ГлавнаяБлогиПЕРСОНАльная опека

Агуэро объявил об уходе из «Ман Сити». Серхио гордится своей карьерой в АПЛ и готов к новому вызову

вчера, 12:46
00:00 / 00:00

Кун объединится с кумом Месси в «Барселоне»?

В понедельник вечером Серхио Агуэро объявил о своем уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона. Аргентинец — особенный легионер для «горожан», четырехкратный чемпион Англии и лучший бомбардир в истории клуба. Серхио — абсолютная легенда «Ман Сити», что подчеркнет статуя в его честь рядом с «Этихад Стэдиум».

Последний из 10 сезонов в английском клубе получился для Агуэро скомканным из-за травм, которые преследовали 33-летнего форварда после перенесенной операции на колене. Проблемы с подколенным сухожилием усложнили возвращение Куна в строй, а в начале года ему еще пришлось отсидеть месяц на карантине после перенесенного коронавируса.

Только 13 марта Агуэро забил первый гол в текущем розыгрыше АПЛ — в ворота «Фулхэма» с пенальти, а 29 марта Серхио объявил о том, что покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона. «Горожане» предлагали форварду однолетний контракт с понижением зарплаты в два раза, однако Агуэро считает, что он еще далек от завершения карьеры, поэтому от «ветеранского» варианта отказался и решил открыться для новых вызовов.

Когда подходит к концу большой этап жизни, никуда не сбежать от множества чувств и откровений. Я испытываю огромное удовлетворение и гордость из-за того, что провел в «Манчестер Сити» целых 10 сезонов, что не вполне обычно для профессионального футболиста в наши дни. 10 сезонов, в которых были большие командные победы, а мне удалось стать лучшим бомбардиром в истории и установить неразрывную связь со всеми, кто любит этот клуб — людьми, которые всегда будут в моем сердце.

Один из таких людей — знаменитый британский музыкант (Oasis, Beady Eye) и истовый болельщик «Манчестер Сити» Лиам Галлахер незамедлительно дал Серхио «обратную связь»:

Хочу поблагодарить Первого и Неповторимого Серхио Агуэро за хорошее время в нашем клубе. Ты абсолютная ЛЕГЕНДА, удачи в будущем!

Между тем Агуэро в своем прощальном спиче отметил свое участие в становлении «Манчестер Сити» в качестве топ-клуба, что доставляет ему особую радость:

Я присоединился к клубу в 2011 году, в самый разгар реконструкции. Впоследствии все мы — руководство, владельцы, тренеры и футболисты подняли «Манчестер Сити» в число величайших клубов планеты. Задачу по сохранению этого заслуженного привилегированного положения будут решать другие, что же касается меня, то я продолжу делать все возможное до конца сезона, чтобы выиграть титулы и доставить как можно больше радости болельщикам. После этого у меня начнется новый этап с новыми проблемами, и я полностью готов противостоять им с той же страстью и профессионализмом, которые помогли мне оставаться на высоком уровне на протяжении долгих лет.

За 10 лет, которые прошли с момента перехода Серхио Агуэро из «Атлетико» в «Манчестер Сити» за 38 миллионов евро, английский футбол основательно изменился. И Агуэро сыграл в этом не последнюю роль. Аргентинец забил 257 голов в 384 матчах за «горожан», что сделало его самым результативным иностранным футболистом в истории английского футбола.

Знаковый гол Агуэро забил 1 ноября 2017 года в ворота «Наполи» в Лиге чемпионов (4:2). Тот гол принес команде Хосепа Гвардиолы победу на «Сан-Паоло», а аргентинцу позволил побить державшийся 78 лет рекорд Эрика Брука по голам за «Ман Сити» (177 голов в 494 матчах). Серхио взобрался на вершину и уже улучшил достижение предыдущего рекордсмена на 80 голов.

А в январе прошлого года Агуэро оформил 12-й хет-трик в матчах АПЛ и обошел по этому показателю легендарного Алана Ширера, однако самый известный эпизод с участием Куна отсылает нас к его первому сезону в Англии. В сумасшедшей развязке чемпионата 2011/12 именно Серхио забил победный гол в ворота «Куинз Парк Рейнджерс» и принес «Ман Сити» долгожданный титул.

То было первое чемпионство Агуэро в Англии, а покинет «Манчестер Сити» аргентинец пятикратным чемпионом, в чем нет никаких сомнений, ведь «горожане» опережают ближайшего преследователя на 14 очков, а до финишной черты им осталось всего лишь 8 матчей. Также аргентинец может выиграть Кубок Англии и Кубок английской лиги, но его мечта — завоевать напоследок Лигу чемпионов.

«Сити» планирует пышно попрощаться с Агуэро в заключительном домашнем матче сезона (игра против «Эвертона»), но все торжества будут иметь смысл только в том случае, если к концу мая в Великобритании будут смягчены ограничительные меры и болельщики смогут попасть на трибуны. Давид Сильва в прошлом году покинул «Манчестер Сити» после 10 лет службы и сыграл последний матч за закрытыми дверями. Впрочем, и для испанца «горожане» все еще надеются организовать достойные проводы.

