«Переиграл и уничтожил». «Челси» не оставил шансов «Атлетико»

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сегодня, 03:00

В противостоянии «Челси» и «Атлетико» толковой интриги не получилось. «Соккер.ру» — о том, как в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли лондонцы.

Феерии не получилось. Но этого вряд ли кто-то ожидал от противостояния «Атлетико» Симеоне и «Челси» Тухеля. Да, немецкий тренер недавно возглавляет «синих», но уже определенный стиль выработал, его манера стала быстро узнаваемой и не обещала искр и безумия, но гарантировала уверенность и рассудительность. Так и получилось.

«Челси» с 27 января играет под руководством Томаса Тухеля. И ни разу не проиграл. А это уже 13 матчей. Более того, на этом отрезке во всех турнирах «синие» пропустили всего два мяча. Вот где торжество стиля. И он, надо сказать, в противостоянии в совсем другом турнире – Лиге чемпионов – с совсем другим соперником – «Атлетико» — не дал осечки. «Челси» Тухеля так играл со всеми, так добивался успеха. Впечатляет.

Задачей «Атлетико», который в первом матче уступил со счетом 0:1, было постараться как можно скорее вернуться в игру. Мадридцы это умеют, практикуют, когда обрушивают на оппонента стартовый прессинг, забивают, а потом ведут уже свою прагматичную игру с добиванием контратаками. Но «Челси» был к этому готов и четко перекрыл все подступы к своим воротам. По сути, до самой концовки игры у «Атлетико» и не было моментов. Только прострелы, которые могли заставить кого-то вздрогнуть. Но не слишком. Канте всё перекусывал в центре, защитники – в тылу.

Был эпизод, который кто-то назовет спорным. Когда Карраско упал после контакта с Аспиликуэтой, пытаясь выйти один на один с Менди. ВАР проверил эпизод на предмет пенальти, и одиннадцатиметрового не дали. Но касание ведь было! Рефлекторно Сезар потянулся обнять бельгийца, а потом отдернул руку, но тот уже кубарем летел под откос. Моуриньо назвал такие пенальти «за касание ногтем». И они жутко раздражают. Но «Атлетико» не повезло, что итальянская бригада арбитров оказалась сторонницей духа игры.

Даже немногочисленные повторы дали понять, что Аспиликуэта своим воздушным касанием даже не приложил никакого усилия, чтобы дернуть соперника, а Карраско уже понимал, что мяч слишком далеко отпущен и достанется вратарю, поэтому завалился от отчаяния. По всем возможным «духам игры» это не пенальти. Но очень вероятно, что какие-то арбитры назначили бы, следуя принципу «пенальти за касание ногтем» в стиле современного ВАР. Это беда системы – но уже другая тема для разговора.

А «Челси» не только проявил прагматизм в духе лучших образцов самого «Атлетико» прошлых лет, но и снабдил это своим умением контролировать мяч и убийственным переходом в контратаку. Такой рывок позволил лондонцам забить в концовке первого тайма, когда пас Вернера замкнул Зиеш. Подобный рывок позволил забить в конце второго тайма, когда вышедший на замену Эмерсон первым же касанием отличился с паса Пулишича. Тоже в контратаке. «Челси» убил «Атлетико» его же оружием. Но более совершенным. Которое умеет и в контроль мяча, а не только во внимательную оборону и стремительные контратаки.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 15 (5) — 10 (5).

Не самые выдающиеся показатели остроты выдали обе команды. По-настоящему голевых моментов, точнее даже ударов, которые могли стать голевыми, было не так и много. И в этом компоненте «Челси» превзошел «Атлетико» более чем уверенно, хотя вынужденным атаковать всю дорогу был гостевой клуб. Это не очень-то помогло в эффективности атак и подходов к чужим воротам. Только в самом конце, когда положение «Атлетико» уже всем стало очевидным как безнадежное, у мадридцев возникали атаки с довольно острыми ударами. А до того момента и удары были так себе, и опасности почти не возникало. Самым бьющим на поле всё же стал игрок гостей – Фелиш. На его счету четыре попытки. Зато по три у Вернера и Зиеша. А самым памятным, наверное, стал удар Фелиша в конце матча метров с восьми, когда Менди спас «Челси». А ведь потом мог случиться отчаянный навал.

Владение мячом (точность передач): 55% (84%) — 45% (80%)

И в области контроля игры «Челси» оказался успешнее «Атлетико». Конечно, мадридцы никогда не славились способностью играть первым номером и давить на противника через контроль мяча. Но после поражения в первой игре «матрасники» не имели иного выхода. Как оказалось, эта способность по-прежнему крайне тяжело дается команде Диего Симеоне. А это вызывает вопросы к состоятельности стиля. Все-таки клуб, который претендует на значимые достижения в Лиге чемпионов или чемпионате Испании, должен быть более разнообразным в используемых приемах, ведущих к победе.

Да, «Атлетико» удавалось добиваться определенного успеха и без умения уверенно держать игру под контролем и работать первым номером. Но чем меньше это разнообразие выражено, чем меньше оно содержится в опциях команды, тем больше шансов, что найдется какой-нибудь «Челси», который просто перекусит все каналы поставки мяча форвардами и хавбеками «Атлетико» к чужим воротам. Как тут и получилось. Кстати, с точки зрения беготни матч вышел интенсивным для обеих команд. Они набегали под 115 километров, тогда как классической для Лиги чемпионов дистанцией является 111 километров. Впрочем, к интенсивности-то вопросов и не было никаких. В этом плане обе команды оказались достойны друг друга и выложились.

Слова

Томас Тухель (главный тренер «Челси»):

Все ребята очень постарались. Было видно, насколько мы хотим пройти дальше. «Атлетико» пытался нас высоко прессинговать, но это создавало пространство в его тылу, чем мы пользовались. Во втором тайме было временами тяжело, но мы были к этому готовы. Понимали, что можем рассчитывать если не на успех в атаке, то на физическую выносливость. Все отработали как следует. Я очень доволен.

Диего Симеоне (главный тренер «Атлетико»):

Соперник заслужил эту победу по итогам двух матчей. Первая игра была равной, но «Челси» свой гол забил, а мы нет. В ответной игре «Челси» просто был лучше. Нам забить не удалось. Мы пытались менять схему игры. Но ничего не получилось. Я не буду искать оправданий. Соперник просто был лучше. Нужно поздравить «Челси» и запомнить этот урок. Больше мне сказать нечего. Нужно становиться лучше.

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