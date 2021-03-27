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В стиле Ибрагимовича. Дзюба победил Иличича, а Россия – Словению

вчера, 20:10
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Две победы в двух матчах. Уверенный старт отбора к ЧМ-2022 от сборной России. «Соккер.ру» — о победе россиян над Словенией.

После первого отборочного матча с Мальтой мнения болельщиков разделились. Те, кто не смотрел игру, посчитали, что всё происходило очень спокойно и уверенно – по счету так и можно утверждать. Те же, кто игру смотрел, чаще высказывали мнение о том, что игра сборной России не структурирована, слабо организована и вообще не производила впечатление уверенной.

Особенно после счета 2:0, когда Мальта забила один мяч и была близка к тому, чтобы счет сравнять. Нужно понимать, что мальтийцы – не те ребята, про которых вообще можно допускать, что они должны отбирать очки у соперника с такой разницей в рейтинге, как между ними и россиянами. Поэтому любые намеки на проблемы вызывали опасения.

Добавила страха сама сборная Словении, которая обыграла фаворитов группы хорватов на своем поле. Эти результаты сделали ситуативно Россию и Словению лидерами отборочной пульки. И вот сразу встреча лидеров, правда, в Сочи с болельщиками, чего были лишены другие команды в предыдущих матчах.

Стартовые колебания

Встреча со Словенией не обещала какой-то феерии, однако первый тайм выдался очень динамичным и живым. Выбранная Черчесовым схема игры казалась довольно консервативной и оборонительной. Словенцы сами играют в такой манере, причем не так и плохо. Собственно, Хорватию Словения обыграла именно в контратакующем футболе. И вот тут были опасения. Сможет ли Россия сыграть достаточно убедительно первым номером, либо же она сможет так перепоручить ведение игры словенцам, чтобы ловить их на ошибках и добиваться результата.

Вариант оказался промежуточным. На достаточно внушительном отрезке первого тайма Словения больше владела мячом, но контролировала ситуацию сборная России, которая регулировала темп и ритмику игры. Первый признак того, что с российской командой всё в порядке, и она ощущает себя комфортно, дышит и двигается легко, был замечен на исходе стартовой десятиминутки, когда Россия провела мощный отрезок давления и едва не забила, посеяв панику в штрафной Облака. Потом чуть отпустила вожжи, но чувство контроля не отпускала долго.

Два капитана

И тут на сцену вышел он. Артем Дзюба. И теневой активизатор игры Александр Головин. Собственно, их способности и обеспечили за девять минут два гола, которые определили судьбу встречи. В первом случае Головин прорывал защиту слева, а после рикошета мяч как раз взмыл над штрафной и был удачно подцеплен Кузяевым, который феерию не обеспечивал, но впахивал местами как следует. И тут Далер принял единственное верное решение, откатив мяч назад под удар Дзюбе.

Об уровне уверенности последнего сказала манера удара в ситуации, когда на руках висели защитники. Он пробил легко и зряче – низом четко между распластанным вратарем и штангой. По-бильярдному. Несильно, но точно. Другой по структуре, но похожей по манере получилась вторая голевая комбинация. И она тоже началась с креативного решения Головина – с удара издали с рикошетом, после которого мяч врезался в перекладину. А потом Дзюба повторил трюк, и с опекунами по сторонам втиснул мяч под штангу. Один своей наглостью и дерзостью решений обострял, другой своим напором и спокойствием дожимал.

Кто-то сравнивал Дзюбу с Ромелу Лукаку, но в данном случае он больше даже похож на Ибрагимовича. Все же у Лукаку есть больше скоростных характеристик, а у Дзюбы и Златана в их лучшем состоянии развито чутье у ворот, хладнокровие, в том числе и в подыгрыше, а также непоколебимость и жесткость, о которую разбиваются не кажущиеся хлипкими защитники. Они просто отскакивают. Дзюба демонстрировал свою титаническую легкость и в подыгрыше, пытаясь действовать пятками, как-то обострять, ища партнеров. Для Златана это тоже характерно. Пусть больше не получилось добиться результативных действий, этого хватило.

