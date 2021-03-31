У лучшего игрока мира травма. Без него можем получить нового победителя ЛЧ

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31 марта 2021, 18:31

Левандовски не сыграет в ремейках финала футбольной Лиги чемпионов.

Под ударом ставка Левандовски на «Золотой мяч»

Слишком много обворованных при выборе победителя в знаменитой футбольной номинации. Игроком года не становились Хави, Иньеста, Снейдер и Рибери. Ван Дейк странным образом проиграл, хотя набрал много баллов и голосов именитых экспертов.

Теперь Левандовски лишился «Золотого мяча» без аргументации. Остальные известные мировые премии в футболе раздали, так что маленькая французская редакция некогда мощного журнала поиздевалась над поляком, которого другие признали лучшим игроком 2020 года.

В этот раз снова фаворит, но есть оговорка – Евро-2020, где Польша в группе со словаками, испанцами и шведами. Могут выйти в плей-офф, но если появится яркий представитель будущего чемпиона, то о Роберте снова забудут. Делали так много раз, ничего нового.

Меняется расклад в паре финалистов Лиги чемпионов

Изначально шансы на выход в полуфинал в паре «Баварии» и ПСЖ оценивали как 67 % на 33 % в пользу немецкого чемпиона. Дело не в том, что парижане играют плохо, а в силе победителя Лиги чемпионов. Но эту мощь во многом олицетворял Левандовски. У Роберта в 2021 году 22 гола и 2 ассиста за «Баварию». Сумасшедшие показатели, хотя в сборной Польши форвард тоже сносит всех.

Волевая ничья с венграми 3:3 стала бы поражением без мяча Левандовски, сравнял счет в концовке. Андорре забил дважды, собрал 66 голов за сборную Польши. В будущем может сравнять по мячам за национальную команду с Месси, у которого больше сыгранных поединков. Поляк в феноменальной форме – 25 голов с начала года, у него колоссальное влияние на клуб и сборную.

«Бавария» не может сейчас искать форварда (вроде Холанда), ведь у них уже есть машина по забиванию мячей. Левандовски стянул на себя передачи, у него нет готового резервиста. Флику придется ставить на острие бывшего игрока ПСЖ Чупо-Мотинга, но камерунский Эрик не Король футбола (как его тезка Кантона). 32-летний нападающий не заменит Левандовски полноценно, шансы ПСЖ подросли.

Травма поляка точно повлияет на его личную голевую цель

Кроме клубной задачи – выиграть все трофеи, которые только можно, у Левандовски есть личная мечта. Хочет побить рекорд Герда Мюллера, забив 41 мяч в 34 турах, обойдя великого снайпера «Баварии» на один точный удар. На данный момент у Левандовски 35 мячей, но если из-за травмы колена пропустит четыре недели, как сообщили официально в «Баварии», то не сыграет во многих матчах.

Это два поединка против ПСЖ – на кону защита титула чемпионами клубной футбольной Европы, а также пять матчей Бундеслиги из оставшихся восьми. Кумирами Роберта в детстве были Дель Пьеро и Анри, которые исправно колотили мячи. Учился у лучших и попытается забить шесть мячей в ворота «Боруссии» М, «Фрайбурга» и «Аугсбурга» в майских матчах. Шансы догнать и перегнать Мюллера есть.

Но одно дело забить шесть раз в восьми поединках. Особенно если можешь сделать хет-трик за 22 минуты в первом тайме, когда твоя команда осталась в меньшинстве. И другое дело – выйти с голами после неприятной травмы, где сроки восстановления всегда условные. Ни один врач точно не скажет, когда организм восстановится полностью. Будет обидно потерять исторический шанс из-за травмы в сборной.

«Баварии» пощекочут нервы, если постарается Нагельсманн

Уже в субботу наступит финал сезона в Бундеслиге. Хотя «Айнтрахт» переиграл «Баварию» и позволил «Боруссии» Д надеяться на сенсацию в личном матче, «шмели» не справились. На дубль Холланда чемпион ответил хет-триком Левандовски и голом Горецки. У Флика новая серия из четырех побед подряд, но на выходных выездной матч против «Лейпцига», первого из преследователей.

Хотя команда Нагельсманна вылетела от «Ливерпуля» из Лиги чемпионов, допуская грубые ошибки, у них остается задача в чемпионате. «Бавария» оторвалась всего на четыре пункта. Если сократить разрыв до одного, а у фаворита разладится игра после колоссальной потери, то можем увидеть обгон в чемпионской борьбе. Учтите также неприятные нагрузки – из сборных футболисты прилетят в плохих кондициях.

Не только в РПЛ матчи после интенсивных отборочных вставок получаются скомканными и часто непредсказуемыми. Флик, конечно же, остается фаворитом, ведь его устроит даже ничья в выездном поединке. Но «Лейпциг», который в гостях сыграл с «Баварией» 3:3, должен показать максимум – ставить на три очка, невзирая на усталость, неудачи и силу соперника. Важно продолжать борьбу, пока сохраняются математические шансы на «салатницу».

У Левандовски скоро может появиться новый главный тренер

Не забывайте, что Йоахим Лев учит испанский язык – присматривается к «Реалу» или «Барселоне», точно покидает сборную после Евро. Флик конфликтует с Салихамиджичем, о чем говорил публично. Ханси присматривается к сборной Германии после Евро-2020. Значит, «Баварии» нужен новый наставник. Лучшая заявка Нагельсманна, если ему интересна такая работа – победа над клубом из Мюнхена. Чемпионы не обыгрывали «Лейпциг» в Бундеслиге с 2018-го года, есть серия из четырех ничьих.

Возможно, на выходных маятник качнется в сторону? И травма Левандовски становится важным фактором при его ускорении. «Баварию» можно долго и справедливо нахваливать, но все-таки 41 из 78 мячей в Бундеслиге забили при прямом участии Роберта (35 мячей и 6 ассистов). Причем были десятки атак, где уводил за собой защитников, грамотно смещался и открывался. Игра в завершающей фазе подстроена под Левандовски, с чем никто в «Баварии» не спорит.

Уникален Мюллер с 10 голами, но 14 ассистов Томас отдал, в том числе, благодаря связке с поляком. Голевые передачи Киммиха и Сане не забыты, но есть фактор промахов. Тот же Чупо-Мотинг легко может не попасть из хорошей позиции в решающий момент. Так что «Бавария» — фаворит Бундеслиги и Лиги чемпионов (из Кубка Германии вылетели от клуба второй Бундеслиги), но у нее проблемы в обороне, а теперь еще и потеря главного снайпера в дикой форме.

Стоит уповать разве что на аномальную физическую готовность Левандовски. Возможно, вернется чуть раньше, ведь речь о повреждении связок, а не более сложной травме колена. Без Левандовски «Бавария» будет другой, и это уже интрига. Без Роберта кульминация сезона может быть переписана агрессивными в атаке соперниками мюнхенцев.