Шесть минут Миранчука и вечно молодые герои. «Реал» разобрался с «Аталантой»

1615937204

сегодня, 02:26

«Аталанта» не смогла выстоять в Мадриде. Получилось буднично. «Соккер.ру» — о выходе «Реала» в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Первый матч показал, что «Аталанта» без боя не сдастся. В принципе, болельщики ожидали от нее какого-нибудь подвоха, сюрприза. Команда Гасперини достаточно хорошо изучена, но по-прежнему вокруг нее кружится флер загадочности и внезапности, а еще – открытости и азарта. Встреча в Бергамо немного разочаровала, в первую очередь, из-за раннего удаления в составе «Аталанты». Без Фройлера, с дефицитом в одного футболиста «Аталанта» боролась, но слишком уж неравными оказались силы. Поэтому уступила. Но сам стиль того матча показал, что в равных-то составах бергамаски могли натворить дел. «Реал» же победил лишь со счетом 1:0, еле-еле.

Это вселяло надежду и веру в интригу в ответной игре, пусть она и проходила в Мадриде. Но, к сожалению, самой главной характеристикой исхода мадридского матча станет «Победа на классе». Так вкратце будут описывать то, что произошло в Испании. Но, как всегда, важны нюансы.

«Грязная» работа

Первый и самый главный нюанс – «Аталанта» не избавилась от комплекса небезупречности. Хочется сравнить игру бергамасков с чистописанием. Вроде красивый почерк, есть стиль, но постоянно остаются кляксы. И это вызывает досаду. Сколько раз твердили людям, что в плей-офф Лиги чемпионов мелочей не бывает, что здесь команды такого опыта и уровня, что каждая ошибка наказывается жесточайшим образом. Говорили-говорили, но всё пошло прахом именно из-за нелепых ошибок и потери концентрации игроками «Аталанты». Собственно, в этом был главный посыл Гасперини после матча:

Недопустимо совершать такие ошибки и дарить сопернику голы. Хотелось сыграть лучше. Но это был феноменальный опыт для игроков и для клуба. Мы встречались с сильнейшими командами. И сезон в целом нам удался хорошо. За исключением последней пары матчей.

В первую очередь Гасперини говорит о чудовищной детской ошибке Спортиелло, который выносил мяч после паса защитника назад и не смог его толком поднять, подарив Модричу. Не повезло ему еще и в том, что адресатом оказался именно Лука, который сообразил мигом, как поступить: протащил мяч чуть вперед, а потом отдал свободному Бензема. Ни вратарь, ни защитники после такого зевка не успевали перестроиться, и это был подарок для Карима.

Невидимый герой

Кстати, Бензема (ох, сколько раз и сколько лет его «выгоняли» слухи из «Реала») забивает уже 17 лет подряд в Лиге чемпионов. Это повторение рекордов Месси и Рауля. А может и не остановиться на этом. И он стал уже пятым футболистом, который преодолел отметку в 70 голов в Лиге чемпионов. До того же Рауля остался один мяч, а до Левандовски – два, но Роберт и сам пополнит счет, конечно. Понятно, что дальше просто космос: у Месси 120 мячей, у Роналду — 134. Но оцените саму компанию, в которой оказался вечно недооцениваемый Бензема.

А в этом матче он и помимо «бесплатного» гола был великолепен. В подыгрыше, в умении открываться и замыкать. Сказочный матч провел. Но фактор Бензема и в целом качественной работы группы атаки и организации игры «Реала» — это вторая причина успеха. После несобранности «Аталанты». Об этом уже говорил сам Зидан:

Мы провели очень хороший матч с точки зрения контроля мяча и организации от первой до последней минуты. Хотя соперник требовал больших физических усилий от нас. Обычно «Аталанта» создает много голевых моментов. Но в этот раз был только один. Это благодаря нашей игре в обороне. Модрич? Он феноменален. Ему 35 лет, а этого совсем не видно на поле. Винисиус? Его скорость позволяет создать проблемы любой защите. Он заработал пенальти.

Не уследили

Да, гол «Реала» с пенальти стал вторым и фактически похоронил надежды «Аталанты». И опять видим несобранность. Толой зачем-то откровенно тормозил выставленными ногами прорыв Винисиуса. Да, он пытался это сделать до штрафной, на что показывал робко судье после свистка. Но форвард оказался таким стремительным, что сбил его Толой в воздухе чуть за линией штрафной, что подтвердил ВАР.

Никто не вынуждал защитника поступать столь безрассудно. Особенно нужно было иметь в виду традицию Винисиуса обводить соперников пачками и убегать от них, но не реализовывать шикарные моменты. В этом матче, кстати, он наглядно это всё показал, начав контратаку от своей штрафной, разбросав троих в чужой штрафной, усадив вратаря на пятую точку, но промахнувшись метров с семи по воротам. Классика.

Нечего ловить

Когда «Аталанта» попыталась исправить положение и провела-таки результативную атаку, гол Муриэля со штрафного выглядел, скорее, как красивый показательный номер, но уж точно никак не вселял уверенность в то, что «Аталанта» способна хоть что-то изменить. Настолько убедительнее был в своих действиях «Реал». Он это показал, забив третий мяч. Там тоже не обошлось без потери концентрации. Спортиелло пропустил удар низом от Асенсио в ближний угол. Не самый пушечный, не совсем впритирку со штангой. Просто не спас. Конечно, не та ошибка, что он совершил в случае с первым голом. Но тоже показательно. Когда все три гола происходят из-за несобранности, о каком четвертьфинале Лиги чемпионов можно говорить. И у «Аталанты» такое далеко не впервые.

Ну, наверное, нужно отдельно сказать об участии Миранчука в матче. К сожалению, сказать особо и нечего, кроме засвидетельствования его выхода на поле. Он появился вместо Муриэля только на 84-й минуте. Мяча коснулся пару раз. И всё. Вряд ли это можно назвать приемлемым опытом. Но тут и всей «Аталанте» ловить было нечего.