесть скоротечных групповых турниров как раз в том, что все там может измениться за одну игру. И вот встреча с Францией сильно попортила расклады для россиян.

Двойной удар

Ключевое значение для результата имели события первого тайма. Сначала сделаем акцент, собственно, на голах. Оба они были забиты с пенальти. Причем французы управились за девять минут к середине первой половины встречи. Сначала пенальти реализовал Эдуар, потом Иконе. Два пенальти в любом матче – это само по себе событие неординарное. А в таком значимом – особенно.

И в обоих случаях пенальти привез защитник «Спартака» Маслов. Сначала он подставил подножку Эдуару, который увернулся от такого же приема Макарова перед штрафной, но с благодарностью распластался, наткнувшись на ногу Маслова уже в ней. Затем Маслов неосмотрительно пытался блокировать удар Гуири, выставив руку в сторону – в нее мяч и угодил. Да, расстояние от точки удара до руки было маленьким, но она находилась в неестественном положении, увеличивала площадь тела и, по сути, помешала полету мяча, возможно, в створ. Так что судья нашел этот повод достаточным для пенальти. Показательно, как его реализовал Иконе – с издевкой мягко пробив по центру.

Моральное превосходство

Вот в этой издевке Иконе и кроется суть поражения сборной России. Она вышла заряженной на борьбу, вышла настроенной, но даже слишком. Из-за этого ощущалась некая дрожь, подчеркивавшая, что речь идет о молодежной сборной, несмотря на то, что многие ее игроки выступают на серьезном взрослом уровне: Максименко, Чалов, Обляков, да тот же Маслов. Странно списывать какие-то ошибки на неопытность, когда мы говорим о футболистах основы ряда российских клубов, в том числе ведущих.

С другой стороны, молодежная сборная Франции в любые годы была сильна, потому что там постоянно растет мощная молодежь. И тот же Иконе – форвард «Лилля», который на протяжении большей части нынешнего сезона в Лиге 1 «давал прикурить» ПСЖ. И российские, и французские игроки достаточно опытны для своего возраста. Но французы еще и более мастеровиты, более раскрепощены и уверены в себе. Это и сыграло роль. Именно из-за этого там, где Захарян бьет во вратаря из убойной позиции, Гуири нанесет обводящий в угол. Именно из-за этого там, где защитник французов четко выберет позицию, Маслов начнет рубить в своей штрафной Эдуара. И так далее.

Да, и французы ошибались, конечно. Тот же момент Захаряна случился, когда Конате в центре обороны Франции просто провалился. Но разница как раз в том, как кто умеет использовать ошибки соперников. Французы ситуативно поймали соперника на ошибках и использовали их. Да, скажут, что Франция получила два мяча, ничего не создав. Но как же! Она создала ситуации, в которых Маслов дважды результативно ошибся. Вот и работа. Россия таких ситуаций не создала. Вот и результат. И все дальнейшие перестроения и замены со стороны российской команды – это попытки поиска утраченной уверенности, когда стартовая дрожь из-за таких пропущенных мячей перенеслась в головы игроков и оттуда выгнать ее уже не получилось.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 10 (3) – 9 (4)

Нельзя сказать, что игра изобиловала опасными ударами, эффектными сэйвами и градом выстрелов. В этом показателе обе команды выступили примерно одинаково. Но нужно понимать, что большую часть матча Франция вела в счете, поэтому действовала, исходя из этого. В этой статистике были очень разные удары. Можно вспомнить ту же попытку Захаряна, который мог определить исход игры в самом ее начале. Был еще эффектный дальний удар от Макарова, но были опасные моменты и у французов помимо голов с пенальти.

Владение мячом (точность передач): 47% (83%) — 53% (85%)

Французы ощутимо лучше работали с мячом, качественнее его контролировали и чувствовали друг друга. Поэтому и процент владения у них получше, и точность передач, хотя последний показатель у обеих команд примерно равный. Удачно выполнили французы 429 передач, а россияне — 374. Пропустив два мяча, сборная России не смогла перестроить игру таким образом, чтобы создать проблемы для Франции, хотя Галактионов пытался, пробуя разные варианты перестроения. Но не в них дело.

