У Дзюбы четыре голевых действия в отборе ЧМ-2022. До рекорда Кержакова – один удар

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вчера, 22:31

Анализируем пользу от игры капитана и лидера команды.

Реализация точных ударов – 100 %

У Дзюбы суммарно четыре удара по воротам против Мальты и Словении, из которых три – точные. И все эти попытки завершились голами. Хорошим диссонансом может служить выступление Заболотного, когда Артем был исключен по не футбольным причинам. У Антона в Белграде было четыре удара в створ и ни один не смог реализовать. Футболисты разного класса, неслучайно второй проиграл конкуренцию и ушел в «Сочи».

Дзюба за сборную выступает собранно, а поскольку работает выше по схеме, чем в «Зените», то высматривает позиции в штрафной площади, где может оттеснить соперников корпусом и пробить. Все три выстрела против словенцев нанес, когда нашел позицию во владениях Облака. И удары были ровно такими, как Ян не любит. Похожие мячи он пропускает и в футболке «Атлетико».

Опыт помогает Артему, далеко не каждый форвард так выверяет удары. А поскольку у всей сборной было лишь четыре точных подхода, то стопроцентная реализация капитана выручила. У соперника похожим образом пытался сыграть Иличич, но его гол не без везения – так четко попасть редко получается. Артем пользовался своими козырями, выбирая позицию и оттесняя соперников.

У Дзюбы 20 голов в текущем сезоне

Речь о сумме мячей в сборной и клубе. Забивал «Локомотиву», Сербии, «Краснодару», «Лацио», «Динамо». «Спартаку», ЦСКА и Словении. В списке достаточно приличных соперников. А если бы команда Семака провела лучше поединки ЛЧ , то форварды получил больше моментов и голов. Та же история в сборной, хотя в Лиге Наций также повлияло отсутствие Дзюбы в двух решающих матчах.

Дело не строго в статистике, но и во влиянии футболиста на команду. Артема хвалят напарники за создание атмосферы. Джикия правильно отметил, что в конце прошлого года сборная лишилась многих игроков стартового состава, не только Дзюбы. И лучше не стало. А когда Артем вернулся, то прервали серию из неудачных матчей, взяли 2 победы подряд в отборе и возглавляют группу с хорватами.

Самая сложная игра – следующая. И неплохо иметь в атаке человека, который в полноценных сезонах за «Зенит» забивает от 14 до 23 мячей, а в сборной с 2015-го года собрал 27 голов. Также Дзюба на рубеже тридцатилетия стал толковым ассистентом. Был самым успешным диспетчером лиги с 10 и 12 пасами за сезон. В сборной тоже замечает напарников. Против Мальты один из его пасов стал результативным.

Второй снайпер и третий из капитанов

Дзюба провел 21-й поединок в качестве капитана сборной. Позади Алексей Смертин, а выше только Онопко – 86 игр (рекорд, который вряд ли побьют) и Аршавин, что выходил на поле с капитанской повязкой в 39 случаях. Дзюба поздно стал основным игроком в сборной России, но уже третий из капитанов. В его карьере есть «Томь», «Ростов» и «Арсенал». Не брезговал возможностью поиграть в провинции, не сидел на лавке в грандах.

Возможно, Черчесову стоило вызвать его на решающие матчи Лиги Наций? Артем после непростого периода в «Зените», когда явно были проблемы с физикой, собрался, не реализовал два пенальти – уступил Дюпину и Акинфееву, но не сломался. Теперь у центрального форварда 5 голов и 2 ассиста в четырех последних поединках. Реакция на поражение в Казани лично у Артема правильная – пошел брать реванш.

Сборная отдала словенцам старенький должок за Марибор с его помощью. Пришлось терпеть в концоке, у соперника не только Иличич умеет играть в футбол. Но результат есть, как и прибавка в скорости игры. Выходить после перелетов в таком графике сложно, но у Черчесова есть человек, на которого можно положиться. Дубль Дзюбы приблизил его вплотную к Кержакову. У Александра 30 мячей в 91 матче, у Артема – 29 в 49 играх.

А средняя результативность серьезно отличается – 0.59 против 0.32 в пользу нынешнего капитана. Если бы Дзюба сыграл столько же матчей, сохранив результативность, то забил бы 54 мяча. Скорость сбора голов у него гроссмейстерская, ведь средняя результативность у Артема выше, чем у Месси, Робби Кина, Луиса Суареса или Левандовски. Говорят, не тем забивает? Но сборной нужны три очка и против Мальты, и против Словении.

Сегодня в створ, кроме Дзюбы, попали только Джикия и Караваев – защитники, так что Дзюба обеспечил победу. Артем огорчал Швецию, Сербию, Египет, Турцию, Шотландию и Испанию. Брали путевки на крупные турниры и в четвертьфинал ЧМ . На Мальте было слышно, как Артем общается с напарниками, так что если говорим об уважении футболиста к национальной команде и коллективу, то вопросов нет никаких. Нравится ему играть за сборную, это видно.

Капитан помогает не только голами

Успеют опробовать идею дуэта с Соболевым до Евро? Возможно, схемы «4-4-2» или «3-5-2» подойдут команде, где и так многие фланговые футболисты смещаются в центр. И Головину может быть удобнее в роли свободного художника. Надо развивать команду, искать связки и сочетания. И ценить умение Дзюбы выручить. На его счету могло быть намного больше голов, будь весь коллектив готов лучше. Например, против Венгрии и Турции в домашних матчах капитану создали два момента.

Команда полагается на Дзюбу. Причем необязательно забить или отдать результативный пас, чтобы повлиять. Артем привычно заставляет защитников много толкаться, прыгать и уставать. Прямо как метод клинчей в боксе. За Дзюбой присматривают, его побаиваются. Так что если оценивать беспристрастно, то все последние успехи связаны с капитаном. И прорыв на ЧМ -18 (вспомните, как играли до начала турнира), и проход на Евро-2020, и успешный старт нового отбора.

Форварду уже 32 года, но это пример игрока, что реализовал потенциал. В списке лучших снайперов сборной Кержаков, Бесчастных, Павлюченко, Карпин и Аршавин. Кроме Валерий Георгиевича, каждый может задать себе вопрос: «Не мог ли я играть стабильнее и круче?» Дзюба поздно раскрылся для сборной, забил первый гол в 26 лет. Но в этом году ждет рекорд всех времен. Все бы так рванули в составе в рамках своих амплуа – на Евро-2020 точно вышли из группы.

Отлично, что Черчесов внес коррективы после Мальты – новая схема, замены в стартовом составе. Не менее важно, что Дзюба вернулся. За прошлый год собрал два гола за сборную, теперь уже три, но впереди много матчей. Следующий поединок – во вторник в Словакии, и капитан нужен на поле.