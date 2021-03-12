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Последний танец в Мадриде. Возвращение Роналду в «Реал» — всеобщее благо

вчера, 21:29
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Роман со «Старушкой» из Италии утомил.

Желание расстаться — взаимное

Как мы и предупреждали перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту», дальнейшее сотрудничество «Ювентуса» и Криштиану во многом зависит от результатов «бьянконери» в плей-офф престижного турнира. Поэтому ничуть не удивляет, что после вылета «Старой Синьоры» волной пошли слухи об отъезде португальца из Турина.

Желание расстаться, очевидно, взаимное, ведь «Юве» приглашал Роналду ради успехов в Лиге чемпионов, но команда с обладателем пяти «Золотых мячей» трижды подряд вылетала на ранних стадиях плей-офф от «Аякса», «Лиона» и «Порту». То есть даже до разборок с грандами не дошло, бессменный чемпион Италии бил лицом в грязь, когда был фаворитом.

Пожалуй, этого достаточно, чтобы согласиться: проект «Ювентуса» с Криштиану в центре композиции, нацеленный как раз на победу в Лиге чемпионов, провалился. Впрочем, провалился он не из-за самого Роналду, скорее клуб не смог в должной мере распорядиться классом и опытом португальца, который в двух предыдущих сезонах забил все 7 голов «Ювентуса» в плей-офф Лиги чемпионов.

Даже Криштиану не может побеждать без внятной команды вокруг. Достаточно помнить, что за три сезона с Роналду у «Юве» сменилось три главных тренера: Аллегри, Сарри и Пирло. Андреа сейчас не переживает за свое будущее, потому что Аньелли убедил его, что новый проект только стартовал, все самое интересное впереди.

Логично, что «Старая Синьора» хочет расстаться с Роналду: готовый футболист не поможет неготовой команде стать сильнее, а внимание на себя оттягивает огромное, да и зарплата солидная. Самому португальцу тоже надоели критические стрелы, словно он один повинен в неудачах «Ювентуса»: ехал в Турин за аплодисментами, а сейчас трибуны пустые, в то время как в итальянской прессе хватает злобных троллей.

«Ювентус» хочет освободить 85 миллионов евро в бюджете на следующий сезон

Контракт Роналду с «Юве» действует до 2022 года, так что высокую цену за 36-летнего футболиста заломить не получится. «Старая Синьора» готова отпустить португальца за 29 миллионов евро. Зарплата Криштиану «чистыми» составляет 31 миллион евро, но с учетом налога на прибыль в Италии для богатых, составляющего 43%, годовое содержание Роналду обходится «Старой Синьоре» примерно в 55 миллионов евро. Эти деньги нужно прибавлять к компенсации, на которую рассчитывают «бьянконери». В сумме планируется освободить порядка 85 миллионов евро — солидные деньги даже для топ-клуба по нынешним временам.

В Майами ехать рано, возвращение в Мадрид — лучшее решение

В 2018 году Флорентино Перес продал Роналду в «Ювентус» и решил сделать главной звездой «сливочных» Гарета Бэйла. Не первая серьезная ошибка дона Фло, но стоит признать, что старик научился признавать ошибки. Сумел вернуть Зидана, который ушел во многом из-за расставания с Криштиану, помирился и с самим Роналду. Год назад португалец приезжал в Мадрид на Эль Класико, даже заходил в раздевалку команды.

Возвращение Роналду в «Реал» этим летом более чем вероятно, известно, что португалец находится в контакте с бывшим клубом на протяжении последних месяцев, а после отмашки «Ювентуса» Флорентино Перес и Жорже Мендеш назначили встречу, чтобы обсудить переход Криштиану в «Мадрид», о чем уже не раз говорили в неформальной обстановке. Хосеп Педрероль из столичной газеты AS утверждает, что сам Роналду мечтает вновь надеть белоснежную футболку.