Михаил Галактионов (главный тренер молодежной сборной России): «Не получилось забить. Были подходы к штрафной, но не хватило остроты в завершающей стадии. Хотя по ходу матча перестроились, выпустили большую группу игроков в атаку. Но именно остроты при завершении не хватило. У Захаряна был в начале момент, когда могли выходить вперед. Ребят не в чем упрекнуть. Отдача и желание были, и местами качество игры было. Ясно, что французы атлетичны, мобильны, резки. Но мы ввязались в этот ритм и не уступили глобально. Но все решают нюансы. И эти два пенальти из ничего привели к поражению.

Первый пенальти? Это невнимательность. Ситуация не требовала фолить. Маслов расстроен очень, мы его поддержали в раздевалке. Мы же проигрываем все вместе. Я первый беру на себя ответственность. Ребят надо поддерживать. На эмоциях можно выдать одну игру, но когда матчи идут через два дня на третий, нужно подтверждать уровень стабильностью. И вот мы временами выстреливаем, временами проседаем. Есть нестабильность. Но она свойственна молодости. Нужно это исправлять».

Что дальше?

Впереди у сборной России игра с Данией. Расклады весьма непростые. Исландия в этой группе благополучно проиграла не только россиянам, но и датчанам, так что Дания имеет уже шесть очков, поскольку та обыграла на старте французов. У России и Франции по три балла, а у Исландии – ноль. И впереди у французов игра с исландцами. И шансы сборной России заметно ухудшились.

Теперь команде Галактионова нужно обыгрывать датчан с разницей в два мяча и больше, и тогда будут подсчитываться результаты между тремя командами, исключая матчи с Исландией. России нужно набивать разницу лучше, чем у оппонентов. (Тут как раз особенно обидно, что Франции проиграли всухую – даже один отыгранный мяч в перспективе мог бы пригодиться). Если Россия победит Данию, а Франция не сможет обыграть Исландию, то россияне идут дальше – тут без вопросов. Если Россия сыграет вничью с Данией, а Франция проиграет Исландии – то же самое.

Если же проиграют и Россия, и Франция, то будет рассматриваться «пулька» уже из трех команд под Данией. В таком случае России нужно будет, чтобы исландцы победили Францию с разницей в два-три мяча. Как видим, риск того, что придется проводить сложные расчеты, велик. Все же мало верится, что России легко удастся выиграть у лидера группы, а Франция легко уступит ее аутсайдеру.

