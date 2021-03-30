Агуэро объявил об уходе из «Ман Сити». Серхио гордится своей карьерой в АПЛ и готов к новому вызову

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вчера, 12:46

Кун объединится с кумом Месси в «Барселоне»?

В понедельник вечером Серхио Агуэро объявил о своем уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона. Аргентинец — особенный легионер для «горожан», четырехкратный чемпион Англии и лучший бомбардир в истории клуба. Серхио — абсолютная легенда «Ман Сити», что подчеркнет статуя в его честь рядом с «Этихад Стэдиум».

Последний из 10 сезонов в английском клубе получился для Агуэро скомканным из-за травм, которые преследовали 33-летнего форварда после перенесенной операции на колене. Проблемы с подколенным сухожилием усложнили возвращение Куна в строй, а в начале года ему еще пришлось отсидеть месяц на карантине после перенесенного коронавируса.

Только 13 марта Агуэро забил первый гол в текущем розыгрыше АПЛ — в ворота «Фулхэма» с пенальти, а 29 марта Серхио объявил о том, что покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона. «Горожане» предлагали форварду однолетний контракт с понижением зарплаты в два раза, однако Агуэро считает, что он еще далек от завершения карьеры, поэтому от «ветеранского» варианта отказался и решил открыться для новых вызовов.

Когда подходит к концу большой этап жизни, никуда не сбежать от множества чувств и откровений. Я испытываю огромное удовлетворение и гордость из-за того, что провел в «Манчестер Сити» целых 10 сезонов, что не вполне обычно для профессионального футболиста в наши дни. 10 сезонов, в которых были большие командные победы, а мне удалось стать лучшим бомбардиром в истории и установить неразрывную связь со всеми, кто любит этот клуб — людьми, которые всегда будут в моем сердце.

Один из таких людей — знаменитый британский музыкант (Oasis, Beady Eye) и истовый болельщик «Манчестер Сити» Лиам Галлахер незамедлительно дал Серхио «обратную связь»:

To the 1 n only SERGIO AGUERO thankyou for all the good times you brought to our club you absolute LEGEND good luck in the future LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) March 29, 2021

Хочу поблагодарить Первого и Неповторимого Серхио Агуэро за хорошее время в нашем клубе. Ты абсолютная ЛЕГЕНДА, удачи в будущем!

Между тем Агуэро в своем прощальном спиче отметил свое участие в становлении «Манчестер Сити» в качестве топ-клуба, что доставляет ему особую радость:

Я присоединился к клубу в 2011 году, в самый разгар реконструкции. Впоследствии все мы — руководство, владельцы, тренеры и футболисты подняли «Манчестер Сити» в число величайших клубов планеты. Задачу по сохранению этого заслуженного привилегированного положения будут решать другие, что же касается меня, то я продолжу делать все возможное до конца сезона, чтобы выиграть титулы и доставить как можно больше радости болельщикам. После этого у меня начнется новый этап с новыми проблемами, и я полностью готов противостоять им с той же страстью и профессионализмом, которые помогли мне оставаться на высоком уровне на протяжении долгих лет.

За 10 лет, которые прошли с момента перехода Серхио Агуэро из «Атлетико» в «Манчестер Сити» за 38 миллионов евро, английский футбол основательно изменился. И Агуэро сыграл в этом не последнюю роль. Аргентинец забил 257 голов в 384 матчах за «горожан», что сделало его самым результативным иностранным футболистом в истории английского футбола.

Знаковый гол Агуэро забил 1 ноября 2017 года в ворота «Наполи» в Лиге чемпионов (4:2). Тот гол принес команде Хосепа Гвардиолы победу на «Сан-Паоло», а аргентинцу позволил побить державшийся 78 лет рекорд Эрика Брука по голам за «Ман Сити» (177 голов в 494 матчах). Серхио взобрался на вершину и уже улучшил достижение предыдущего рекордсмена на 80 голов.

А в январе прошлого года Агуэро оформил 12-й хет-трик в матчах АПЛ и обошел по этому показателю легендарного Алана Ширера, однако самый известный эпизод с участием Куна отсылает нас к его первому сезону в Англии. В сумасшедшей развязке чемпионата 2011/12 именно Серхио забил победный гол в ворота «Куинз Парк Рейнджерс» и принес «Ман Сити» долгожданный титул.

То было первое чемпионство Агуэро в Англии, а покинет «Манчестер Сити» аргентинец пятикратным чемпионом, в чем нет никаких сомнений, ведь «горожане» опережают ближайшего преследователя на 14 очков, а до финишной черты им осталось всего лишь 8 матчей. Также аргентинец может выиграть Кубок Англии и Кубок английской лиги, но его мечта — завоевать напоследок Лигу чемпионов.

4️⃣ x Premier League Titles 🏆

⚽ 181 #PL Goals

🏆 7 x @EASPORTSFIFA Player of the Month awards

🔥 2014/15 @CocaCola_GB Golden Boot winner



Incredible, @aguerosergiokun 👏 pic.twitter.com/Mf67jm9Bux — Premier League (@premierleague) March 29, 2021

«Сити» планирует пышно попрощаться с Агуэро в заключительном домашнем матче сезона (игра против «Эвертона»), но все торжества будут иметь смысл только в том случае, если к концу мая в Великобритании будут смягчены ограничительные меры и болельщики смогут попасть на трибуны. Давид Сильва в прошлом году покинул «Манчестер Сити» после 10 лет службы и сыграл последний матч за закрытыми дверями. Впрочем, и для испанца «горожане» все еще надеются организовать достойные проводы.

Только цифры

- 181 гол забил аргентинский форвард в матчах АПЛ , и это четвертый результат в истории турнира. Выше только Алан Ширер (260), Уэйн Руни (208) и Энди Коул (187).

- 12 хет-триков Агуэро в АПЛ — это больше, чем у Дидье Дрогба (3), Мохамеда Салаха (3), Эрика Кантона (1), Криштиану Роналду (1) и Гарета Бэйла (1) вместе взятых.

- 13 титулов выиграл Серхио с «Манчестер Сити», а в конце этого сезона может добавить к ним еще 4, ведь «горожане» почти наверняка возьмут АПЛ , они дошли до полуфинала Кубка Англии и финала Кубка английской лиги, продолжают борьбу в Лиге чемпионов, где в четвертьфинале сразятся с дортмундской «Боруссией».

Что дальше?

Вероятно, Серхио Агуэро продолжит карьеру в «Барселоне». Но это уже совсем другая история.