Только цифры

- 181 гол забил аргентинский форвард в матчах АПЛ, и это четвертый результат в истории турнира. Выше только Алан Ширер (260), Уэйн Руни (208) и Энди Коул (187).

- 12 хет-триков Агуэро в АПЛ — это больше, чем у Дидье Дрогба (3), Мохамеда Салаха (3), Эрика Кантона (1), Криштиану Роналду (1) и Гарета Бэйла (1) вместе взятых.

- 13 титулов выиграл Серхио с «Манчестер Сити», а в конце этого сезона может добавить к ним еще 4, ведь «горожане» почти наверняка возьмут АПЛ, они дошли до полуфинала Кубка Англии и финала Кубка английской лиги, продолжают борьбу в Лиге чемпионов, где в четвертьфинале сразятся с дортмундской «Боруссией».

Что дальше?

Вероятно, Серхио Агуэро продолжит карьеру в «Барселоне». Но это уже совсем другая история.

У Дзюбы четыре голевых действия в отборе ЧМ-2022. До рекорда Кержакова – один удар
27 мартаВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии7
«Стеклянный человек», который покорил Амстердам. История Яри Литманена
21 мартаЕвгений Петров в блоге Bla Bla BlaКомментарии7
Возможно, самый недооценённый футболист в мире. Бензема заслужил статую у «Сантьяго Бернабеу» и новый контракт
16 мартаАлександр Чистяков в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии16
Последний танец в Мадриде. Возвращение Роналду в «Реал» — всеобщее благо
12 мартаАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии31
Готов принять Месси в своём доме, сравнил Мбаппе и Холанда, рассказал о войне с «Барселоной». Серхио Рамос и его откровения
12 мартаАлександр Чистяков в блоге Bla Bla BlaКомментарии14
«Дзюба — наш капитан». Игра Артёма и категоричная позиция Черчесова вызвали новую волну споров
11 мартаАлександр Чистяков в блоге За и противКомментарии36
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ волгодон 2 (раскрыть)
вчера в 19:06
сомнительное чемпионство по разнице мячей, не катит...
lobsterdam
lobsterdam ответ allemz (раскрыть)
вчера в 18:58, ред.
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    вчера в 16:29
    Мне кажется ещё вчера Агуэро и ДеХеа переехали в Англию.
    10 лет...
    Это же пол жизни прошло.
    allemz
    allemz ответ lobsterdam (раскрыть)
    вчера в 15:15, ред.
    Второй клуб? Интересно, какой тогда по счету МЮ потративший миллиард на состав, так и не выстроив игру и не бравший АПЛ уже (!) 8 лет! Наверное по твоим расчетам - первый. Вы сами с мерсисайдцев угорали, но тут походу сами на "рекорд" похлеще пойдете.
    Твое мнение Серхио бы точно интересовало, он лучший бомбардир АПЛ среди иностранцев и рекордсмен по хет-трикам, а еще любил частенько забегать на Олд Траффорд для "разгрузки".
    Зависть - штука плохая.
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 15:09
    добровольно-принудительное расставание с "легендой" второго клуба Манчестера. По типажу - законченный форвард олдскульного образца (хоть в учебник!) с короткими и мощными ногами, что придает устойчивости; стремительный, агрессивный, не боящийся единоборств; с хлестким, поставленным и точным ударом. Что еще нужно, чтобы быть форвардом? Его характер меня не интересует!
    волгодон 2
    волгодон 2
    вчера в 14:36
    Хорошо помню тот чемпионский матч против КПР. Интрига до последних секунд. Триумф МанСити и обескураженный МанЮнайтед в параллельной игре. У болельщиков на трибунах сердце выскакивало.
    DXTK
    DXTK
    вчера в 14:24
    интересно зачем агуэро в барселону переходит тоже захотел как коутиньо, дембеле и гразиман ЛЧ выиграть....... вообще нету никакой перспективы от трансфера для барсы в будущем, 2 года максимум ему осталось до пенсии если не сломаеться раньше, опять месси своих корешей собирает, плюс зарплата агуэро будет не малая не меньше чем у него в мс,

    думаю агуэро продолжит карьеру в МЛС ...........

    PS а когда это Агуэро а тем более мс выиграл 13 титулов в АПЛ? с МЮ перепутали что ли.....наверно все же 13 трофеев.
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 13:32, ред.
    Отличный игрок, который оставил о себе хорошие воспоминания не только в МС, но и в английской Премьер-Лиге. И статуя в его честь говорит о многом, и в первую очередь о том, что его заслуги оценены по достоинству...

    Жаль только, что травмы, коронавирус не дали ему играть на его привычном, хорошем уровне за МС и далее. Хочется пожелать Агуэро восстановиться после травм, найти "свою" команду и радовать болельщиков "своей новой" команды такой игрой, к которой мы все привыкли, когда он играл в свои лучшие годы, играя за команду-МС.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 13:30
    Эпоха Куна в Сити подошла к концу и это должно было рано или поздно произойти. Я почему-то думал что это случится раньше. Всё таки в последнее время Агуэро больше лечился чем играл. Не везло ему... Думаю он хочет перезапустить карьеру в новом клубе и надеюсь что у него это получится и он не сказал последнего слова. Удачи ему!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:51
    Славно попылил ,имеет право гордиться...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100