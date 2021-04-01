Сомнительный талант за 135 млн евро. Не любит тренировки, редко забивает и просит много денег

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вчера, 17:18

Агент сочиняет истории об интересе к Дембеле?

Читаешь новости – всем клубам нужен именно Усман. Лапорта якобы влюблен в его игру. МЮ выбросит идею с подписанием Санчо ради Дембеле. «Ювентус» готов обменять Дибалу на француза.

А веришь лишь в два заявления. Первое – личное признание, что слабо играл в прошлых сезонах. Второе – Дембеле болеет за «Лидс» Бьелсы и просил футболку форварда Бэмфорда в личную коллекцию.

Значит, у него хороший футбольный вкус, но есть сомнения, что отработает деньги для каталонцев или нового клуба. Впрочем, начнем с аргументов в его пользу.

В будущем отработает деньги

1. У Кумана немного прибавил. В прошлом сезоне почти не выходил на поле из-за травм. В новом его гол стал победным против «Ювентуса» в гостях. На счету Усмана 9 мячей – пока вдвое меньше, чем было два года назад. Если Кумана оставят главным тренером (хотя Хави неслучайно прокомментировал слухи о Йоахиме Леве), то Дембеле может остаться основным вингером. Это если Фати не вернется, а Гризманна и Коутиньо продадут, чтобы отдать долги.

2. Дембеле – молодой футболист. В середине мая стукнет 24 года, а пока Усман в числе молодых талантов. Вот только выше него можно поставить под четыре десятка футболистов. Логичнее интересоваться Ферраном Торресом, чем Дембеле. Выгоднее присмотреться к Ауару в центр, что может влиять на игру всей команды, чем переплачивать за Усмана в будущем. Но возраст – положительный фактор в футболе, если клуб уверен в трансфере.

3. Скорость, техника и удар при нем. Редкий пример реально двуногого игрока. У Дембеле есть умение обводить соперников по 5 раз в рядовой игре, но в плей-офф ЛЧ обошелся без финтов. Зато добавляет «Барселоне» скоростей при вертикальных атаках. Футболистом небывалого игрового интеллекта Усмана нельзя назвать – отсюда маленькое количество голевых передач при большом количестве пасов, после которых бьют по воротам. Но талант есть, хотя нет концентрации.

4. Лапорта вынужден ему доверять. Из Неймара тоже могло ничего не получиться, если бы Луис Энрике не создал сбалансированное трио в атаке, благодаря которому «Барселона» в последний раз выиграла ЛЧ . Но дальше бразилец предал каталонский клуб ради денег. Говорят, что сейчас Лапорта верит в успех Дембеле, но скептики скажут: «Выгоднее делать вид, что веришь у Усмана, ведь так его контракт будет стоить дороже. А если вдруг заиграет – можно приписать все заслуги себе».

Не отработает деньги

1. Обошелся почти в 200 млн евро. Уже, но сумма будет расти, ведь в год способен получить до 20 млн евро с бонусами. «Барселона» заплатила за Дембеле 135 млн евро, хотя за год до этого трансфера «Боруссия» Д отдала за француза всего 15. В Каталонии вингер четвертый сезон, с учетом зарплаты и премий расходы в районе 200 миллионов. Сыграл ли Усман на эти деньги? Однозначно нет.

2. Непривлекательный для спонсоров. В клубе Дембеле не самый главный француз. В сборной Усман уступит тому же Коману. Кингсли забил на сборную 5 мячей, а Дембеле лишь 3. О сравнениях по важности с Льорисом, Гризманном, Вараном, Канте или тоже нестабильным Погба речи не идет. А среди молодежи Дембеле вчистую проиграет Мбаппе. Усман должен колотить для «Барселоны» деньги, а у него подписчиков меньше, чем у Бузовой. Как рекламный магнит не отвечает требованиям к основному форварду «Барселоны».

3. Постоянно получает травмы. В «Барселоне» у Дембеле 10 различных травм. В прошлом сезоне почти не играл – всего 5 появлений в Ла Лиге, причем лишь в трех случаях вышел в стартовом составе. Если в «Боруссии» Д половину матчей начинал на скамейке в силу юности, то теперь дело в травмах. Причем бросается в глаза, что зачастую речь о подколенном сухожилии, через пару лет можно получить человека с хроническими повреждениями.

4. Катастрофически упал в стоимости. Аналитики из CIES Football Observatory, которые грамотно актуализируют цены на футболистов, считают, что рыночная стоимость трансфера Дембеле – 20-30 млн евро. В пять раз меньше, чем заплатила «Барселона». От этой сделки изначально веяло трансфером Неймара. Усман классно ворвался в Бундеслигу, но неужели были еще футбольные безумцы (кроме Бартомеу), готовые выложить 135 млн евро? Даже если оценивать игрока в 50 млн евро, то его рыночная привлекательность упала в несколько раз. И неслучайно.

5. Теряется в решающих играх. Кому забивал Дембеле? Голы «Бетису» и «Реалу Сосьедад» случались в матчах, где его команда громила соперников. Мяч «Севилье» был первым, но не единственным (впрочем, как и гол «Ювентусу»). Единственный удар в Ла Лиге, без которого «Барселона» не набрала бы один пункт – против «Эйбара». В ЛЧ он забивал «Ференцварошу» дважды в дни погромов, но где был два с половиной часа против ПСЖ ? Пробивал по воротам, но не отличился. А во втором матче еще и забраковал 35 % передач.

6. Скандальный и непослушный. Иногда говорят, что интересы Дембеле представляет член его семьи, но обычно от него имени говорит некий Мусса Сиссоко. Тезка футболиста делал много разных заявлений, но каталонские журналисты уверены – часто бывали конфликты. У Дембеле нашлись проблемы с зависимостью от видеоигр. Пропускал тренировки, обследования от врачей, опаздывал. Ветераны, вроде Месси и Пике, устраивали ему интервенцию. В любой момент может повторить то поведение.

Мнение читателей. Усман Дембеле станет суперзвездой футбола?

Верится с трудом. Даже аргументы за прорыв сомнительные. Стал чуть лучше играть. Но Роналду с Месси в 50 лет забьют 9 голов за почти полный сезон с вылетом из ЛЧ . Дембеле молодой, но 24 года – возраст для больших футбольных свершений. Впрочем, многие парни 1997 года рождения часто играют недостаточно зрело. Рядом с Рэшфордом, Рубеном Диашем, Жезусом, Тилемансом и Влашичем найдете Ренату Санчеша, Эмре Мора, Бриля Эмболо, ван де Бека и Корича.

Им далеко до вечной прописки в основах стабильных грандов. Много ярких, и далеко не все себя реализовали на серьезном уровне. Как и Дембеле. Доверять Усману трудно, поскольку подводил коллектив. Месси с радостью бы сыграл в атаке с Холандом и здоровым Фати, а не с двумя французами, Гризманном и Дембеле? Скорее всего, ответ утвердительный.

Дембеле может остаться еще на сезон, но было бы странно петь ему дифирамбы за результативность наравне с Кабелла из «Краснодара». Ничего сверхъестественного в игре Усмана нет, просто техничный малый с ударом. Но не выводит в финалы ЛЧ , хотя «себестоимость» проекта Бартомеу – почти 200 млн евро. А плохие новости в том, что уже летом 2022-го станет свободным агентом.

Если Лапорта ему доверится, а не расстанется сейчас, но при этом игрок получит новую травму или потеряет форму, то Дембеле заберет годичную зарплату и уйдет на все четыре стороны.