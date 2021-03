Агуэро объявил об уходе из «Ман Сити». Серхио гордится своей карьерой в АПЛ и готов к новому вызову

Кун объединится с кумом Месси в «Барселоне»?

В понедельник вечером Серхио Агуэро объявил о своем уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона. Аргентинец — особенный легионер для «горожан», четырехкратный чемпион Англии и лучший бомбардир в истории клуба. Серхио — абсолютная легенда «Ман Сити», что подчеркнет статуя в его честь рядом с «Этихад Стэдиум».

Последний из 10 сезонов в английском клубе получился для Агуэро скомканным из-за травм, которые преследовали 33-летнего форварда после перенесенной операции на колене. Проблемы с подколенным сухожилием усложнили возвращение Куна в строй, а в начале года ему еще пришлось отсидеть месяц на карантине после перенесенного коронавируса.

Только 13 марта Агуэро забил первый гол в текущем розыгрыше АПЛ — в ворота «Фулхэма» с пенальти, а 29 марта Серхио объявил о том, что покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона. «Горожане» предлагали форварду однолетний контракт с понижением зарплаты в два раза, однако Агуэро считает, что он еще далек от завершения карьеры, поэтому от «ветеранского» варианта отказался и решил открыться для новых вызовов.

Один из таких людей — знаменитый британский музыкант (Oasis, Beady Eye) и истовый болельщик «Манчестер Сити» Лиам Галлахер незамедлительно дал Серхио «обратную связь»:

To the 1 n only SERGIO AGUERO thankyou for all the good times you brought to our club you absolute LEGEND good luck in the future LG x