Поверить в это довольно легко. Во-первых, на «Сантьяго Бернабеу» Криштиану провел самый счастливый этап своей карьеры: выиграл четыре Кубка чемпионов и четыре «Золотых мяча», забил 450 голов в 439 матчах за «Королевский клуб». Во-вторых, теплолюбивая семья Роналду недолюбливает Турин из-за климата, а мать футболиста ни в какую не хочет покидать родную Мадейру. Находясь в Мадриде, будет проще ее навещать. В-третьих, у Криштиану прямо сейчас действительно не так много вариантов в Европе, а поиграть за «Интер» из Майами он еще успеет. После 40 жизнь только начинается.

Криштиану внимательно следит за «Реалом», ему прекрасно известно о нынешнем состоянии команды. Роналду уверен, что молодая команда обладает солидным потенциалом, а он сам может стать недостающим элементом, который заставит «Мадрид» работать на полную катушку и претендовать на все трофеи. Не стоит сбрасывать со счетов и экономический эффект от возвращения КриРо: «Ювентус» уже выжал из португальца все, что мог, но в Мадриде за три года соскучились по Роналду. Перес легко отобьет затраты на продаже футболок и билетов, если болельщики вернутся на трибуны в новом сезоне.

Кроме того, Роналду в «Реале» — это огромный центр притяжения, которого «Королевский клуб» в последние годы лишился. Возвращение Криштиану может заставить Серхио Рамоса согласиться на предложение клуба о новом контракте, а в перспективе поспособствует трансферу Килиана Мбаппе, который является фанатом Роналду. Провести сезон-другой рядом с кумиром — это то, перед чем француз не сможет устоять. Да и другой француз явно воодушевлен такой возможностью, Зинедин Зидан как будто бы азартно потирал руки, отвечая на вопрос о втором пришествии Криштиану:

Вы знаете, что это за игрок, что он сделал для «Реала» и какую любовь к нему испытывают в этом клубе. Он вошёл в историю «Реала». Но сейчас он игрок «Ювентуса», и я не могу ничего вам об этом сказать. Это игрок «Ювентуса», поэтому мы должны с уважением относиться к таким вещам.

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Все комментарии
Scarlet Witch
Scarlet Witch ответ ilyafrom (раскрыть)
сегодня в 08:10
"Это всё деревянные партнёры".
Scarlet Witch
Scarlet Witch
сегодня в 08:09
Это будут похороны для Реала. Ждём с нетерпением.
ilyafrom
ilyafrom ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 08:09
Результаты Ювентуса за 3 года говорят сами за себя
Scarlet Witch
Scarlet Witch ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 08:07
Да, сегунду порвут только так.
112910415
112910415
сегодня в 07:32
и трогательно, и футболки продадутся ...
а высокий уровень игры не вернётся уже ...
entrepreneour
entrepreneour ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 07:30
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 07:10
    Любимое место Кристи
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao ответ kind pennywise (раскрыть)
    сегодня в 06:05
    Спору нет, что криш ещё сможет себя показать. Но объективно лучше взять молодого зверя, у которого глаза горят. Даже у мбаппе такого огня нет, как у Холланда. Потом, у криша зп очень высокая.
    Dima salev
    Dima salev
    сегодня в 04:37
    Почему Ювентус постоянно говорит о зарплате Роналду? Роналду забыл 3гола ворота Атлетико и вывел в следующий этап лиги чемпионов прошлом году. Ювентус от Рекламы и спонсоров много заработал благодаря трансфер Роналду.
    ZjzoRe
    ZjzoRe
    сегодня в 01:39
    жду не дождусь Роналду в Реале, потому что это уже не футболист, а инстасамка, которая не покажет никакого внятного футбола и будет очень интересно, как персофаны и сестра будут его отмазывать.