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Все комментарии
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 12:43
Что вы все накинулись на Маслова то?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А что делали на поле Челов,Лесовой,Макаров,Обляков,Захарян,Умяров?!!!!!!!!!!!!!!!!!Что ..... делала атакующая группа и опорная зона?!!!!!!!!!!!!!!!!!Умяров вышел за место Облякова и ничего не усилил ,как и остальные,вышедшие на замену!!!!!!!!!!!!!!!!!!Кто мешал с 5 метров забить Захаряну?!!!!!!!!!!!!!!
Сп62
Сп62
сегодня в 12:13, ред.
Как болельщик Спартака, я давно озадачен тем, что Тедеско ставит Павла правым защитником. Почему не Рассказов, не понимаю. У крайних защитников должна быть высокая стартовая скорость. У Маслова с его длинными ногами физически не может быть такой скорости. Его место в центре защиты. Вспомните классических крайних защитников. Как правило, все они обладали короткими мощными ногами.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:05, ред.
Какая дрожь??? Эти пацаны играют в ведущих клубах РПЛ. У Маслова вот всегда дрожь......Расказова надо было брать на эту позицию. А Маслов.....???он уже себя " показал " играя за Спартак.
Владимир Семерюк
Владимир Семерюк
сегодня в 11:08
Это уровень нашего футбола , катание мяча поперек поля и потом пожар вратаря выбить мяч в небо , стой на месте и оба пенальти прилетели бы тебе в руки , они тоже мадражировали . Где Макаров Лесовой они только против Спартака умирают на поле мы лучше всех и сильнее щегол Макаров твои слова ничего не стоят . Вот здесь докажи что ты сильный , а то ножки затряслись и тренер слаб , как весь наш футбол . одни панты !
Spartach from kg
Spartach from kg ответ Добряк (раскрыть)
сегодня в 10:56
    Beekeeper
    Beekeeper ответ Байкал-38. (раскрыть)
    сегодня в 09:58
    Ну россии то по силам в финал пройти, тока эксперты не учитывали что наши перед французами трястись будут. Они же не могут спрогнозировать эмоционально состояние сборной :)
    Добряк
    Добряк
    сегодня в 09:12
    Насвинячил Маслов как всегда...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ номер 12 (раскрыть)
    сегодня в 08:36
      номер 12
      номер 12 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      сегодня в 08:30
      А я за отмену Маслова в составе, не логичные голы и перевес
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 07:07
      Я за отмену пенальти в футболе, не логичные голы и перевес
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      сегодня в 06:55
      И куда вся бравада после слабеньких исландцев делась?
      Тикнизян: «В матче с Францией мы покажем своё истинное лицо»

      Получается, что лицо нашей сборной с дрожащими ногами перед сильными соперниками.
      После Исландии Россию многие уже в финал ставили, а сейчас выход с группы под большим вопросом.
      Колыванов: «Молодёжной сборной России вполне по силам выйти в финал Евро»

      Ну больше всех в своём слабоумии пошел Онопко сравнив великих с Чаловым и ....: "Это наше поколение я сейчас сравниваю с поколением сборной Испании, когда играли Хави, Иньеста, Пуйоль, Вилья. Они выиграли чемпионат по юношам".
      112910415
      112910415
      сегодня в 06:02
      поспешили мы с безудержным оптимизмом
      STVA 1
      STVA 1
      сегодня в 05:11, ред.
      Перегорели похоже
      Romkurch
      Romkurch
      сегодня в 04:44
        Spartach from kg
        Spartach from kg
        сегодня в 03:21, ред.
        Если бы не Чалов и Тикнизян счёт был бы 3:1, если бы не Маслов 3:0
        Якутск_Спартаковский
        Якутск_Спартаковский
        сегодня в 02:04
        У Французов, всё как по «маслу»😅
        Ironigor
        Ironigor
        сегодня в 01:54
        Да , точно сказано дрожь .
        С таким настроем ,когда на поле выходишь играть одну из самых главных матчей НЕЛЬЗЯ. Какая то обречённость и боязнь просматривалась в игре нашей сборной. Вот эта дрожь и мешала отдать точный пас , принять и обработать его , ударить по воротам нормально. Всё это следствие психологии .Непонятной боязни перед соперником. А французы особо с игры ничего и не смогли сделать. Все голы были забиты с пенальти. Так что если бы наши пацаны вышли на эту игру с таким же настроем как в прошлой игре, то матч проходил бы совсем по другому сценарию. И это недоработка чисто тренерского штаба. Они несмогли настроить пацанов на игру. Это чисто Психологический проигрыш нашей сборной !!! А теперь нужно собраться, сделать правильные выводы и дольше идти к намеченной цели. К Победе над Данией с необходимым для нас результатом !!! Теперь только Удачи и Победа !!!
        ВСЕМ ДОБРА !!!!!
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1
        сегодня в 01:21
        Надо реализовывать моменты. Только тогда можно рассчитывать на положительный результат. Они были с французами, будут и с датчанами. Если соперник сильней тебя из голевых моментов стараться выжимать максимум. Выходить на матч с холодной головой и горячим сердцем.
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        сегодня в 01:05
        Еслиб не пенальти моглиб ничью скатать!
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