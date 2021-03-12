Последний танец в Мадриде. Возвращение Роналду в «Реал» — всеобщее благо

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вчера, 21:29

Роман со «Старушкой» из Италии утомил.

Желание расстаться — взаимное

Как мы и предупреждали перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту», дальнейшее сотрудничество «Ювентуса» и Криштиану во многом зависит от результатов «бьянконери» в плей-офф престижного турнира. Поэтому ничуть не удивляет, что после вылета «Старой Синьоры» волной пошли слухи об отъезде португальца из Турина.

Желание расстаться, очевидно, взаимное, ведь «Юве» приглашал Роналду ради успехов в Лиге чемпионов, но команда с обладателем пяти «Золотых мячей» трижды подряд вылетала на ранних стадиях плей-офф от «Аякса», «Лиона» и «Порту». То есть даже до разборок с грандами не дошло, бессменный чемпион Италии бил лицом в грязь, когда был фаворитом.

Пожалуй, этого достаточно, чтобы согласиться: проект «Ювентуса» с Криштиану в центре композиции, нацеленный как раз на победу в Лиге чемпионов, провалился. Впрочем, провалился он не из-за самого Роналду, скорее клуб не смог в должной мере распорядиться классом и опытом португальца, который в двух предыдущих сезонах забил все 7 голов «Ювентуса» в плей-офф Лиги чемпионов.

Даже Криштиану не может побеждать без внятной команды вокруг. Достаточно помнить, что за три сезона с Роналду у «Юве» сменилось три главных тренера: Аллегри, Сарри и Пирло. Андреа сейчас не переживает за свое будущее, потому что Аньелли убедил его, что новый проект только стартовал, все самое интересное впереди.

Логично, что «Старая Синьора» хочет расстаться с Роналду: готовый футболист не поможет неготовой команде стать сильнее, а внимание на себя оттягивает огромное, да и зарплата солидная. Самому португальцу тоже надоели критические стрелы, словно он один повинен в неудачах «Ювентуса»: ехал в Турин за аплодисментами, а сейчас трибуны пустые, в то время как в итальянской прессе хватает злобных троллей.

«Ювентус» хочет освободить 85 миллионов евро в бюджете на следующий сезон

Контракт Роналду с «Юве» действует до 2022 года, так что высокую цену за 36-летнего футболиста заломить не получится. «Старая Синьора» готова отпустить португальца за 29 миллионов евро. Зарплата Криштиану «чистыми» составляет 31 миллион евро, но с учетом налога на прибыль в Италии для богатых, составляющего 43%, годовое содержание Роналду обходится «Старой Синьоре» примерно в 55 миллионов евро. Эти деньги нужно прибавлять к компенсации, на которую рассчитывают «бьянконери». В сумме планируется освободить порядка 85 миллионов евро — солидные деньги даже для топ-клуба по нынешним временам.

В Майами ехать рано, возвращение в Мадрид — лучшее решение

В 2018 году Флорентино Перес продал Роналду в «Ювентус» и решил сделать главной звездой «сливочных» Гарета Бэйла. Не первая серьезная ошибка дона Фло, но стоит признать, что старик научился признавать ошибки. Сумел вернуть Зидана, который ушел во многом из-за расставания с Криштиану, помирился и с самим Роналду. Год назад португалец приезжал в Мадрид на Эль Класико, даже заходил в раздевалку команды.

Возвращение Роналду в «Реал» этим летом более чем вероятно, известно, что португалец находится в контакте с бывшим клубом на протяжении последних месяцев, а после отмашки «Ювентуса» Флорентино Перес и Жорже Мендеш назначили встречу, чтобы обсудить переход Криштиану в «Мадрид», о чем уже не раз говорили в неформальной обстановке. Хосеп Педрероль из столичной газеты AS утверждает, что сам Роналду мечтает вновь надеть белоснежную футболку.

Поверить в это довольно легко. Во-первых, на «Сантьяго Бернабеу» Криштиану провел самый счастливый этап своей карьеры: выиграл четыре Кубка чемпионов и четыре «Золотых мяча», забил 450 голов в 439 матчах за «Королевский клуб». Во-вторых, теплолюбивая семья Роналду недолюбливает Турин из-за климата, а мать футболиста ни в какую не хочет покидать родную Мадейру. Находясь в Мадриде, будет проще ее навещать. В-третьих, у Криштиану прямо сейчас действительно не так много вариантов в Европе, а поиграть за «Интер» из Майами он еще успеет. После 40 жизнь только начинается.

Криштиану внимательно следит за «Реалом», ему прекрасно известно о нынешнем состоянии команды. Роналду уверен, что молодая команда обладает солидным потенциалом, а он сам может стать недостающим элементом, который заставит «Мадрид» работать на полную катушку и претендовать на все трофеи. Не стоит сбрасывать со счетов и экономический эффект от возвращения КриРо: «Ювентус» уже выжал из португальца все, что мог, но в Мадриде за три года соскучились по Роналду. Перес легко отобьет затраты на продаже футболок и билетов, если болельщики вернутся на трибуны в новом сезоне.

Кроме того, Роналду в «Реале» — это огромный центр притяжения, которого «Королевский клуб» в последние годы лишился. Возвращение Криштиану может заставить Серхио Рамоса согласиться на предложение клуба о новом контракте, а в перспективе поспособствует трансферу Килиана Мбаппе, который является фанатом Роналду. Провести сезон-другой рядом с кумиром — это то, перед чем француз не сможет устоять. Да и другой француз явно воодушевлен такой возможностью, Зинедин Зидан как будто бы азартно потирал руки, отвечая на вопрос о втором пришествии Криштиану: