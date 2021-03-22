Поворотный момент. ПСЖ вернул себе статус главного фаворита в Лиге 1

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вчера, 11:28

Последний мартовский тур во Франции мог стать поворотным в судьбе чемпионского титула. «Соккер.ру» — о самоутверждении нового знакомого лидера.

После нескольких лет безоговорочного доминирования ПСЖ на внутренней арене в нынешнем сезоне многие поверили в возрождение интриги. Парижане увлеклись решением задач в Лиге чемпионов и, казалось, окончательно потеряли интерес к Лиге 1, которую и ранее воспринимали как еженедельную разминку, направляя все мысли только в сторону ЛЧ .

Этим ловко пользовались «Лилль» и «Лион», которые навязали борьбу парижскому гиганту и не пускали его очень долго на первое место. Но теперь турнирная таблица обрела более привычный и грустный для любителей интриги вид. Причем ПСЖ буквально в течение нескольких дней нанес сокрушительный удар по главным конкурентам, показав, где их место и что с ними может быть, когда в Париже настраиваются на серьезный лад.

Отрезвляющий момент

Недавний спад в игре ПСЖ можно было объяснить легко – в 1/8 финала Лиги чемпионов парижане встречались с «Барселоной» и были сосредоточены лишь на этом противостоянии. О степени концентрации можно судить по разгрому каталонцев на выезде. Потом наступила релаксация и поражение от «Монако» (0:2) в чемпионате. Это была, пожалуй, худшая игра парижан в сезоне. Потому что они вообще не двигались, оставив все силы, эмоциональные и физические, в Испании.

Похожая отдача наступила и после ответного матча с «Барселоной». Парижане сыграли вничью (1:1), прошли в четвертьфинал и опять «отъехали» мыслями от Лиги 1, где их ждала домашняя встреча с «Нантом», борющимся за выживание. На таких соперников ПСЖ и так-то тяжело настраиваться, а уж после прохода «Барселоны» собраться на «канареек» было крайне сложно. И не получилось. «Нант» победил со счетом 2:1. Пусть и не без доли везения. Два провальных матча за несколько недель на внутренней арене. Это отрезвило.

Встреча с конкурентами

ПСЖ оказался в критической точке, поскольку после матча с «Нантом» за несколько дней он должен был встретиться с обоими главными конкурентами в нынешнем сезоне: с «Лиллем» в Кубке Франции и «Лионом» в чемпионате. Вот эти игры и стали проверками состоятельности, с одной стороны, претензий ПСЖ и конкурентов на чемпионство, с другой – критики в адрес парижан о неспособности сосредоточиться на внутренних турнирах. Они могли махнуть на них рукой после этого отрезка. Но нет.

Своих конкурентов ПСЖ ловко поставил на место. «Лилль» был разгромлен со счетом 3:0 без особых шансов. А «Лион» на своем поле уступал парижанам со счетом 0:4 и смог спохватиться лишь в последние полчаса матча, но все равно проиграл – 2:4. Тут вам и настрой, и резкость, и самоотдача, от которой не было следа в играх с «Монако» и «Нантом».

Взрыв Мбаппе

Конечно, главную роль в достигнутом парижанами прорыве сыграл Мбаппе. Килиана штормило в начале года, даже обожающие его фанаты ПСЖ начали роптать и высказывать критику по поводу отношения форварда к игре. Но после матчей с «Лиллем» и «Лионом» все претензии должны быть забыты. Мбаппе в обоих матчах оформил по дублю. В игре с лионцами Мбаппе преодолел сумасшедшую планку в сто голов в Лиге 1. И это в 22 года.

К настоящему времени у него за плечами 142 матча в чемпионате Франции. Такой мощный голевой путь он прошел за пять лет. Свой первый мяч в Лиге 1 Мбаппе забил 20 февраля 2016 года. Всего же только за ПСЖ Мбаппе забил 120 мячей во всех турнирах с момента прибытия в клуб в 2017 году. Это третий показатель в истории ПСЖ . Он опередил Педро Паулету, на счету которого 109 голов, но еще отстает от Златана Ибрагимовича (156 мяча) и Эдинсона Кавани (200 голов).

Естественно, журналисты стали расспрашивать спортивного директора ПСЖ Леонардо о будущем Килиана, на которого опять косо посматривает «Реал». Но Леонардо лишь отмахнулся, сказав, что сейчас не время обсуждать контракты. Нынешнее соглашение Мбаппе с парижанами рассчитано до лета 2022 года.

Спад у конкурентов

Казалось, что «Лиллю» станет только проще бороться в Лиге 1, когда он вылетит из Лиги Европы. «Аякс» все для этого сделал, выбив «догов» из турнира. Но проблема оказалась более системной. В трех подряд матчах «Лилль» не может победить. Он сыграл вничью с «Монако» (0:0) в очень грустном и вялом матче, потом был разгромлен ПСЖ , а в последнем туре дома неожиданно уступил «Ниму» (1:2). Кристофу Гальтье пришлось объясняться:

Качество нашей игры ухудшилось. Ниже точность передач, хуже реализация и техническое мастерство. Может быть, это связано с усталостью или с неопытностью, потому что эта команда не привыкла находиться в центре внимания и бороться за чемпионство. Будет жаркая борьба за место в первой тройке. В ней участвуют четыре команды. Я не знаю, больше ли у нас потенциал, чем у остальных. Но опыта меньше всего. Посмотрим, как удастся собрать команду после паузы на матчи сборных, чтобы избежать хаоса в конце сезона.

В «Лионе» же не видят системности, хотя в предыдущем туре тоже не удалось победить – была ничья с «Реймсом». Впрочем, Руди Гарсия считает, что каждый матч – самостоятельная битва, и бой с парижанами был проигран не из-за общей слабости команды: