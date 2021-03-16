Возможно, самый недооценённый футболист в мире. Бензема заслужил статую у «Сантьяго Бернабеу» и новый контракт

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вчера, 21:40

Сегодня Карим зажжет в Лиге чемпионов.

Бензема пропустил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты», но в начале марта поправился и триумфально вернулся на поле. Оба последних уикенда в Ла Лиге заканчивались для «Реала» важнейшими голами французского форварда, помогавшего добиваться «сливочным» положительного результата. Забитый на 88-й минуте мадридского дерби с «Атлетико» мяч Бензема позволил «Королевскому клубу» уйти от неминуемого, казалось бы, поражения, а в прошедшую субботу Карим вырвал победу у «Эльче» на 90+1 минуте. Этот мяч стал вторым для лидера атак «Мадрида» в матче, по ходу которого команда Зидана уступала 0:1, но выиграла 2:1. Только благодаря Бензема.

В прошлом сезоне этот не купающийся в любви болельщиков футболист тащил «Реал» к чемпионскому титулу, и его вклад оказался наиболее внушительным: Бензема стал лучшим футболистом Примеры 2019/20, обойдя своих Серхио Рамоса, Тибо Куртуа, Каземиро, Луку Модрича и Тони Крооса. Бензема проводит свой 12-й сезон в Мадриде, но остается, возможно, самым недооцененным футболистом в мире. Еще недавно требовательные болельщики «Реала» освистывали француза за промахи, а Дидье Дешам навсегда отцепил Бензема от сборной Франции из-за «дела Вальбуэна».

При этом Зинедин Зидан высочайшего мнения о своем «младшем брате», даже называет его лучшим французским форвардом в истории. Карим — отличный партнер на футбольном поле, в чем не раз признавались его одноклубники, а Криштиану Роналду даже просил «Ювентус» подписать любимого партнера по атаке. В детстве сам Карим обожал другого Роналдо — зубастого, бразильского, феноменального. Во всем подражал Роналдо, хотел быть им. Подчеркивает Бензема и свою эмоциональную близость с другим великим спортсменом — Майком Тайсоном. «Потому что мы оба пробились с самых низов», — поясняет Карим.

В прошлом сезоне, завершившемся для «Реала» триумфом в чемпионате Испании, именно Бензема был футболистом, на которого Зидан полагался больше всего: у Карима больше всего сыгранных матчей, выходов в стартовом составе, проведенных на поле минут и забитых голов. Любой другой футболист на месте Бензема уже утонул бы в признательном визге, но ему как будто постоянно приходится доказывать свой класс и право находиться на острие атаки великого мадридского «Реала». Не исключаю, что именно из-за этого Карим стал таким крутым: суровое мнение болельщиков и экспертов постоянно подхлестывало его, заставляло самосовершенствоваться.

С момента ухода Криштиану Роналду именно Карим Бензема стал главной движущей и ударной силой в атаке. Француз признавался, что, играя с парнем, который забивает за троих, необходимо подстраиваться и быть максимальном полезным ему, что форвард и делал. Избавившись от тени Криштиану, Бензема забил 77 голов в 131 матче за «Реал» — очень крутая статистика даже для современного футбола, избалованного результативными подвигами Месси и Роналду. Несмотря на это, Карима часто обвиняют в излишнем тяготении к задачам и позициям, которые не добавляют ему эффективности именно в роли страйкера.

Отчасти это так: Бензема — блуждающий форвард. И пусть его иногда не оказывается на своем месте в центре атаки, это сполна компенсируется объемом технических и индивидуальных действий по всему созидательному фронту. А еще обязательно нужно задаться вопросом, почему Карим так делает? Наверняка имеет место определенная профессиональная деформация после долгого сотрудничества с Роналду, стягивавшим на себя голевые моменты. Но это только часть ответа, во второй половине которого нужно напомнить, что в «Реале» рядом с Бензема нет другого Бензема, который бы постоянно задавался вопросом:

Что я могу еще сделать, чтобы у Карима было больше моментов и чтобы он с больше вероятностью забил гол?

Рядом с Роналду в линии атаки «Реала» играл гениальный помощник Бензема и праймовый Бэйл, в то время как Карим совершает свои подвиги в окружении партнеров, которым снова нужна помощь, только уже другого характера — менторская. Бэйл сошел с небосклона, Иско спрятался в своей бороде, Асенсио не стал суперзвездой, Азар ест гамбургеры и лечится, Родриго и Винисиус слишком молоды, чтобы возлагать на них большую ответственность. У Бензема просто нет стабильно сильных партнеров, не говоря о напарнике, который готов подстроиться и работать на него, как сам Карим работал на Роналду.

Но даже если нет желания изучать свойства тонких материй, одной только холодной черно-белой статистики достаточно, чтобы заказать статую Бензема близ реконструированного «Сантьяго Бернабеу». 543 матча за «Реал», 269 забитых голов, 140 результативных передач. Голов больше, чем у Ди Стефано, Пушкаша, Сантильяны, Бутрагеньо, Уго Санчеса и еще десятка «сливочных» легенд, а по голевым передачам Карим — №1 в истории «Королевского клуба». Это действительно крайне убедительные цифры. Но мы-то знаем, что Бензема — гораздо больше, чем его статистика. И вот еще кое-что:

Мне нравится каждая тренировка, каждая игра за «Реал». У меня контракт до 2022 года, но мои двери открыты, если президент захочет продлить соглашение. «Реал» — это лучший клуб в мире.

Действуйте, дон Флорентино. «Реал» не останется в проигрыше, а Карим это заслужил.