Нервное сдерживание

Но и Словения не могла оставить всё просто так. Насколько плотно и напористо сборная России играла в атаке, настолько невыразительна и рыхла она была при обороне. Словенцам удавалось прожимать среднюю линию и создавать напряжение в защите россиян. Временами это было очень опасно. Особенно с учетом того, как легко и быстро Иличичу удалось отыграть один мяч и сделать разрыв минимальным, а это всегда настораживает. Именно от Йосипа исходила основная угроза ворота Шунина.

В том числе во втором тайме, который получился не такой динамичный и острый в исполнении команд. Он скорее был пугающим, жестким, напряженным и местами хаотичным. Сложно сказать, зачем Черчесов выпустил Миранчука именно вместо Головина, а не к нему. С уходом Александра резкости и изобретательности в атаке России стало гораздо меньше, хоть и нельзя сказать, что Миранчук вышел бесполезно. Он был заметен. И не только в объятиях с партнером по «Аталанте» Иличичем. (Может, Черчесов так хотел отвлечь Йосипа?)

В любом случае до конца матча сборной России пришлось пережить несколько неприятных моментов, а вот у ворот Облака остроты стало меньше. Тем не менее, застывший после перерыва счет остался на табло, что обеспечило россиянам результат. И уже не такой пассивной казалась команда, как в игре с Мальтой, и уже структура просматривалась, акцент. Вероятно, все же были правы те, кто предполагал, что на мальтийцев просто недоставало настроя и собранности. А в битве лидеров, в которую превратилась игра России со Словенией, Дзюба и Головин одолели Иличича.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 9 (4) – 11 (3)

Если судить сугубо по ударам, то игру сложно назвать опасной. Но все решила реализация, что в матче против Словении, которая обладает Облаком в воротах, крайне важно. Россияне меньше били по воротам, но были достаточно точны и эффективны благодаря Дзюбе, который два из трех своих ударов воплотил в голы. А самым бьющим стал Иличич – пять попыток. Но тут количество в качество не перешло.

Владение мячом (точность передач): 44,4% (79%) — 55,6% (83%)

Россия очень редко в этой игре просто гоняла мяч поперек поля и назад. Разве что ближе к концу, когда соблазн удержать счет становился все более ощутимым. Поэтому россияне остались верны своей модели, не предполагающей давления и контроля. Они заставили играть в него Словению, которая тоже не особо это умеет. Ну, процент набили зато.

