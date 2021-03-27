В стиле Ибрагимовича. Дзюба победил Иличича, а Россия – Словению

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вчера, 20:10

Две победы в двух матчах. Уверенный старт отбора к ЧМ -2022 от сборной России. «Соккер.ру» — о победе россиян над Словенией.

После первого отборочного матча с Мальтой мнения болельщиков разделились. Те, кто не смотрел игру, посчитали, что всё происходило очень спокойно и уверенно – по счету так и можно утверждать. Те же, кто игру смотрел, чаще высказывали мнение о том, что игра сборной России не структурирована, слабо организована и вообще не производила впечатление уверенной.

Особенно после счета 2:0, когда Мальта забила один мяч и была близка к тому, чтобы счет сравнять. Нужно понимать, что мальтийцы – не те ребята, про которых вообще можно допускать, что они должны отбирать очки у соперника с такой разницей в рейтинге, как между ними и россиянами. Поэтому любые намеки на проблемы вызывали опасения.

Добавила страха сама сборная Словении, которая обыграла фаворитов группы хорватов на своем поле. Эти результаты сделали ситуативно Россию и Словению лидерами отборочной пульки. И вот сразу встреча лидеров, правда, в Сочи с болельщиками, чего были лишены другие команды в предыдущих матчах.

Стартовые колебания

Встреча со Словенией не обещала какой-то феерии, однако первый тайм выдался очень динамичным и живым. Выбранная Черчесовым схема игры казалась довольно консервативной и оборонительной. Словенцы сами играют в такой манере, причем не так и плохо. Собственно, Хорватию Словения обыграла именно в контратакующем футболе. И вот тут были опасения. Сможет ли Россия сыграть достаточно убедительно первым номером, либо же она сможет так перепоручить ведение игры словенцам, чтобы ловить их на ошибках и добиваться результата.

Вариант оказался промежуточным. На достаточно внушительном отрезке первого тайма Словения больше владела мячом, но контролировала ситуацию сборная России, которая регулировала темп и ритмику игры. Первый признак того, что с российской командой всё в порядке, и она ощущает себя комфортно, дышит и двигается легко, был замечен на исходе стартовой десятиминутки, когда Россия провела мощный отрезок давления и едва не забила, посеяв панику в штрафной Облака. Потом чуть отпустила вожжи, но чувство контроля не отпускала долго.

Два капитана

И тут на сцену вышел он. Артем Дзюба. И теневой активизатор игры Александр Головин. Собственно, их способности и обеспечили за девять минут два гола, которые определили судьбу встречи. В первом случае Головин прорывал защиту слева, а после рикошета мяч как раз взмыл над штрафной и был удачно подцеплен Кузяевым, который феерию не обеспечивал, но впахивал местами как следует. И тут Далер принял единственное верное решение, откатив мяч назад под удар Дзюбе.

Об уровне уверенности последнего сказала манера удара в ситуации, когда на руках висели защитники. Он пробил легко и зряче – низом четко между распластанным вратарем и штангой. По-бильярдному. Несильно, но точно. Другой по структуре, но похожей по манере получилась вторая голевая комбинация. И она тоже началась с креативного решения Головина – с удара издали с рикошетом, после которого мяч врезался в перекладину. А потом Дзюба повторил трюк, и с опекунами по сторонам втиснул мяч под штангу. Один своей наглостью и дерзостью решений обострял, другой своим напором и спокойствием дожимал.

Кто-то сравнивал Дзюбу с Ромелу Лукаку, но в данном случае он больше даже похож на Ибрагимовича. Все же у Лукаку есть больше скоростных характеристик, а у Дзюбы и Златана в их лучшем состоянии развито чутье у ворот, хладнокровие, в том числе и в подыгрыше, а также непоколебимость и жесткость, о которую разбиваются не кажущиеся хлипкими защитники. Они просто отскакивают. Дзюба демонстрировал свою титаническую легкость и в подыгрыше, пытаясь действовать пятками, как-то обострять, ища партнеров. Для Златана это тоже характерно. Пусть больше не получилось добиться результативных действий, этого хватило.

Нервное сдерживание

Но и Словения не могла оставить всё просто так. Насколько плотно и напористо сборная России играла в атаке, настолько невыразительна и рыхла она была при обороне. Словенцам удавалось прожимать среднюю линию и создавать напряжение в защите россиян. Временами это было очень опасно. Особенно с учетом того, как легко и быстро Иличичу удалось отыграть один мяч и сделать разрыв минимальным, а это всегда настораживает. Именно от Йосипа исходила основная угроза ворота Шунина.

В том числе во втором тайме, который получился не такой динамичный и острый в исполнении команд. Он скорее был пугающим, жестким, напряженным и местами хаотичным. Сложно сказать, зачем Черчесов выпустил Миранчука именно вместо Головина, а не к нему. С уходом Александра резкости и изобретательности в атаке России стало гораздо меньше, хоть и нельзя сказать, что Миранчук вышел бесполезно. Он был заметен. И не только в объятиях с партнером по «Аталанте» Иличичем. (Может, Черчесов так хотел отвлечь Йосипа?)

В любом случае до конца матча сборной России пришлось пережить несколько неприятных моментов, а вот у ворот Облака остроты стало меньше. Тем не менее, застывший после перерыва счет остался на табло, что обеспечило россиянам результат. И уже не такой пассивной казалась команда, как в игре с Мальтой, и уже структура просматривалась, акцент. Вероятно, все же были правы те, кто предполагал, что на мальтийцев просто недоставало настроя и собранности. А в битве лидеров, в которую превратилась игра России со Словенией, Дзюба и Головин одолели Иличича.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 9 (4) – 11 (3)

Если судить сугубо по ударам, то игру сложно назвать опасной. Но все решила реализация, что в матче против Словении, которая обладает Облаком в воротах, крайне важно. Россияне меньше били по воротам, но были достаточно точны и эффективны благодаря Дзюбе, который два из трех своих ударов воплотил в голы. А самым бьющим стал Иличич – пять попыток. Но тут количество в качество не перешло.

Владение мячом (точность передач): 44,4% (79%) — 55,6% (83%)

Россия очень редко в этой игре просто гоняла мяч поперек поля и назад. Разве что ближе к концу, когда соблазн удержать счет становился все более ощутимым. Поэтому россияне остались верны своей модели, не предполагающей давления и контроля. Они заставили играть в него Словению, которая тоже не особо это умеет. Ну, процент набили зато.