    Ставлю на "Реал уже не тот, у Великого Тащера просто одноклубники дно!!"
    kind pennywise
    kind pennywise ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
    сегодня в 00:35
    А кто сейчас есть в атаке у Реала? Кого в период кризиса могут себе позволить мадридцы. Нет денег на Холланда, нет на Мбаппе. Даже если и найдутся гораздо дешевле выйдет взять связку Мбаппе/Роналду или Холланд/Роналду. Старый конь борозды не испортит. Все проблемы Юве в европе только лишь в слабом составе, у Реала с этим проблем нет
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 00:03
    Я не верю в возвращение Роналду в Реал но если честно то это было бы круто
    Особенно если купят Мбаппе,представьте дуэт нападающих Роналду-Мбаппе,просто разрыв всего!
    NOVA
    NOVA
    вчера в 23:57
    рон совершил ошибку конечно. уйдя из Реал в 2018!! надо было как раз еще поиграть сезона 2-3, а там можно было бы и в старушку юве или в сша!!
    Медив
    Медив
    вчера в 23:55
    Ну в качестве утешительного приза болельщикам Реала подойдет. Им надо постепенно привыкать к мысли, что они уже финансово не могут бороться за новых звезд. Последние пару лет они с Барселоной изо всех сил тянулись за АПЛ, но в итоге только надорвали и так шаткое финансовое здоровье. Все эти Мбаппе и Холанды уедут на Альбион, а Реал с Барселоной пойдут по пути Милана - собирать старых никому не нужных звезд, чтобы хоть как то держать имидж.
    На следующей или, в худшем случае, через пару недель АПЛ обойдет Ла Лигу в рейтинге УЕФА и застолбит доминирование в мировом футболе на ближайшие годы
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    вчера в 23:43
    Было и было, старайся не думать )!
    kanuni
    kanuni
    вчера в 23:39
    Очень хочется его возвращения но если делать выбор между ним и Холландом то я за норвежца.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    вчера в 23:03, ред.
    Я очень надеюсь, что Реал нацелен на возвращение Роналду и не будет пытаться купить Холланда)
    Португалец в Реал, норвежец в Барселону! Просто идеальный сценарий для каталонцев)
    Барселоне как раз нужен чистый форвард. Моментов создают достаточно и такой зверь, как Холланд будет очень кстати. Реализация жёстко страдает
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ilyafrom (раскрыть)
    вчера в 23:01
    Не нужно путать факты и выдавать за истину. Ювентус скатился, но не Роналду и не Ювентус Роналду.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:49
    Реалу он очень нужен,да и ла лиге. Иначе антифутбол Симеоне там станет трендом
    Дмитрий Калашников
    Дмитрий Калашников
    вчера в 22:31
    Надеюсь, не вместо Холланда, а вместе с ним!
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao
    вчера в 22:17
    Криштиану это уже закрытая книга. Не нужно его возвращать. Он сам сделал свой выбор, сам ушёл. Никто его не заставлял. Сам заявил после финала лч в Киеве что это последняя его игра. Пусть идёт в псж или мю, но не в реал. Лучше все силы бросить на приобретение Холланда, этот зверь похож на Криша, только моложе на 16 лет.
    ilyafrom
    ilyafrom
    вчера в 22:15
    Реал его не возьмет. Ювентус с ним скатился, зачем Реалу наступать на эти же грабли
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 22:06
    Читая комментарии тренера, игроков, которые имеют непосредственное отношение к "Реалу", статью, уважаемого автора, не остаётся никаких сомнений в том, что дело времени, и К.Роналду снова будет играть за команду, в которой он чувствовал себя счастливым!

    И хочется верить в то, что мы снова увидим ЭЛЬ-КЛАСИКО, в котором будут играть К.Роналду-Л.Месси, радуя нас своей игрой, а миллионы болельщиков Мирового футбола, фанатов Роналду и Месси будут с тем же интересом смотреть матчи, в которых играют эти два великолепных игрока, которые Золотыми буквами вписали свои имена в историю Мирового футбола!

    Автору спасибо за статью!!!
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