Дзюба и Головин против лучшего вратаря мира. Словенцы уступили лишь раз в десяти последних играх
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Анд-м
Анд-м
сегодня в 01:59
Пора заказывать билеты Катар, считай путёвки в кормане))
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 23:56
Не хватило Нейца Печника
Valentinych
Valentinych ответ Djebrael (раскрыть)
вчера в 23:01
    Valentinych
    Valentinych ответ ARMENIAN (раскрыть)
    вчера в 22:58
    Жирков действительно пример. Но чтобы быть капитаном этого мало.
    И потом рассуждать кто бы мог капитаном стать не зная кухни это как-то...
    Valentinych
    Valentinych
    вчера в 22:56
    Смешно читать хейтеров. Я тоже не в восторге от игры. В мечтах представляю себе резвую, техничную, опасную сборную а-ля Германия. Но увы, я живу в этой стране давно, чтобы вот так пребывать в мечтах. Поэтому и радуюсь любым победам. В конце концов три очка есть три очка. А у хейтеров: проиграли - отстой, выиграли - тоже отстой. Может быть вам уже стоит болеть за другую сборную?
    PS: но сравнение Дзюбы с Ибрагимовичем конечно перегиб. Хоть наш Дзюбиньо и молодец.
    Nick Ch
    Nick Ch
    вчера в 22:39
    В стиле Ибры? Серьёзно? С каких это пор распиаренный онанист умеет с середины поля через себя забивать?! Один гибкий атлет-профессионал с техникой и ударом, другой - будущий единорос - угадайте, кто есть кто... Эх, соккер, скатились до уровня матч тв...
    Futurista
    Futurista ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 22:30
    Скорость, дриблинг и мысль...такой букет большая редкость...в наших краях такие цветы не растут...
    mat73
    mat73
    вчера в 22:14
    Ну пипец возгордится опять Буратино ...
    Верг
    Верг
    вчера в 22:11
    Ну все, теперь полгода эйфория от этой победы будет, саму словению одолели
    Александр Рябов
    Александр Рябов ответ gwynb1eidd (раскрыть)
    вчера в 22:01
    Да, и причём это мы не единственные моменты использовали, прижимали иногда их очень мощно. Ещё и Головин рановато ушёл, но слава Богу, у него всё нормально, со словаками сыграет. Всё работает в сборной Черчесова, когда есть кому играть. Да, исполнителей в центре у нас не много, и Миранчук, не смотря на свою огромную армию школьных болельщиков не тянет от слова совсем. Помню как беззубо с Уругваем сыграли, без Головина (поберегли его тогда на плей-офф). Плохо когда через одну звезду в центре всё строится, а вот в Аргентине вообще не одного! И какие бы крутые напы не были, не может она играть. Покажите мне среднюю линию, и я скажу что у вас за команда. Кузяев, Жемалетдинов и Оздоев тоже молодцы, все стараются, всё у Черчесова работает как надо.
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Александр Рябов (раскрыть)
    вчера в 21:53
    с учётом, что им до этого в 10 матчах смогли забить 1 гол, это очень круто!
    Александр Рябов
    Александр Рябов
    вчера в 21:53, ред.
    Иличич дурака вколотил, это же очевидно. Да, были некоторые моменты у наших ворот, но и Словения очень хорошая сборная. А то что мы им два так быстро вколотили, так это вообще очень круто!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:28
    Не люблю дзюбу, но Дзюба молодец, корявенько но продавил, а иначе печаль.
    И дзюба не виноват в том что Стас и газпром рулит сборной, просто всё так сложилось для него, ему доверие с самых верхушек нашего футбола. И он оправдал, вот реально корявые голы прямо из рпл, как сказал финчер.
    Словенцы понравились, наши ни а чем, но победили, тухленько
    stasil
    stasil
    вчера в 21:25
    Автор влюблен в головина. Далер "впахивал местами"? Креативные действия принесли успех? Сложно жить с шорами. Команда не даёт пасы головина, т. к уверены, что он его либо потеряет и либо потерял.
    Гавриил Гаврилов
    Гавриил Гаврилов
    вчера в 21:10
      ARMENIAN
      ARMENIAN
      вчера в 21:02
      Дзюба - молодец. Спору нет. Но я бы Жиркова назначил капитаном. Он настоящий пример для других!
      DXTK
      DXTK
      вчера в 21:00, ред.
        Владимир_Спартак
        Владимир_Спартак
        вчера в 20:52, ред.
        С равными себе командами можно так играть . Но чуть по сильнее не пройдей такая игра с дзюбой. Там скорости нужны атакующего звена. А дзюба не скоростной. Там скидочки не пройдут.
        Нужна игра Сборной , как у нашей молодежке. Скорость, дриблинг и мысль
        А так дзюбе сегодня респект. Положил два мяча и принес Победу России .
        d_fincher
        d_fincher ответ DawnOfDestiny (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 20:47
        я перечислил факты, а не отношение. к тому же у нас свобода слова и мнений. это означает, что кому-то может не нравиться то, что происходит в сборной. и даже - не нравиться игра на Дзюбу.
        d_fincher
        d_fincher
        вчера в 20:34
          Djebrael
          Djebrael
          вчера в 20:24
          Спасибо за статью.... поздравляю всех с набором трех очков.... да, победили ..... но на память приходят времена, когда такие победы считались нормой (это ,кто помнит)... а вот сейчас, за счастье , считается ту же Словению обыграть..... дожили ... и откуда столько восторгов ?..... обыграли команду с 62 места рейтинга ФИФА ....конечно, победа есть победа, но как играет сборная смотреть страшно. .. во втором периоде все садятся назад, игроки валятся с ног от усталости.... любая сборная с лучшей физподготовкой просто обыграет таких «на ногах». .... сколько брака в передачах, куча ненужных касаний.... в современный футбол так не играют...особо и не бегали, а так устали под конец.... победа победой, а что на ЧМ с таким колхозом делать, игрока типа Илича у нас к сожалению нет.... Головин сегодня тупил больше чем нужно, думал его удалят за хватание руками соперников, вовремя заменили, а Миранчук опять потерялся как то (любит в сборной уходить в подполье)..... да вообще за игру похвалить некого, кроме блин Дзюбы, какой-то общий тупняк, боязнь за результат, весь матч хотелось крикнуть - да играйте вы! .....и как обычно.... не без нервяка в последние минут 15-20 .....
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